28 комментариев

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Антони тонет: в агрессии обвинили еще две девушки, а «МЮ», возможно, покрывал плохое поведение

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Футбол Футбол

Бразилец оправдался большим интервью.

Проблемы Антони все растут и растут. В начале сентября бразильца из «Манчестер Юнайтед» обвинили в агрессии против бывшей девушки. За несколько дней ситуация стала только хуже.

Антони обвинили еще две девушки. А бывшая считает, что клуб покрывает плохое поведение футболиста

● Полиция Манчестера тоже проводит расследование, потому что случаи агрессии Антони в адрес его бывшей девушки Габриэлы Каваллин происходили и в Англии. В Бразилии тоже ситуацией занимаются компетентные органы.

● Вслед за Габриэлой обвинения против Антони выдвинули еще две женщины.

Банкир Ингрид Лана рассказала, что бразилец принуждал ее к сексу и вел себя агрессивно. Вот что рассказала 33-летняя женщина:

«Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы. Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой».

Инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения Антони и женщины в мае 2022 года. Райса села в машину к Антони после вечеринки в ночном клубе в Сан-Паулу, там же были жена футболиста Дуду и барбер бразильского игрока.

Девушки поссорились, на Де Фрейтас напали и мужчины, нанесли телесные повреждения. Райса тогда же заявила в полицию.

● Как только история вскрылась, Антони исключили из состава сборной Бразилии. Игрока вызвали на сентябрьские матчи против Боливии и Перу. В официальном заявлении говорится, что нападающего «МЮ» исключили для расследования и «защиты предполагаемой жертвы, игрока и сборной». 

● «Манчестер Юнайтед» пока озабоченно следит за ситуацией, но Антони не отстранили.

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких комментариев.

Клуб серьезно относится к вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия».

• При этом Габриэла обвиняет «Манчестер Юнайтед» в сокрытии неприятных случаев. Издание Metropoles уточнило, что после случая, когда агрессивное поведение Антони привело к смещению силиконового импланта у Каваллин, бразилец позвонил сотруднику клуба Даниэле Бертоли. Адвокат Каваллин заявил, что в обязанности Бертолли входит оказание игрокам любого рода помощи, он вроде «консьержа или секретаря».

Именно Бертоли связался с клубным врачом, который в дальнейшем осматривал девушку. По мнению ее представителя, это было сделано «с целью замалчивания произошедшего, для того, чтобы не позволить Габриэле обратиться в больницу или медицинскую клинику, где у нее бы с высокой вероятностью спросили, что произошло или кто на нее напал».

Даниэл Бияльски, адвокат Каваллин, попросил гражданскую полицию Сан-Паулу направить в «МЮ» запрос с целью установления роли Бертоли в событиях того дня. 

Антони оправдывается: девушек не бил, стаканы не кидал, бывшая – врет

После таких серьезных обвинений Антони не мог промолчать. Восьмого сентября бразилец дал интервью бразильскому каналу SBT, в котором попытался прояснить ситуацию.

Об исключении из сборной

«Это было сложно... Я был очень расстроен. Особенно из-за того, что все произошло из-за лжи и раздулось до таких размеров. Я был с мамой, когда узнал об исключении из сборной».

Об отношениях с бывшей девушкой Габриэлой

«Это были бурные отношения. Была ревность с обеих сторон. И с моей, и с ее. Много чего заставляло ее ревновать, но у меня [действительно] были отношения и с другими женщинами».

Об угрозах, которые он присылал Габриэле в WhatsApp

«Она изменила кое-что в сообщениях. Она удаляла кое-какие сообщения, которые отправила, и потерла сообщения, которые посылал я. Например, писала сообщения, а мои удаляла, оставляя только одно слово, которое я писал. Я пишу: «Прости меня». А она это удаляет. У меня есть доказательства. Я свяжусь с адвокатами, и они приобщат это к делу».

Да, я действительно писал ей «Хочу, чтобы ты умерла». Но не в том смысле. Это было просто оскорбление. Надо знать контекст нашего общения: она тоже желала мне смерти, называла отвратительным и плохим отцом».

О смещении у Габриэлы силиконового имплантата из-за удара кулаком по груди

«Такого никогда не было. Стал бы я бить женщину в грудь? Как я уже говорил, я держал ее, но не крепко. Тем более что проблемы с имплантатом ей диагностировали еще в 2020 году, до знакомства со мной. Ей уже нужно было его менять».

Насчет того, что бросил в девушку стакан, а потом запер в доме

«Я никогда не брошу стекло в лицо женщины или кого бы то ни было. На самом деле все было так: мы жарили мясо, она пила вино, много вина. Я попросил ее не пить и попробовал отобрать у нее бокал. Ножка лопнула и порезала руку.

Моя мама помогла ей с порезами, перевязала их. Я вызвал врача, мой друг принес бинт. Я в это время был во дворе. Габриэла говорит, что я ее запер? У меня даже ключа нет!»

О физическом насилии в отношении Габриэлы и двух других обвинивших его девушек

«Нет. Нет. Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Подтвержу это доказательствами. Люди увидят правду. Никогда не нападал и никогда не буду нападать.

Уверен, что никогда не совершал физического насилия. Словесное насилие... Я обидел Габриэлу, но и она меня тоже обидела. Это было обоюдно. Физическое насилие – никогда.

Любой, кто следил за мной с детства, когда у меня ничего не было, знает мой характер, как я сильно хотел попасть на тот уровень, на котором нахожусь.

