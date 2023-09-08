30 комментариев

О духе времени
Блог

Ямаль в 16: дебют и гол за сборную Испании! Сбросил больше года с рекордов Гави

сборная Грузии по футболу сборная Грузии по футболу
Барселона Барселона
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Ла Лига Ла Лига
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Футбол Футбол

Мог выбирать из трех стран.

Ламин Ямаль поражает! Только что он дебютировал за сборную Испании – в 16 лет.

Весной мы восторгались уверенным дебютом за «Барсу», когда ему было еще 15, на старте сезона он уже в основе клуба, а теперь появился и за сборную – в Грузии.

И в дебютном матче забил – это был седьмой мяч испанцев, сделал счет 7:1 в середине второго тайма.

Ямаль рекордно юный. Моложе Гави при дебюте на год

16 лет и 57 дней – теперь ориентир. Это возраст Ламина Ямаля в момент выхода на замену на 44-й минуте матча против Грузии в Тбилиси. Раньше за испанскую сборную еще никогда не выходили футболисты младше 17 лет.

Ямаль заменил Дани Ольмо и вышел на правый фланг атаки. Вполне комфортные условия – испанцы к этому времени уже вели 4:0. Только погода не самая родная, в грузинской столице лил дождь.

Ламин превзошел предыдущий рекорд на год с лишним, им владел Гави, он дебютировал в позапрошлом октябре – в 17 лет и два месяца. Вышел в полуфинале Лиги наций против Италии в старте, отыграл 83 минуты, испанцы тогда выиграли, а судил матч Сергей Карасев.

Теперь у 19-летнего Гави уже 21 матч в сборной, три гола и победа в Лиге наций. Плюс опыт ЧМ-2022, где он играл под девятым номером. В Грузии они оказались на поле вместе, предыдущий рекордсмен выделялся: играл в шлеме. У Гави зашито ухо, так берегут.

Партнера по «Барсе» Ламин выбил из топа и в рейтинге самых молодых голов за сборную, Гави-то забивал не при первом выходе – а в 17 лет и 10 месяцев.

И в остальном Гави – отличный ориентир для Ямаля.

«Очень рад и сам, и за команду, – сказал светящийся Ламин в интервью RTVE сразу после игры. – Я о таком дебюте и не мечтал, так что особенно счастлив. Очень благодарен всем, кто помог мне пройти этот путь. Конечно, это намного более высокий уровень по сравнению с тем, что было в юношеских сборных, но и мои партнеры тоже теперь намного выше уровнем».

Всего месяц из жизни 16-летнего: дебют в старте «Барсы», первый ассист и вот сборная

Осенью 2022-го Ямаль еще играл за «Барсу» в юношеской Лиге чемпионов с «Баварией» и «Интером», выходил там на замену. Через полгода сбылась первая мечта: в апреле 2023-го 15-летний парень дебютировал в Ла Лиге, вышел на десять минут против «Бетиса» – заменил Гави. И не только 12 раз коснулся мяча, еще и пробил в створ.

«Он очень хорошо сыграл. Я сказал ему постараться кое-что сделать, и он сделал. Представляете, в 15 лет он уже особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе», – восхищался Хави.

А экс-директору академии «Барселоны» Аурели Альтимире пришлось комментировать сравнения с Лионелем Месси: «Он не Лео, но ближе всех к нему. Он делает то, чего не делают 18-летние и 19-летние футболисты. У него врожденный талант».

Хави согласен: «У него есть врожденный талант в атаке, такой трудно найти».

В новом сезоне Ямаль регулярно играет за «Барселону», хотя только летом отметил 16-летие. Вышел на замену с «Хетафе», появился в старте в с «Кадисом», «Вильярреалом» и «Осасуной». «Вильярреалу» первым забил Гави, а Ямаль сделал ассист – дебютный для него во взрослом футболе и рекордный для Ла Лиги (не устоял рекорд Ансу Фати – тот был старше на 273 дня). Ямаль получил приз лучшему игроку матча.

В интервью он рассказывал, что давление совсем не пугает, а нервничает за него семья: «Моя мама переживает, когда я играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает».

Поиграл месяц за клуб – уехал в сборную. Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте так говорил о Ямале: «По ТВ он смотрелся очень хорошо, но сейчас, когда я работаю с ним, смотрится гораздо лучше. Ему 16 лет, но на поле он выглядит куда более зрелым».

Ямаль мог выбрать из трех сборных. За Испанию уже играл на молодежном Евро и совсем не раздумывал

У Ламина был богатый выбор: его мама родом из Экваториальной Гвинеи, а отец – из Марокко. Традиции и корни Ямаль помнит: например, на бутсах носит оба флага, а также надпись LY 304, буквы – это инициалы (Lamine Yamal), а 304 – последние цифры индекса города Матаро в Каталонии, откуда он родом.

На самом деле со сборной Ямаль определился сразу: «Я всегда выступал за Испанию, начиная со сборной до 15 лет, всегда четко давал понять, что хочу играть только в испанской команде. Надеюсь, смогу выиграть с Испанией Евро и чемпионат мира».

Хотя отец все-таки надеялся, однажды сказал: «Буду очень горд, если он станет играть за Марокко». Но явно не давил.

Марокканцы явно хотели заполучить такую звезду: как пишет Relevo, близкие к королю этой страны люди звонили Ямалю, чтобы уговорить играть за Марокко. С представителями игрока общался и тренер сборной Марокко Валид Реграги. Но Испания перевесила.

Ямаль уже несколько лет играет за молодежные испанские сборные разных возрастов. А в 2023-м вместе еще с пятью игроками «Барселоны» ездил в Венгрию на Евро U-17. Там реализовал пенальти со Словенией, забил Сербии и Ирландии и открыл счет в полуфинале с Францией – но Испания пропустила трижды в последние 18 минут и проиграла.

– У вас была возможность выбрать Марокко, а вы играете за Испанию. Вы удовлетворены своим выбором? – переспросил Ламина журналист RTVE после матча в Тбилиси.

– Думаю, по мне заметно, насколько я сейчас счастлив. Я прошел весь путь в Испании – и надеюсь, что вместе с командой мы добьемся еще многого, – моментально отреагировал Ямаль.

Разве есть сомнения?

Как Ямаль играл с «Вильярреалом», категорически ненормально для 16 лет – про Ламина отдельно в тактических заметках

Ямаль может не сразу попасть в футсим FC 24. А почему?

Грузия – Испания 1:7 (0:4, 1:3)
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 22 Мората, 0:2 – 27, автогол Кверквелия, 0:3 – 38 Ольмо, 0:4 – 40 Мората, 1:4 – 49 Чакветадзе, 1:5 – 65 Мората, 1:6 – 68 Уильямс, 1:7 – 74 Ямаль.
ГрузияМамардашвили, Гочолейшвили (Сазонов, 77), Кашия, Кверквелия, Азаров (Двали, 60), Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Абурджания (Чакветадзе, 46), Гагнидзе (Меквабишвили, 46), Китейшвили, Микаутадзе, Кварацхелия.
ИспанияУнаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Гайя, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 72), Гави (Мерино, 58), Ольмо (Ямаль, 44), Асенсио (Уильямс, 44), Мората (Хоселу, 72).
Предупреждения:
Гави (45), Абурджания (45), Кашия (50), Китейшвили (60), Чакветадзе (63), Субименди (79), Кварацхелия (82).

Фото: East News/Vano SHLAMOV / AFP, Pierre-Philippe MARCOU / AFP; Gettyimages.ru/Eric Alonso

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ямаль крутой, надеюсь сможет полноценно заменить Дембеле в Барсе. Для этого достаточно не травмироваться каждые полгода. Вообще поменьше травм и успехов пацану на всех уровнях!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Очередной бриллиант из Ла Масии - лучшей футбольной школы мира
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ last_guard
очередной переписанный
Лицо детское,16летнее..Не как у Мукоко,который в его возрасте на взрослого мужика похож был
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
melmi
Уже первый гол за сборную
В 16 лет!
Талантище
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Marakhovsky
+ ещё один рекорд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sundance Neeskens
Ответ Антон Насонов
А что насчёт рекорда по голу? Сколько сбросил, у кого забрал?
Тоже рекорд Гави побил и почти на два года раньше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ R Air
ему точно 16 или проф спорт так старит людей?
Там лицо ребёнка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Парень реально крутой талант! Подпитка Барсы из Ла Масии на высшем уровне 🔝, казалось, что с уходом Дембеле начнутся проблемы на правом фланге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Tsybulsky
Кстати, он выиграл чемпионат Испании с Барселоной в 15 лет (выходил на замену).
Были ли ещё подобные случаи?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Khorobryi
Ответ last_guard
очередной переписанный
Он же в Испании родился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Ответ last_guard
очередной переписанный
переписыванием в Грузии увлекались в бытность спартакиад СССР. На игру выходили лысые и бородатые дети
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Ответ Арсен Алимов
А у нас ,он был бы мальчиком обычным и недавали ему играть
Очередной приплетальщик. Пиняеву никто не мешал играть, выпускали, был бы талант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Bayern2004
Всё как под копирку. Африканские мукоки,ямали,фати и прочая мега африканская братия записывается в суперталанты просто потому что чёрный жеребец в свои 15 бегает быстрее ровесников посветлее. А вот что происходит потом... Футбол -не шахматы,тут думать нужно.
Мукока переписанный,у него в 16 лет морда как у взрослого мужика была,а у Ямала лицо ребенка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Заев
Ответ yulay
Обычный расист
Правда, своих что ли нет? Или разбавлять надо не поймёшь кем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ Денис Заев
Опять м у м б а - ю м б а позорит Испанию??? Своих что-ли нет?
Обычный расист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ Bazilic
Очередной бриллиант из Ла Масии - лучшей футбольной школы мира
Главное чтобы не потух как Кркич и Фати
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Новый голден бой уже назначен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
и опять Каталонцы, красавцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдвард Джеймс Кенуэй
Хейтеры Барсы в печали - распинались и плакали, что Ямаля вызвали в сборную по блату и пиара, агентам на радость. То же самое про Гави писали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Насонов
А что насчёт рекорда по голу? Сколько сбросил, у кого забрал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
И забил уже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий