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Кого еще отправим в Саудовскую Аравию? Лукаку, Погба, Азара или Кокорина?

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Эден Азар Эден Азар
Деле Алли Деле Алли
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Александр Кокорин Александр Кокорин
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Варианты авторов Sports.ru.

Чемпионат Саудовской Аравии гремит все лето. В Азию перебрались Неймар, Бензема, Канте, Малком, Мане, Фабиньо и многие другие звезды 

А кого еще нужно отправить в Саудовскую Аравию на заслуженную и прибыльную пенсию? Тут варианты авторов Sports.ru, а мы очень ждем ваших кандидатов на попадание в лучшую лигу мира.

Ромелу Лукаку – потому что не нужен в Европе

Ромелу Лукаку – последняя громкая покупка «Челси» эры Абрамовича. За полгода бельгиец превратился из топового форварда в нытика, который соскучился по «Интеру» и отсутствию конкуренции.

Летом 2022-го новые владельцы «Челси» подарили Лукаку шанс вернуться в «Интер», но он смазал сезон: в первой половине больше лечился чем играл. Несмотря на это, «Интер» готов был взять Лукаку в новую аренду, но Ромелу сам все испортил. Оказалось, он связался с «Ювентусом» еще до финала Лиги чемпионов. 

Теперь он не нужен «Интеру», а «Ювентус» сможет купить игрока только если расстанется с Душаном Влаховичем.

«Челси» Лукаку тоже не нужен: Маурисио Почеттино не хочет работать с немотивированным футболистом. Зарплата бельгийца – самая большая в клубе: Лукаку получает около 325 тысяч фунтов в неделю по данным Capology, контракт еще на три года.

Ромелу тренируется с резервом «Челси». Сам он, кажется, не ищет новый клуб и очень хочет остаться в Европе. Загвоздка – в Европе его никто не хочет. А вот в Саудовской Аравии у Ромелу есть шанс хорошо заработать и поиграть в футбол – в «Челси» ему этого сделать не дадут.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается на неделю позже, чем в Европе. Если Лукаку не продадут к 31 августа в Италию или другую топ-лигу, готовьтесь встречать бельгийца в одной из саудовских команд. Там его ждут.

Кирилл Бельский (телеграм-канал)

Рафаэль Варан – за приятной компанией

Изначально я хотел слить в Саудовскую Аравию Харри Магуайра. Но мы же знаем: в последний момент он точно передумает и останется в «Юнайтед». Поэтому в СА едет Рафа Варан – тем более его активно зазывают друзья по сборной Канте и Бензема.

Да, «Юнайтед» потеряет основного центрального защитника. Но в перспективе ситуация выглядит выигрышной для вообще всех. 

– Для Саудовской Аравии: защитника такого статуса там еще нет – прости, Кулибали. 

– Для Варана: деньги, снижение интенсивности, приятная компания. 

– «Ман Юнайтед»: освободит солидную долю зарплаты (Варан третий в команде) и избавится от головной боли «Кого ставить, потому что у Рафы опять повреждение», которая в Манчестере возникает слишком часто. 

– Тен Хаг получит деньги и свободный слот под обновление – там уже можно смотреть на Тодибо, Тапсоба и других кандидатур. 

А что с Магуайром? Холодильник в такую жару пригодится.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Александр Кокорин – просто потому что может

Помните, мы задавались вопросом, как Кокорину это удается. Ну, почти сразу получить жирный контракт в «Динамо», потом двинуть на безумные деньги в «Анжи», вскоре вернуться в «Динамо» на чуть менее, но тоже безумный кэш, дальше – кайфовать в «Зените».

После года тюрьмы все равно найти тех, кто будет хорошо платить, а потом вдруг ворваться в «Спартак» – и тоже на оверпрайс. Там практически провалиться, но внезапно уехать в «Фиорентину» – и тоже совсем не на МРОТ. В тот момент казалось, что Кокорин только что прошел игру. 

Невозможно же, чтобы так фартило, чтобы так все удавалось, чтобы тебя вдруг взяла «Фиорентина», когда тебе 30 и ты весь травмированный и переломанный.

