13 комментариев

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«У них на одну ЛЧ больше, чем у нас». Пеп вспомнил о величии «Ноттингема» – а мы напомним вам

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Великая команда Брайана Клафа.

«У нас впереди встреча с «Ноттингем Форест» – двукратными победителями ЛЧ. У них на один трофей Лиги чемпионов больше, чем у нас. Это правда, не шучу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас игра с «Ноттингем Форест», – это цитата Пепа Гвардиолы после победы над «Црвеной Звездой» (3:1).

Так неожиданно испанец ответил на вопрос, готов ли его «Манчестер Сити» снова выиграть ЛЧ. Пеп ничего не забывает.

Сейчас «Ноттингем» вагонами скупает средних игроков и сражается за выживание, а в конце 70-х гремел на всю Европу.

⬆️1977 – победа во Втором дивизионе и выход в высшую лигу спустя шесть лет;

🏆1978 – победа в чемпионате Англии;

🏆1979 – победа в Кубке чемпионов;

🏆1980 – второй подряд Кубок чемпионов.

Вспомним величие.

Тот «Ноттингем» выиграл все. Творец – великий Брайан Клаф

Большие успехи случились исключительно благодаря тренеру Брайану Клафу и его помощнику Питеру Тейлору. Сначала они сотворили невозможное с «Дерби Каунти» – выиграли золото английской лиги в 1972-м и дошли до полуфинала Кубка чемпионов.

В 1975-м эксцентричная парочка приняла новый вызов – скромный «Ноттингем Форест».

Сначала Клаф спас команду от вылета в третий дивизион. Через два года «Ноттингем» вышел в Первый дивизион – клуб заскочил на третье место, оторвавшись от «Болтона» и «Блэкпула» всего на одно очко. С командой Клафа еще вышли «Вулвз» и «Челси», тогда еще совсем не гранд.

Уже в первом туре «Ноттингем» неожиданно одолел «Эвертон», чем порадовал фанатов «Ливерпуля», которые тогда еще не знали, что эта победа – старт феноменального сезона.

«На «Гудисон Парк» требовалось всего 10 минут, чтобы прочувствовать скорости Первого дивизиона, – рассказывал позже форвард «Форест» Тони Вудкок. – Это была хорошая команда, а по ходу сезона нам продолжали твердить, что наши успехи – это мыльный пузырь, и он обязательно лопнет». 

Не лопнул. К октябрю команда Клафа уже возглавила таблицу, так и не дав шанса соперникам. В том сезоне отчаянно преследовавший «Ливерпуль» отстал на семь очков, а Клаф стал третьим на тот момент тренером в истории английского футбола, кто взял титул с двумя разными клубами. Плюс «Ноттингем» выиграл Кубок лиги – в финале одолели как раз «Ливерпуль».

В сезоне-1979/80 «Ноттингем» почти не встретил сопротивления в Кубке чемпионов. Сначала переиграл «Ливерпуль», действующего победителя. Потом поехали в Афины. В 1978-м АЕК тренировал Ференц Пушкаш: в гостях англичане выиграли 2:1, дома – 5:2.

В четвертьфинале выпал «Грассхоппер». Определяющей стала домашняя встреча – 4:1 на «Сити Граунд». Ответная закончилась вничью – 1:1. 

Серьезно «Ноттингему» сопротивлялся лишь «Кельн» в полуфинале. Годом ранее они второй раз в истории выиграли Бундеслигу, а за команду выступали лучший бомбардир чемпионата-1977/78 Дитер Мюллер и Тони Шумахер, который вскоре стал основным вратарем сборной ФРГ. 

Поначалу игра не клеилась: к 20-й минуте немцы вели 2:0. В середине первого тайма нападающий Гарри Бертлз сократил отставание, во втором счет стал равным, а на 63-й Джон вывел «Ноттингем Форест» вперед. И хотя дома удержать преимущество не вышло (3:3), в Германии команда Клафа победила 1:0 и вышла в финал.

Перед финалом с «Мальме» Клаф повез футболистов на курорт. Там команде разрешили почти все – походы в бар, ночные гуляния. Так тренер расслабил игроков, и его метод сработал – англичане забили на 45-й минуте: помогла голова Тревора Фрэнсиса.

Кубок чемпионов впервые достался «Ноттингему».

Через год «Ноттингем Форест» прошел шведский «Эстер», румынский «Арджеш», «Динамо Берлин» и «Аякс», а в финале переиграл «Гамбург». До этого защитить титул удавалось «Реалу», «Бенфике», «Интеру», «Баварии», «Аяксу» и «Ливерпулю». С тех пор добавился «Милан», который забрал трофеи в 1989-м и 1990-м.

И даже «Барселона» никогда не выигрывала КЧ или ЛЧ два года подряд. А «Ноттингем» выигрывал!

«Ноттингем Форест» был топом в конце 1970-х. Вспоминаем победы в Кубке чемпионов великой команды Брайана Клафа

Фото: Gettyimages.ru/Duncan Raban, Allsport; nottinghamforest.co.uk; East News/AP Photo, MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

13 комментариев

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Дзмітрый Фарботка
Рекорд на века:
Одна победа в национальном чемпионате при этом две победы в ЛЧ
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Слончик
Все-таки, КЧ тогда состоял только из чемпионов. Звучит красиво, а по факту это румыны и шведы вместо вторых-третьих клубов Италии или Испании.
+11
-5
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Nerazzurri-88
Великий клуб!
+8
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Иван Стрелков
Ответ Слончик
Все-таки, КЧ тогда состоял только из чемпионов. Звучит красиво, а по факту это румыны и шведы вместо вторых-третьих клубов Италии или Испании.
С другой стороны, вторые-третьи клубы Италии или Испании тогда не были такими мини-сборными мира, как сейчас, а румыны и прочие клубы из ЦВЕ были относительно себя нынешних гораздо сильнее. Сегодня, даже если оставить только чемпионов и вернуть кубковую систему, Стяуа или Црвена Звезда ничего не выиграют никогда в ЛЧ.
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кuraakula belov
Представьте в наши дни такое, английский тренер берёт золото и выходит в полуфинал ЛЧ с Борнмутом, а потом уходит не в Сити или Реал, а в Бристоль из шипа с которым дважды ЛЧ возьмёт
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achrustalev
Если бы Клафф, уже договорившись с «Брайтоном», не кинул своего друга Питера Тэйлора и новых боссов и не сорвался в «Лидс», который был тогда грандом в Англии, то и про БХА сейчас читали бы что-то подобное. К счастью, потом они с Тэйлором помирились и создали тот великий «Ноттингэм». Про эту парочку есть замечательный фильм «Проклятый Юнайтед» — он построен как раз вокруг истории про 44 дня, которые Клаффу дали поработать в «Лидсе». Он, безусловно, величайший тренер в истории футбола — единственный, кто без больших бюджетов сделал двух аутсайдеров чемпионшипа чемпионами Англии, а одного двукратным обладателем КЕЧ. С «Дерби» он в этом турнире доходил до четвертьфинала.
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Vitto
Ответ Слончик
Все-таки, КЧ тогда состоял только из чемпионов. Звучит красиво, а по факту это румыны и шведы вместо вторых-третьих клубов Италии или Испании.
Так у Стяуа есть КЧ и финал КЧ, а у Мальме финал КЧ, а Грасхопперс выкинул Реал М...
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achrustalev
Ответ Red Line
безусловно в твоей вселенной ты хотел добавить.
Кто-то еще дважды выигрывал КЕЧ со вчерашними днарями без шейхов?
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Red Line
Ответ achrustalev
Кто-то еще дважды выигрывал КЕЧ со вчерашними днарями без шейхов?
Билл Шенкли
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achrustalev
Ответ Red Line
Билл Шенкли
Билл Шенкли ни разу не выигрывал КЕЧ. Но ему действительно уважуха за создание базы для великого «Ливерпуля» Боба Пэйсли.
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