20 комментариев

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Рубиалес – человек-скандал. До поцелуя были странные вечеринки, отпуск в США за счет федерации. И он не уходит!

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Неожиданный поворот: босс Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отказался уйти в отставку

Предполагалось, что об уходе Рубиалеса объявят в пятницу на Генеральной ассамблее испанского футбола. Причина – давление и критика после скандального поцелуя в губы во время награждения женской сборной Испании после победы на ЧМ. Даже называлось имя сменщика.

Однако Рубиалес внезапно заявил: 

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца».

Рубиалес за жизнь и карьеру прошел через много скандалов. И каждый раз выбирался. Неужели получится и сейчас?

Рубиалес – сын мэра и экс-капитан «Леванте». Он грозил клубу забастовками еще во время игровой карьеры

Рубиалес родился на Канарах, но уже через несколько месяцев после его рождения семья перебралась в Мотриль (60-тысячный город в провинции Гранада). Там у его отца сложилась политическая карьера: с 1995-го по 2003-й Луис Мануэль Рубиалес Лопес работал мэром города.

Газета El Diario Vasco писала, что в детстве Луис привлек внимание Висенте Дель Боске, который предложил ему место в академии «Реала». Однако родители выбрали «Валенсию» – она соблазнила лучшими условиями для развития. 

В 18 лет Луис перебрался в молодежку «Атлетико». Казалось, впереди большая карьера, однако уже очень скоро он получил серьезную травму левой ноги. Об основе мадридцев пришлось забыть, защитник отправился покорять клубы низших дивизионов.

Рубиалес не закончил с футболом, но достижения скромные: в основном играл в Сегунде, но в 2004 году дебютировал в Ла Лиге вместе с «Леванте». С небольшим перерывом Луис провел в элите три сезона, отыграв 53 матча. 

В 2005-м левый защитник порвал кресты, однако не только успешно вернулся, но и стал капитаном «Леванте». И не только формально. В сезоне-2007/08, когда клуб находился на грани банкротства и тянул с зарплатами, Рубиалес отстаивал интересы игроков.

«Забастовка – это тоже инструмент, пусть и, возможно, самый резкий, последний. Мы должны бороться за законные права. Да, крайности всегда неприятны, но мы благодарим болельщиков за понимание и поддержку», – говорил тогда Рубиалес.

В Сегунде Луис часто сталкивался с задержками зарплат и из-за этого обзавелся контактами в Ассоциации испанских футболистов (AFE), в которой позднее запустил послеигровую карьеру.

В 2009-м Рубиалес неожиданно уехал в шотландский «Гамильтон Академикал», но серьезного зарубежного опыта не получил: уже после четырех матчей 32-летний испанец вернулся домой и завершил карьеру. Похоже, уже понимал, чем будет заниматься дальше: в марте 2010-го Рубиалеса избрали президентом Ассоциации испанских футболистов.

Рубиалес встряхнул профсоюз. Забастовками влиял уже на всю Ла Лигу

На посту главы AFE Рубиалес сменил Херардо Гонсалеса Мовилью, который занимал должность аж с 1988 года. К тому времени Луис получил юридическое образование и тут же принялся встряхивать пассивный профсоюз.

Уже через несколько дней после появления на новом посту он грозил акцией протеста, а в начале сезона-2011/12 перешел к действиям: объявил первую за 27 лет забастовку футболистов Ла Лиги и Сегунды. Они требовали подписания коллективного договора – для создания фонда гарантирования зарплат и введения санкций для клубов, которые не выполняют финансовых обязательств.

В 2015-м Рубиалес поддержал забастовку, из-за которой перенесли два тура Ла Лиги и финал Кубка. У него были претензии к новому закону о реализации медиаправ чемпионата Испании.

Первая – правительство не учитывало мнение ассоциации игроков («В некоторых странах профсоюзы могут влиять на решения, а нам для начала хотелось бы быть услышанными. Забастовка – это не нападение на испанскую лигу, а способ защитить наши права, которые были нарушены»).

Вторая – мало внимания социальным проектам (помощь футболистам из низших лиг в целом и конкретно в смене профессии по окончании карьеры, страховые выплаты и так далее). «Проблема в том, что игрокам напрямую не поступает никаких средств, а на эти цели нужно 1-1,5 процента в год. В Англии на подобные проекты перечисляют 1,5 процента от суммы ТВ-контракта, во Франции – 1,09», – отмечал Рубиалес.

Его тогда поддержали Пике, Иньеста, Хави и многие другие. Все не зря: на социальные проекты направили 0,5% суммы телеконтракта – это почти 6 млн евро в год.

Пять лет Рубиалеса во главе федерации: война за влияние с Тебасом и скандалы, скандалы, скандалы

В 2018-м Рубиалес созрел для того, чтобы прервать еще одно долгое царствование: на посту президента Федерации футбола Испании сменил Анхеля Марию Вильяра, который тоже сидел в кресле с 1988 года и ушел только после обвинений в экономических преступлениях.

Рубиалес заставил о себе говорить с первых же дней:

• 17 мая он возглавил федерацию, а 13 июня уволил главного тренера сборной Хулена Лопетеги – за двое суток до первого матча на ЧМ! Вы точно помните эту историю: Рубиалеса взбесило, что тренер вел тайные переговоры с «Реалом». Новый босс не пошел на компромисс, даже несмотря на важность турнира, сопротивление лидеров сборной (в первую очередь Серхио Рамоса и Андреса Иньесты) и ближайших советников.

«Я не чувствую себя преданным и точно не отрицаю профессиональные качества Лопетеги. Мы пожали друг другу руки, я впечатлен его результатами, – объяснял Рубиалес. – Но есть вещи поважнее спортивных результатов – это ценности и то, в каком стиле вы ведете дела. Я всегда ставлю ценности выше личных интересов. То, как именно все случилось, не оставило мне других вариантов. Я слушал разные мнения, но принял свое решение. Игроки настроены провести хороший чемпионат мира, никаких бунтов у нас нет».

Сборная России выбила испанцев в первом же раунде плей-офф, но Рубиалес не сомневался – он принял верное решение.

• Тем же летом обострилась битва Рубиалеса с боссом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Об их напряженных отношениях писали давно, Рубиалес не оспаривал:

«Тебас понимает, что при мне федерация будет сильной. Я убежден, что нам нужно помогать тем, кто находится не на виду. Кто думает только о звездах, быстро забывает о корнях. Очень хорошо и правильно думать о Китае, но сначала нужно позаботиться об испанских болельщиках. И неправильно, что Ла Лига пытается забрать себе полномочия федерации». 

В августе Ла Лига объявила, что в течение 15 лет будет проводить некоторые матчи чемпионата в США и Канаде. Перед выходом на американский рынок она не совещалась ни с федерацией, ни с ассоциацией игроков, что взбесило Рубиалеса, «Реал» и футболистов.

«Хавьер Тебас поговорил со всеми, кроме тех, с кем было необходимо. Это тотальное неуважение. То, что случилось, недопустимо и необъяснимо. Президент лиги требует многого от остальных, тогда как его собственное поведение далеко от идеала. Нам не поступило ни одного звонка. При этом он подписал контракт, который не входит в его зону ответственности. Его бумага бессмысленна. Она не имеет никакой силы без нашего разрешения», – возмущался тогда Рубиалес.

Как думаете, кто тогда победил? Рубиалес. Тебас до сих пор не реализовал планы по проведению некоторых матчей Ла Лиги в США.

• В 2019-м в сборной Испании разгорелся новый тренерский скандал – правда, только с косвенным участием Рубиалеса.

Луис Энрике временно ушел из-за болезни дочери, его заменил многолетний помощник Роберто Морено. При нем Испания сыграла девять матчей – семь побед, две ничьих – и квалифицировалась на Евро-2020.

Пережив потерю дочери, Энрике вернулся, а федерация его поддержала. Но Морено пытался остаться, Энрике посчитал это ударом в спину и, когда все же вернулся, исключил Роберта из штаба.

Испанские медиа предполагали, что Морено из сборной убрал сам Рубиалес – все помнили историю с увольнением Лопетеги. Но Энрике это опроверг: «Единственный человек, ответственный за то, что Роберта здесь нет, – это я».

• В 2020-м Рубиалес и Тебас поругались из-за анализов на ковид. Ла Лига предлагала тестировать всех игроков трех испанских дивизионов, чтобы поскорее вернуть футбол, а федерация призывала к сознательности – чтобы медики не отвлекались от обычных пациентов, чья жизнь в опасности.

Рубиалес тогда назвал Тебаса непатриотичным и получил от босса Ла Лиги резкий ответ: «Он всякий раз открывает рот, чтобы атаковать Ла Лигу и клубы, используя ложь. Его слова о пандемии невежественны. Это дешевый популизм».

• Весной 2022-го El Confidencial сообщил о тайных делах Рубиалеса и Жерара Пике: из опубликованных фрагментов переписки и телефонных разговоров следовало, что футболисту «Барсы» заплатили за помощь в переговорах с саудовскими властями о проведении там Суперкубка Испании. Вопросы вызвала несанкционированная трата денег федерации.

RFEF в 2019-м признала, что компания Жерара Kosmos участвовала в переговорах, но Рубиалес тогда отрицал, что Пике на этом заработал. Сливы показали, что Kosmos получила за сделку 6 млн евро. Кроме того, компании положено еще по 4 млн за каждый проведенный турнир – всего 24 млн. Выплата этих денег – обязательное условие проведения Суперкубка в стране.

В федерации заверили, что не нарушали закон, так как комиссию выплачивает правительство Саудовской Аравии. Пике согласился: «Мы ни в коем случае ничего не получаем от RFEF. Комиссия соответствует рыночной. Я дал RFEF эту возможность: до изменения формата они зарабатывали на турнире 120 тысяч евро, после – 40 миллионов».

Рубиалеса изначально критиковали за перенос турнира в Саудовскую Аравию: из-за проблем с правами человека и доступом женщин на стадионы. Не обошлось и без очередной перепалки с Тебасом: босс Ла Лиги тогда заявил, что лучше бы вместо реформ Суперкубка Рубиалес занимался развитием непрофессионального и женского футбола.  

• В июне прошлого года El Confidential сообщил об еще одном странном взаимодействии Рубиалеса с действующими игроками. Из слитой переписки следовало, что Серхио Рамос просил у босса федерации помощи в борьбе за «Золотой мяч-2022». Если Луис что-то и сделал, то не помогло, и Рамос не попал даже в шорт-лист.

• Осенью игра престолов в испанском футболе вышла на новый уровень: против Рубиалеса выступил его же дядя – Хуан Рубиалес, бывший глава кабинета президента федерации. Он рассказал, что Луис просил найти способ незаметно вывести средства со счетов RFEF, а когда получил отказ, то уволил свидетеля. А еще нанимал частных сыщиков за деньги федерации, чтобы следить за главой Ассоциации футболистов Давидо Арансо – возможно, искал на него компромат. 

По словам дяди, племянник за счет федерации организовывал частные вечеринки, на которые он приглашал по 10 молодых девушек в дом недалеко от Гранады.

Федерация все обвинения отвергла, президент снова вышел из воды сухим.

• Но Рубиалесу все же предъявили обвинение в присвоении денег федерации. Предполагается, что он фальсифицировал рабочую поездку в США и вместо встреч с представителями МЛС и ООН провел отличные шесть дней в Нью-Йорке с мексиканской спутницей.

• В сентябре 2022-го вспыхнул еще один конфликт в женской сборной с участием Рубиалеса. В «письме пятнадцати» футболистки отказались играть за команду под руководством главного тренера Хорхе Вильды. Игроки жаловались на неэффективность тренировок и гиперконтроль.

Рубиалес поддержал Вильду, но конфликт никуда не исчез, а только обострил отношения между испанскими футболистками «Реала» и «Барселоны» (среди 15 отказников каталонский клуб представляли шестеро, а мадридский – 0). В январе дошло до того, что Рубиалес не наградил женскую «Барсу» медалями после завоевания Суперкубка: награды положили на стол, предложив вручить их самим себе.

К чемпионату мира из 15 отказников в команду вернулись трое, но напряжение осталось: после четвертьфинала завирусилось видео, на котором футболистки держатся на расстоянии от Вильды, а он празднует сам с собой.

Вопреки всему испанки выиграли ЧМ, а Вильда после победы собрал команду в круг, выдал речь – все обнимались и плакали. Казалось, что сборная наконец объединилась, но уже через несколько минут Рубиалес перетянул все внимание на себя – с грандиозного триумфа на новый скандал.

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Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; East News/DAVID GRAY/AFP, JOSE JORDAN / AFP, AP Photo/Amr Nabil, Scar J.Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; Scar J.Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

20 комментариев

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King_X
Самое забавное, это как переговоры с Лопетеги - для него не норм, не этично и не простил даже перед мундиалем (перечеркнув всю подготовку и настрой)
А все свои косяки - ну ошибся, ну бывает, я не отступлю))

Лицемер, испанскому футболу что с главой федерации, что с главой лиги "повезло", конечно🤡
+28
-3
+25
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DolJun
в европе убирали людей за какие-то косвенные намеки, а тут чела буквально словили как он харасил в 4к - и он не собирается уходить. надеюсь выдавят этого пассажира, тут уж явно есть за что.
+24
-13
+11
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King_X
Ну и принципиально не вручить медали женской команде за Суперкубок, из-за обиды, мол, че это они возникали/выступали там - полный атас, это ж элементарно его работа (а сейчас прям целоваться и на плече нести полез, лол)

В общем, очевидно, что Рубиалес - охреневший от должности, своего эго и вседозволенности чел, кайфующий везде показывать свое "Я" и перетягивать на себя внимание
Надеюсь, дожмут и кикнут из Федерации самодура
+12
-2
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Margor
Он как "последний римлянин" последний гетеросексуал
+23
-16
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Вырви Глаз
Вот он истинный лысый шарлатан-шарлатанит лысого..
+4
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Madcomposer
Ответ Russian Horse
Последний рок-н-ролльщик 🤙
Да нет, обычный невоспитанный дурень
+9
-5
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Вячеслав Тотров
Берлускони на минималках
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BaldFraud
Ответ Вячеслав Тотров
Берлускони на минималках
Озабоченный, короче.
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filippgoman
Смотрю, футбольные «чиновники» во всех странах похожи 😏
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Kuryanin
Cojones grandes.
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Russian Horse
Последний рок-н-ролльщик 🤙
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ARIGAMI ARIGAMI
Побыстрее его в отставку уже
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Pol Belov
если из 15 отказниц вернулись три, а Испания таки стала первой на ЧМ - стоит задуматься, что у них там за уровень игроков (или игриц?)...
... с другой стороны, такой пробивной и деятельный дядька и нашему РФС не помешал бы - черт с ним, пусть бы целовал Пантюхину и Загитову, но может и в футболе дела были бы как-то повеселее...
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Джон Харпер
Ответ Margor
Он как "последний римлянин" последний гетеросексуал
Мастодонт!!!!
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Traxyla
Ответ AIBOLIT66
по какому закону или уставу претензии? Жалоба, заявление в прокуратуру? Так, из спортивного интереса....или теперь так можно, прямая демократия, народ так решил? ФИФА открыла дело. По факту поцелуя? На битве взглядов одна девушка поцеловала другую и обе посмеялись...а тут что? зарраззмент?
Ты не понимаешь , это другое.
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R
Ответ Russian Horse
Последний рок-н-ролльщик 🤙
Вы, видимо, ещё совсем молодой человек. Спишем на это.
Стоит представить, что он с Вашими мамой либо когда-то дочерью так же публично, как сравнение?

Прежде стоит примерять на себя, а не на буйствующих моралистов.
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vulturecrow
Ответ King_X
Самое забавное, это как переговоры с Лопетеги - для него не норм, не этично и не простил даже перед мундиалем (перечеркнув всю подготовку и настрой) А все свои косяки - ну ошибся, ну бывает, я не отступлю)) Лицемер, испанскому футболу что с главой федерации, что с главой лиги "повезло", конечно🤡
сын мэра - с этого надо было начинать. определение золотой молодёжи, которая себя считает выше других. возраст и власть усугубляют ситуацию кратно.
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