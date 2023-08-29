15 комментариев

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Саудовская лига стоит миллиард! Ворвалась в мировой топ-10 за пару месяцев

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Суммарная стоимость всех футболистов чемпионата Саудовской Аравии пробила миллиард евро. Про-лига теперь в первой десятке лиг.

Хотя до летней закупки все было намного скромнее.

Саудовская лига уже заметно дороже РПЛ. Почти догнала Турцию

Так выглядит рейтинг самых дорогих лиг мира по трансферной стоимости игроков, суммы – по Transfermarkt:

● Лидерство АПЛ не удивляет, там даже два отдельных клуба («Манчестер Сити» – 1,24 млрд и «Арсенал» – 1,21) стоят больше, чем вся саудовская лига (1,02). Отрыв настолько велик, что две следующие лиги вместе взятые (Испания и Италия) отстают от АПЛ более чем на миллиард.

● Больше 27 миллиардов – совокупная стоимость всех топ-5 лиг Европы (пятой мы, конечно, по традиции считаем Францию). Во второй пятерке каждая из лиг стоит не более полутора миллиардов. МЛС, кстати, можно вынести за скобки – там гораздо больше клубов. В Бразилии выделяются «Палмейрас» (163 млн) и «Фламенго» (161 млн), в Турции самые дорогие – «Галатасарай» (227 млн) и «Фенербахче» (211 млн). А в Португалии четверка «Бенфика»/«Порту»/«Спортинг»/«Брага» забирает на себя аж 975 млн (это 79% лиги),

● В Саудовской Аравии ситуация похожа на португальскую: «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» вместе набрали игроков на 734 млн евро. Это 72% от стоимости всех футболистов из 18 команд.

● В РПЛ «Зенит» по общей стоимости игроков уступает только трем клубам Саудовской Аравии, а «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и даже «Ростов» – лишь четырем. Пока даже «Аль-Иттифак» с Хендерсоном и Дембеле стоит дешевле семи наших клубов.

Взрывной рост цены – наглядно. За три месяца в три раза

Миллиардную плаку чемпионат Саудовской Аравии пробил 23 августа. Оценим динамику.

Еще в мае, когда закончился прошлый сезон, выделялась одна большая звезда – Криштиану Роналду. Сейчас заметных имен уже десятки, поэтому сумма и взлетела. Видно, что главный всплеск уложился в срок до 1 августа, клубы все же стремились подписать новичков к старту сезона.

Дальше тренд развил Неймар, он самый ценный в лиге – 60 млн евро по Transfermarkt. Следом Сергей Милинкович-Савич (50 млн), Фабиньо (42) и Рубен Невеш (40). Рыночная стоимость Малкома – 30 млн.

Окно в Саудовской Аравии открыто до 20 сентября. Покупки точно еще будут, места для легионеров всегда можно освободить.

Кого еще отправим в Саудовскую Аравию? Лукаку, Погба, Азара или Кокорина?

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz

15 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Пока выходил пост стоимость уже обновилась, СА уже догнала Турцию
+7
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Фёдор Кузнецов
Пока выходил пост стоимость уже обновилась, СА уже догнала Турцию
Пока мы пишем комменты под этой новостью уже Португалию догоняет.
+4
0
+4
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Writer 1
На самом деле Чемпионшип на 6 месте (около 1,7 млрд показатель). Саут, Лестер, Лидс по 200 млн, для сравнения Зенит 150. Но стоит отметить, что после отъезда легионеров в 22 году, РПЛ потеряла треть стоимости, было 1.2. А в пике 1.3 было, но это было 10 лет назад - впереди Португалии, немного позади Франции (где-то 1,7 было у них). Если уж и сравнивать Саудитов, то надо с РПЛ, так как есть множество параметров для сравнения, с тем же Китаем все было иначе, там слишком суровый лимит, на пике там было 550 (19,20 годы). Самый оптимальный параметр, я считаю следущий - смотреть по Португалии и Франции, по цифрам - впереди первой, и отставание от второй в процентах. Но стоит сделать оговорку, Франция прибавила в 2 раза, а Португальская лига - на пару десятков %
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ddddan 2
Ответ prus_3
Пофиг
у тебя половина комментариев под постами о саудовском футболе
+3
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Любезный Коссутий
Ответ مختار موسى حاجييف
как это МЛС так высоко? кто там есть кроме Месси? или местный паспорт так дорогой?
там 30 клубов
+2
0
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prus_3
Пофиг
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-3
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مختار موسى حاجييف
как это МЛС так высоко? кто там есть кроме Месси?
или местный паспорт так дорогой?
+1
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Koulmann
Ответ Hilperico
Мне кажется, у КСА есть шансы сделать вторую МЛС: у них до хрена денег и престижный статус для мусульман (а это сотни миллионов любителей футбола; для справки, дочку Салаха зовут Мекка). Плюс, в отличие от Китая, существует сильная футбольная культура среди местного населения (а оно составляет не 10%). Посмотрим.
Вот уж где абсолютно противоположные лиги в футбольном мире, так это МЛС и СА.
Как можно было написать такую чушь?
В Америке полные стадионы, шикарнейшая инфра, примерно равные команды, продуманная стратегия развития частные клубы и прибыльный бизнес.
Что из этого было, есть или будет в СА? Хотя бы один элемент из МЛС тут появится в обозримом будущем?
До хрена денег и интерес и большущий рынок ничего не даёт в конечном итоге. Смотрим кейсы Китая, Турции, России, Индии.
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Hilperico
Мне кажется, у КСА есть шансы сделать вторую МЛС: у них до хрена денег и престижный статус для мусульман (а это сотни миллионов любителей футбола; для справки, дочку Салаха зовут Мекка). Плюс, в отличие от Китая, существует сильная футбольная культура среди местного населения (а оно составляет не 10%). Посмотрим.
+2
-2
0
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United_LP
Данная новость и похожий пост был недели две незад
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Куприн
Подписывают довольно возрастных игроков, так что если они хотят поддерживать уровень футболистов, то придется каждый год так закупаться. У шейхов может и много денег, но и они не бесконечные, надолго ли им энтузиазма хватит столько тратить?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Пока мы пишем комменты под этой новостью уже Португалию догоняет.
до Португалии ещё 4-5 топ трансферов
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Блуждающий странник
Ответ مختار موسى حاجييف
как это МЛС так высоко? кто там есть кроме Месси? или местный паспорт так дорогой?
Там 29 клубов. И баланс соблюден. Нет ультрабогатых и бедных, у всех стоимость примерно равна. И много молодых талантливых американцев, которые в последствии разъедутся по Европе
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