Родился во время тяжелых боев, начинал в центре защиты, отказывал «Партизану»: жизнь и карьера Гайича до ЦСКА

От редакции: это обновленная версия поста, опубликованного на Sports.ru летом 2022-го.

Защитник ЦСКА Милан Гайич – герой дерби со «Спартаком». Серб забил два гола-шедевра, попав с угла штрафной сначала в дальнюю девятку, а потом в ближнюю. В этом сезоне РПЛ он забивал еще и «Локомотиву», а в Кубке – «Факелу».

Гайич приехал в ЦСКА год назад, и тогда о нем в России еще мало кто слышал. Он стал шестым сербом в истории ЦСКА. После Горана Гуталя (4 матча в 1999-м), Предрага Ранджеловича, Милоша Красича, Зоран Тошича и игравшего за дубль Уроша Чосича.

Я расспросил о нем Деяна Станковича – журналиста сербского издания Mozzart Sport и полного тезку главного тренера «Црвены Звезды».

– Почему он ушел свободным агентом?

– «Црвена Звезда» предложила ему новый контракт с небольшой прибавкой к зарплате. Но Гайич отказался – вероятно, уже зная об интересе ЦСКА. Возможно, его разозлило то, что «Црвена Звезда» слишком долго думала [насчет нового контракта с Миланом].

– Как оцените его 3,5 года в «Црвене Звезде»?

– Первые годы [после перехода из «Бордо» в феврале 2019-го] получились неоднозначными: он был то хорош, то плох. Но в последние полгода играл великолепно – приносил много пользы в атаке.

Правда, мы все ожидали большего от его карьеры – все-таки в 2015-м он выиграл со сборной Сербии молодежный чемпионат мира и играл с такими игроками, как Сергей Милинкович-Савич и Неманья Максимович.

– Почему у него к 26 годам набрался только один матч за взрослую сборную Сербии?

– Сборная играет с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Милан мог бы играть справа, но там хватает ребят посильнее и побыстрее: Дарко Лазович из «Вероны», Андрия Живкович из ПАОКа или Неманья Радоньич из «Марселя», которые больше вингеры, чем правые защитники.

– Что он за человек?

– Милан – добрый, не конфликтный парень. Любит литературу, читает исторические книги – например, о Второй мировой войне. Другое его увлечение – баскетбол. Он с интересом следит за Евролигой.

Родился Милан в хорватском Вуковаре, когда там шли тяжелые бои. Его перевезли в Сербию (в город Панчево – Sports.ru) в годовалом возрасте.

В детстве он был довольно высоким, поэтому играл центральным защитником или опорным полузащитником, а потом сместился направо. Кстати, в «Бордо» он начинал у бывшего правого защитника сборной Франции и «Баварии» Вилли Саньоля.

Правым защитником Гайича сделал экс-игрок «Рубина»

Гайич с улыбкой вспоминает, как пришел в футбол и стал правым защитником: «Мама хотела, чтобы я стал каратистом, – говорил Милан в интервью Mozzart Sport. – Она уже повела меня на тренировку по карате, но я скривил лицо и заплакал: «Я не хочу! Это не для меня!» На следующий день меня зачислили в футбольную школу.

Сейчас я один из самых маленьких [в сербской молодежке], и трудно поверить, что в детстве я был выше всех. Но это правда, и поэтому до 18 лет я играл центрального оборонительного игрока. Другого выбора не было. Это как в баскетболе, где высокие дети автоматически становятся центровыми».

Правым защитником Гайич стал благодаря бывшему игроку «Атлетико» и «Рубина» Велько Пауновичу, тренировавшему сербскую молодежку.

«Перед Евро U19 в Венгрии он заглянул в мой клуб (ОФК Белград) и сказал, что ищет для сборной правого защитника. Так совпало, что и у ОФК на этом месте появилась дыра, и я отыграл там пять матчей. Велько увидел их и позвал меня в сборную, с которой мы выиграли ЧМ-2015. Фактически именно Паунович поменял мою позицию. Я и дальше играл в клубе справа».

После победы над Бразилией в финале МЧМ тех сербов, кто еще не принадлежал зарубежным клубам, быстро раскупили.

Партнера Милана по ОФК левого защитника Неманью Антонова – «Грассхоппер». Центрального защитника Срджана Бабича – «Реал Сосьедад». А Гайича – «Бордо». Через год туда же подъехал из «Зенита» другой победитель МЧМ – Вукашин Йованович.

В 2019-м Гайич отказал «Партизану» – из-за давней любви к «Црвене Звезде»

«Почему он мало играл за «Бордо»?» – спрашиваю журналиста Деяна Станковича. – «Гайич приехал довольно молодым, а между сербской лигой и французской огромная разница – и в физике, и в скоростях. Привыкание к новым условиям осложнилось травмами».

За 3,5 года в «Бордо» у Гайича – всего 40 матчей, но он все равно уверен, что стал во Франции сильнее: благодаря конкуренции с воспитанником «ПСЖ» и победителем МЧМ-2013 Юссуфом Сабали и освоению новой позиции.

Первые же 90 минут в Лиге 1 Гайич украсил голом «Нанту» (с паса уругвайца Диего Ролана), и Вилли Саньоль хвастался после матча, что «Бордо» взял такого таланта всего за 900 тысяч евро.

Но через три месяца Гайич травмировался, пропустил почти весь 2016-й, а после возвращения иногда выходил на левом фланге – и именно в этой роли стартовал зимой 2019-го в «Црвене Звезде», где забил победный мяч уже во второй игре (правой ногой).

В «Црвене Звезде» Милан получал в два раза меньше, чем в «Бордо» (30 тысяч евро). Причем перед уходом французский клуб расторг с ним контракт и отпустил бесплатно – в обмен на 20 процентов от следующего трансфера. Но Гайич и в ЦСКА ушел свободным агентом, так что «Бордо» снова ничего не получит (а лишние деньги этому клубу сейчас не помешали бы).

Интересно, что после «Бордо» Гайич вел переговоры с «Партизаном» (побратимом ЦСКА), но потом назвал их формальностью: «Я дал им понять, что с детства болею за «Црвену Звезду».

«Меня удивило, что «Црвена Звезда» не продлила с ним контракт, – сказал мне комментатор Sport klub television Драган Чича. – Милан сильнее конкурентов – Гобелича и Пиччини. В сербской лиге «Црвена Звезда» играет в крайне атакующем стиле, а Гайич великолепен в нападении».

Теперь он доказывает это и в ЦСКА.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani / Stringer, Phil Walter; twitter.com/; из личного архива Деяна Станковича; из личного архива Драгана Чичи; РИА Новости/Алексей Филиппов