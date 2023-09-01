35 комментариев

Никогда.

Президент УЕФА Александер Чеферин продолжает критиковать Саудовскую Аравию. На этот раз словенец обвинил игроков, переезжающих туда, в отсутствии амбиций: «Есть футболисты, приближающиеся к завершению карьеры, и есть игроки, недостаточно амбициозные для того, чтобы стремиться в топ-чемпионаты.

Насколько мне известно, Мбаппе и Холанд о Саудовской Аравии не мечтают. Я не думаю, что лучшие футболисты на пике своей игры поедут в Саудовскую Аравию.

Когда мы слышим о тех, кто туда уехал, никто не знает, за кого они будут играть. В основном это интересует прессу, а не европейское футбольное сообщество. Посмотрим, но я ни на секунду не верю в то, что происходящее может угрожать нашим соревнованиям».

В ЛЧ не будет никакой Саудовской Аравии. Президент УЕФА резко против

16 августа Corriere dello Sport прозвучал инсайдом: Футбольная ассоциация Саудовской Аравии считает вероятным участия клуба из местного чемпионата в ЛЧ-2024/25.

Якобы представители саудовского футбола придумали, как заполучить спецприглашение для победителя Про-лиги. Собирались вести переговоры с УЕФА. Боссы саудовского футбола хотели этого, чтобы повысить престиж местного футбола и вывести саудовские команды на уровень лучших в мире.

Но теперь тема быстро угасла. Александер Чеферин заявил: «Мы даже не обсуждали возможность переезда за пределы Европы, не говоря уже о том, будет ли это Саудовская Аравия или какая-то другая страна . Не думаю, что есть большой шанс [провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы]».

Новый формат ЛЧ нравится Чеферину. Там четыре дополнительных места

Да, традиционная схема проведения главного клубного европейского турнира изменится с сезона-2024/25. Сейчас – последний розыгрыш в привычном виде.

В новом формате групповой этап трансформируется в единую лигу. Восемь лучших команд будут выходить в плей-офф, остальные – проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей. Участников станет 36 – на четыре больше. Основной принцип сохранится: попадать будут команды в зависимости от результатов национальных чемпионатов.

Четыре новых места распределят так: одна – бронзовому призеру пятой лиги (сейчас играет в квалификации), одна – дополнительному победителю Пути чемпионов (сейчас по нему проходят четыре команды, будет пять), а еще две уйдут клубам с наивысшим коэффициентом за последние пять лет, которые не прошли в ЛЧ напрямую, но попали в еврокубковую зону своей лиги.

Казалось, что среди этих спецприглашений и может крыться саудовский шанс. Но нет.

Чеферин постоянно атакует Саудовскую Аравию. Не видит проблемы для Европы

Босс УЕФА жестко говорит про Саудовскую Аравии далеко не впервые.

18 апреля Александер Чеферин в интервью The Washington Post он, например, задел новую могущественную лигу: «Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе».

Еще одна цитата:

«[Роналду и Месси] мы не теряли. Они все еще играют в футбол. В конце карьеры некоторые игроки уезжают куда-нибудь подзаработать. Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры».

Фото: East News/Jonathan Moscrop/Associated Press, Saudi Pro League / AFP; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths