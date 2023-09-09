28 комментариев

Бразилец оправдался большим интервью.

Проблемы Антони все растут и растут. В начале сентября бразильца из «Манчестер Юнайтед» обвинили в агрессии против бывшей девушки. За несколько дней ситуация стала только хуже.

Антони обвинили еще две девушки. А бывшая считает, что клуб покрывает плохое поведение футболиста

● Полиция Манчестера тоже проводит расследование, потому что случаи агрессии Антони в адрес его бывшей девушки Габриэлы Каваллин происходили и в Англии. В Бразилии тоже ситуацией занимаются компетентные органы.

● Вслед за Габриэлой обвинения против Антони выдвинули еще две женщины.

Банкир Ингрид Лана рассказала, что бразилец принуждал ее к сексу и вел себя агрессивно. Вот что рассказала 33-летняя женщина:

«Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы. Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой».

Инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения Антони и женщины в мае 2022 года. Райса села в машину к Антони после вечеринки в ночном клубе в Сан-Паулу, там же были жена футболиста Дуду и барбер бразильского игрока.

Девушки поссорились, на Де Фрейтас напали и мужчины, нанесли телесные повреждения. Райса тогда же заявила в полицию.

● Как только история вскрылась, Антони исключили из состава сборной Бразилии. Игрока вызвали на сентябрьские матчи против Боливии и Перу. В официальном заявлении говорится, что нападающего «МЮ» исключили для расследования и «защиты предполагаемой жертвы, игрока и сборной».

● «Манчестер Юнайтед» пока озабоченно следит за ситуацией, но Антони не отстранили.

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких комментариев.

Клуб серьезно относится к вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия».

• При этом Габриэла обвиняет «Манчестер Юнайтед» в сокрытии неприятных случаев. Издание Metropoles уточнило, что после случая, когда агрессивное поведение Антони привело к смещению силиконового импланта у Каваллин, бразилец позвонил сотруднику клуба Даниэле Бертоли. Адвокат Каваллин заявил, что в обязанности Бертолли входит оказание игрокам любого рода помощи, он вроде «консьержа или секретаря».

Именно Бертоли связался с клубным врачом, который в дальнейшем осматривал девушку. По мнению ее представителя, это было сделано «с целью замалчивания произошедшего, для того, чтобы не позволить Габриэле обратиться в больницу или медицинскую клинику, где у нее бы с высокой вероятностью спросили, что произошло или кто на нее напал».

Даниэл Бияльски, адвокат Каваллин, попросил гражданскую полицию Сан-Паулу направить в «МЮ» запрос с целью установления роли Бертоли в событиях того дня.

Антони оправдывается: девушек не бил, стаканы не кидал, бывшая – врет

После таких серьезных обвинений Антони не мог промолчать. Восьмого сентября бразилец дал интервью бразильскому каналу SBT, в котором попытался прояснить ситуацию.

Об исключении из сборной

«Это было сложно... Я был очень расстроен. Особенно из-за того, что все произошло из-за лжи и раздулось до таких размеров. Я был с мамой, когда узнал об исключении из сборной».

Об отношениях с бывшей девушкой Габриэлой

«Это были бурные отношения. Была ревность с обеих сторон. И с моей, и с ее. Много чего заставляло ее ревновать, но у меня [действительно] были отношения и с другими женщинами».

Об угрозах, которые он присылал Габриэле в WhatsApp

«Она изменила кое-что в сообщениях. Она удаляла кое-какие сообщения, которые отправила, и потерла сообщения, которые посылал я. Например, писала сообщения, а мои удаляла, оставляя только одно слово, которое я писал. Я пишу: «Прости меня». А она это удаляет. У меня есть доказательства. Я свяжусь с адвокатами, и они приобщат это к делу».

Да, я действительно писал ей «Хочу, чтобы ты умерла». Но не в том смысле. Это было просто оскорбление. Надо знать контекст нашего общения: она тоже желала мне смерти, называла отвратительным и плохим отцом».

О смещении у Габриэлы силиконового имплантата из-за удара кулаком по груди

«Такого никогда не было. Стал бы я бить женщину в грудь? Как я уже говорил, я держал ее, но не крепко. Тем более что проблемы с имплантатом ей диагностировали еще в 2020 году, до знакомства со мной. Ей уже нужно было его менять».

Насчет того, что бросил в девушку стакан, а потом запер в доме

«Я никогда не брошу стекло в лицо женщины или кого бы то ни было. На самом деле все было так: мы жарили мясо, она пила вино, много вина. Я попросил ее не пить и попробовал отобрать у нее бокал. Ножка лопнула и порезала руку.

Моя мама помогла ей с порезами, перевязала их. Я вызвал врача, мой друг принес бинт. Я в это время был во дворе. Габриэла говорит, что я ее запер? У меня даже ключа нет!»

О физическом насилии в отношении Габриэлы и двух других обвинивших его девушек

«Нет. Нет. Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Подтвержу это доказательствами. Люди увидят правду. Никогда не нападал и никогда не буду нападать.

Уверен, что никогда не совершал физического насилия. Словесное насилие... Я обидел Габриэлу, но и она меня тоже обидела. Это было обоюдно. Физическое насилие – никогда.

Любой, кто следил за мной с детства, когда у меня ничего не было, знает мой характер, как я сильно хотел попасть на тот уровень, на котором нахожусь.

Больше всего я хочу показать людям, что я тот, кто я есть. Хочу достичь многого. У меня много целей. Мечтаю вернуться в сборную и хочу показать, что Антони невиновен».

Фото: East News/AP Photo/Rui Vieira, Paul Terry/Sportimage; instagram.com/djgabicavallin; Gettyimages.ru/Stu Forster