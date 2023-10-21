Сотни флагов Палестины на матче «Селтика» в ЛЧ. За них клуб уже дважды штрафовали

Несколько кадров «Селтик Парка» в среду вечером.

На матч против «Атлетико» шотландские болельщики принесли десятки (или даже сотни) флагов Палестины. Повод для массовой акции – обострение конфликта на Ближнем Востоке, но болельщики «Селтика» уже давно и регулярно демонстрируют эту символику. В том числе и в еврокубках.

В 2014-м они вывесили флаги Палестины на матче против «Рейкьявика» в квалификации Лиги чемпионов. УЕФА тогда оштрафовал клуб на 18 тысяч евро за «политические сообщения».

В 2016-м история повторилась. Снова квалификация Лиги чемпионов (матч с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы), снова флаги Палестины и штраф в 10 тысяч евро. Тогда наказание УЕФА стало поводом для сбора средств фанатами «Селтика» – они перечислили в палестинские благотворительные организации около 115 тысяч евро .

Флаги Палестины появлялись на трибунах «Селтика» и в этом сезоне – на внутренних матчах против «Хартса» и «Килмарнока». Поэтому перед игрой c «Атлетико» клуб выпустил заявление, в котором попросил болельщиков не демонстрировать политическую символику, но в то же время выразил солидарность со всеми жертвами конфликта.

В 2021-м «Селтик» выпускал более жесткое заявление, в котором называл «неприемлемым» действия «маленькой группы болельщиков», которая, нарушив договоренности, пронесла на стадион палестинские флаги.

Как фанаты «Селтика» связаны с Палестиной?

Поддержка ближневосточного государства – идея группы «Зеленая бригада». Вот как позицию фанатов объяснял журналист Middle East Eye Марк Патрик Конаган.

«В песне The Fields of Athenry (ее поют фанаты «Селтика), написанной в 70-х, рассказывается история семьи, лишенной своей земли и оставшейся голодать из-за Великого ирландского голода в середине XIX века.

Мужа поймали на краже еды у человека, отнявшего его землю, заключили в тюрьму и отправили в Австралию. Жена была вынуждена воспитывать ребенка одна.

Сторонники «Селтика» сочувствуют палестинцам, потому видят сходство с историей своих предков.

Болельщики «Селтика» также поддерживали народ Южной Африки при апартеиде, басков, стремящихся к независимости от Испании – все это из-за культурного наследия клуба, угнетения и преследования националистов на севере Ирландии.

Размахивая палестинским флагом, фанаты «Селтика» не поддерживали какую-либо политическую позицию. Это знак солидарности с народом Палестины».

«Селтик» оштрафуют?

Еще пару лет назад можно было с уверенностью ответить: да. Но УЕФА обновил дисциплинарную статью и теперь указывает на недопустимость «провокационных сообщений, которые носят политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер». То есть флаги не запрещены, запрещены только провокационные. Весь вопрос в том, сочтет ли такими флаги Палестины дисциплинарный комитет.

Еще в 2016-м УЕФА допускал, что какие-то символы могут быть разрешены: «Мы осознаем, что запрет политических заявлений на стадионах не высечен на камне. Правила могут и должны развиваться, чтобы отразить природу общества, в котором мы живем и где свобода выражения мнений является ценностью, которую нужно поддерживать и хранить».

Фото: AFP/ANDY BUCHANAN