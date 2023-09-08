10 комментариев

Похлопал боссу – и извинения не спасли.

Последствия скандала с Луисом Рубиалесом и поцелуем все еще догоняют, теперь на его фоне работы лишился главный тренер женской сборной Хорхе Вильда.

Да, тот человек, который привел команду к золоту чемпионата мира.

Тренера убрали за поддержку Рубиалеса. Хотя главный в мужской сборной так же хлопал – и работает

В конце августа BBC писал о том, что весь тренерский штаб сборной Испании ушел из команды – помощники, физиотерапевт и тренер вратарей. Вильда не последовал их примеру и остался во главе сборной. Позже стало известно, что RFEF раздумывает об увольнении Вильды.

Возможной причиной называли его реакцию на то самое выступление Рубиалеса перед коллегами из федерации, когда босс пять раз повторил «Я не уйду в отставку». Тренер поаплодировал ему за речь, но в Испании это осудили. Позже Вильда выпустил заявление: назвал поведение Рубиалеса ненадлежащим, высказался «против мачизма».

Но явно запоздал с реакцией. Министр труда Испании Йоланда Диас тогда намекнула: «Кто аплодирует сексуальному насилию – не должны оставаться на своих постах».

Кстати, хлопал тогда и главный тренер мужской сборной Луис де ла Фуэнте – за что уже извинился, добавив: «Я аплодировал тому контексту, в котором мы находились. Я никогда не испытывал такого эмоционального стресса. Когда я увидел себя на видео, не узнал себя».

У Де ла Фуэнте матчи с Грузией и Кипром в квалификации Евро-2024, он работает. А вот Вильда уже нет. Причем уволил его, конечно, не Рубиалес – он-то отстранен на 90 дней, формально это решение вице-президента RFEF Педро Роши.

Вильда и Рубиалес были связаны и раньше. Президент сохранил тренера для сборной

Год назад уже была странная история: 15 футболисток отказались играть за сборную Испании, потому что Рубиалес проигнорировал их просьбу уволить Вильду. Тогда игрокам не нравился тренировочный процесс, подбор команды и атмосфера в раздевалке, были претензии по лечению травм. В письме они объяснили отказ от вызова в сборную эмоциональным и психологическим состоянием из-за положения дел в команде.

RFEF заявила, что никому не позволит заниматься шантажом, и Вильда остался.

«Я бы никому не пожелал того, через что я прохожу. Отсутствие ясности в письме футболисток заставило людей поверить в то, что в сборной есть проблемы, не связанные со спортивной частью. Прошу любого игрока, которого я когда-либо тренировал, выйти и заявить, если я обращался с ним плохо», – заявил тогда тренер.

Он добавил: «Эта ситуация – фарс. Это вредит женскому футболу. Я не вижу другого решения, кроме как смотреть вперед вместе с той командой, которая есть сейчас».

Три игрока из 15 бастовавших все-таки вошли в заявку на ЧМ, но и там возникали проблемы. Например, на фото команда праздновала победы отдельно от тренера, сам он радовался в одиночку, а одна из лучших футболисток Алексия Путельяс после замены не пожала ему руку. «Могу сказать о ней только хорошие слова», – Вильда публично игнорировал негатив.

И держался стойко, отвечая на вопросы о взаимоотношениях с подопечными: «У меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своей работе и делать то, что мы всегда делали, то есть ставить перед собой максимальные требования во время каждой игры и каждой тренировки».

Вильда в итоге добился успеха, и все были счастливы. Но через две недели после победы и того самого момента тренера-чемпиона в команде уже нет.

Вильда тренировал сборную восемь лет. Впервые выводил из группы на ЧМ, доходил до плей-офф Евро

Вильда не стал футболистом, хотя числился в академиях «Барселоны», «Реала» и «Райо Вальекано». Отец Вильды работал тренером по физподготовке у Йохана Кройфа, Луиса Арагонеса и Юппа Хайнкеса – так что выиграл Кубок чемпионов с «Барселоной», а Лигу чемпионов – с «Реалом». А еще тренировал женские команды U-17 и U-19, где нашлась работа и для сына.

Позже Хорхе стал работать самостоятельно. Он несколько лет отдал женской сборной Испании U-17, с ней выиграл две медали на ЧМ и четыре на Евро (среди них две победы). Заодно привез два серебра с чемпионатов Европы U-19.

Восемь лет назад Вильда возглавил главную женскую сборную Испании. Он заменил Игнасио Кереду, который работал с командой с 1988-го – на ЧМ-2015 Испания финишировала последней в группе, а футболистки обвиняли прежнего тренера в оскорблениях.

В 2018-м Вильда попал в список лучших тренеров года по версии ФИФА. Под его руководством испанские футболистки впервые вышли из группы ЧМ-2019, но в первом раунде плей-офф из-за двух пенальти уступили США. На двух Евро Испания останавливалась в четвертьфиналах – проигрывала в серии пенальти Австрии и в дополнительное время Англии.

Следующий этап – Евро-2025, квалификация стартует в феврале 2024-го. Чемпионки мира будут пробиваться на турнир уже без чемпиона-тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Karina Hessland / Freier Fotograf, Catherine Ivill / Staff; IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press