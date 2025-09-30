«Черчесов – бог. Многие команды запоздали с приглашением Саламыча. Не удивлюсь, если «Краснодар» проиграет «Ахмату». Радимов о тренере
Владислав Радимов назвал Станислава Черчесова богом.
«Ахмат» при Черчесове не проиграл ни одного из семи матчей РПЛ в этом сезоне. В последнем матче грозненцы разгромили «Акрон» (3:0).
Саламыч вообще бог, здесь даже говорить нечего. Классный очередной матч, дисциплина налажена, и вообще многие команды, которые хотели поменять тренера, запоздали с приглашением Саламыча.
Поэтому то, что он творит, это вообще не удивляет ни разу. Команда там очень хорошего класса и по игрокам, по исполнителям, плюс добавили дисциплины, вот и «Ахмат» там, где есть.
Перед Черчесовым снимаю шляпу. И вообще не удивлюсь, если в следующем туре «Краснодар» проиграет «Ахмату», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
