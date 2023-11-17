«Братья навеки». Таким баннером в Китае встретили молодежку «Зенита»

Поехали на выставочный матч.

Во время паузы на игры сборных молодежка «Зенита» тоже провела международный матч – отправилась в китайский Гуйян, где сыграла с местным «Гуйчжоу Юнайтед». Победили 7:1, но, что интереснее, российскую команду встретили в Китае очень радушно.

На матче был баннер «Братья навеки» с изображением китайца и человека в голубой футболке.

Посмотреть на игру молодежки «Зенита» собралось более 32 тысяч человек – больше половины 50-тысячного стадиона.

Соперник был не самый сильный – у клуба нет даже страницы на сайте transfermarkt. Судя по всему, это одна из команд центра подготовки олимпийских спортсменов. Собственного клуба китайской Суперлиги у Гуйяна нет с 2021 года.

Теплая встреча от китайцев: с российскими флагами, цветами и формой «Зенита»

Может с футболом там не все здорово, но с гостеприимством все в порядке. Вот так молодежку «Зенита» встретили в аэропорту.

Потом повезли на торжественный обед с организаторами международного матча. Дмитрий Радченко даже выступил с речью.

Тренировка – прямо на 50-тысячном стадионе.

А вечером – еще одно мероприятие в загородном клубе. Там тоже ждали болельщики – были даже те, кто где-то раздобыл форму «Зенита».

И да, это все до матча. Во время отсутствия еврокубков остается радоваться и таким международным братским матчам.

Фото: ФК «Зенит»/Евгений Васильев