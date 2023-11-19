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Крушение «Ботафого»: ждали чемпионства, но профукали 13-очковый отрыв. Как так?

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Бруну Лаже
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Тикиньо Соарес Тикиньо Соарес
Луиш Каштру Луиш Каштру
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Шанс остался, но команде больно.

Бразильская Серия А близка к развязке – осталось три тура. Почти всю дистанцию лидировал «Ботафого», но осенью что-то пошло не так – команда проиграла 7 из 12 матчей (!) и пропустила вперед «Палмейрас».

Вот как менялось положение команды во второй половине чемпионата.

Крушение? Еще какое. 

Отрыв проиграли эпично. Отдавали прямым конкурентам камбэки с 0:3 и 1:3

Летом «Ботафого» вообще не проигрывал в чемпионате, не помешала даже травма лучшего игрока лиги, нападающего Тикиньо Соареша (возможно, помните его по «Порту»). Но в сентябре начался спад – проиграли три матча подряд, уже не спасло и возвращение Тикиньо.

Потом ситуация нормализовалась, но ненадолго. Посыпались после домашнего поражения от «Куябы» (0:1), но дальше – череда эпичных провалов.

❌ Умудрились проиграть «Палмейрас», хотя вели 3:0 к перерыву. Во втором тайме забил Эндрик, но все сломало удаление защитника Адриелсона на 76-й минуте. После этого «Ботафого» пропустил трижды, последний мяч случился на 8-й добавленной.

Владелец команды Джон Текстор в прямом эфире обвинил бразильских судей в коррупции и потребовал отставки руководства федерации футбола и судейского корпуса.

❌ Проиграли аутсайдерам из «Васко да Гама»: били больше, атаковали чаще, но в итоге 0:1. Впрочем, тут у «Васко» дело принципа – помешать соседям по Рио-де-Жанейро.

❌ Против «Гремио» вели 3:1, но во втором тайме за дело взялся Луис Суарес – уругваец оформил хет-трик и победу 4:3. До этого момента звездный форвард «Гремио» ни разу не забивал больше гола за матч в Серии А, а тут положил три за 19 минут. И даже судей обвинить не получится.

Прямо сейчас у «Ботафого» серия из шести матчей без побед в чемпионате – ладно хоть полосу из четырех поражений подряд прервали. Ничья с «РБ Брагантино» в последнем туре скинула «Ботафого» с первого места в таблице.

Почему «Ботафого» поплыл? Очень скромный состав и тренерский хаос

Вообще, борьба «Ботафого» за чемпионство удивительна. Спад был предсказуем.

Команда только в 2022-м вернулась в бразильскую элиту и в прошлом сезоне заняла 11-е место. Сейчас по стоимости состава (по версии Tranfermarkt) «Ботафого» занимает скромное 12-е место в Серии А. Похоже на то, что в первой половине чемпионата команда прыгнула выше головы, а затем вернулась в обычное состояние.

Еще одна причина – тренерская чехарда. Сезон начинали с Луишем Каштру, с которым быстро забрались на первое место. Без поражений не обошлось, но лидировали все равно уверенно – +7 очков от второго места к 12-му туру.

Но затем португальцу прилетело предложение от «Аль-Насра» – коуч быстро собрал чемоданы и укатил к Криштиану Роналду. Там, кстати, начал с пары поражений, но потом выдал 17 побед в 18 матчах. 

На четыре матча управлять поставили бывшего защитника «Лиона» Кашапу, на замену которому приехал Бруну Лаже, сидевший без работы после провала в «Вулверхэмптоне». Продержался 15 матчей, в которых победил только в четырех. Португалец рассорился с игроками, которые пошли жаловаться владельцу Джону Текстору. Тот поддержал футболистов и уволил тренера.

Правда, заменой не озаботились – пришлось подтянуть из академии любимого фанатами, но неопытного Лусио Флавио. С ним-то команда и отдала фактически выигранные матчи главным конкурентам. Естественно, его тоже заменили – на последние три тура выдернули Тиаго Нунеса из перуанского «Спорт Кристала» (там-то сезон уже закончен). 

Пять тренеров за сезон – многовато для чемпионской команды. Не правда ли?

У «Ботафого» море проблем. И американский владелец их не решает

«Ботафого» (хоть и входит в четверку главных клубов Рио-де-Жанейро) переживает не лучшие времена. Последнее чемпионство датировано 1995 годом, в XXI веке не попадали даже в тройку. За последние 10 лет команда дважды вылетала в Серию Б.

Все это на фоне подписания контрактов со звездами – в разное время в «Ботафого» заезжали Кларенс Зеедорф, Соломон Калу, Кейсуке Хонда. Клуб накопил долгов почти на миллиард бразильских реалов (около 200 млн долларов). В конце 2021-го команда вернулась в высший дивизион, но находилась на грани банкротства.

«Ботафого» от финансового краха спас закон, разрешивший бразильским клубам переходить во владение частных лиц – в том числе иностранцев. В начале 2022-го клуб купил американец Джон Текстор, который уже владел «Кристал Пэлас», а потом докупил «Лион» и бельгийский «Моленбек».

В Бразилии Текстора встречали чуть ли не ликованием – фанаты считали, что он решит проблемы с долгом и вернет «Ботафого» на победный путь. Первым делом американец уволил тренера, который вернул клуб в Серию А из-за того, что тот «не играет в стиле «Ботафого». По мнению Джона, ориентироваться стоит на «Баварию» и его любимого Бернарду Силву.

Правда, Текстор нанял Луиша Каштру и успел собрать боевой состав за четыре недели – финиш в середине таблицы владелец приравнивает к достижениям. Но за пределами поля дела идут не так хорошо. Главного таланта Джеффиньо продали в «Лион» – фанаты злились.

Американец не хочет платить долги, которые набрали предыдушие владельцы, поэтому постоянно судится. Уже были задержки зарплаты игрокам и персоналу, угрозы от суда наложить арест на имущество клуба и даже отключение электричества на тренировочной базе. Долг уменьшился, но все равно переваливает за 700 млн реалов (более 140 млн долларов).

«Как первые иностранные владельцы в бразильском футболе, мы стали «морской свинкой для экспериментов», – сказал Джон в интервью The Athletic. – Когда люди говорят «Ботафого» должен нам денег», то имеют в виду старых владельцев, а наша новая корпорация – не то же самое. Даже некоторые судьи в Бразилии в этом пока путаются.

Люди подают в суд на клуб, но в иске указывают и нас, и прошлых владельцев – судьи долго разбираются, когда требовать долги со старого руководства, а когда с нас. У нас отключали свет на базе за долг четырехлетней давности, а деньги по телеконтракту арестовала налоговая из-за залога трехлетней давности.

Но мы ходим в суд и отбиваем наши деньги. Хорошо, что в Бразилии хватает судей, которые болеют за «Ботафого».

Болельщики уже теряют терпение – больших инвестиций пока тоже не было. А параллельно у Текстора есть «Лион», который американец тоже кормит обещаниями об огромных вливаниях, а на деле команда сыпется в Лиге 1 после провального трансферного лета.

Последние месяцы у клубов из семьи Джона Текстора не задались.

***

И тем не менее у «Ботафого» еще есть шансы на чемпионство. В оставшихся трех турах все соперники – из второй половины таблицы. А если обыграть «Форталезу» в перенесенном матче, можно вернуться на первую строчку.

Но даже финиш в тройке станет для «Ботафого» лучшим результатом в XXI веке.

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Фото: Gettyimages.ru/Wagner Meier, Ricardo Moreira

5 комментариев

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BARCA_10
Тем интереснее будет последить за бразильской серией А в конце сезона) Спасибо за статью!
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bel01
В этом сезоне не смотрел ни одного матча бразильского чемпионата.
Посоветуйте, пожалуйста, 2-3 самые крутые игры, которые есть смысл посмотреть в записи.
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Ivan Ivanych
Да уж, обидно. Но судя по развитию дел, Ботафого чемпионом не станет, и скорее всего даже в тройку не войдёт...
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vitalis
Ответ bel01
В этом сезоне не смотрел ни одного матча бразильского чемпионата. Посоветуйте, пожалуйста, 2-3 самые крутые игры, которые есть смысл посмотреть в записи.
зачем запись? осталось три тура, смотри, кто играет, и смотри :)
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