Больше всего я хочу показать людям, что я тот, кто я есть. Хочу достичь многого. У меня много целей. Мечтаю вернуться в сборную и хочу показать, что Антони невиновен».

А в чем обвиняют Антони? Краткое содержание обвинений

Фото: East News/AP Photo/Rui Vieira, Paul Terry/Sportimage; instagram.com/djgabicavallin; Gettyimages.ru/Stu Forster

28 комментариев

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N. Ascari
"Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Подтвержу это доказательствами."

Фото и видео предоставит, где он не бьёт женщин?
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Lavrentiy0602
вот же страусиное табло, на нем все написано. и ведь кого-то это не останавливает
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Салауат Нуралиев
МЮ - это английский Спартак.
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Максим Васканов
Рафик как обычно невиновен
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red hikkikomori
Ответ N. Ascari
"Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Подтвержу это доказательствами." Фото и видео предоставит, где он не бьёт женщин?
Может эти три девушки с сюрпризом, и он пришлет полученные от них дикпики в качестве доказательства) Тогда наверное получится что бил не женщин)
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Alisher Buranov
Инфлюэнсер села ночью к машине Антони , где уже сидела жена🤔🤔🤔Дуду и зачем-то барбер!!??. Это было в мае 2022 года, а вспомнила этот эпизод девушка уже в сентябре 2023 года. Может, барбер помог??? Или жена Дуду??? Или сам Антони??? Подождите что-то я запутался.
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Дмитрий Илющенко
Казалось бы, просто перечислены факты, но комментарии, которые к ним написал автор текста, явно представляют Антони виновным. Вот так втихую СМИ может повлиять на общественное мнение)
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Кирилл Польский
Ну блин, ну не должно это все влиять на продолжение карьеры пока идут разбирательства.
Уже можно пальцы загибать, сколько случаев загубленных карьер, и не только спортивных просто потому что обвинили. Потом оказывалось, что не все так однозначно, и вообще все было не так, а иначе, и тд и тп. А годы простоя вылетели в трубу потому что "культура отмены" мать её. Есть претензии? Пусть компетентные органы разбираются. Есть обвинение? Только тогда клуб или федерация должны решать, что с этим делать.
Ну какого рожна принцип: "одна бабка сказала" вдруг стал основным в международном праве то?
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xion76
По поведению Антони на поле ясно что он неуравновешенный. Эмоции контролировать не может вообще. Талант и слабая психика синонимы.
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Loegaire Bell
Не знаю, кто там действительно прав, а кто виноват, но конкретно по этой статье складывается впечатление, что все. Что у Антони проблемы с поведением, скажем так, что у его партнёрш. Ну, выбирал таких же, как и сам. Логично.

Хотя нельзя судить людей по внешности, особенно, если речь о физических чертах, которые результат генетики и могут вообще никак не быть связаны с поведением, ну у Антони реально же лицо преступника)) Я как впервые увидел его в момент перехода в МЮ, сразу подумал, ну и рожа, блин. Правда в контексте того, не будет ли он себя токсично вести с тренером и партнёрами по команде. А тут такое.

А вообще, красота в МЮ. Не успело дело Гринвуда толком закончиться, на тебе Антони. В АПЛ что-то вообще зачастили с делами против игроков по обвинению в насилии. Премьер-лига буд-то спецом аккумулирует у себя преступников.
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поколение пепси
попал чувак
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Мукунку хороший
Ответ Lavrentiy0602
Каждой твари по паре
У каждой твари по паре.. килограмм силикона..
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поколение пепси
вообще презумпцию невиновности никто не отменял, чем барышни докажут избиения, видео, фото, справки от врача о побоев после инцидента, свидетельства очевидцев, ничего пока никто не опубликовал. просто слова
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justbored
Ответ Lavrentiy0602
вот же страусиное табло, на нем все написано. и ведь кого-то это не останавливает
а их уж прям такие небесные создания выбирают.
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Мукунку хороший
Ответ Lavrentiy0602
вот же страусиное табло, на нем все написано. и ведь кого-то это не останавливает
На табло и теле его мадам ещё больше написано.. Клейма негде ставить у хозяюшки поварихи))
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Lavrentiy0602
Ответ Мукунку хороший
На табло и теле его мадам ещё больше написано.. Клейма негде ставить у хозяюшки поварихи))
Каждой твари по паре
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Borodaruda
Девушку зовут Габриэла?
Хм, казалось бы, причем тут Арсенал?
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muratovich
когда у Гринвуда были такие проблемы - его отстранили и арестовали.
на Антони подали уже не одна а три женщины.
в чём разница?
из-за того что его покупали за сколько-то миллионов?
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Veles3101
Манчестерский клуб насильников. Как жаль. Всего-то 10-15 лет назад это была чистая мощь, а теперь посмешище
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юрка
100 % нужно провести внутреннее расследование, на год, полтора, а потом в Хетафе отправить
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Ivan Vladyko
Бабы акуели вкрай
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viktor11.1987
Если действительно ни в чём не виноват, то дал бы себя проверить на полиграфе, но судя по его чрезмерной эмоциональности всякое могло быть.
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justbored
Стрёмненький какой. Всем этим бывшим подругам надо заранее из контракта отстёгивать, траншами на время карьеры, с gag order прописанным. Хотя не гарантия, конечно.
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Гекдениз Кардениз
для игроков Мю любой поход в клуб оборачивается повисанием на пенисе рчередной змеи готовой подать иск за неполобающее отношение к шкурам которого не было
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