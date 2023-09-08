30 комментариев

Мог выбирать из трех стран.

Ламин Ямаль поражает! Только что он дебютировал за сборную Испании – в 16 лет.

Весной мы восторгались уверенным дебютом за «Барсу», когда ему было еще 15, на старте сезона он уже в основе клуба, а теперь появился и за сборную – в Грузии.

И в дебютном матче забил – это был седьмой мяч испанцев, сделал счет 7:1 в середине второго тайма .

Ямаль рекордно юный. Моложе Гави при дебюте на год

16 лет и 57 дней – теперь ориентир. Это возраст Ламина Ямаля в момент выхода на замену на 44-й минуте матча против Грузии в Тбилиси. Раньше за испанскую сборную еще никогда не выходили футболисты младше 17 лет.

Ямаль заменил Дани Ольмо и вышел на правый фланг атаки. Вполне комфортные условия – испанцы к этому времени уже вели 4:0. Только погода не самая родная, в грузинской столице лил дождь.

Ламин превзошел предыдущий рекорд на год с лишним, им владел Гави, он дебютировал в позапрошлом октябре – в 17 лет и два месяца. Вышел в полуфинале Лиги наций против Италии в старте, отыграл 83 минуты, испанцы тогда выиграли, а судил матч Сергей Карасев.

Теперь у 19-летнего Гави уже 21 матч в сборной, три гола и победа в Лиге наций. Плюс опыт ЧМ-2022, где он играл под девятым номером. В Грузии они оказались на поле вместе, предыдущий рекордсмен выделялся: играл в шлеме. У Гави зашито ухо, так берегут.

Партнера по «Барсе» Ламин выбил из топа и в рейтинге самых молодых голов за сборную, Гави-то забивал не при первом выходе – а в 17 лет и 10 месяцев.

И в остальном Гави – отличный ориентир для Ямаля.

«Очень рад и сам, и за команду, – сказал светящийся Ламин в интервью RTVE сразу после игры. – Я о таком дебюте и не мечтал, так что особенно счастлив. Очень благодарен всем, кто помог мне пройти этот путь. Конечно, это намного более высокий уровень по сравнению с тем, что было в юношеских сборных, но и мои партнеры тоже теперь намного выше уровнем».

Всего месяц из жизни 16-летнего: дебют в старте «Барсы», первый ассист и вот сборная

Осенью 2022-го Ямаль еще играл за «Барсу» в юношеской Лиге чемпионов с «Баварией» и «Интером», выходил там на замену. Через полгода сбылась первая мечта: в апреле 2023-го 15-летний парень дебютировал в Ла Лиге, вышел на десять минут против «Бетиса» – заменил Гави. И не только 12 раз коснулся мяча, еще и пробил в створ.

«Он очень хорошо сыграл. Я сказал ему постараться кое-что сделать, и он сделал. Представляете, в 15 лет он уже особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе», – восхищался Хави.

А экс-директору академии «Барселоны» Аурели Альтимире пришлось комментировать сравнения с Лионелем Месси: «Он не Лео, но ближе всех к нему. Он делает то, чего не делают 18-летние и 19-летние футболисты. У него врожденный талант».

Хави согласен: «У него есть врожденный талант в атаке, такой трудно найти».

В новом сезоне Ямаль регулярно играет за «Барселону», хотя только летом отметил 16-летие. Вышел на замену с «Хетафе», появился в старте в с «Кадисом», «Вильярреалом» и «Осасуной». «Вильярреалу» первым забил Гави, а Ямаль сделал ассист – дебютный для него во взрослом футболе и рекордный для Ла Лиги (не устоял рекорд Ансу Фати – тот был старше на 273 дня). Ямаль получил приз лучшему игроку матча.

В интервью он рассказывал, что давление совсем не пугает, а нервничает за него семья: «Моя мама переживает, когда я играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает».

Поиграл месяц за клуб – уехал в сборную. Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте так говорил о Ямале: «По ТВ он смотрелся очень хорошо, но сейчас, когда я работаю с ним, смотрится гораздо лучше. Ему 16 лет, но на поле он выглядит куда более зрелым».

Ямаль мог выбрать из трех сборных. За Испанию уже играл на молодежном Евро и совсем не раздумывал

У Ламина был богатый выбор: его мама родом из Экваториальной Гвинеи, а отец – из Марокко. Традиции и корни Ямаль помнит: например, на бутсах носит оба флага, а также надпись LY 304, буквы – это инициалы (Lamine Yamal), а 304 – последние цифры индекса города Матаро в Каталонии, откуда он родом.

На самом деле со сборной Ямаль определился сразу: «Я всегда выступал за Испанию, начиная со сборной до 15 лет, всегда четко давал понять, что хочу играть только в испанской команде. Надеюсь, смогу выиграть с Испанией Евро и чемпионат мира».

Хотя отец все-таки надеялся, однажды сказал: «Буду очень горд, если он станет играть за Марокко». Но явно не давил.

Марокканцы явно хотели заполучить такую звезду: как пишет Relevo, близкие к королю этой страны люди звонили Ямалю, чтобы уговорить играть за Марокко. С представителями игрока общался и тренер сборной Марокко Валид Реграги. Но Испания перевесила.

Ямаль уже несколько лет играет за молодежные испанские сборные разных возрастов. А в 2023-м вместе еще с пятью игроками «Барселоны» ездил в Венгрию на Евро U-17. Там реализовал пенальти со Словенией, забил Сербии и Ирландии и открыл счет в полуфинале с Францией – но Испания пропустила трижды в последние 18 минут и проиграла.

– У вас была возможность выбрать Марокко, а вы играете за Испанию. Вы удовлетворены своим выбором? – переспросил Ламина журналист RTVE после матча в Тбилиси.

– Думаю, по мне заметно, насколько я сейчас счастлив. Я прошел весь путь в Испании – и надеюсь, что вместе с командой мы добьемся еще многого, – моментально отреагировал Ямаль.

Разве есть сомнения?

Фото: East News/Vano SHLAMOV / AFP, Pierre-Philippe MARCOU / AFP; Gettyimages.ru/Eric Alonso