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Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

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Легендарен.

Официально: Лео Месси взял «Золотой мяч»-2023. Восьмой в его коллекции! В прошлый раз аргентинца признавали лучшим в 2021-м. 

Месси вручили приз на церемонии в Париже. Это вторая в истории награда, которую дают именно за сезон, а не за календарный год. Предыдущая досталась Кариму Бензема. 

В прошлом сезоне Лео:

🏆 Выиграл ЧМ-2022 и стал лучшим игроком турнира.

🔝 Выбил 32+25 во всех турнирах (включая «Интер» Майами).

🏆 С клубами тоже были трофеи: Лига 1 + Суперкубок Франции с «ПСЖ».

А еще первый титул в истории «Интера» – Кубок лиг.

🔝 В Лиге 1 и Кубке лиг Лео отметился и индивидуально: во Франции стал лучшим ассистентом, в США – лучшим бомбардиром и игроком.

● Месси в 36 лет самый возрастной обладатель ЗМ в современной истории футбола. Впереди лишь Стэнли Мэттьюз, который в 1956-м получил награду в 41 год.

● Страшно представить: первый «Золотой мяч» Лео выиграл аж в 2009-м – 14 лет назад! Он сыграл ключевую роль в требле с «Барселоной» (каталонцы в том году выиграли вообще все) и почти в два раза превзошел по голосам Криштиану Роналду, который только перебрался в Мадрид.

● Тогда Месси стал первым аргентинцем в истории с «Золотым мячом». И пока остается единственным – да, все 8 наград в истории страны взял именно он. А в «Барсе» до него приз забирали пятеро – Луис Суарес (другой), дважды Йохан Кройфф, Христо Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо.

● В 2009-м Лео стал еще и первым воспитанником «Барселоны» с ЗМ – а потом взял еще семь, учитывая нынешний.

Кто дальше в голосовании?

2. 🇳🇴 Эрлинг Холанд («Ман Сити»)

3. 🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. 🇧🇪 Кевин Де Брюйне («Ман Сити»)

5. 🇪🇸 Родриго («Ман Сити»)

6.🇧🇷 Винисиус Жуниор («Реал»)

7. 🇦🇷 Хулиан Альварес («Ман Сити»)

8. 🇳🇬 Виктор Осимхен («Наполи»)

9. 🇵🇹 Бернарду Силва («Ман Сити»)

10. 🇭🇷 Лука Модрич («Реал»)

11. 🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль»)

12. 🇵🇱 Роберт Левандовски («Барселона»)

13. 🇲🇦 Ясин Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль»)

14. 🇩🇪 Илкай Гюндоган («Барселона»)

15. 🇦🇷 Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

16. 🇫🇷 Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»)

17. 🇬🇪 Хвича Кварацхелия («Наполи»)

18. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал»)

19. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»)

20. 🇦🇷 Лаутаро Мартинес («Интер»)

Ниже в списке Антуан Гризманн, Ким Мин Чжэ, Андре Онана, Букайо Сака, Йошко Гвардиол, Джамал Мусиала, Николо Барелла, Рандаль Коло-Муани, Мартин Эдегор и Рубен Диаш.

Кто взял другие награды?

Лучший игрок года среди женщин – Айтана Бонмати («Барселона»)

Трофей Копа – лучшему молодому игроку года: Джуд Беллингем («Реал»)

Трофей Яшина – лучшему вратарю года: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Трофей Сократеса – приз за деятельность вне футбола: Винисиус Жуниор («Реал»)

Трофей Герда Мюллера – лучшему бомбардиру года: Эрлинг Холанд («Ман Сити»)

Лучший клуб года среди мужчин – «Ман Сити»

Лучший клуб года среди женщин – «Барселона»

Красная дорожка «ЗМ»: строгий Месси, идеальный Бэкхем, Хвича с женой и прозрачные платья

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Julian Finney / Staff; IMAGO/Alexis Sciard, Octavio Passos/Stringer, Pascal Le Segretain / Staff, imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press; East News/FRANCK FIFE / AFP

Месси заслужил «Золотой мяч»?
2914 голосов
Да
68%
Лионель Месси
Нет
32%
Эрлинг Холанд

165 комментариев

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Никита Смолов
8 значит бесконечность ♾️
Король на троне 🐐
+77
-25
+52
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iegord
Ответ Нургалиев Разрешил
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси забил 50 голов и выиграл требл, то дали бы Холланду?) ну ну))
Если бы Холланд выиграл ЧМ с Норвегией, ему бы дали все награды мира.Не понимаю, к чему этот комментарий.
+57
-8
+49
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Нургалиев Разрешил
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси забил 50 голов и выиграл требл, то дали бы Холланду?) ну ну))
+80
-52
+28
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Рэд Уайт
GOAT🐐
+43
-15
+28
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Alexander p.
Ответ Нургалиев Разрешил
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси забил 50 голов и выиграл требл, то дали бы Холланду?) ну ну))
Как ты представляешь Норвегию которая выигрывает ЧМ?))
+26
-5
+21
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возвращение МДВ
Величайший, хотя окончательную точку в спорах за лучшего в истории Лео поставил ещё в прошлом году. Осталось только вернуться в Барсу напоследок, для прощания на родном Камп Ноу!
+28
-8
+20
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Эмир Бухарский
Ну вот она, вот!
Наверное, одна из не спорных наград этого вечера и полностью заслуженная. Хотелось бы мистера Лионеля Месси с 8-ой наградой и с окончательным закреплением статуса - лучшего футболиста в истории!
GOAT 👑🐐🐐🐐
+31
-14
+17
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A Buk
Величайший
+29
-14
+15
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Никита Смолов
Ответ Нургалиев Разрешил
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси забил 50 голов и выиграл требл, то дали бы Холланду?) ну ну))
Если бы у бабки были 🥚 🧯
+31
-17
+14
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Мыкола
Эта "награда" давно превратилась в мусор))
+16
-4
+12
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StHappyOne
Наплевать, эта награда больше ничего не стоит
+21
-14
+7
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Cakefabregas
Ответ bel01
Да Лео и 10 ЗМ в лёгкую заслужил. А кришу 4 из 5 просто Перес купил. Только в 2008 он заслужил, и всё.
Да ну хватит чушь нести!
+10
-4
+6
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Руслан Фокин
Ответ Эмир Бухарский
Ну вот она, вот! Наверное, одна из не спорных наград этого вечера и полностью заслуженная. Хотелось бы мистера Лионеля Месси с 8-ой наградой и с окончательным закреплением статуса - лучшего футболиста в истории! GOAT 👑🐐🐐🐐
Врятли она не спорная
+13
-9
+4
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МТБ
Ответ Blaumerc
Кто бы  что не говорил, а сейчас весь мир, всё спортивное сообщество следит за церемонией вручения золотого мяча. без этого никак. мир спорта разделился, так же как и весь мир и убеждения и политика. сейчас эпоха Месси и Роналду доживают свою эпоху, и в этом споре занавес за Месси, последнее слово за Месси. это как вишенка на торте после ЧМ. (Хотя и без ЧМ было понятно что Месси как футболист был лучше) не думаю что после эпох Месси и Роналду, мир будет настолько разделён и принципиальным. да, болельщики разных клубов будут всегда спорить, будут разные дебаты, но такого принципиального спора, и разделения мира на две части безусловно не будет. На счёт Мбаппе или Холанда мир на два не разделится, потому что это не Барса и Реал на уровне эль класико. Это не футболисты которые играли за лучшие клубы своих поколений, которые так же играли в одной лиге, и их противостояние было главным в мире футбола. сейчас, когда в футбольном мире, даже на самом высочайшем уровне есть поклонники то одного то другого, такие статьи как "золотой мяч должен умереть" от Романа Абрамова, который провисел на главной почти пол дня, (где он жалуется что журналисты со всего мира, которые голосуют, какие-то не такие, не правильные, что их мало кто знает), где по его мнению должны голосовать хайпожоры и глоры вроде Пирса Моргана, а не такие как Константин Клещев, в мире спорта тоже одни из последних. Что нам, простым читателям говорить, если величие Месси признают все ведущие эксперты в мире футбола, когда бывшие и нынешние легенды футбола все в один голос говорят о Месси, как о лучшем в истории. но будем объективны, Месси заслужил. он лучший, он заслуженный гений, он как и все, много раз терпел неудачу, но он каждый раз возвращался что бы править. Почти 20 лет он держал планку, боролся с замыкателем в борьбе за голы, и даже превзошёл по некоторым параметрам. Не говоря уже о значимых титулах и трофеях. я понимаю что медийность даёт свои плоды, медийность Роналду дали свои плоды, и он вроде стал в ряд лучших в эпоху Месси. но как бы медиа не старались, как бы люди не болели за отдельно взятого спортсмена (а в большинстве болелы Роналду за кого угодно, но не за Месси) Месси доказал всем, кто есть кто на самом деле. Вы когда нибудь видели что бы против Роналду объединялись все, в том числе и поклонники Месси? Вот именно. не помню за последние годы, когда Роналду участвовал в голосовании за ЗМ, что бы болелы Месси так яростно и очевидно топили за кого нибудь, но лишь бы не Роналду. А вот фаны Роналду именно этим и славятся. уже который год мы видим сплочённость Роналду фанов вокруг Ван Дейка, Холанда, или какого то ещё претендента, когда в голосовании участвует Месси. После этого золотого мяча, нам, поклонникам Месси должно быть по барабану, сколько голов забьёт Роналду в отборе на ЧЕ всяким Литвам и Эстониям, нам должно быть по барабану, сколько голов забьет Роналду в пустыне, также по барабану на всякие мнения и накрутки плюсов со стороны фанов Роналду во главе с Артёмом и другими глорами. Нам должно быть по барабану на каждый чих и пук от Роналду, на который слетаются все глоры как мухи на одну субстанцию. Месси это вечность, Месси это восьмой, не досягаемый ЗМ. И кто бы что не говорил, на таком уровне, просто так эти награды никому не дают. Это не Globe Soccer Awards от агента, что бы спорить о чём то. Здесь голосуют капитаны и тренеры национальных сборных и спортивные журналисты со всего мира. А ещё, вот что важно для определения лучшего в истории: Месси Более 1000 по гол+пас за карьеру 10 + раз победитель национальных лиг 4 кратный обладатель ЛЧ 6 кратный обладатель ЗБ Обладатель кубка чемпиона мира 2 кратный обладатель MVP ЧМ. 43 рекордных трофея за карьеру И наконец 8 кратный обладатель золотого мяча. И это, только значимые достижения в карьере Лео. А не то что бы после гола Литве выкатить простыню с количеством голов, как любят делать фанаты Роналду. Так что всех поклонников Месси, от всего сердца поздравляю с признанием величия на все времена.
Столько тестка, а по факту на ютьюбе за ЗМ следило в лайфе 14к человек. Т.е. почти никто.
+6
-2
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Максим Семин
Зачем спорить кто лучше, Месси или Холланд. Ведь один Альварес выиграл все титулы, что и они оба по-отдельности.
+3
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+3
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Молодой Френки
8-ой Золотой мяч - это не только заслуженное признание великого игрока, но и символ бесконечного таланта Месси. Рад что следил за путем к каждому из ЗМ, Поздравляем Легенду!
+8
-5
+3
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Андрей Andrey
шел уже 2040 год . Месси в очередной раз берет золотой мяч. Холланд уже завершил карьеру🤣🤣
+4
-1
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Timo_Arguniesh
Ответ Муслим адам
сложно представить что нужно для зм холанду даже 60 голов, требл, не спасло что ещё надо?
5 пенальти на ЧМ
+4
-1
+3
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Роман
6 матчей отыграл в течение месяца) Холанд был лучшим в течение всего сезона.
+5
-2
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Бене Гессерит
Ответ StHappyOne
Наплевать, эта награда больше ничего не стоит
Ого, хорошо
+8
-5
+3
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Максим Семин
Но ведь кое-кто забил 68429935 мячей в арабской лиге...
+9
-6
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Groznyi2024
ПОЗОР.
+9
-6
+3
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Timur_A
Ответ Нургалиев Разрешил
Если бы Холланд выиграл ЧМ, а Месси забил 50 голов и выиграл требл, то дали бы Холланду?) ну ну))
Если бы Холланд выиграл (С Норвегией!!!) ЧМ, то мяч дали бы тому нереальному норвежскому GOATу, благодаря абсолютно непредставимому уровню игры которого, чемпионство Норвегии стало возможным. И это был бы не Холланд. Уровня игры Холланда пока не хватает даже для выхода Норвегии в финальную часть какого-либо крупного турнира.
+3
-1
+2
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Nylex
Ответ Michael_the_creator
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
сэр, никто вас не просил описывать себя смайликами
+2
0
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ТеньМесси10
Символично что в день рождения Марадоны
+2
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