И даже сейчас, когда над Кокориным посмеялась вся Италия, когда он уже уехал на Кипр, когда он и Серия А вроде уже никогда не должны были находиться вместе – Саша сидит на скамейке под 91-м номером и ждет шанса в фиолетовой футболке.

Возможно, он его дождется, возможно, так и просидит весь сезон. Это на самом деле не имеет никакого значения. Для Кокорина появилась новая ступень, на которую надо забраться. Саша должен получить контракт в Саудовской Аравии.

Он делал такое всю жизнь, ему нет равных в этом виде спорта. Это же так легко представляется: «Аль-Иттифак» покупает Кокорина и предлагает ему контракт на 10 млн евро.

И Саня с фирменной улыбкой жмет руку шейхам. Этот кадр просто засел в моей голове. Надеюсь, в вашей теперь тоже. 

Глеб Чернявский (телеграм-канал)

Деле Алли – за трофеями

Деле Алли ослепительно ворвался в АПЛ. В сезоне-2016/17 он оформил 18 голов и 9 ассистов, проникнув в топ-5 чемпионата Англии по «гол+пас» – и это в 21 год, во второй сезон в «Тоттенхэме» и на позиции десятки.

Предковидный 2019-й – вероятно, лучший год для Алли: финал Лиги чемпионов, бронза Лиги наций и интерес клубов с лишними 100+ миллионами и несгибаемыми нервами для переговоров с Дэниэлем Леви. 

Казалось, Деле нужен новый вызов, но англичанин остался в «Тоттенхэме». Осенью Маурисио Почеттино сменил Жозе Моуринью. Португальский коуч обещал превратить Алли в суперзвезду, но через год вспыхнул конфликт.  

В стартовом туре сезона-2020/21 Жозе заменил полузащитника в перерыве против «Эвертона», а в девяти следующих матчах из 10 не включил Деле в заявку. Под новый год Моуринью вспомнил о запылившемся игроке и поставил в старт в Кубке лиги. Деле не впечатлил португальца и снова присел на скамейку. Алли вернулся в обойму только после отставки Жозе, проведя за два сезона всего 1275 минут в АПЛ.

Летом 2021-го «Тоттенхэм» принял Нуну Эшпириту Санту. Деле пять туров отыграл без замен, но выпал из состава после дерби с «Арсеналом» – хавбека снова убрали в перерыве. С Антонио Конте ситуация не изменилась – Деле перебрался в «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда, но за полгода не впечатлил легенду «Челси».

В августе 2022-го Алли заманил «Бешикташ». Но вместо ожидаемой перезагрузки пришло жгучее разочарование: неплохой старт, смена тренера, конфликт и исключение из заявки.

Саудовская Аравия стала сорить деньгами, когда показалось, что Деле уже негде перезапускать карьеру. Это отличный шанс для Алли развеяться и выиграть хоть что-то (пока у него ноль трофеев). Возможно, он не заслуживает титулы за скверный характер и нестабильную игру, но в качестве компенсации за скверное детство – вполне.

Валерий Самсонов (телеграм-канал)

Эден Азар – для игры на расслабоне

В «Реале» Эден Азар должен был стать наследником Роналду, выиграть все и наконец приблизиться к «Золотому мячу». Не вышло.

Азар больше страдал, чем играл. Бесконечные травмы, ковид, потерял форму и набрал вес и просто перестал быть топ-футболистом. Эден оставался капитаном сборной Бельгии, но только за прошлые заслуги и статус. 

Последний гол за сборную он забил в 2021 году, давно перестал быть лидером, но по инерции выходил в старте. Даже в двух матчах группы на чемпионате мира. Летом Азар закончил и с Бельгией, и с «Реалом».

Он все еще хочет играть, но на расслабоне. Саудовская Аравия – идеальный вариант. Минимум напряжения, много денег и статус звезды рядом с Роналду, Канте, Неймаром, Бензема, Фирмино, Мане (все они, включая Азара, входили в топ-30 «Золотого Мяча»-2018).

Ярослав Сусов (телеграм-канал)

Поль Погба – по целому списку причин

В сезоне-2022/23 «Ювентус» страдал не только из-за отнятых очков. Болезненное напоминание для фанатов: клуб потратил 10,2 млн евро на 170 игровых минут (во всех турнирах) и ровно один ассист в исполнении Поля Погба. 

