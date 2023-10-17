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Что уже знаем про Евро: у чемпиона проблемы в отборе, две сборные идеальны, есть пара сенсаций

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Развязка в ноябре.

Промежуточные итоги квалификации на чемпионат Европы-2024.

Знаем девять из 24 участников Евро. Кто там?

Эти сборные следующим летом точно сыграют на чемпионате Европы:

На Евро попадают почти все топ-сборные. К сенсации ближе всех Албания

Несколько выводов перед решающими турами:

● Ни одной топ-сборной мы пока не потеряли. Неоформлен выход пока у Нидерландов, Италии и Хорватии, но голландцам достаточно обыграть Гибралтар, у хорватов – хоть они пока и третьи – календарь попроще, чем у соперников. К тому же есть запасной путь через Лигу наций. Дания, полуфиналист прошлого Евро, тоже в комфортном положении и наверняка решит задачу.

Сложнее Италии: после поражения от Англии чемпион Европы опустился на третье место – отстают на три очка от Украины при матче в запасе. В последнем туре как раз матч с украинцами – вероятно, там все решится.

● Португалия – лучшая в этом отборе. Выиграла все восемь матчей с сумасшедшей разницей 32:3. Главный тренер Роберто Мартинес вообще любит отборы, с Бельгией он выигрывал все матчи перед Евро-2020 с разницей 40:3, а перед ЧМ-2018 вообще устроил 43:6. Еще стопроцентный результат у Франции, но там скромные 13:1 за шесть игр.

● Вспыхнули сразу несколько середняков, которые не всегда отбираются на большие турниры. Например, Греция с ЧМ-2014 не ездила на крупные турниры, а в группе с Францией и Нидерландами долгое время вровень с голландцами билась за второе место. У Шотландии со времен ЧМ-1998 был только один Евро – прошлый, а сейчас досрочный выход напрямую. Словения никуда не ездила после ЧМ-2010, а сейчас отличные шансы. У Румынии с 2008-го из больших турниров лишь Евро, а сейчас она лидирует в группе.

● Главные сюрпризы – Албания, Молдова и Люксембург. Албанцы лидируют в группе с Чехией и Польшей, а играть осталось только с Молдовой и Фарерами. Кстати, Молдова тоже впечатляет: отстают на два очка от места в двойке, но дальше как раз албанцы и чехи. Люксембуржцы отстают от второго места на пять очков, в розыгрыше шесть – у них как раз не получились октябрьские матчи. Сначала упустили шанс выиграть у Исландии диким промахом, потом проиграли Словакии. Судя по всему, мечты придется отложить.

Таблицы всех групп отбора на Евро-2024

● Казахстан впечатляет – о нем отдельно. Только что устроили второй мощный камбэк в этом отборе, теперь есть спасения с 0:2 против Дании за 15 минут и переворот с Финляндией после 77-й. Если все получится как надо с Сан-Марино, будет пиковый матч против Словении на выезде, это будет, по сути, прямой стык за выход на Евро.

● Самая сложная ситуация – в группе I, и причины с футболом не связаны. Сборной Израиля останется провести четыре матча. В расписании есть три игры в ноябре: 15-го со Швейцарией, 18-го с Румынией, 21-го с Андоррой. Но нет матча против Косово, дата которого еще не определена. А матчи последнего тура вообще-то должны играть в одно время. Как УЕФА будет решать эту проблему – загадка. Еще есть вопрос с доигровкой матч Бельгия – Швеция, остановленного после теракта. Но бельгийцы, например, готовы и оставить ничью.

Как устроен отбор на Евро: еще есть дорога через Лигу наций

На Евро-2024 сыграют 24 сборные. Германия там напрямую как хозяйка, 20 участников определятся по итогам отборочных групп – из каждой по две команды. Третьи места неважны, с них добора нет. При равенстве очков в приоритете личные встречи, затем разница мячей, количество голов вообще и мячей на выезде, сумма побед и число выездных побед.

Еще три сборные отберутся по итогам плей-офф, который сыграют в марте 2024-го. Там будет 12 команд, отобранных по результатам Лиги наций-2022/23. Победители групп точно могут сыграть там, но если они попадут на Евро через отборочный турнир, их заменят следующими по рейтингу командами. В пути В – сборной из Лиги В, в пути С – командой из Лиги С и так далее.

Сборные разделят на три пути по четыре команды, в каждом из них пройдут полуфиналы и финал. Победители трех финалов поедут на Евро.

Оставшиеся игры в остальных группах пройдут 16-21 ноября. 23-го пройдет жеребьевка плей-офф, 2 декабря в Гамбурге – жеребьевка самого Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Armando Babani

15 комментариев

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peantros1963
Про Украину ни слова)))
+9
-3
+6
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DVikk
Да, да. Италия идёт конечно с запасом на втором месте. С гигантским прямо. Там правда её опережает какая то сборная, но автор не может этого заметить. Видимо приступ путриатизма мешает.
+15
-12
+3
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inga_7z@tut.by
Подскажите (таблицы еще не видела) а у Италии большой запас перед третьим местом?
+3
0
+3
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Денис Ширинов
Самая сенсация это Италия, два пропуска чм и пропуск евро как победитель, правило б ввели, победитель континента на чм и че всегда, но вроде и не заслужили
+2
0
+2
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peantros1963
Ответ Natsunoss
Все верно, ни слова про бУкраину, без бУкраины.
А Россия прошла на ЧЕ? ))))
+5
-3
+2
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Illia Gray
Италия и Украина разыграют путевку на Евро. Это будет месиво, хороший футбол нас ждёт.

Такой вопрос. Если Украина займёт 3-е место, то с Лиги Нации она сможет выйти? И вообще как оттуда выходят, инфу киньте?
+2
-2
0
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Биомеханоид
Журавель сегодня "Англичане одержали волевую победу". Какую там волевую, спокойно вышли и разобрали. Вообще комментировали плохо они с Чердаком. Просто перечисляют состав по фамилиям. Это хорошо, что я знаю кто где играет. У англичан. У Италии не знаю половину сборной. Расскажи кто защитник, кто в опорке, и т.п. Просто перечислили "Иванов, Петров, Сидоров". Кто эти люди? Это халтура, вас там ДВОЕ.
+1
-1
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Кенигсбергер
"итальянцы идут на втором месте с запасом"
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Ребят, ну это уже за гранью. Под КАЖДОЙ статьей-обзором игрового дня квалификации вам указывают на ошибки. Редактура статей отсутствует как класс. Наймите нормального редактора уже, это ни в какие рамки.
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llolishe
Англия 0-4 Венгрия
Литва 2-2 Венгрия
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Иван Грозный
Ответ peantros1963
Про Украину ни слова)))
Смотрю текст. Всё есть
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Кенигсбергер
Ответ Illia Gray
Италия и Украина разыграют путевку на Евро. Это будет месиво, хороший футбол нас ждёт. Такой вопрос. Если Украина займёт 3-е место, то с Лиги Нации она сможет выйти? И вообще как оттуда выходят, инфу киньте?
Сможет.
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forever 77
Ответ Биомеханоид
Журавель сегодня "Англичане одержали волевую победу". Какую там волевую, спокойно вышли и разобрали. Вообще комментировали плохо они с Чердаком. Просто перечисляют состав по фамилиям. Это хорошо, что я знаю кто где играет. У англичан. У Италии не знаю половину сборной. Расскажи кто защитник, кто в опорке, и т.п. Просто перечислили "Иванов, Петров, Сидоров". Кто эти люди? Это халтура, вас там ДВОЕ.
Знаешь что такое волевая победа?
0
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Иван Грозный
Ответ Биомеханоид
Журавель сегодня "Англичане одержали волевую победу". Какую там волевую, спокойно вышли и разобрали. Вообще комментировали плохо они с Чердаком. Просто перечисляют состав по фамилиям. Это хорошо, что я знаю кто где играет. У англичан. У Италии не знаю половину сборной. Расскажи кто защитник, кто в опорке, и т.п. Просто перечислили "Иванов, Петров, Сидоров". Кто эти люди? Это халтура, вас там ДВОЕ.
Ну даже 10-1 считается волевой)
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