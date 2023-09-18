14 комментариев

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15 топ-тренеров, которые не покорили Лигу чемпионов

Роберто Манчини Роберто Манчини
Унаи Эмери Унаи Эмери
Мирча Луческу Мирча Луческу
Лоран Блан Лоран Блан
Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
Арсен Венгер Арсен Венгер
Диего Симеоне Диего Симеоне
Кенни Далглиш Кенни Далглиш
Валерий Лобановский Валерий Лобановский
Свен-Йоран Эрикссон Свен-Йоран Эрикссон
Бобби Робсон Бобби Робсон
Дидье Дешам Дидье Дешам
Антонио Конте Антонио Конте
Отто Рехагель Отто Рехагель
Футбол Футбол

У одного из них шанс в этом сезоне.

Перед стартом Лиги чемпионов вспоминаем, кому из классных тренеров турнир так и не покорился.

У некоторых еще будет шанс забрать трофей. 

Диего Симеоне («Атлетико»)

Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов и оба раза проигрывал «Реалу». В 2014-м все решил исторический гол Серхио Рамоса на 93-й минуте (92:48!), а в 2016-м «Атлетико» уступил лишь в серии пенальти (3:5). «Два финала за три года – отличное достижение для «Атлетико», но меня оно счастливым не делает», – признался Симеоне.

Новый заход – прямо сейчас, в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком».

Арсен Венгер («Монако», «Арсенал»)

Венгер выиграл с «Арсеналом» все внутренние трофеи, прошел сезон без поражений, но до победы в главном европейском турнире так и не добрался. Ближе всего был в 2006-м, когда в финале встретился с «Барселоной».

В той игре показали первую красную для финалов ЛЧ – вратарю «Арсенала» Йенсу Леманну за фол против Самюэля Это’О. «Арсенал» даже вел 1:0, но в итоге пропустил два, Венгер остался в шаге. Потом тренер скажет, что ВАР мог бы отменить первый мяч каталонцев: «Там был офсайд, а мы вели 1:0 за 30 минут до конца матча. Вы же знаете, что мне не хватает этого трофея, так что этот эпизод – самый важный».

Валерий Лобановский («Динамо» Киев)

В апреле 1977-го киевское «Динамо» играло в полуфинале Кубка европейских чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В первом матче команда Лобановского выиграла 1:0, но в ответном все растеряла: обидное поражение 0:2 с ошибкой арбитра. Мяч попал в руку защитнику «Боруссии» Ханс-Юргену Витткампу, но свисток промолчал, пенальти нет. Немцы вышли в финал (там проиграли «Ливерпулю» – 1:3).

Еще «Динамо» Валерия Лобановского выходило в полуфинал ЛЧ-1998/99, на «Баварию». В первом тайме Андрей Шевченко сделал дубль, в начале второго Виталий Косовский положил третий мяч – 3:1. Шло к убедительной победе «Динамо», но в конце все сломалось: Штефен Эффенберг и Карстер Янкер сравняли. В ответной игре забил только Марио Баслер, «Динамо» пролетело мимо финала, а мюнхенцы потом сами отдали концовку двумя пропущенными от «МЮ».

Бобби Робсон («Порту», ПСВ, «Ньюкасл»)

У легендарного английского тренера не такой уж богатый опыт в ЛЧ. По ходу сезона-1993/94 он возглавил «Порту», который уже почти обеспечил себе участие в полуфинале – там вылетели от «Милана». После Робсон еще три раза играл на групповых этапах ЛЧ – самым ярким получился заход с «Ньюкаслом», у которого в сезоне-2002/03 был шанс заскочить в плей-офф. Без больших успехов.

Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»)

Аллегри заглядывал в финал Лиги чемпионов дважды за три года, в обоих проигрывал испанцам. В 2015-м «Ювентусу» не удалось остановить безумное трио Месси-Суарес-Неймар, а в 2017-м получили разгром от «Реала» с дублем Криштиану Роналду.

Грустные 2:7 по сумме финалов вместо кубка ЛЧ. «Только избранным доводится поднять над головой этот трофей. Подобное каждый год не происходит», – скромно говорил тренер.

Мирча Луческу («Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер», «Динамо» Киев)

У румынского тренера 115 матчей в основном раунде ЛЧ. Команды Луческу нечасто проходили дальше группового этапа, но опыт в плей-офф у него все-таки есть – с «Интером», «Галатасараем» и «Шахтером» доходил до четвертьфинала.

Кенни Далглиш («Ньюкасл»)

У тренера, который привел «Ливерпуль» к трем титулам за пять лет, было катастрофически мало шансов проявить себя в ЛЧ – победы в чемпионате пришлись на время английского бана после трагедии на «Эйзеле». В итоге в Лиге чемпионов Далглиш смог сыграть только с «Ньюкаслом» в сезоне-1997/98, но без особых успехов, не прошли первый групповой этап.

Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»)

У Рехагеля тоже не очень с опытом в ЛЧ. С «Вердером» дальше группового этапа прорваться не получилось, а вот с «Кайзерслаутерном» на следующий год после победы в Бундеслиге он дошагал до четвертьфинала – проиграл «Баварии».

Дидье Дешам («Монако», «Марсель»)

Французский тренер дошел до финала Лиги чемпионов с первым же клубом – «Монако». Тогда особенно блистал арендованный у «Реала» Фернандо Морьентес – стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. В решающий момент «Монако» уперся в мощный «Порту» Жозе Моуринью.

Но Дешам все равно знает, что такое победа в ЛЧ – дважды брал как игрок. Сначала в «Марселе», а потом и в «Ювентусе».

Унаи Эмери («Спартак», «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ», «Вильярреал»)

Эмери коллекционирует победы в Лиге Европы: три с «Севильей» и одна с «Вильярреалом», а вот в Лиге чемпионов до такого пока далеко.

В 2017-м его «ПСЖ» легендарно сгорел «Барселоне» (1:6) в 1/8 финала, в 2022-м Эмери впервые добрался до полуфинала ЛЧ – причем со скромным «Вильярреалом». По пути испанцы разбили «Ювентус» и «Баварию». В полуфинале долго терпели, но в итоге за два матча с «Ливерпулем» получили 2:5.

«Я люблю выигрывать Лигу Европы, но мне хотелось бы добиться успеха и в Лиге чемпионов», – размышлял Эмери. Пока он в этом смысле сделал шаг назад, победу в ЛЧ с «Астон Виллой» представить непросто.

Антонио Конте («Ювентус», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм»)

Конте эффективен в национальных чемпионатах (четыре чемпионства в Серии А, одно в АПЛ), но в ЛЧ пока тяжело.

Были два вылета в 1/8 финала с «Челси» и «Тоттенхэмом» и один – в 1/4 финала с «Ювентусом».

Роберто Манчини («Лацио», «Интер», «Сити», «Галатасарай»)

Манчини-тренер дебютировал в ЛЧ с «Лацио» в сезоне-2003/04 – тогда не прошли дальше группового этапа. В следующем сезоне Роберто возглавил «Интер» и сходу вывел его в четвертьфинал – проиграли «Милану».

В турнире-2005/06 «Интер» с Манчини снова дошел до четвертьфинала – споткнулся на сенсационном «Вильярреале». С миланским клубом Роберто еще один раз вышел в плей-офф, а вот с «Ман Сити» ни разу не проходил дальше группового этапа. Последний раз Манчини тренировал команду, участвующую в ЛЧ, в сезоне-2013/14 – довел «Галатасарай» до 1/8 финала.

Лео Бенхаккер («Аякс», «Реал», «Фейеноорд»)

Нидерландский специалист добивался неплохих результатов в Кубке европейских чемпионов: дошел до полуфинала с «Аяксом» и трижды – с мадридским «Реалом». В ЛЧ, который стал преемником КЕЧ, результаты у Бенхаккера значительно скромнее – лишь два групповых этапа с «Фейеноордом».

Свен-Йоран Эрикссон («Бенфика», «Лацио»)

Шведский тренер, как и Бенхаккер, добился большего в Кубке европейских чемпионов. С «Бенфикой» в сезоне-1989/90 добрался до финала, там проиграл «Милану».

В современной Лиге чемпионов Свен-Йоран играл только с «Лацио» – в турнире-1999/2000 вышел с римским клубом в четвертьфинал, там проиграл «Валенсии».

Мануэль Пеллегрини («Вильярреал», «Реал», «Малага», «Ман Сити»)

Чилийский специалист выводил в плей-офф все команды, с которыми играл в ЛЧ.

«Вильярреал» и «Сити» получилось дотащить до полуфинала, «Малагу» до четвертьфинала, а вот с «Реалом» дальше 1/8 финала не прорвался.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Jasper Juinen, Clive Brunskill; Jonathan Moscrop via imago-images.de, Maurizio Borsari/Global Look Press

14 комментариев

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werowolf-gears
Где Эктор Купер, Хавьер Ирурета, Спалетти, Романцев в конце концов?
+17
-3
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eugin prokopenko
У Лобановского с Динамо Киев три полуфинала ЛЧ/КЕЧ. Почему-то решили в статье обойти стороной игры весной 1987 года с Порту, финал тоже был очень близок для, пожалуй, сильнейшего из составов киевлян.
+10
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eugin prokopenko
Ответ werowolf-gears
Где Эктор Купер, Хавьер Ирурета, Спалетти, Романцев в конце концов?
Купер да, история почти как у Симеоне с Атлетико, при этом два проигранных финала подряд. Кстати, у Купера три проигранных финала еврокубковых один за другим: перед финалами ЛЧ был весной 1999 в финале Кубка кубков с Мальоркой он.
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+8
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lg Lg
Динамо Киев 98- 99, это было круто, чтобы кто не говорил!
+5
-1
+4
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And-Rover
Александра Григоряна забыли.
+2
0
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gninnur esrever*
Жаль Арсена, конечно.
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Elit
где Романцев?
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Vasiliy S
Аллегри сейчас вводить в разряд топ-тренеров - даже не аванс
Очень сильно сдал как специалист последние годы
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Alex K
где Мостовой?
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Из этого списка жаль только Симеоне, Йорна-Эриксена и Бенхакера. Остальные либо по разным причинам бывали там редко либо просто недостойны
Унаи хорош, вывел дохлый Вильярреал в полуфинал, отчпокав по пути баварию. С ПСЖ установил рекорд по голам в группе, опять-таки отчпокав там баварию. Чаще бы его звали в топ-клубы, уже давно бы взял. А так кроме 2-х сезонов в ПСЖ с абсолютно судейскими вылетами тренировал только середняков.
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Унаи хорош, вывел дохлый Вильярреал в полуфинал, отчпокав по пути баварию. С ПСЖ установил рекорд по голам в группе, опять-таки отчпокав там баварию. Чаще бы его звали в топ-клубы, уже давно бы взял. А так кроме 2-х сезонов в ПСЖ с абсолютно судейскими вылетами тренировал только середняков.
Великий Эмери не на пенсии, у него лучшие годы впереди. Может даже Астон Вилла понюхает трофеи. Его вообще зря сюда включили
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