Изначально сделка выглядела максимальным профитом для «Ювентуса» – Поль возвращается в комфортную среду и соглашается на понижение зарплаты (197 тысяч в неделю в «Юве» после 339 в «МЮ»). Проблемы начались во время предсезонки – Погба повредил мениск и вылетел на 50 дней. 

В итоге медкарта француза неприлично раздулась (из-за травм Погба пропустил 54 игры в сезоне), а «Ювентус» вместо игрока в центре поля получил бесплатный (Поль пришел свободным агентом) утилизатор денег.  

Кажется, для Погба настал идеальный момент свинтить в Саудовскую Аравию. Причин хватает: 

1. В Саудовской Аравии навыки Погба отразятся в подходящем для Поля денежном эквиваленте. Вспоминаем великий диалог француза с Райолой в 2021-м: 

– «МЮ» сделал второе предложение?

– Да. Они хотят, чтобы ты остался. Но я считаю, что их предложение не отражает этого. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, предложение должно быть не таким». Я заставлю их понять, что если они действительно хотят тебя оставить, строить проект вокруг тебя, на этот раз они должны действовать по-другому и положить деньги на стол.

– Они блефуют. Как можно говорить игроку, что он вам абсолютно необходим, и ничего ему не предлагать? Никогда такого не видел.

А в СА таких проблем не будет – Погба явно получит денежный апгрейд. В 2-3 раза увеличится не то что его нынешняя зарплата, а пиковые доходы времен «Юнайтед» (17 млн евро). 

2. Погба – мастер эффектной игры. Если Фабиньо, Канте, Брозович и другие топы центра поля, пополнившие составы клубов СА, скорее, ремесленники и трудяги, то Погба – артист и художник. Забросы через все поле, роскошные дальние удары, финты любой сложности – из-за отсутствия вменяемой оппозиции и какого-либо турнирного давления француз будет сиять и стабильно генерировать хайлайты. То что нужно для популяризации саудовской лиги.  

3. Погба – мусульманин, для которого вера стала фундаментальной частью жизни. В мае 2019-го Погба совершил паломничество в Мекку во время Рамадана. 

«Для меня ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Ислам заставил меня измениться, понять многие вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри. 

Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманином, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таким, уважая каждого.

Я задавал себе много вопросов, а потом начал проводить собственные исследования. Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то другое. Я почувствовал себя по-настоящему хорошо. С того дня я продолжал молиться. Надо молиться пять раз в день, просить прощения и благодарить за все, что у тебя есть.

Это религия, которая открыла мне разум и делает меня лучшим человеком. Я начал больше размышлять о загробной жизни. Ислам – это про уважение к человечеству и всему остальному». 

Ценности Погба идеально вписываются в религиозный мир Саудовской Аравии. 

4. Погба уже давно не тянет темп европейского футбола. Несмотря на скульптурную анатомию и впечатляющие физические данные, он неприлично часто травмируется. Последний раз Поль отыграл больше половины из возможного игрового времени в далеком сезоне-2018/19 (тогда «МЮ» уволил Моуринью и назначил Сульшера). С тех пор показатель сыгранных минут ни разу не перевалил 51%. В 30 лет французу будет слишком сложно (или почти нереально) найти клуб, который готов удовлетворить зарплатные запросы Поля, и при этом мириться с постоянным отсутствием игрока.

Дмитрий Письменский (телеграм-канал)

А за кого вы болеете в Саудовской Аравии?

Сборная звезд саудовской лиги. Роналду, Неймар и Бензема ждут Лапорта

Саудовская лига – оскорбление футбола как командной игры. Инстаграма там больше, чем спорта

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos, George Wood, Gabriele Maltinti, Mark Runnacles, Marco Luzzani

5 комментариев

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Вадим Лукомский
Все ок, только одно предложение мимо: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/slovom/874992.html
+9
0
+9
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ЧакЧак
Ответ Мелкие лавочники
Азар не потянет...
на лавке сидеть потянет
+1
0
+1
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Мелкие лавочники
Ответ ЧакЧак
на лавке сидеть потянет
не, он же не Кокорин))))
+1
0
+1
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Мелкие лавочники
Азар не потянет...
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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