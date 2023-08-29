15 комментариев

Суммарная стоимость всех футболистов чемпионата Саудовской Аравии пробила миллиард евро. Про-лига теперь в первой десятке лиг.

Хотя до летней закупки все было намного скромнее.

Саудовская лига уже заметно дороже РПЛ. Почти догнала Турцию

Так выглядит рейтинг самых дорогих лиг мира по трансферной стоимости игроков, суммы – по Transfermarkt:

● Лидерство АПЛ не удивляет, там даже два отдельных клуба («Манчестер Сити» – 1,24 млрд и «Арсенал» – 1,21) стоят больше, чем вся саудовская лига (1,02). Отрыв настолько велик, что две следующие лиги вместе взятые (Испания и Италия) отстают от АПЛ более чем на миллиард.

● Больше 27 миллиардов – совокупная стоимость всех топ-5 лиг Европы (пятой мы, конечно, по традиции считаем Францию). Во второй пятерке каждая из лиг стоит не более полутора миллиардов. МЛС, кстати, можно вынести за скобки – там гораздо больше клубов. В Бразилии выделяются «Палмейрас» (163 млн) и «Фламенго» (161 млн), в Турции самые дорогие – «Галатасарай» (227 млн) и «Фенербахче» (211 млн). А в Португалии четверка «Бенфика»/«Порту»/«Спортинг»/«Брага» забирает на себя аж 975 млн (это 79% лиги),

● В Саудовской Аравии ситуация похожа на португальскую: «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» вместе набрали игроков на 734 млн евро. Это 72% от стоимости всех футболистов из 18 команд.

● В РПЛ «Зенит» по общей стоимости игроков уступает только трем клубам Саудовской Аравии, а «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и даже «Ростов» – лишь четырем. Пока даже «Аль-Иттифак» с Хендерсоном и Дембеле стоит дешевле семи наших клубов.

Взрывной рост цены – наглядно. За три месяца в три раза

Миллиардную плаку чемпионат Саудовской Аравии пробил 23 августа. Оценим динамику.

Еще в мае, когда закончился прошлый сезон, выделялась одна большая звезда – Криштиану Роналду. Сейчас заметных имен уже десятки, поэтому сумма и взлетела. Видно, что главный всплеск уложился в срок до 1 августа, клубы все же стремились подписать новичков к старту сезона.

Дальше тренд развил Неймар, он самый ценный в лиге – 60 млн евро по Transfermarkt. Следом Сергей Милинкович-Савич (50 млн), Фабиньо (42) и Рубен Невеш (40). Рыночная стоимость Малкома – 30 млн.

Окно в Саудовской Аравии открыто до 20 сентября. Покупки точно еще будут, места для легионеров всегда можно освободить.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz