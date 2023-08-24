Варианты авторов Sports.ru.

Чемпионат Саудовской Аравии гремит все лето. В Азию перебрались Неймар, Бензема, Канте, Малком, Мане, Фабиньо и многие другие звезды

А кого еще нужно отправить в Саудовскую Аравию на заслуженную и прибыльную пенсию? Тут варианты авторов Sports.ru, а мы очень ждем ваших кандидатов на попадание в лучшую лигу мира.

Ромелу Лукаку – потому что не нужен в Европе

Ромелу Лукаку – последняя громкая покупка «Челси» эры Абрамовича. За полгода бельгиец превратился из топового форварда в нытика, который соскучился по «Интеру» и отсутствию конкуренции.

Летом 2022-го новые владельцы «Челси» подарили Лукаку шанс вернуться в «Интер», но он смазал сезон: в первой половине больше лечился чем играл. Несмотря на это, «Интер» готов был взять Лукаку в новую аренду, но Ромелу сам все испортил. Оказалось, он связался с «Ювентусом» еще до финала Лиги чемпионов.

Теперь он не нужен «Интеру», а «Ювентус» сможет купить игрока только если расстанется с Душаном Влаховичем.

«Челси» Лукаку тоже не нужен: Маурисио Почеттино не хочет работать с немотивированным футболистом. Зарплата бельгийца – самая большая в клубе: Лукаку получает около 325 тысяч фунтов в неделю по данным Capology, контракт еще на три года.

Ромелу тренируется с резервом «Челси». Сам он, кажется, не ищет новый клуб и очень хочет остаться в Европе. Загвоздка – в Европе его никто не хочет. А вот в Саудовской Аравии у Ромелу есть шанс хорошо заработать и поиграть в футбол – в «Челси» ему этого сделать не дадут.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается на неделю позже, чем в Европе. Если Лукаку не продадут к 31 августа в Италию или другую топ-лигу, готовьтесь встречать бельгийца в одной из саудовских команд. Там его ждут.

Кирилл Бельский (телеграм-канал)

Рафаэль Варан – за приятной компанией

Изначально я хотел слить в Саудовскую Аравию Харри Магуайра. Но мы же знаем: в последний момент он точно передумает и останется в «Юнайтед». Поэтому в СА едет Рафа Варан – тем более его активно зазывают друзья по сборной Канте и Бензема.

Да, «Юнайтед» потеряет основного центрального защитника. Но в перспективе ситуация выглядит выигрышной для вообще всех.

– Для Саудовской Аравии: защитника такого статуса там еще нет – прости, Кулибали.

– Для Варана: деньги, снижение интенсивности, приятная компания.

– «Ман Юнайтед»: освободит солидную долю зарплаты (Варан третий в команде) и избавится от головной боли «Кого ставить, потому что у Рафы опять повреждение», которая в Манчестере возникает слишком часто.

– Тен Хаг получит деньги и свободный слот под обновление – там уже можно смотреть на Тодибо, Тапсоба и других кандидатур.

А что с Магуайром? Холодильник в такую жару пригодится.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Александр Кокорин – просто потому что может

Помните, мы задавались вопросом, как Кокорину это удается. Ну, почти сразу получить жирный контракт в «Динамо», потом двинуть на безумные деньги в «Анжи», вскоре вернуться в «Динамо» на чуть менее, но тоже безумный кэш, дальше – кайфовать в «Зените».

После года тюрьмы все равно найти тех, кто будет хорошо платить, а потом вдруг ворваться в «Спартак» – и тоже на оверпрайс. Там практически провалиться, но внезапно уехать в «Фиорентину» – и тоже совсем не на МРОТ. В тот момент казалось, что Кокорин только что прошел игру.

Невозможно же, чтобы так фартило, чтобы так все удавалось, чтобы тебя вдруг взяла «Фиорентина», когда тебе 30 и ты весь травмированный и переломанный.

