35 комментариев

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«В Саудовскую Аравию едут игроки без амбиций». Президент УЕФА атакует, никаких СА-клубов в ЛЧ

Александер Чеферин Александер Чеферин
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Никогда.

Президент УЕФА Александер Чеферин продолжает критиковать Саудовскую Аравию. На этот раз словенец обвинил игроков, переезжающих туда, в отсутствии амбиций: «Есть футболисты, приближающиеся к завершению карьеры, и есть игроки, недостаточно амбициозные для того, чтобы стремиться в топ-чемпионаты.

Насколько мне известно, Мбаппе и Холанд о Саудовской Аравии не мечтают. Я не думаю, что лучшие футболисты на пике своей игры поедут в Саудовскую Аравию.

Когда мы слышим о тех, кто туда уехал, никто не знает, за кого они будут играть. В основном это интересует прессу, а не европейское футбольное сообщество. Посмотрим, но я ни на секунду не верю в то, что происходящее может угрожать нашим соревнованиям».

В ЛЧ не будет никакой Саудовской Аравии. Президент УЕФА резко против

16 августа Corriere dello Sport прозвучал инсайдом: Футбольная ассоциация Саудовской Аравии считает вероятным участия клуба из местного чемпионата в ЛЧ-2024/25.

Якобы представители саудовского футбола придумали, как заполучить спецприглашение для победителя Про-лиги. Собирались вести переговоры с УЕФА. Боссы саудовского футбола хотели этого, чтобы повысить престиж местного футбола и вывести саудовские команды на уровень лучших в мире.

Но теперь тема быстро угасла. Александер Чеферин заявил: «Мы даже не обсуждали возможность переезда за пределы Европы, не говоря уже о том, будет ли это Саудовская Аравия или какая-то другая страна. Не думаю, что есть большой шанс [провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы]».

Новый формат ЛЧ нравится Чеферину. Там четыре дополнительных места

Да, традиционная схема проведения главного клубного европейского турнира изменится с сезона-2024/25. Сейчас – последний розыгрыш в привычном виде.

В новом формате групповой этап трансформируется в единую лигу. Восемь лучших команд будут выходить в плей-офф, остальные – проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей. Участников станет 36 – на четыре больше. Основной принцип сохранится: попадать будут команды в зависимости от результатов национальных чемпионатов.

Четыре новых места распределят так: одна – бронзовому призеру пятой лиги (сейчас играет в квалификации), одна – дополнительному победителю Пути чемпионов (сейчас по нему проходят четыре команды, будет пять), а еще две уйдут клубам с наивысшим коэффициентом за последние пять лет, которые не прошли в ЛЧ напрямую, но попали в еврокубковую зону своей лиги.

Казалось, что среди этих спецприглашений и может крыться саудовский шанс. Но нет.

 

Чеферин постоянно атакует Саудовскую Аравию. Не видит проблемы для Европы

Босс УЕФА жестко говорит про Саудовскую Аравии далеко не впервые.

18 апреля Александер Чеферин в интервью The Washington Post он, например, задел новую могущественную лигу: «Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе».

Еще одна цитата:

«[Роналду и Месси] мы не теряли. Они все еще играют в футбол. В конце карьеры некоторые игроки уезжают куда-нибудь подзаработать. Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры».

Флорентино Перес не понимает новый формат ЛЧ. Ох, объясняем еще раз

Фото: East News/Jonathan Moscrop/Associated Press, Saudi Pro League / AFP; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

35 комментариев

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Умелец_Мэнни
Мало денег Чеферину предложили
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Vladimir B
не, я и сам к тому что в са происходит отношусь мягко говоря не очень. Но если они никогда не выйдут за пределы Европы, то напомните в каком году Израиль стал европейской страной?)
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Sergio Aamess
Для справки. Тут чувака в саудовской Аравии приговорили к смертной казни за ретвиты. У него 5 подписчиков. Его брат оппозиционер и живет за пределами СА. Решили дотянуться до того кто ближе. Так что делайте выводы об этой мерзкой стране. И потом кто туда и зачем едет.
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Simplicissimus
Чифирь: да не бомбит у меня!!!
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Garre Garre
Ну по большому счету он прав
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Молодой Френки
Ну вот если брать уровень интереса, лично у меня он не повысился. За Роном наблюдаю, ну и все. Остальные там зачем вообще? За что играют эти клубы? За копию кубка мира?
А учитывая что в обычной ЛЧ их не будет, так вообще неинтересно.
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d.xoxlov
Это неправильные шейхи, они платят неправильным баблом.
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Тюменский медвежонок
я думаю у всего есть цена и шейхи просто предложили пока что "мало", вопрос времени, правда нужно понять шейхам эта европейская Лига Чемпионов вообще нужна? что-то мне подсказывает что они сами понимают что это "временная игрушка" футбол, Роналду с Бензема через 2 года возможно уже закончат играть и я сомневаюсь что к тому времени СА будет продолжать скупать звезд пачками, СА это лишь футбольная вспышка которая закончится
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Тимур Галимзянов
Интересно, если Чеферину предложить увеличить зарплату в 6-7 раз и предложить возглавить арабскую федерацию футбола, то как быстро он согласиться?)
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Артём Сергеев
Ответ Ghh Rtt
Интересным была идея с суперлигой, а так футбол в Европе вымирает
незаметно то, что европеиский футбол умирает, а Суперлига чисто мошенническая схема от нескольких клубов
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gul zatih
Ответ Vladimir B
не, я и сам к тому что в са происходит отношусь мягко говоря не очень. Но если они никогда не выйдут за пределы Европы, то напомните в каком году Израиль стал европейской страной?)
иудо-христианская цивилизация
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arlovski
Ответ Sergio Aamess
Для справки. Тут чувака в саудовской Аравии приговорили к смертной казни за ретвиты. У него 5 подписчиков. Его брат оппозиционер и живет за пределами СА. Решили дотянуться до того кто ближе. Так что делайте выводы об этой мерзкой стране. И потом кто туда и зачем едет.
делаю вывод, что Неймар едет туда за бабками и ему строго похрен на брата оппозиционера. прошу оценить мой вывод
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United_LP
А как же Ньюкасл?
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Фаррух Касимов
невостребованные в Европе едут в СА.Эта лига " невостребованных"
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Тимур Галимзянов
Интересно, если Чеферину предложить увеличить зарплату в 6-7 раз и предложить возглавить арабскую федерацию футбола, то как быстро он согласиться?)
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Pavelaznaurov
Не оказали уважения Чиферину——попросту денег на карман не дали—-он и возмущается….
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Butkin
Что не получается сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Посмотрим через год-два.
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tr_andre
Если у них столько денег, что им мешает ещё и стать титульным спонсором лч? А там уж и приглашение в лч не за горами...
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Aktan
Платеж не прошел)
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