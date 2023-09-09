28 комментариев

Антони тонет: в агрессии обвинили еще две девушки, а «МЮ», возможно, покрывал плохое поведение
Бразилец оправдался большим интервью.
Проблемы Антони все растут и растут. В начале сентября бразильца из «Манчестер Юнайтед» обвинили в агрессии против бывшей девушки. За несколько дней ситуация стала только хуже.
Антони обвинили еще две девушки. А бывшая считает, что клуб покрывает плохое поведение футболиста
● Полиция Манчестера тоже проводит расследование, потому что случаи агрессии Антони в адрес его бывшей девушки Габриэлы Каваллин происходили и в Англии. В Бразилии тоже ситуацией занимаются компетентные органы.
● Вслед за Габриэлой обвинения против Антони выдвинули еще две женщины.
Банкир Ингрид Лана рассказала, что бразилец принуждал ее к сексу и вел себя агрессивно. Вот что рассказала 33-летняя женщина:
«Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы. Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой».
Инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения Антони и женщины в мае 2022 года. Райса села в машину к Антони после вечеринки в ночном клубе в Сан-Паулу, там же были жена футболиста Дуду и барбер бразильского игрока.
Девушки поссорились, на Де Фрейтас напали и мужчины, нанесли телесные повреждения. Райса тогда же заявила в полицию.
● Как только история вскрылась, Антони исключили из состава сборной Бразилии. Игрока вызвали на сентябрьские матчи против Боливии и Перу. В официальном заявлении говорится, что нападающего «МЮ» исключили для расследования и «защиты предполагаемой жертвы, игрока и сборной».
● «Манчестер Юнайтед» пока озабоченно следит за ситуацией, но Антони не отстранили.
«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких комментариев.
Клуб серьезно относится к вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия».
• При этом Габриэла обвиняет «Манчестер Юнайтед» в сокрытии неприятных случаев. Издание Metropoles уточнило, что после случая, когда агрессивное поведение Антони привело к смещению силиконового импланта у Каваллин, бразилец позвонил сотруднику клуба Даниэле Бертоли. Адвокат Каваллин заявил, что в обязанности Бертолли входит оказание игрокам любого рода помощи, он вроде «консьержа или секретаря».
Именно Бертоли связался с клубным врачом, который в дальнейшем осматривал девушку. По мнению ее представителя, это было сделано «с целью замалчивания произошедшего, для того, чтобы не позволить Габриэле обратиться в больницу или медицинскую клинику, где у нее бы с высокой вероятностью спросили, что произошло или кто на нее напал».
Даниэл Бияльски, адвокат Каваллин, попросил гражданскую полицию Сан-Паулу направить в «МЮ» запрос с целью установления роли Бертоли в событиях того дня.
Антони оправдывается: девушек не бил, стаканы не кидал, бывшая – врет
После таких серьезных обвинений Антони не мог промолчать. Восьмого сентября бразилец дал интервью бразильскому каналу SBT, в котором попытался прояснить ситуацию.
Об исключении из сборной
«Это было сложно... Я был очень расстроен. Особенно из-за того, что все произошло из-за лжи и раздулось до таких размеров. Я был с мамой, когда узнал об исключении из сборной».
Об отношениях с бывшей девушкой Габриэлой
«Это были бурные отношения. Была ревность с обеих сторон. И с моей, и с ее. Много чего заставляло ее ревновать, но у меня [действительно] были отношения и с другими женщинами».
Об угрозах, которые он присылал Габриэле в WhatsApp
«Она изменила кое-что в сообщениях. Она удаляла кое-какие сообщения, которые отправила, и потерла сообщения, которые посылал я. Например, писала сообщения, а мои удаляла, оставляя только одно слово, которое я писал. Я пишу: «Прости меня». А она это удаляет. У меня есть доказательства. Я свяжусь с адвокатами, и они приобщат это к делу».
Да, я действительно писал ей «Хочу, чтобы ты умерла». Но не в том смысле. Это было просто оскорбление. Надо знать контекст нашего общения: она тоже желала мне смерти, называла отвратительным и плохим отцом».
О смещении у Габриэлы силиконового имплантата из-за удара кулаком по груди
«Такого никогда не было. Стал бы я бить женщину в грудь? Как я уже говорил, я держал ее, но не крепко. Тем более что проблемы с имплантатом ей диагностировали еще в 2020 году, до знакомства со мной. Ей уже нужно было его менять».
Насчет того, что бросил в девушку стакан, а потом запер в доме
«Я никогда не брошу стекло в лицо женщины или кого бы то ни было. На самом деле все было так: мы жарили мясо, она пила вино, много вина. Я попросил ее не пить и попробовал отобрать у нее бокал. Ножка лопнула и порезала руку.
Моя мама помогла ей с порезами, перевязала их. Я вызвал врача, мой друг принес бинт. Я в это время был во дворе. Габриэла говорит, что я ее запер? У меня даже ключа нет!»
О физическом насилии в отношении Габриэлы и двух других обвинивших его девушек
«Нет. Нет. Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин. Подтвержу это доказательствами. Люди увидят правду. Никогда не нападал и никогда не буду нападать.
Уверен, что никогда не совершал физического насилия. Словесное насилие... Я обидел Габриэлу, но и она меня тоже обидела. Это было обоюдно. Физическое насилие – никогда.
Любой, кто следил за мной с детства, когда у меня ничего не было, знает мой характер, как я сильно хотел попасть на тот уровень, на котором нахожусь.
Больше всего я хочу показать людям, что я тот, кто я есть. Хочу достичь многого. У меня много целей. Мечтаю вернуться в сборную и хочу показать, что Антони невиновен».
А в чем обвиняют Антони? Краткое содержание обвинений
Фото: East News/AP Photo/Rui Vieira, Paul Terry/Sportimage; instagram.com/djgabicavallin; Gettyimages.ru/Stu Forster
Фото и видео предоставит, где он не бьёт женщин?
Уже можно пальцы загибать, сколько случаев загубленных карьер, и не только спортивных просто потому что обвинили. Потом оказывалось, что не все так однозначно, и вообще все было не так, а иначе, и тд и тп. А годы простоя вылетели в трубу потому что "культура отмены" мать её. Есть претензии? Пусть компетентные органы разбираются. Есть обвинение? Только тогда клуб или федерация должны решать, что с этим делать.
Ну какого рожна принцип: "одна бабка сказала" вдруг стал основным в международном праве то?
Хотя нельзя судить людей по внешности, особенно, если речь о физических чертах, которые результат генетики и могут вообще никак не быть связаны с поведением, ну у Антони реально же лицо преступника)) Я как впервые увидел его в момент перехода в МЮ, сразу подумал, ну и рожа, блин. Правда в контексте того, не будет ли он себя токсично вести с тренером и партнёрами по команде. А тут такое.
А вообще, красота в МЮ. Не успело дело Гринвуда толком закончиться, на тебе Антони. В АПЛ что-то вообще зачастили с делами против игроков по обвинению в насилии. Премьер-лига буд-то спецом аккумулирует у себя преступников.
Хм, казалось бы, причем тут Арсенал?
на Антони подали уже не одна а три женщины.
в чём разница?
из-за того что его покупали за сколько-то миллионов?