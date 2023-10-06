Клопп требует переиграть матч против «Тоттенхэма». У авторов Sports.ru тоже есть кандидаты

Пять больших судейских ошибок.

Ошибки в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» обсуждают в Англии уже неделю. Юрген Клопп до сих пор не успокоился из-за незасчитанного гола Луиса Диаса:

«Я считаю, что справедливо было бы переиграть матч. Скорее всего, этого не случится. Даже знаю аргумент против: если позволить одному, то просить начнут все. Лично я считаю, что ситуация беспрецедентная – и переигровка стала бы правильным решением. Мы пропустили через две минуты после того, как нам не засчитали забитый по правилам гол».

В теории, регламент УЕФА позволял переиграть матч, но источники издания Independent в руководстве АПЛ настаивают – никакой переигровки не будет, так как в правилах Премьер-лиги такая возможность предусмотрена, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов.

Но никакие регламенты не помешают авторам Sports.ru помечтать о переигровках матчей, которые, по их мнению, сломали судейские ошибки.

Вадим Лукомский. «Арсенал» – «Барселона», финал ЛЧ-2006

Эта встреча не входит даже в топ-100 самых скандальных, но полностью изменившая рисунок матча ошибка там была.

«Должен признать, я совершил небольшую ошибку в начале матча. Я чрезмерно фокусировался на происходящем и не выждал паузу. В эпизоде с удалением я сразу же свистнул, когда вратарь (Йенс Леманн) снес соперника (Самюэля Это’О). Мне нужно было дождаться развязки эпизода», – резюмировал норвежский судье Терье Хауге после матча.

Арбитр удалил Леманна и назначил штрафной, а правильным решением был бы засчитанный гол «Барселоны» и продолжение игры в равных составах. Как видите, тут любой исход эпизода не в пользу «Арсенала». Скандала тут нет – его скорее можно отыскать в голе Это’О во втором тайме (небольшой офсайд). Но мне интересна именно эта поворотная точка.

Просто очень интересно было бы посмотреть за игрой в равных составах при счете 0:1 в пользу «Барсы». Мне понравилось, как «Арсенал» начал ту встречу – перед удалением были моменты. Сценарий, где составы равные, но соперник ведет в счете, стал бы классной проверкой и привел бы к намного более яркому матчу.

Кирилл Бельский. «Манчестер Сити» – «Челси», АПЛ-2004/05

Самый известный судейский скандал, связанный с «Челси» – полуфинал Лиги чемпионов-2009/10 против «Барселоны». По поводу Эвребе сказано довольно много, поэтому хочется вспомнить другой, менее очевидный случай.

Сезон-2004/05, 9-й тур АПЛ. «Челси» едет в гости к «Манчестер Сити», пропустив в чемпионате один гол за восемь туров.

Уже на 11-й минуте Николя Анелька несется к воротам Петра Чеха, но его останавливает Пауло Феррейра. Говард Уэбб указывает на точку и долго разбирается с тем, какого цвета вручить карточку португальцу. Принимает решение дать желтую.

На повторах отчетливо видно – Феррейра правда запутал ноги Анелька. Но сделал это за несколько шагов до штрафной. Француз устоял (что намекает на то, что контакт был не таким уж и сильным), добежал до штрафной, где элегантно нырнул. Удар с точки Анелька реализовал, «Манчестер Сити» победил благодаря единственному голу.

Почему хочется переиграть этот матч? Это единственное поражение «Челси» в сезоне-2004/05. И ладно бы оно было заслуженным. Нет. Оно случилось из-за судейской ошибки. А как было бы красиво: сразу после золотого кубка АПЛ «Арсенала» точно такой же получил бы и «Челси» Жозе Моуринью…

Руслан Копылов. Франция – Ирландия, стыки за ЧМ-2010

В квалификации на чемпионат мира в ЮАР Ирландия не проиграла ни разу: заняла второе место и вышла в стыки – попала на Францию Раймона Доменека. Дома ирландцы проиграли 0:1, а в гостях включились: еще в первом тайме забил Робби Кин, у Ирландии были еще моменты – но игра перешла в дополнительное время.

И тогда случилось убийство: Флоран Малуда подал в штрафную ирландцев, Тьерри Анри подыграл себе рукой и отдал на Вильяма Галласа, а тот ударом головой сравнял счет. Ни судья Мартин Ханссон, ни его ассистенты не заметили нарушение Анри.

«Ну да, там была рука, но я же не судья», – признался Тьерри Ричарду Данну после игры. А спустя несколько дней добавил: «Самым справедливым решением было бы переиграть игру, но это не в моей власти».

Пожалуй, так было бы лучше и для самой Франции: сборная провалилась на чемпионате мира. Конфликты с Доменеком, четвертое место и 1 очко в группе с Уругваем, Мексикой и ЮАР – проиграли даже хозяевам турнира. После турнира Анри закончил со сборной.

Глеб Чернявский. «Спартак» – «Сочи», Премьер-лига-2020/21

Никогда не забуду безумие Василия Казарцева в эпизоде с Жиго, когда он поставил пенальти на последней минуте при счете 2:1.

Честно, до сих пор не могу поверить, что там можно было увидеть пенальти. Самое страшное, что Казарцев продолжал настаивать на своей правоте, даже когда ошибку признали официально. Всем понятно, тот матч надо было переигрывать, у «Спартака» просто отобрали победу, который, возможно, дальше не хватило, чтобы попытаться зацепиться за чемпионство.

Более того, Казарцев с первого тура посеял нервозность, устроил шоу на ровном месте, где «Спартак» должен был спокойненько забрать три очка. Я тогда реально жалел, что практики переигровки матчей не существует. Это был самый очевидный случай.

Максим Полтавец. «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», АПЛ-2019/20

Как болельщик «Ливерпуля», я, наверное, должен топить за переигровку матча против «Тоттенхэма». Гол Диаса засчитали из-за глупости людей в механизме, призванном исключить человеческий фактор при определении офсайда. Дело не в трактовке субъективного эпизода, просто два судьи на ВАР протупили – и из-за этого не засчитали чистый гол. Ну да ладно...

Ведь в истории АПЛ был случай еще более вопиющего несовершенства. В 2020-м «Астон Вилла» боролась за выживание и принимала «Шеффилд». И гости забили – вратарь буквально завалился с мячом в ворота.

Гол не засчитали, потому что судье не пришло оповещение от системы взятия ворот. Оно автоматическое, отправляется на часы арбитра, когда мяч полностью пересекает линию ворот. То есть это решение всегда принимает машина, хотя всем очевидно, что мяч побывал в воротах.

Сообщение Майклу Оливеру дошло уже в перерыве. Оказалось, система Hawkeye не сработала из-за того, что вокруг вратаря «Виллы» толпились его же защитники. Компания потом извинилась – первая ошибка системы за 9000 матчей.

А пострадал от этого «Борнмут»: команда Эдди Хау тогда отстала от «Астон Виллы» ровно на 1 очко и вылетела. То самое очко, которое «Вилла» заработала в нулевой ничье с «Шеффилдом».

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А какие матчи переиграли бы вы?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Justin Setterfield; AP Photo/Michel Euler; кадры трансляции