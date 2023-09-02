43 комментария

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«Я дрожала от страха». Антони обвиняют в угрозах и нападении на девушку

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Он все отрицает.

Футболиста «МЮ» обвиняют в агрессии против девушки: после Гринвуда влип 23-летний Антони.

Что случилось?

«Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем». Возможно, Антони угрожал из-за ревности

Бывшая девушка игрока Габриэла Каваллин, диджей и блогер, обратилась в полицию Сан-Паулу еще в июне, обвинив Антони в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм.

Теперь бразильское издание UOL получило доступ к доказательствам: фотографиям, видео, разговорам и показаниям очевидцев, которые действительно говорят об угрозах, запугивании и агрессии по отношению к девушке.

● Каваллин рассказала, что впервые Антони напал на нее 1 июня 2022-го, когда они вместе отдыхали в Бразилии. Девушка говорит, что футболист угрожал выбросить ее из машины, которая двигалась на высокой скорости.

«Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я сказала ему, что беременна, что он пугает меня. Я дрожала от страха», – рассказывает Габриэла. На тот момент Каваллин была на 17-й неделе беременности, а уже через несколько дней потеряла ребенка. Причем в заявлении она не связывает два этих факта.

● В августе они вновь сошлись. Но в январе Антони взбесился из-за приступа ревности и ударил девушку, что привело к смещению силиконового импланта. По словам Габриэлы, ей наложили больше 40 швов на внутреннюю часть груди. «Он сказал: «Я не хотел причинить тебе боль, это было случайно, это был не удар, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене», – вспомнила Габриэла. 

● Еще два нападения случились в Англии – последнее было 8 мая 2023-го. По словам Габриэлы, бразилец бросил в нее стакан, для защиты она выставила руку. В результате осколок порезал ее палец до кости. «Антони запер дверь дома и не давал мне уйти, а у меня был порезан палец, весь израненный. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт», – говорит девушка.

UOL Esporte добавляет, что у футболиста проблемы с ревностью. Однажды он якобы разозлился, обнаружив, что Габриэла лайкнула и прокомментировала пост Неймара четырехлетней давности.

«Габриэла меняет версии каждый раз». Антони заявил, что никогда не применял к девушке силу

Сначала выступил агент футболиста Хуниор Педросо:

«Мы молчим, потому что в Сан-Паулу идет следственный процесс. Заслушиваются несколько человек, которых она назвала в качестве свидетелей. Следственный процесс требует большой осторожности, чтобы как можно тщательнее установить факты.

Антони не высказывается до тех пор, пока правосудие не вынесет свое решение по делу, которое в нашем понимании неблагоприятно для Габриэлы. Можно заметить, что она всегда появляется в СМИ, когда знает, что может повлиять на Антони. Примером может служить день его вызова в сборную Бразилии, а теперь и день его презентации. Вскрытые сегодня факты – это те же самые факты, которые рассматриваются в ходе следствия».

Антони заговорил спустя несколько часов, не дожидаясь конца расследования:

«Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. Я сразу относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений.

Таким образом я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов. Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности», – написал Антони.

Первые последствия для Антони уже есть

Бразильская футбольная конфедерация проведет внутреннее совещание, чтобы обсудить будущее Антони в сборной. Как сообщает издание TNT Sports, он уже исключен.

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Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

Фото: instagram.com/djgabicavallin; instagram.com/antony00; youtube.com/@domingoespetacular

43 комментария

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Ilya Shilovskiy
"Смещение силиконового импланта", как протокол после ДТП)
+50
-3
+47
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Zlatan Ibra
Ответ JENNINGS
Это Елена Блиновская что ли?
Хелен Панкейкова
+45
0
+45
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Чёрный тюльпан
Чисто со стороны по ней всё понятно, но и Антонина выглядит, как быдлан из фавел, который дорвался до славы и бабок. Не зря же ему папочка тен Хаг со старту выбил 200 тонн фунтов в неделю, чтобы тот себе сразу Ламборгини прикупил и приехал на первую тренировку. Второй Депай! Того тоже Луи пролоббировал, а пацан с катушек слетел, скупив целый автопарк, ещё и музыкой (если рэп можно назвать музыкой) занялся вместо футбола. Про поездки Швайнштайгера на теннисные матчи своей жены, а также на игру в гольф благополучно умолчим. Забавно то, что оба тренера оказались из Нидерландов. По характеру тоже похожи: склонны к фаворитизму и тоталитаризму в коллективе. Правда Ван Гал со всеми своими недостатками всё равно высококлассным тренером запомнится в истории не только отечественного футбола, но и мирового.
+43
-5
+38
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Денис Францев
Такими темпами полицаи Англии будут выбирать игрока на правый фланг мю
+23
-2
+21
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JENNINGS
Это Елена Блиновская что ли?
+13
0
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Дмитрий Джи
Ответ Чёрный тюльпан
Чисто со стороны по ней всё понятно, но и Антонина выглядит, как быдлан из фавел, который дорвался до славы и бабок. Не зря же ему папочка тен Хаг со старту выбил 200 тонн фунтов в неделю, чтобы тот себе сразу Ламборгини прикупил и приехал на первую тренировку. Второй Депай! Того тоже Луи пролоббировал, а пацан с катушек слетел, скупив целый автопарк, ещё и музыкой (если рэп можно назвать музыкой) занялся вместо футбола. Про поездки Швайнштайгера на теннисные матчи своей жены, а также на игру в гольф благополучно умолчим. Забавно то, что оба тренера оказались из Нидерландов. По характеру тоже похожи: склонны к фаворитизму и тоталитаризму в коллективе. Правда Ван Гал со всеми своими недостатками всё равно высококлассным тренером запомнится в истории не только отечественного футбола, но и мирового.
нууу, называть этого ногомячиста вторым Депаем..Депай местами в своей карьере очень топово разрывал
+13
-2
+11
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Да, та самая летучая мышь
Правый фланг в МЮ походу проклят) то Гринвуд, то Антони, то Санчо.
+7
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Любезный Коссутий
"я никогда не применял никакой физической агрессии". очень прямое заявление, не допускающее, впоследствии, никаких маневров. ждем расследование бразильских копов, и если он врет, и он ее бил, то МЮ обязан отстранить его немедленно
+7
-1
+6
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Jazzzz
Думаю, он просто бил ее болтом по щекам))
+5
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Dszubov
Ответ Сергей Лебедев
такое впечатление, что нам чётко дают понять, чтобы мужики чпокали только друг друга, любая силикоша-киборг может, не неся никакой ответственности, обвинить любого партнёра, а он потом вынужден отбрёхиваться...
Выбирай нормальных девушек и не будет у тебя проблем в жизни
+4
0
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Nickolay Lyskov
Не верю я ей. Хотела бы уйти - ушла бы. Антони - не тот персонаж, который может хоть кого-то догнать.
+3
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Сергей Лебедев
такое впечатление, что нам чётко дают понять, чтобы мужики чпокали только друг друга, любая силикоша-киборг может, не неся никакой ответственности, обвинить любого партнёра, а он потом вынужден отбрёхиваться...
+6
-3
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Jazzzz
Ответ Ilya Shilovskiy
"Смещение силиконового импланта", как протокол после ДТП)
Протокол Тины Канделаки
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гилберт
Он сломал мои вещи и выбросил мой нос!!
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red hikkikomori
Ответ Дмитрий Джи
нууу, называть этого ногомячиста вторым Депаем..Депай местами в своей карьере очень топово разрывал
Второй Депай очевидно имеется ввиду в контексте "мишуры" вне поля, в контексте футбола Депай все ещё лучше Антони.
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Michael_Monza
Как он смог залезть на такую уродку. В целом это тоже самое что и с Эмбер Херд, такая же чушь.
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Sergey Kuznetsov
когда начнут принимать ставки на следующего Сюткина из красных чертей?)
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Fedor Avedeniy
в англии это уже в трэнд превратилось разводить таким образом футболистов с баблом
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Lavinka
Сколько шкур развелось которые хотят бабок ничего не делая .
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Lavinka
Ответ Lavrentiy0602
черт возьми, у него же все на лице написано. и это должно быть первым и важнейшим фактором отказа от общения с данным типом
Ваше лицо наверное намного лучше ?
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ivgr
Ответ Lavrentiy0602
черт возьми, у него же все на лице написано. и это должно быть первым и важнейшим фактором отказа от общения с данным типом
А у нее то же-бежать от нее
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hett
насилие над утками 🤡
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Максим Черкашин
Гринвуд, Антони, Санчо манифест пишет. Прям не везёт клубу.:((((
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Lavinka
Ответ Jazzzz
Думаю, он просто бил ее болтом по щекам))
Есть одно видео ....
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Кринженян
Ответ Сергей Лебедев
такое впечатление, что нам чётко дают понять, чтобы мужики чпокали только друг друга, любая силикоша-киборг может, не неся никакой ответственности, обвинить любого партнёра, а он потом вынужден отбрёхиваться...
да, все так и работает
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