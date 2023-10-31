Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
Легендарен.
Официально: Лео Месси взял «Золотой мяч»-2023. Восьмой в его коллекции! В прошлый раз аргентинца признавали лучшим в 2021-м.
Месси вручили приз на церемонии в Париже. Это вторая в истории награда, которую дают именно за сезон, а не за календарный год. Предыдущая досталась Кариму Бензема.
В прошлом сезоне Лео:
🏆 Выиграл ЧМ-2022 и стал лучшим игроком турнира.
🔝 Выбил 32+25 во всех турнирах (включая «Интер» Майами).
🏆 С клубами тоже были трофеи: Лига 1 + Суперкубок Франции с «ПСЖ».
А еще первый титул в истории «Интера» – Кубок лиг.
🔝 В Лиге 1 и Кубке лиг Лео отметился и индивидуально: во Франции стал лучшим ассистентом, в США – лучшим бомбардиром и игроком.
● Месси в 36 лет самый возрастной обладатель ЗМ в современной истории футбола. Впереди лишь Стэнли Мэттьюз, который в 1956-м получил награду в 41 год.
● Страшно представить: первый «Золотой мяч» Лео выиграл аж в 2009-м – 14 лет назад! Он сыграл ключевую роль в требле с «Барселоной» (каталонцы в том году выиграли вообще все) и почти в два раза превзошел по голосам Криштиану Роналду, который только перебрался в Мадрид.
● Тогда Месси стал первым аргентинцем в истории с «Золотым мячом». И пока остается единственным – да, все 8 наград в истории страны взял именно он. А в «Барсе» до него приз забирали пятеро – Луис Суарес (другой), дважды Йохан Кройфф, Христо Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо.
● В 2009-м Лео стал еще и первым воспитанником «Барселоны» с ЗМ – а потом взял еще семь, учитывая нынешний.
Кто дальше в голосовании?
2. 🇳🇴 Эрлинг Холанд («Ман Сити»)
3. 🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
4. 🇧🇪 Кевин Де Брюйне («Ман Сити»)
5. 🇪🇸 Родриго («Ман Сити»)
6.🇧🇷 Винисиус Жуниор («Реал»)
7. 🇦🇷 Хулиан Альварес («Ман Сити»)
8. 🇳🇬 Виктор Осимхен («Наполи»)
9. 🇵🇹 Бернарду Силва («Ман Сити»)
10. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)
11. 🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль»)
12. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Барселона»)
13. 🇲🇦 Ясин Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль»)
14. 🇩🇪 Илкай Гюндоган («Барселона»)
15. 🇦🇷 Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
16. 🇫🇷 Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»)
17. 🇬🇪 Хвича Кварацхелия («Наполи»)
18. 🏴 Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал»)
19. 🏴 Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»)
20. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)
Ниже в списке Антуан Гризманн, Ким Мин Чжэ, Андре Онана, Букайо Сака, Йошко Гвардиол, Джамал Мусиала, Николо Барелла, Рандаль Коло-Муани, Мартин Эдегор и Рубен Диаш.
Кто взял другие награды?
Лучший игрок года среди женщин – Айтана Бонмати («Барселона»)
Трофей Копа – лучшему молодому игроку года: Джуд Беллингем («Реал»)
Трофей Яшина – лучшему вратарю года: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Трофей Сократеса – приз за деятельность вне футбола: Винисиус Жуниор («Реал»)
Трофей Герда Мюллера – лучшему бомбардиру года: Эрлинг Холанд («Ман Сити»)
Лучший клуб года среди мужчин – «Ман Сити»
Лучший клуб года среди женщин – «Барселона»
Красная дорожка «ЗМ»: строгий Месси, идеальный Бэкхем, Хвича с женой и прозрачные платья
Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Julian Finney / Staff; IMAGO/Alexis Sciard, Octavio Passos/Stringer, Pascal Le Segretain / Staff, imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press; East News/FRANCK FIFE / AFP
Король на троне 🐐
Наверное, одна из не спорных наград этого вечера и полностью заслуженная. Хотелось бы мистера Лионеля Месси с 8-ой наградой и с окончательным закреплением статуса - лучшего футболиста в истории!
GOAT 👑🐐🐐🐐