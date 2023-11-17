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«Братья навеки». Таким баннером в Китае встретили молодежку «Зенита»

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Поехали на выставочный матч.

Во время паузы на игры сборных молодежка «Зенита» тоже провела международный матч – отправилась в китайский Гуйян, где сыграла с местным «Гуйчжоу Юнайтед». Победили 7:1, но, что интереснее, российскую команду встретили в Китае очень радушно.

На матче был баннер «Братья навеки» с изображением китайца и человека в голубой футболке.

Посмотреть на игру молодежки «Зенита» собралось более 32 тысяч человек – больше половины 50-тысячного стадиона.

Соперник был не самый сильный – у клуба нет даже страницы на сайте transfermarkt. Судя по всему, это одна из команд центра подготовки олимпийских спортсменов. Собственного клуба китайской Суперлиги у Гуйяна нет с 2021 года.

Теплая встреча от китайцев: с российскими флагами, цветами и формой «Зенита»

Может с футболом там не все здорово, но с гостеприимством все в порядке. Вот так молодежку «Зенита» встретили в аэропорту.

Потом повезли на торжественный обед с организаторами международного матча. Дмитрий Радченко даже выступил с речью.

Тренировка – прямо на 50-тысячном стадионе.

А вечером – еще одно мероприятие в загородном клубе. Там тоже ждали болельщики – были даже те, кто где-то раздобыл форму «Зенита».

И да, это все до матча. Во время отсутствия еврокубков остается радоваться и таким международным братским матчам.

Фото: ФК «Зенит»/Евгений Васильев

13 комментариев

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teto
Ну да, они теперь нефть задёшево покупают, но на сэкономленое хоть отблагодарили красиво.
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Тиджани Бабангида
Если 32 тысячи человек пришли на заурядный матч по зову сердца и по своему личному желанию - это очень хорошо. Если по приказу или настоятельной рекомендации Партии - то не очень .
Ну а периоды развития взаимоотношений между нашими народами были разные, в том числе мы уже как-то были «братьями навек»
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igls54
Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас...
"Москва-Пекин"(1949)
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Всё знаю
с онжуйцами дружили, теперь пошли на повышение, дружат с китайцами.
Бразильцы и китайцы братья заувек.
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Нургалиев Разрешил
В цветах Зенита нету желтого. Но скоро будет
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Mordegard Glezgorv
Я вас умоляю, какие братья. У китайцев никаких братьев не может быть, они исторически считают себя отдельной цивилизацией, коей на самом деле и являются. Любые народы в сфере интересов Китая поглощаются. У России примерно схожая ментальность, поэтому скорее ситуативные партнеры. Про культурную дистанцию и говорить нечего
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Игорь Валуев
И в тихую русским свои машины втридорога продавать которые в Китае намного дешевле стоят
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Фут.Боль
На баннере Анюков?
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vital_23
Они хоть и имея своя выгоду, но не елозиют на стульях как некоторые, это уже факт
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Тюменский медвежонок
я так полагаю у китайцев тоже есть "тема" где бюджетников на стадион загоняют? :D
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cveto4
Ответ Фут.Боль
На баннере Анюков?
у коней был легендарный еллоубой, этот блубой.
а вообще похож на молодого Миллера
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