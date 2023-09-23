Инсайд о проекте новой Суперлиги от УЕФА: по 18 команд в три дивизиона. Как вам?

Любопытно, хоть и опровергли.

El Pais во вторник выдала любопытный инсайд: якобы УЕФА активно обсуждает новый формат еврокубков.

Сообщали, что переговоры с Ассоциацией европейских клубов (ECA), которую возглавляет президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, уже начались.

Да, УЕФА через своего неназванного представителя уже выступил с опровержением, но оценить эту идею и обсудить нам с вами все равно ничего не мешает.

Что за три лиги? То же название только у Лиги Европы!

В инсайде говорилось о целом списке изменений:

● Речь шла о единой системе из трех дивизионов: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. В каждом по 18 команд. Это заметно меньше, чем сейчас в Лиге чемпионов, ЛЕ и Лиге конференций, где по 32 команды на основной стадии.

● Между дивизионами предполагали систему повышения и понижения в классе: по две команды между Суперлигой и ЛЕ, по четыре – между Лигой Европы и Лигой претендентов.

● Причем повышение/понижение в зависимости от средних показателей за три или пять лет, а не от результатов предыдущего сезона.

● Все дивизионы, согласно идее, поделены на две группы с финальной стадией. Среди идей – учитывать результаты команд в национальном чемпионате, чтобы раздавать денежные бонус.

● Заявки клубов могли бы расширить до 34 игроков вместо нынешнего лимита в 25. Очевидно, чтобы снизить нагрузку на футболистов.

Marca отмечала, что такие изменения даже теоретически могут появиться не раньше 2027-го .

А УЕФА заявил, что такого проекта на повестке вообще нет :

«УЕФА не работает ни над каким новым проектом подобного рода. Неприятие УЕФА так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, предполагающие что-то иное, совершенно необоснованны.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытый турнир, где важен каждый матч».

А та самая Суперлига еще жива?

После выхода «Ювентуса» формально в проекте остались двое – «Реал» и «Барселона».

Хотя инсайдер Аранча Родригес уверяет, что пока формально вышел только «Интер»: благодаря пункту в контракте, который внесли при соглашении, когда основали организацию. Все остальные, по его данным, все еще юридически участники Суперлиги.

Для выхода придется заплатить 300 млн евро или добиться согласия всех остальных.

По информации Mundo Deportivo, недавно президент «Барсы» Жоан Лапорта ездил в Саудовскую Аравию, где обсуждал с местными властями возможность создания в стране Суперлиги, там все клубы могли бы соревноваться в случае санкций УЕФА.

Фото: Michael Regan/Global Look Press; AFP/Richard JUILLIART