И даже сейчас, когда над Кокориным посмеялась вся Италия, когда он уже уехал на Кипр, когда он и Серия А вроде уже никогда не должны были находиться вместе – Саша сидит на скамейке под 91-м номером и ждет шанса в фиолетовой футболке.

Возможно, он его дождется, возможно, так и просидит весь сезон. Это на самом деле не имеет никакого значения. Для Кокорина появилась новая ступень, на которую надо забраться. Саша должен получить контракт в Саудовской Аравии.

Он делал такое всю жизнь, ему нет равных в этом виде спорта. Это же так легко представляется: «Аль-Иттифак» покупает Кокорина и предлагает ему контракт на 10 млн евро.

И Саня с фирменной улыбкой жмет руку шейхам. Этот кадр просто засел в моей голове. Надеюсь, в вашей теперь тоже.

Глеб Чернявский (телеграм-канал)

Деле Алли – за трофеями

Деле Алли ослепительно ворвался в АПЛ. В сезоне-2016/17 он оформил 18 голов и 9 ассистов, проникнув в топ-5 чемпионата Англии по «гол+пас» – и это в 21 год, во второй сезон в «Тоттенхэме» и на позиции десятки.

Предковидный 2019-й – вероятно, лучший год для Алли: финал Лиги чемпионов, бронза Лиги наций и интерес клубов с лишними 100+ миллионами и несгибаемыми нервами для переговоров с Дэниэлем Леви.

Казалось, Деле нужен новый вызов, но англичанин остался в «Тоттенхэме». Осенью Маурисио Почеттино сменил Жозе Моуринью. Португальский коуч обещал превратить Алли в суперзвезду, но через год вспыхнул конфликт.

В стартовом туре сезона-2020/21 Жозе заменил полузащитника в перерыве против «Эвертона», а в девяти следующих матчах из 10 не включил Деле в заявку. Под новый год Моуринью вспомнил о запылившемся игроке и поставил в старт в Кубке лиги. Деле не впечатлил португальца и снова присел на скамейку. Алли вернулся в обойму только после отставки Жозе, проведя за два сезона всего 1275 минут в АПЛ.

Летом 2021-го «Тоттенхэм» принял Нуну Эшпириту Санту. Деле пять туров отыграл без замен, но выпал из состава после дерби с «Арсеналом» – хавбека снова убрали в перерыве. С Антонио Конте ситуация не изменилась – Деле перебрался в «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда, но за полгода не впечатлил легенду «Челси».

В августе 2022-го Алли заманил «Бешикташ». Но вместо ожидаемой перезагрузки пришло жгучее разочарование: неплохой старт, смена тренера, конфликт и исключение из заявки.

Саудовская Аравия стала сорить деньгами, когда показалось, что Деле уже негде перезапускать карьеру. Это отличный шанс для Алли развеяться и выиграть хоть что-то (пока у него ноль трофеев). Возможно, он не заслуживает титулы за скверный характер и нестабильную игру, но в качестве компенсации за скверное детство – вполне.

Валерий Самсонов (телеграм-канал)

Эден Азар – для игры на расслабоне

В «Реале» Эден Азар должен был стать наследником Роналду, выиграть все и наконец приблизиться к «Золотому мячу». Не вышло.

Азар больше страдал, чем играл. Бесконечные травмы, ковид, потерял форму и набрал вес и просто перестал быть топ-футболистом. Эден оставался капитаном сборной Бельгии, но только за прошлые заслуги и статус.

Последний гол за сборную он забил в 2021 году, давно перестал быть лидером, но по инерции выходил в старте. Даже в двух матчах группы на чемпионате мира. Летом Азар закончил и с Бельгией, и с «Реалом».

Он все еще хочет играть, но на расслабоне. Саудовская Аравия – идеальный вариант. Минимум напряжения, много денег и статус звезды рядом с Роналду, Канте, Неймаром, Бензема, Фирмино, Мане (все они, включая Азара, входили в топ-30 «Золотого Мяча»-2018).

Ярослав Сусов (телеграм-канал)

Поль Погба – по целому списку причин

В сезоне-2022/23 «Ювентус» страдал не только из-за отнятых очков. Болезненное напоминание для фанатов: клуб потратил 10,2 млн евро на 170 игровых минут (во всех турнирах) и ровно один ассист в исполнении Поля Погба.

Изначально сделка выглядела максимальным профитом для «Ювентуса» – Поль возвращается в комфортную среду и соглашается на понижение зарплаты (197 тысяч в неделю в «Юве» после 339 в «МЮ»). Проблемы начались во время предсезонки – Погба повредил мениск и вылетел на 50 дней.

В итоге медкарта француза неприлично раздулась (из-за травм Погба пропустил 54 игры в сезоне), а «Ювентус» вместо игрока в центре поля получил бесплатный (Поль пришел свободным агентом) утилизатор денег.

Кажется, для Погба настал идеальный момент свинтить в Саудовскую Аравию. Причин хватает:

1. В Саудовской Аравии навыки Погба отразятся в подходящем для Поля денежном эквиваленте. Вспоминаем великий диалог француза с Райолой в 2021-м:

– «МЮ» сделал второе предложение?

– Да. Они хотят, чтобы ты остался. Но я считаю, что их предложение не отражает этого. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, предложение должно быть не таким». Я заставлю их понять, что если они действительно хотят тебя оставить, строить проект вокруг тебя, на этот раз они должны действовать по-другому и положить деньги на стол.

– Они блефуют. Как можно говорить игроку, что он вам абсолютно необходим, и ничего ему не предлагать? Никогда такого не видел.

А в СА таких проблем не будет – Погба явно получит денежный апгрейд. В 2-3 раза увеличится не то что его нынешняя зарплата, а пиковые доходы времен «Юнайтед» (17 млн евро).

2. Погба – мастер эффектной игры. Если Фабиньо, Канте, Брозович и другие топы центра поля, пополнившие составы клубов СА, скорее, ремесленники и трудяги, то Погба – артист и художник. Забросы через все поле, роскошные дальние удары, финты любой сложности – из-за отсутствия вменяемой оппозиции и какого-либо турнирного давления француз будет сиять и стабильно генерировать хайлайты. То что нужно для популяризации саудовской лиги.

3. Погба – мусульманин, для которого вера стала фундаментальной частью жизни. В мае 2019-го Погба совершил паломничество в Мекку во время Рамадана.

«Для меня ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Ислам заставил меня измениться, понять многие вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри.

Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманином, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таким, уважая каждого.

Я задавал себе много вопросов, а потом начал проводить собственные исследования. Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то другое. Я почувствовал себя по-настоящему хорошо. С того дня я продолжал молиться. Надо молиться пять раз в день, просить прощения и благодарить за все, что у тебя есть.

Это религия, которая открыла мне разум и делает меня лучшим человеком. Я начал больше размышлять о загробной жизни. Ислам – это про уважение к человечеству и всему остальному».

Ценности Погба идеально вписываются в религиозный мир Саудовской Аравии.

4. Погба уже давно не тянет темп европейского футбола. Несмотря на скульптурную анатомию и впечатляющие физические данные, он неприлично часто травмируется. Последний раз Поль отыграл больше половины из возможного игрового времени в далеком сезоне-2018/19 (тогда «МЮ» уволил Моуринью и назначил Сульшера). С тех пор показатель сыгранных минут ни разу не перевалил 51%. В 30 лет французу будет слишком сложно (или почти нереально) найти клуб, который готов удовлетворить зарплатные запросы Поля, и при этом мириться с постоянным отсутствием игрока.

Дмитрий Письменский (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos, George Wood, Gabriele Maltinti, Mark Runnacles, Marco Luzzani