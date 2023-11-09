Нуну обвинил Бензема в лени – и теперь без работы в «Аль-Иттихаде». Конфликт с главной звездой привел к увольнению

Они повздорили еще летом.

Нуну Эшпириту Санту во вторник покинул саудовский «Аль-Иттихад» – похоже, из-за конфликта с Каримом Бензема.

«Похоже, тебе лень прессинговать соперника». Нуну жестко поговорил с Бензема в перерыве матча азиатской ЛЧ

Португальского тренера уволили после поражения от иракского «Аль-Кува» (0:2( в азиатской ЛЧ. К тому же «Аль-Иттихад» не впечатляет в чемпионате Саудовской Аравии: пять матчей без побед, только шестое место в таблице.

Саудовское издание Al Riyadiah пишет, что в перерыве матча азиатской ЛЧ Нуну повздорил с Каримом Бензема, обвинив его в лени. Между ними произошел диалог на повышенных тонах.

– Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника.

– Говорите не только со мной, но и со всей командой.

– Ты лидер команды, пример для игроков и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример.

Еще один важный инсайд: Бензема за несколько недель до этого намекнул руководству «Аль-Иттихада», что Нуну на посту главного тренера «мешает процессу организации».

Разлад начался еще летом: Нуну считал, что Бензема не вписывается в его тактику, а Карим злился без капитанства

Слухи о непростых отношениях Нуну и Бензема разлетелись еще в конце августа: тогда саудовское издание Asharq Al-Awsat писало, что португалец сообщил руководству, что Карим не соответствует его тактическому стилю. Выяснилось, что Нуну изначально не просил подписывать форварда.

Сам Бензема тоже злился – планировал сразу стать капитаном «Аль-Иттихада», но португальский тренер был против. Форварду было некомфортно, он считал, что Нуну ведет себя непрофессионально.

Тренеру пришлось опровергать слухи: «Хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие. Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь». Кажется, Нуну лукавил.

Нуну принес «Аль-Иттихаду» долгожданное чемпионство и Суперкубок. Бензема прилично забивает, но хочется большего

В этом сезоне «Аль-Иттихад» барахлит, но вообще Нуну оставил яркий след в истории клуба. При нем команда в среднем брала 2,25 очка за игру – лучший результат с 2004-го, когда «Аль-Иттихадом» руководил бразилец Кандиньо (в среднем набирал 2,55 очка).

И самое важное: Нуну привел клуб к первому чемпионству за 14 лет. Еще взял Суперкубок Саудовской Аравии. Два трофея за год и три месяца – точно неплохой результат для португальского тренера.

Бензема исправно забивает – как до, так и после конфликта. В этом сезоне Карим набрал 6+3 в 12 матчах. При этом Бензема только 14-й в списке бомбардиров саудовской лиги – пять мячей. Лидирующий Криштиану наколотил уже 12.

Ну и да, Бензема – капитан «Аль-Иттихада», как и хотел изначально.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh