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Сотни флагов Палестины на матче «Селтика» в ЛЧ. За них клуб уже дважды штрафовали

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Несколько кадров «Селтик Парка» в среду вечером.  

На матч против «Атлетико» шотландские болельщики принесли десятки (или даже сотни) флагов Палестины. Повод для массовой акции – обострение конфликта на Ближнем Востоке, но болельщики «Селтика» уже давно и регулярно демонстрируют эту символику. В том числе и в еврокубках.

В 2014-м они вывесили флаги Палестины на матче против «Рейкьявика» в квалификации Лиги чемпионов. УЕФА тогда оштрафовал клуб на 18 тысяч евро за «политические сообщения».

В 2016-м история повторилась. Снова квалификация Лиги чемпионов (матч с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы), снова флаги Палестины и штраф в 10 тысяч евро. Тогда наказание УЕФА стало поводом для сбора средств фанатами «Селтика» – они перечислили в палестинские благотворительные организации около 115 тысяч евро .  

Флаги Палестины появлялись на трибунах «Селтика» и в этом сезоне – на внутренних матчах против «Хартса» и «Килмарнока». Поэтому перед игрой c «Атлетико» клуб выпустил заявление, в котором попросил болельщиков не демонстрировать политическую символику, но в то же время выразил солидарность со всеми жертвами конфликта. 

В 2021-м «Селтик» выпускал более жесткое заявление, в котором называл «неприемлемым» действия «маленькой группы болельщиков», которая, нарушив договоренности, пронесла на стадион палестинские флаги. 

Как фанаты «Селтика» связаны с Палестиной? 

Поддержка ближневосточного государства – идея группы «Зеленая бригада». Вот как позицию фанатов объяснял журналист Middle East Eye Марк Патрик Конаган. 

«В песне The Fields of Athenry (ее поют фанаты «Селтика), написанной в 70-х, рассказывается история семьи, лишенной своей земли и оставшейся голодать из-за Великого ирландского голода в середине XIX века.

Мужа поймали на краже еды у человека, отнявшего его землю, заключили в тюрьму и отправили в Австралию. Жена была вынуждена воспитывать ребенка одна. 

Сторонники «Селтика» сочувствуют палестинцам, потому видят сходство с историей своих предков.

Болельщики «Селтика» также поддерживали народ Южной Африки при апартеиде, басков, стремящихся к независимости от Испании – все это из-за культурного наследия клуба, угнетения и преследования националистов на севере Ирландии.

Размахивая палестинским флагом, фанаты «Селтика» не поддерживали какую-либо политическую позицию. Это знак солидарности с народом Палестины». 

«Селтик» оштрафуют? 

Еще пару лет назад можно было с уверенностью ответить: да. Но УЕФА обновил дисциплинарную статью и теперь указывает на недопустимость «провокационных сообщений, которые носят политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер». То есть флаги не запрещены, запрещены только провокационные. Весь вопрос в том, сочтет ли такими флаги Палестины дисциплинарный комитет. 

Еще в 2016-м УЕФА допускал, что какие-то символы могут быть разрешены: «Мы осознаем, что запрет политических заявлений на стадионах не высечен на камне. Правила могут и должны развиваться, чтобы отразить природу общества, в котором мы живем и где свобода выражения мнений является ценностью, которую нужно поддерживать и хранить». 

Фото: AFP/ANDY BUCHANAN

67 комментариев

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Юра Ковтун
Режиссёр трансляции матча с Атлетико выкручивался как мог.
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fczs
Как фанаты «Селтика» связаны с Палестиной?

Ответ в статье: никак.
+34
-9
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Silent2006
Кажется, в этой ветке число удаленных комментариев превысит число опубликованных)
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Виктор Войнов
Ответ Артём Сергеев
интересные у них предпочтения,от ЛГБТ до террористов
А как вы поняли, что они поддерживают террористов? Или вы не разделяете хамас и мирных жителей Палестины ?
Мне кажется, когда фигачишь по жилым домами ракетами, это так же напоминает терроризм, как и убийство мирных жителей автоматами... Только ракетами и бомбами погибает больше
+26
-18
+8
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Артём Сергеев
интересные у них предпочтения,от ЛГБТ до террористов
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Astin
Ответ Мыкола
Комментарий удален модератором
то ли дело ты, за бородатых убийц детей..
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Potsman Kazman
Так они имели связь с шинн фейн и ира, а ира левые, проходили тренировки в арабских лагерях на ближнем востоке, вот и связь, автору бы матчасть подтянуть.
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Всё знаю
Пару матчей без зрителей и вся эта ересь сразу уйдет.
Подчёркиваю - я не поддерживаю Израиль или Палестину, ибо глубоко не разбираюсь в конфликте знаю.
Но знаю одно - когда идёт война и страдают обычные люди - это очень плохо.
Это не только ближнего востока касается.
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-5
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Potsman Kazman
Ответ Всё знаю
Пару матчей без зрителей и вся эта ересь сразу уйдет. Подчёркиваю - я не поддерживаю Израиль или Палестину, ибо глубоко не разбираюсь в конфликте знаю. Но знаю одно - когда идёт война и страдают обычные люди - это очень плохо. Это не только ближнего востока касается.
Не пройдёт, все это укоренилось там крепко, это же еще на уровне противостояния с рейнджерс, те протестанты-лоялисты, открыто поддерживающие Израиль, лет 15 назад EDL очень дружили с рабе шифриным, если не ошибся в фамилии.
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Gunter Avil
Ответ fczs
Как фанаты «Селтика» связаны с Палестиной? Ответ в статье: никак.
Читать умеешь или про зашёл оставить комментарий?
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Артём Сергеев
Ответ Мадина Уйгурова
Создается впечатление, что Израиль никто кроме европейских политиков и российских либералов (плачущих при этом по украинским детям 2 года и кричащим нет войне) не поддерживает. даже в англоязычном твиттере как не почитаешь, либо за Палестину строго либо в общем против войны. Только от "российских" Ройзманов, Невзлинов, Кацев и т.д. читаешь про то как правильно израиль убивает детей ну и от их подписчиков
сами Хамас замутили подобный живой щит
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RSI
Ответ Amico Megobari ®
по их логике, должны сопереживать иудеям, ведь арабы заняли их земли, как англичане ирландские и шотландские. с басками правильно справились, а вот с палестинами беда
Историю слабо почитать.? Хотя бы с 1947го года. И научиться выражать свои мысли.
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Rabbia
Ответ дон Рэба
Тогда надо штрафовать за израильские флаги для паритета.
А их нет, лучшая поддержка Израиля - это очередная бомба на хамас)
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Дренажная вода 4
Ответ Виктор Войнов
А ещё говорят, в Москве кур доят
Если ты не хочешь в этом разбираться, а хочешь продолжать оправдывать террористов, то так и скажи. Они сами прямым текстом это заявляют, но особо упоротые не хотят ничего видеть и слушать. Да ещё и к тому же, боевики Хамас размещают свои позиции в жилых домах. Их за это никто не осуждают, а на Израиль все накинулись. Видимо вам террористы ближе.
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serhuey
Ответ Виктор Войнов
Я не оправдываю террористов. В данном случае ими являются боевики хамас и те кто отдаёт приказы бомбить территорию Газы. А вот вы как то однобоко рассматриваете конфликт.
Сравнили тухес с пальцем. Одни целенаправленно убивают мирных без разбора только за принадлежность к народу, а другие целенаправленно бьют по комбатантам, случайно задевая мирных.
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Arty Novikoff
Во всём мире футбольные фанатские группировки состоят из людей повышенной агрессивности и недалёкости. Особенно, если замешана религия или политика (как у Селтика).

Подавлящее число тех не мусульман, кто поднимает флаги Палестины - невежды, и понятия не имеют о истории конфликта, когда с первого же дня образования государства Израиль, окружающие его арабские страны объявили ему войну, которая, по сути продолжается до сих пор.
И все эти 75 лет Израиль борется за свое существование, за эту крохотную территорию. Тогда как вокруг огромнейшие арабские страны, цель которых - убивать евреев и сделать так, чтобы государства Израиль не существовало.

И после чудовищного 7 октября, после сожженных семей, убитых беременных женщин и похищенных младенцев - выходить с флагами Палестины - это позор.
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Potsman Kazman
Ответ RSI
Историю слабо почитать.? Хотя бы с 1947го года. И научиться выражать свои мысли.
Для него русский не является родным языком, так что выражает он, как может.
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Дренажная вода 4
Ответ Виктор Войнов
Вы видимо обучение у хамаса проходили? Иначе откуда такая уверенность?
Это как бы не скрывается, в интернете куча видео из школ.
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Дренажная вода 4
Ответ Артём Сергеев
интересные у них предпочтения,от ЛГБТ до террористов
Так леваки и террористы это практически синонимы.
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Виктор Войнов
Ответ Артём Сергеев
мирные жители Палестины поддерживающие Хамас не совсем такие уж и мирные, причем Израиль давал время уити из под огня
Очень щедро. Давали время уйти из под огня. Прям пацифисты
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Дренажная вода 4
Ответ Виктор Войнов
Я не оправдываю террористов. В данном случае ими являются боевики хамас и те кто отдаёт приказы бомбить территорию Газы. А вот вы как то однобоко рассматриваете конфликт.
Боевиком Хамас можно считать практически каждого жителя Палестины, за редким исключением. Поскольку разбираться в этом нет никакой возможности, то действуют так.
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serhuey
Ответ Arty Novikoff
Во всём мире футбольные фанатские группировки состоят из людей повышенной агрессивности и недалёкости. Особенно, если замешана религия или политика (как у Селтика). Подавлящее число тех не мусульман, кто поднимает флаги Палестины - невежды, и понятия не имеют о истории конфликта, когда с первого же дня образования государства Израиль, окружающие его арабские страны объявили ему войну, которая, по сути продолжается до сих пор. И все эти 75 лет Израиль борется за свое существование, за эту крохотную территорию. Тогда как вокруг огромнейшие арабские страны, цель которых - убивать евреев и сделать так, чтобы государства Израиль не существовало. И после чудовищного 7 октября, после сожженных семей, убитых беременных женщин и похищенных младенцев - выходить с флагами Палестины - это позор.
Абсолютно согласен. Тут сходство просматривается как раз с неприкаянным до последнего времени народом, миллионы представителей которого были убиты только за то, что они родились евреями. Читаю Ремарка сейчас, одним из основных антисемитских лозунгов тридцатых был как раз "Ж..., убирайтесь в свою Палестину!" Ну убрались, ага. И там покоя не дают.
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MGK
За селтик лет 10 играл Израилитянин Нир Битон, интересно отношение к нему и его к этому
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serhuey
Ответ Виктор Войнов
Бугага. То есть если бы например в ваш дом (многоквартирный) забежал убийца, то вы были бы не против, что бы полиция просто взорвала весь ваш дом , вместо того , что бы обходить все квартиры, рискуя получить пулю ?
Если бы полдома кормили этого убийцу, я бы был только за. Главное, чтобы сказали заранее покинуть дом.
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Александр Калачев
Ответ Виктор Войнов
А как вы поняли, что они поддерживают террористов? Или вы не разделяете хамас и мирных жителей Палестины ? Мне кажется, когда фигачишь по жилым домами ракетами, это так же напоминает терроризм, как и убийство мирных жителей автоматами... Только ракетами и бомбами погибает больше
А как можно делить палестинцев и Хамас, если первые под их властью живут уже 15 лет и активно их поддерживают
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