Жирнющий ужин, горы сладостей – игроки после матчей едят все подряд. Это вообще нормально?

Углеводное окно все стерпит?

Жестко нарушать привычную диету – нормально для профессионального спортсмена, если речь про несколько часов после матча. Но есть нюансы.

Вот только пара историй, где топ-футболисты звучат как обычные люди.

Что они едят?

Новый лидер «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон впечатлил историей о том, как проводит время после игр: «Я беру big chippy. Это моя еда для восстановления сил. Рыба, жирная жареная картошка, колбаса, соус карри, посыпано солью и приправлено уксусом. От одной мысли потекли слюнки. Прощу прощения у диетологов «Тоттенхэма», если они смотрят!».

Еще один любитель – Джек Грилиш из «Ман Сити»: «Я люблю китайскую еду. Я беру ее после каждого матча. В Манчестере я хожу в Wing’s.

Обычно заказываю еду навынос. Я беру чоу-мейн по-сингапурски, я беру жареный рис с яйцами, я беру картофель с солью и перцем, я беру креветки с солью и перцем, соус карри. Я просто смешиваю это все и устраиваю для всех большой бесплатный перекус».

Причем это не единственная любовь Грилиша в мире еды. Он обожает сладости и после вылета с ЧМ-2022 даже прожил день Кевина Маккаллистера из культового «Один дома». Съел целых 16 шариков мороженого со взбитыми сливками, карамелью, шоколадом, M&Ms и малиновым сиропом. Прямо как в фильме!

Есть и общие практики: обычно клубы после матчей заказывают в раздевалку много пицц – например, «Зенит» брал по 30 штук! Правда, это исключительно «Маргарита» – ничего кроме томатного соуса и сыра. Другие пиццы слишком калорийные. А «Спартак», например, после игр кормил игроков пастой – съедали по полторы-две порции каждый.

И это нормально?

Объясняет Ольга Бадрина, медицинский редактор раздела «Здоровье»:

«За одну тренировку профессиональные спортсмены могут потратить колоссальное количество энергии, 800-1000 килокалорий. В дни матчей футболисты тратят 3000-4000 ккал. За счет того, что калорий потрачено много, съеденные сразу после интенсивных физических нагрузок «вредности» помогают быстрее восстановиться, а учитывая, что в обозримом будущем тренировка повторится снова, «лишние» калории никак не влияют на вес и, скорее всего, не ухудшают спортивные показатели.

Сильный голод после интенсивной тренировки испытывают не только профи, но и спортсмены-любители. Причем многие из них специально перекусывают суперкалорийными продуктами, считая, что это пойдет только на пользу. Подобное «обжирательство» оправдывают белково-углеводным, или метаболическим окном. Якобы в первые пару часов (кто-то утверждает, что 30-60 минут) после тренировки нужно обязательно съесть высокоуглеводную и высокобелковую пищу.

Считается, что белки и углеводы пойдут на построение мышц и увеличение силы и выносливости. Но пока само существование такого «окна» – скорее миф . Ученые все еще изучают, как питательные элементы и время их употребления влияют на спортивные показатели.

Чтобы добиться желаемых физических результатов и поддерживать форму, важно в целом выстроить рацион правильно: употреблять достаточно белка, клетчатки, преимущественно полезных жиров и медленных углеводов. Для этого с футболистами в остальное время работают диетологи и врачи – чтобы не возникало перекоса в сторону фастфуда не только после матчей, но и в остальное время.

Пицца или ведро жареных куриных крыльев после каждой тренировки – точно не лучший выбор, гораздо полезнее перекусить йогуртом и фруктами, сэндвичем из цельнозернового хлеба с индейкой и овощами, спортивным батончиком или протеиновым шейком.

Хотя еще важно понять, какова цель тренировок? Если похудение – можно сократить или вовсе не есть углеводы после тренировки. Если в приоритете – улучшить силовые показатели, важно есть и белки, и углеводы.

При этом демонизировать еду и делить ее на «плохую» и «хорошую» тоже не стоит. Если человек устал морально и физически, хочет расслабиться и испытать удовольствие – он действительно может все это получить, просто съев что-то сладкое или жирное (даже после тренировки). Главное – не делать так регулярно и следить, чтобы еда все-таки не оставалась единственным источником удовольствия , а рацион в целом был разнообразным и сбалансированным.

Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Tattersall