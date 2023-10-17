Что уже знаем про Евро: у чемпиона проблемы в отборе, две сборные идеальны, есть пара сенсаций

Развязка в ноябре.

Промежуточные итоги квалификации на чемпионат Европы-2024.

Знаем девять из 24 участников Евро. Кто там?

Эти сборные следующим летом точно сыграют на чемпионате Европы:

На Евро попадают почти все топ-сборные. К сенсации ближе всех Албания

Несколько выводов перед решающими турами:

● Ни одной топ-сборной мы пока не потеряли. Неоформлен выход пока у Нидерландов, Италии и Хорватии, но голландцам достаточно обыграть Гибралтар, у хорватов – хоть они пока и третьи – календарь попроще, чем у соперников. К тому же есть запасной путь через Лигу наций. Дания, полуфиналист прошлого Евро, тоже в комфортном положении и наверняка решит задачу.

Сложнее Италии: после поражения от Англии чемпион Европы опустился на третье место – отстают на три очка от Украины при матче в запасе. В последнем туре как раз матч с украинцами – вероятно, там все решится.

● Португалия – лучшая в этом отборе. Выиграла все восемь матчей с сумасшедшей разницей 32:3. Главный тренер Роберто Мартинес вообще любит отборы, с Бельгией он выигрывал все матчи перед Евро-2020 с разницей 40:3, а перед ЧМ-2018 вообще устроил 43:6. Еще стопроцентный результат у Франции, но там скромные 13:1 за шесть игр.

● Вспыхнули сразу несколько середняков, которые не всегда отбираются на большие турниры. Например, Греция с ЧМ-2014 не ездила на крупные турниры, а в группе с Францией и Нидерландами долгое время вровень с голландцами билась за второе место. У Шотландии со времен ЧМ-1998 был только один Евро – прошлый, а сейчас досрочный выход напрямую. Словения никуда не ездила после ЧМ-2010, а сейчас отличные шансы. У Румынии с 2008-го из больших турниров лишь Евро, а сейчас она лидирует в группе.

● Главные сюрпризы – Албания, Молдова и Люксембург. Албанцы лидируют в группе с Чехией и Польшей, а играть осталось только с Молдовой и Фарерами. Кстати, Молдова тоже впечатляет: отстают на два очка от места в двойке, но дальше как раз албанцы и чехи. Люксембуржцы отстают от второго места на пять очков, в розыгрыше шесть – у них как раз не получились октябрьские матчи. Сначала упустили шанс выиграть у Исландии диким промахом, потом проиграли Словакии. Судя по всему, мечты придется отложить.

● Казахстан впечатляет – о нем отдельно. Только что устроили второй мощный камбэк в этом отборе, теперь есть спасения с 0:2 против Дании за 15 минут и переворот с Финляндией после 77-й. Если все получится как надо с Сан-Марино, будет пиковый матч против Словении на выезде, это будет, по сути, прямой стык за выход на Евро.

● Самая сложная ситуация – в группе I, и причины с футболом не связаны. Сборной Израиля останется провести четыре матча. В расписании есть три игры в ноябре: 15-го со Швейцарией, 18-го с Румынией, 21-го с Андоррой. Но нет матча против Косово, дата которого еще не определена. А матчи последнего тура вообще-то должны играть в одно время. Как УЕФА будет решать эту проблему – загадка. Еще есть вопрос с доигровкой матч Бельгия – Швеция, остановленного после теракта. Но бельгийцы, например, готовы и оставить ничью.

Как устроен отбор на Евро: еще есть дорога через Лигу наций

На Евро-2024 сыграют 24 сборные. Германия там напрямую как хозяйка, 20 участников определятся по итогам отборочных групп – из каждой по две команды. Третьи места неважны, с них добора нет. При равенстве очков в приоритете личные встречи, затем разница мячей, количество голов вообще и мячей на выезде, сумма побед и число выездных побед.

Еще три сборные отберутся по итогам плей-офф, который сыграют в марте 2024-го. Там будет 12 команд, отобранных по результатам Лиги наций-2022/23. Победители групп точно могут сыграть там, но если они попадут на Евро через отборочный турнир, их заменят следующими по рейтингу командами. В пути В – сборной из Лиги В, в пути С – командой из Лиги С и так далее.

Сборные разделят на три пути по четыре команды, в каждом из них пройдут полуфиналы и финал. Победители трех финалов поедут на Евро.

Оставшиеся игры в остальных группах пройдут 16-21 ноября. 23-го пройдет жеребьевка плей-офф, 2 декабря в Гамбурге – жеребьевка самого Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Armando Babani