14 комментариев

У одного из них шанс в этом сезоне.

Перед стартом Лиги чемпионов вспоминаем, кому из классных тренеров турнир так и не покорился.

У некоторых еще будет шанс забрать трофей.

Диего Симеоне («Атлетико»)

Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов и оба раза проигрывал «Реалу». В 2014-м все решил исторический гол Серхио Рамоса на 93-й минуте (92:48!), а в 2016-м «Атлетико» уступил лишь в серии пенальти (3:5). «Два финала за три года – отличное достижение для «Атлетико», но меня оно счастливым не делает», – признался Симеоне.

Новый заход – прямо сейчас, в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком».

Арсен Венгер («Монако», «Арсенал»)

Венгер выиграл с «Арсеналом» все внутренние трофеи, прошел сезон без поражений, но до победы в главном европейском турнире так и не добрался. Ближе всего был в 2006-м, когда в финале встретился с «Барселоной».

В той игре показали первую красную для финалов ЛЧ – вратарю «Арсенала» Йенсу Леманну за фол против Самюэля Это’О. «Арсенал» даже вел 1:0, но в итоге пропустил два, Венгер остался в шаге. Потом тренер скажет, что ВАР мог бы отменить первый мяч каталонцев: «Там был офсайд, а мы вели 1:0 за 30 минут до конца матча. Вы же знаете, что мне не хватает этого трофея, так что этот эпизод – самый важный».

Валерий Лобановский («Динамо» Киев)

В апреле 1977-го киевское «Динамо» играло в полуфинале Кубка европейских чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В первом матче команда Лобановского выиграла 1:0, но в ответном все растеряла: обидное поражение 0:2 с ошибкой арбитра. Мяч попал в руку защитнику «Боруссии» Ханс-Юргену Витткампу, но свисток промолчал, пенальти нет. Немцы вышли в финал (там проиграли «Ливерпулю» – 1:3).

Еще «Динамо» Валерия Лобановского выходило в полуфинал ЛЧ-1998/99, на «Баварию». В первом тайме Андрей Шевченко сделал дубль, в начале второго Виталий Косовский положил третий мяч – 3:1. Шло к убедительной победе «Динамо», но в конце все сломалось: Штефен Эффенберг и Карстер Янкер сравняли. В ответной игре забил только Марио Баслер, «Динамо» пролетело мимо финала, а мюнхенцы потом сами отдали концовку двумя пропущенными от «МЮ».

Бобби Робсон («Порту», ПСВ, «Ньюкасл»)

У легендарного английского тренера не такой уж богатый опыт в ЛЧ. По ходу сезона-1993/94 он возглавил «Порту», который уже почти обеспечил себе участие в полуфинале – там вылетели от «Милана». После Робсон еще три раза играл на групповых этапах ЛЧ – самым ярким получился заход с «Ньюкаслом», у которого в сезоне-2002/03 был шанс заскочить в плей-офф. Без больших успехов.

Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»)

Аллегри заглядывал в финал Лиги чемпионов дважды за три года, в обоих проигрывал испанцам. В 2015-м «Ювентусу» не удалось остановить безумное трио Месси-Суарес-Неймар, а в 2017-м получили разгром от «Реала» с дублем Криштиану Роналду.

Грустные 2:7 по сумме финалов вместо кубка ЛЧ. «Только избранным доводится поднять над головой этот трофей. Подобное каждый год не происходит», – скромно говорил тренер.

Мирча Луческу («Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер», «Динамо» Киев)

У румынского тренера 115 матчей в основном раунде ЛЧ. Команды Луческу нечасто проходили дальше группового этапа, но опыт в плей-офф у него все-таки есть – с «Интером», «Галатасараем» и «Шахтером» доходил до четвертьфинала.

Кенни Далглиш («Ньюкасл»)

У тренера, который привел «Ливерпуль» к трем титулам за пять лет, было катастрофически мало шансов проявить себя в ЛЧ – победы в чемпионате пришлись на время английского бана после трагедии на «Эйзеле». В итоге в Лиге чемпионов Далглиш смог сыграть только с «Ньюкаслом» в сезоне-1997/98, но без особых успехов, не прошли первый групповой этап.

Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»)

У Рехагеля тоже не очень с опытом в ЛЧ. С «Вердером» дальше группового этапа прорваться не получилось, а вот с «Кайзерслаутерном» на следующий год после победы в Бундеслиге он дошагал до четвертьфинала – проиграл «Баварии».

Дидье Дешам («Монако», «Марсель»)

Французский тренер дошел до финала Лиги чемпионов с первым же клубом – «Монако». Тогда особенно блистал арендованный у «Реала» Фернандо Морьентес – стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. В решающий момент «Монако» уперся в мощный «Порту» Жозе Моуринью.

Но Дешам все равно знает, что такое победа в ЛЧ – дважды брал как игрок. Сначала в «Марселе», а потом и в «Ювентусе».

Унаи Эмери («Спартак», «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ», «Вильярреал»)

Эмери коллекционирует победы в Лиге Европы: три с «Севильей» и одна с «Вильярреалом», а вот в Лиге чемпионов до такого пока далеко.

В 2017-м его «ПСЖ» легендарно сгорел «Барселоне» (1:6) в 1/8 финала, в 2022-м Эмери впервые добрался до полуфинала ЛЧ – причем со скромным «Вильярреалом». По пути испанцы разбили «Ювентус» и «Баварию». В полуфинале долго терпели, но в итоге за два матча с «Ливерпулем» получили 2:5.

«Я люблю выигрывать Лигу Европы, но мне хотелось бы добиться успеха и в Лиге чемпионов», – размышлял Эмери. Пока он в этом смысле сделал шаг назад, победу в ЛЧ с «Астон Виллой» представить непросто.

Антонио Конте («Ювентус», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм»)

Конте эффективен в национальных чемпионатах (четыре чемпионства в Серии А, одно в АПЛ), но в ЛЧ пока тяжело.

Были два вылета в 1/8 финала с «Челси» и «Тоттенхэмом» и один – в 1/4 финала с «Ювентусом».

Роберто Манчини («Лацио», «Интер», «Сити», «Галатасарай»)

Манчини-тренер дебютировал в ЛЧ с «Лацио» в сезоне-2003/04 – тогда не прошли дальше группового этапа. В следующем сезоне Роберто возглавил «Интер» и сходу вывел его в четвертьфинал – проиграли «Милану».

В турнире-2005/06 «Интер» с Манчини снова дошел до четвертьфинала – споткнулся на сенсационном «Вильярреале». С миланским клубом Роберто еще один раз вышел в плей-офф, а вот с «Ман Сити» ни разу не проходил дальше группового этапа. Последний раз Манчини тренировал команду, участвующую в ЛЧ, в сезоне-2013/14 – довел «Галатасарай» до 1/8 финала.

Лео Бенхаккер («Аякс», «Реал», «Фейеноорд»)

Нидерландский специалист добивался неплохих результатов в Кубке европейских чемпионов: дошел до полуфинала с «Аяксом» и трижды – с мадридским «Реалом». В ЛЧ, который стал преемником КЕЧ, результаты у Бенхаккера значительно скромнее – лишь два групповых этапа с «Фейеноордом».

Свен-Йоран Эрикссон («Бенфика», «Лацио»)

Шведский тренер, как и Бенхаккер, добился большего в Кубке европейских чемпионов. С «Бенфикой» в сезоне-1989/90 добрался до финала, там проиграл «Милану».

В современной Лиге чемпионов Свен-Йоран играл только с «Лацио» – в турнире-1999/2000 вышел с римским клубом в четвертьфинал, там проиграл «Валенсии».

Мануэль Пеллегрини («Вильярреал», «Реал», «Малага», «Ман Сити»)

Чилийский специалист выводил в плей-офф все команды, с которыми играл в ЛЧ.

«Вильярреал» и «Сити» получилось дотащить до полуфинала, «Малагу» до четвертьфинала, а вот с «Реалом» дальше 1/8 финала не прорвался.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Jasper Juinen, Clive Brunskill; Jonathan Moscrop via imago-images.de, Maurizio Borsari/Global Look Press