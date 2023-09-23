13 комментариев

Великая команда Брайана Клафа.

«У нас впереди встреча с «Ноттингем Форест» – двукратными победителями ЛЧ. У них на один трофей Лиги чемпионов больше, чем у нас. Это правда, не шучу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас игра с «Ноттингем Форест», – это цитата Пепа Гвардиолы после победы над «Црвеной Звездой» (3:1).

Так неожиданно испанец ответил на вопрос, готов ли его «Манчестер Сити» снова выиграть ЛЧ. Пеп ничего не забывает.

Сейчас «Ноттингем» вагонами скупает средних игроков и сражается за выживание, а в конце 70-х гремел на всю Европу.

⬆️1977 – победа во Втором дивизионе и выход в высшую лигу спустя шесть лет;

🏆1978 – победа в чемпионате Англии;

🏆1979 – победа в Кубке чемпионов;

🏆1980 – второй подряд Кубок чемпионов.

Вспомним величие.

Тот «Ноттингем» выиграл все. Творец – великий Брайан Клаф

Большие успехи случились исключительно благодаря тренеру Брайану Клафу и его помощнику Питеру Тейлору. Сначала они сотворили невозможное с «Дерби Каунти» – выиграли золото английской лиги в 1972-м и дошли до полуфинала Кубка чемпионов.

В 1975-м эксцентричная парочка приняла новый вызов – скромный «Ноттингем Форест».

Сначала Клаф спас команду от вылета в третий дивизион. Через два года «Ноттингем» вышел в Первый дивизион – клуб заскочил на третье место, оторвавшись от «Болтона» и «Блэкпула» всего на одно очко. С командой Клафа еще вышли «Вулвз» и «Челси», тогда еще совсем не гранд.

Уже в первом туре «Ноттингем» неожиданно одолел «Эвертон», чем порадовал фанатов «Ливерпуля», которые тогда еще не знали, что эта победа – старт феноменального сезона.

«На «Гудисон Парк» требовалось всего 10 минут, чтобы прочувствовать скорости Первого дивизиона, – рассказывал позже форвард «Форест» Тони Вудкок. – Это была хорошая команда, а по ходу сезона нам продолжали твердить, что наши успехи – это мыльный пузырь, и он обязательно лопнет».

Не лопнул. К октябрю команда Клафа уже возглавила таблицу, так и не дав шанса соперникам. В том сезоне отчаянно преследовавший «Ливерпуль» отстал на семь очков, а Клаф стал третьим на тот момент тренером в истории английского футбола, кто взял титул с двумя разными клубами. Плюс «Ноттингем» выиграл Кубок лиги – в финале одолели как раз «Ливерпуль».

В сезоне-1979/80 «Ноттингем» почти не встретил сопротивления в Кубке чемпионов. Сначала переиграл «Ливерпуль», действующего победителя. Потом поехали в Афины. В 1978-м АЕК тренировал Ференц Пушкаш: в гостях англичане выиграли 2:1, дома – 5:2.

В четвертьфинале выпал «Грассхоппер». Определяющей стала домашняя встреча – 4:1 на «Сити Граунд». Ответная закончилась вничью – 1:1.

Серьезно «Ноттингему» сопротивлялся лишь «Кельн» в полуфинале. Годом ранее они второй раз в истории выиграли Бундеслигу, а за команду выступали лучший бомбардир чемпионата-1977/78 Дитер Мюллер и Тони Шумахер, который вскоре стал основным вратарем сборной ФРГ.

Поначалу игра не клеилась: к 20-й минуте немцы вели 2:0. В середине первого тайма нападающий Гарри Бертлз сократил отставание, во втором счет стал равным, а на 63-й Джон вывел «Ноттингем Форест» вперед. И хотя дома удержать преимущество не вышло (3:3), в Германии команда Клафа победила 1:0 и вышла в финал.

Перед финалом с «Мальме» Клаф повез футболистов на курорт. Там команде разрешили почти все – походы в бар, ночные гуляния. Так тренер расслабил игроков, и его метод сработал – англичане забили на 45-й минуте: помогла голова Тревора Фрэнсиса.

Кубок чемпионов впервые достался «Ноттингему».

Через год «Ноттингем Форест» прошел шведский «Эстер», румынский «Арджеш», «Динамо Берлин» и «Аякс», а в финале переиграл «Гамбург». До этого защитить титул удавалось «Реалу», «Бенфике», «Интеру», «Баварии», «Аяксу» и «Ливерпулю». С тех пор добавился «Милан», который забрал трофеи в 1989-м и 1990-м.

И даже «Барселона» никогда не выигрывала КЧ или ЛЧ два года подряд. А «Ноттингем» выигрывал!

Фото: Gettyimages.ru/Duncan Raban, Allsport; nottinghamforest.co.uk; East News/AP Photo, MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP