43 комментария

Он все отрицает.

Футболиста «МЮ» обвиняют в агрессии против девушки: после Гринвуда влип 23-летний Антони.

Что случилось?

«Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем». Возможно, Антони угрожал из-за ревности

Бывшая девушка игрока Габриэла Каваллин, диджей и блогер, обратилась в полицию Сан-Паулу еще в июне, обвинив Антони в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм.

Теперь бразильское издание UOL получило доступ к доказательствам: фотографиям, видео, разговорам и показаниям очевидцев, которые действительно говорят об угрозах, запугивании и агрессии по отношению к девушке.

● Каваллин рассказала, что впервые Антони напал на нее 1 июня 2022-го, когда они вместе отдыхали в Бразилии. Девушка говорит, что футболист угрожал выбросить ее из машины, которая двигалась на высокой скорости.

«Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я сказала ему, что беременна, что он пугает меня. Я дрожала от страха», – рассказывает Габриэла. На тот момент Каваллин была на 17-й неделе беременности, а уже через несколько дней потеряла ребенка. Причем в заявлении она не связывает два этих факта.

● В августе они вновь сошлись. Но в январе Антони взбесился из-за приступа ревности и ударил девушку, что привело к смещению силиконового импланта. По словам Габриэлы, ей наложили больше 40 швов на внутреннюю часть груди. «Он сказал: «Я не хотел причинить тебе боль, это было случайно, это был не удар, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене», – вспомнила Габриэла.

● Еще два нападения случились в Англии – последнее было 8 мая 2023-го. По словам Габриэлы, бразилец бросил в нее стакан, для защиты она выставила руку. В результате осколок порезал ее палец до кости. «Антони запер дверь дома и не давал мне уйти, а у меня был порезан палец, весь израненный. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт», – говорит девушка.

UOL Esporte добавляет, что у футболиста проблемы с ревностью. Однажды он якобы разозлился, обнаружив, что Габриэла лайкнула и прокомментировала пост Неймара четырехлетней давности.

«Габриэла меняет версии каждый раз». Антони заявил, что никогда не применял к девушке силу

Сначала выступил агент футболиста Хуниор Педросо:

«Мы молчим, потому что в Сан-Паулу идет следственный процесс. Заслушиваются несколько человек, которых она назвала в качестве свидетелей. Следственный процесс требует большой осторожности, чтобы как можно тщательнее установить факты.

Антони не высказывается до тех пор, пока правосудие не вынесет свое решение по делу, которое в нашем понимании неблагоприятно для Габриэлы. Можно заметить, что она всегда появляется в СМИ, когда знает, что может повлиять на Антони. Примером может служить день его вызова в сборную Бразилии, а теперь и день его презентации. Вскрытые сегодня факты – это те же самые факты, которые рассматриваются в ходе следствия».

Антони заговорил спустя несколько часов, не дожидаясь конца расследования:

«Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. Я сразу относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений.

Таким образом я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов. Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности», – написал Антони.

Первые последствия для Антони уже есть

Бразильская футбольная конфедерация проведет внутреннее совещание, чтобы обсудить будущее Антони в сборной. Как сообщает издание TNT Sports, он уже исключен.

Фото: instagram.com/djgabicavallin; instagram.com/antony00; youtube.com/@domingoespetacular