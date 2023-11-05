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Мобильные трибуны, стадион на воде и новые дома «Милана» с «Интером»: взгляните на арены будущего

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Некоторые уже готовы.

Креатив от клубов или высокие технологии добавляют будущим аренам аутентичность или удивляют так, что захватывает дух. Мы выбрали 14 самых красивых и эффектных стадионов, которые находятся в процессе строительства или вот-вот появятся.

«Гранд Стад де Касабланка», Марокко, 2030

Новинка специально к ЧМ-2030 и будущий дом сборной Марокко. Новая арена будет вмещать 93 тысячи зрителей и станет вторым самым крупным стадионом турнира после «Камп Ноу», а также третьим по размеру во всей Африке: больше лишь New Administrative Capital Stadium (Египет, 93940 зрителей) и FNB Stadium (ЮАР).

Кроме национальной команды арена станет домашней для местных «Раджи» и «Видада»: сейчас оба выступают на стадионе Мохамеда V.

Стадион «Интера», Италия, 2028

Миланские суперклубы все-таки разъезжаются. «Интер» теперь будет играть в юго-западном пригороде Милана Роццано. Сейчас клуб проводит технико-экономическое обоснование перед началом строительства арены.

В отличие от «Милана», «Интер» устраивал проект городского муниципалитета с новым совместным стадионом без сноса легендарного «Сан-Сиро», но раз компромисса не нашлось, «красно-черные» решили строить собственный. Откроется уже через пять лет и будет вмещать 70 тысяч человек.

Стадион «Милана», Италия, 2028

Именно «Милан» инициировал постройку отдельного стадиона от «Интера» и был против возведения новой совместной арены. Для будущего дома клуб тоже выбрал пригород, но юго-восточный – Сан-Донато-Миланезе. По количеству зрителей стадион идентичен соседскому – те же 70 тысяч.

Арену планируют наполнить экологическими инновациями: будут использовать возобновляемые источники энергии, внедрят новые системы обработки воды, а также приблизят трибуны к полю. Откроют в 2028 году.

«Новый национальный стадион», Сербия, 2025

Один из главных проектов президента страны Александра Вучича по модернизации спортивной инфраструктуры. Начало стройки планировали на 2020-й, но помешал коронавирус. В итоге работы стартовали в 2021-м.

Возведение арены хотели приурочить к возможному проведению Евро-2028 (Сербия планировала подавать совместную заявку с Болгарией, Грецией и Румынией), только вот до предметных разговоров не дошло, но стадион все равно будет. Вместимость 55 тысяч зрителей – больше всех в стране, у легендарного «Райко Митича» на 2 меньше.

«Национальный стадион Эль-Сальвадор», Эль-Сальвадор, 2025

Строительство нового стадиона полностью профинансирует правительство Китая – начали в сентябре 2022-го. «Национальный стадион» будет вмещать 55 тысяч человек – на 1600 больше, чем актуальный дом сборной (53400).

Кроме самой арены планируют отель, помещение для лекций, медицинскую клинику, административные помещения и небольшое мультифункциональное пространство для игры в пляжный футбол, баскетбол и другое.

«Ноу Месталья», Испания, 2025

Главный долгострой Испании наконец-то доведут до ума. О возведении стадиона говорят аж с 2006 года, строительство началось 1 августа 2007-го, но из-за финансовых проблем много раз замораживалось. Сразу несколько владельцев «Валенсии» удешевляли проект и откладывали строительство, а с 2016-го каркас и вовсе стоял нетронутым.

Позже вновь работы активизировались и теперь, кажется, близки к финалу. Общая стоимость строительства оценивается в 250-300 млн евро, а вместимость – 49 тысяч человек.

«Нью Анкара Стэдиум», Турция, 2025

Один из красивейших проектов в подборке, который возводят на месте бывшего городского стадиона. Его планировали под Евро-2024, но турнир отдали Германии. На постройку стадиона это не повлияло – продолжили работы, хоть изначально и заморозили их на четыре года.

Вместимость сократилась на 10 тысяч по сравнению с проектом для чемпионата Европы – до 45 000 мест. Трибуны закроют крышей, большая часть которой будет застеклена, а опорами станут четыре огромные пластины в виде лепестков. Ну красота же!

«Нью Герта Стэдиум», Германия, 2025

На картинке справа.

Сейчас «Герта» остается единственным немецким клубом без собственного стадиона – команда играет на городском «Олимпиаштадионе». К 2025-му хотят это исправить: сначала планировали сделать сам «Олимпийский стадион» чисто футбольным, но отказались от идеи и строят новую арену, полностью частную.

