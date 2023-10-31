Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Легендарен.

Официально: Лео Месси взял «Золотой мяч»-2023. Восьмой в его коллекции! В прошлый раз аргентинца признавали лучшим в 2021-м.

Месси вручили приз на церемонии в Париже. Это вторая в истории награда, которую дают именно за сезон, а не за календарный год. Предыдущая досталась Кариму Бензема.

В прошлом сезоне Лео:

🏆 Выиграл ЧМ-2022 и стал лучшим игроком турнира.

🔝 Выбил 32+25 во всех турнирах (включая «Интер» Майами).

🏆 С клубами тоже были трофеи: Лига 1 + Суперкубок Франции с «ПСЖ».

А еще первый титул в истории «Интера» – Кубок лиг.

🔝 В Лиге 1 и Кубке лиг Лео отметился и индивидуально: во Франции стал лучшим ассистентом, в США – лучшим бомбардиром и игроком.

● Месси в 36 лет самый возрастной обладатель ЗМ в современной истории футбола. Впереди лишь Стэнли Мэттьюз, который в 1956-м получил награду в 41 год.

● Страшно представить: первый «Золотой мяч» Лео выиграл аж в 2009-м – 14 лет назад! Он сыграл ключевую роль в требле с «Барселоной» (каталонцы в том году выиграли вообще все) и почти в два раза превзошел по голосам Криштиану Роналду, который только перебрался в Мадрид.

● Тогда Месси стал первым аргентинцем в истории с «Золотым мячом». И пока остается единственным – да, все 8 наград в истории страны взял именно он. А в «Барсе» до него приз забирали пятеро – Луис Суарес (другой), дважды Йохан Кройфф, Христо Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо.

● В 2009-м Лео стал еще и первым воспитанником «Барселоны» с ЗМ – а потом взял еще семь, учитывая нынешний.

Кто дальше в голосовании?

2. 🇳🇴 Эрлинг Холанд («Ман Сити»)

3. 🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. 🇧🇪 Кевин Де Брюйне («Ман Сити»)

5. 🇪🇸 Родриго («Ман Сити»)

6.🇧🇷 Винисиус Жуниор («Реал»)

7. 🇦🇷 Хулиан Альварес («Ман Сити»)

8. 🇳🇬 Виктор Осимхен («Наполи»)

9. 🇵🇹 Бернарду Силва («Ман Сити»)

10. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)

11. 🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль»)

12. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Барселона»)

13. 🇲🇦 Ясин Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль»)

14. 🇩🇪 Илкай Гюндоган («Барселона»)

15. 🇦🇷 Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

16. 🇫🇷 Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»)

17. 🇬🇪 Хвича Кварацхелия («Наполи»)

18. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал»)

19. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»)

20. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)

Ниже в списке Антуан Гризманн, Ким Мин Чжэ, Андре Онана, Букайо Сака, Йошко Гвардиол, Джамал Мусиала, Николо Барелла, Рандаль Коло-Муани, Мартин Эдегор и Рубен Диаш.

Кто взял другие награды?

Лучший игрок года среди женщин – Айтана Бонмати («Барселона»)

Трофей Копа – лучшему молодому игроку года: Джуд Беллингем («Реал»)

Трофей Яшина – лучшему вратарю года: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Трофей Сократеса – приз за деятельность вне футбола: Винисиус Жуниор («Реал»)

Трофей Герда Мюллера – лучшему бомбардиру года: Эрлинг Холанд («Ман Сити»)

Лучший клуб года среди мужчин – «Ман Сити»

Лучший клуб года среди женщин – «Барселона»

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Julian Finney / Staff; IMAGO/Alexis Sciard, Octavio Passos/Stringer, Pascal Le Segretain / Staff, imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press; East News/FRANCK FIFE / AFP