Существенные недостатки нынешнего дома «Герты» – слишком большая вместимость (средняя заполняемость – лишь 64%) и беговые дорожки вокруг поля. Новый стадион все исправит – будет вмещать 55 тысяч человек и приблизит трибуны к полю.

«Нуэво Эстадио Тигрес», Мексика, 2025

Проект представили в январе 2022-го, но возникли проблемы с арендатором земли. Спустя полтора года губернатор города, где базируется «Тигрес», анонсировал строительство и обрисовал сроки: должны закончить к 2025-му, а уже в 2026-м на стадионе пройдет несколько матчей ЧМ-2026.

«Нуэво Эстадио Тигрес» будет рассчитан на 65 тысяч зрителей и станет третьим крупнейшим футбольным стадионом Мексики после «Олимпико Университарио» и «Ацтеки» (72 и 87 тысяч соответственно).

«Эвертон Стэдиум», Англия, 2024

Арена расположится на берегу реки Мерси – смотрится эффектно, как и сочетание кирпича, стекла и стали.

Технологиитоже впечатляют: все 480 тысяч кубометров песка, которые сформировали насыпь для стадиона, доставили на лодках со дна Ирландского моря – обошлись без тысяч грузовиков для перевозки материала.

Количество зрителей по сравнению с «Гудисон Парк» увеличилось на 14 с лишним тысяч, игры «Эвертона» смогут посещать 52 888 человек.

Международный футбольный центр Сиань, Китай, 2023

Футуристичный стадион, который планировали к домашнему Кубку Азии-2023. Хотя Китай еще в мае 2022-го отказался от турнира из-за ковидных ограничений, проект не свернули и достроят в 2023 году.

Комплекс будет мультифункциональным: не считая национальных и международных матчей, на территории разместят детско-юношеские академии, рекреационную и бизнес-зону, а также будут проводить различные досуговые и развлекательные мероприятия. Изогнутая крыша в форме седла защитит от ветра, а также позволит разместить дополнительные места на трибунах.

«Сямынь Эгрет Стэдиум», Китай, 2023

Еще один проект к Кубку Азии-2023. Проблема в том, что в регионе нет футбольной команды, которая переехала бы на стадион – единственным вариантом оставался «Сямынь Эгрет Айленд» из третьего дивизиона, но его расформировали.

Технологичность стадиона – восторг: кроме футбола он сможет принимать соревнования по легкой атлетике, и трибуны, рассчитанные на 53,5 тысячи зрителей, построены уже с учетом этого. Постоянны лишь два яруса из трех: второй и третий, первый же может уезжать под трибуны для освобождения места под беговые дорожки.

Кроме основной арены построили крытую на 18 тысяч человек и крытый бассейн еще на 5, а также инфраструктуру для других видов спорта.

«Гранд Стад Уджда», Марокко, неизвестно

Получение Марокко права на проведение ЧМ-2030 означает необходимость строительства в стране еще одного современного стадиона на 45 тысяч зрителей.

Про него пока известно не очень много, отмечают, что дизайн вдохновлен символами востока Марокко, где и располагается сама Уджда.

«Нуэво Эстадио Асуль», Мексика, неизвестно

«Крус Асуль» последние годы играет на арендованном «Ацтеке», главном стадионе Мексики, и хочет построить новый стадион из-за трудностей с логистикой и неудовлетворительного состояния старого. Руководитель проекта уверяет, что работы начнутся уже в 2023-м и, ориентировочно, займут 2 года.

Фото: stadiumdb.com; populous.com; fenwickiribarren.comarchello.comherthabsc.comevertonstadium.comzaha-hadid.comrecarchitecture.comwdeportes.com

6 комментариев

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Александр Саввин
Ответ Ashan Sorokin
И не одного стадиона из России ,обидно
Тоже не понимаю почему в список не включили реконструированный стадион Факела.
+3
-1
+2
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Ashan Sorokin
И не одного стадиона из России ,обидно
+1
-1
0
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waleri
Спасибо! Информативно. Дизайн арены в Сальвадоре зашел почему-то больше всего..Интересно, какой профит у китайцев в одной из наиболее слаборазвитой, с высокой преступностью страны Латинской Америки?
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Nerazzurri-88
У Герты эстадио будет прям возле Олимпиаштадиона? Странновато, конечно.
0
0
0
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Roo91
Ответ Ashan Sorokin
И не одного стадиона из России ,обидно
Для кого и для чего? Настроили к 2018 массу стадионов половина из них стоит без дела, другая из них заполняется на 5% от общей вместимости.
0
0
0
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Никита Самарин
Ответ Александр Саввин
Тоже не понимаю почему в список не включили реконструированный стадион Факела.
Торпедо тоже новый стадион строит.
0
0
0
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