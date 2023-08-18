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100 голов Холанда в топ-5 лиг: не забил только пяти клубам, «МЮ» – один из любимых соперников

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в первом туре АПЛ против «Бернли» оформил дубль. И заодно оформил сотню голов в топ-5 лиг Европы.

Вот наглядная инфографика подвигов Эрлинга:

• В Бундеслиге Холанд провел два с половиной сезона, так что и набил почти в два раза больше, чем в АПЛ.

• Логично, что и любимые соперники тоже из Германии – по пять голов влетело «Вольфсбургу» и «Герте». Причем «Вольфсбургу» Холанд отгрузил два дубля, а «Герте» отправил покер – именно ей же забил последний на данный момент мяч в Бундеслиге.

• Суперклубы тоже пострадали: «Бавария» четырежды, «МЮ» за один сезон – уже трижды, «Арсенал» получил два гола.

• Но некоторые убереглись – например, «Ливерпуль» и «Челси». Мерсисайдцам Холанд все-таки забивал, но в Кубке лиги. А против «Челси» у «Ман Сити» было четыре игры: в двух Холанд вообще не выходил, а еще в одной появился лишь на 15 минут.

• Всего 35 из 40 команд пострадали от голов Холанда. В счастливую пятерку, помимо «Челси» и «Ливерпуля», входят «Брентфорд», «Штутгарт» и «Арминия». Против «Брентфорда» Холанд сыграл только однажды – и тогда «Сити» проиграл 1:2. Против «Штутгарта» – два матча, зато один ассист. Против «Арминии» Холанд сыграл однажды и тоже отметился голевым пасом.

• На сотню голов пришлось всего лишь 103 матча. Гораздо меньше, чем у других суперзвезд. Ближайший форвард – Роналдо – затратил на 30 игр больше.

Холанд – сразу да, но редкие герои принесли даже больше. Fantasy-сборная первого тура АПЛ!

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

14 комментариев

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Sedlacek
Ответ gninnur esrever*
Щяс вот и посмотрим на него без КДБ
Будто в Боруссии, например, он играл с КДБ) Ему же всё равно кто пасует, главное, чтобы мяч доходил, уж как-нибудь будут создавать моменты для него и без КДБ, меньше, но у него не будет 2 гола в 8 играх никогда
+16
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Sedlacek
Ответ Иван Иванов
Чтобы Холанд забивал без КДБ, Пеп должен будет отказаться от своей философии и стать Ливерпулем Клоппа.
Зачем? Сити итак хватит класса, чтобы создавать голевые моменты, у них предостаточно качественных игроков. Не понимаю, почему пишут, будто Холанд максимально зависим от КДБ, когда свою статистику он держит в т.ч. и в сборной Норвегии (только не надо писать, что это заслуга Эдегора)
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gninnur esrever*
Щяс вот и посмотрим на него без КДБ
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Bunyod Turgunov
Я конечно не фанат Роналду но стоит признать что он один из великих. Ему за 100 голов пришлось играть больше 200 матчей наверное но он как легко перестроился из вингера на нападающего. Холланд как завершитель глыба но ему очень и очень далеко до Месси и Роналду. Месси и Роналду в таком возрасте просто разрывали свои фланги, забивали голы но и ещё много ассисты были.
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#SharkTeam
В этом сезоне еще всем забьет
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B@SS
У Суареса с Челси проблемы были, у Холланда тоже. Только Кейн был занозой в одном месте для Челси )
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Arty Novikoff
"100 голов Холанда в топ-5 лиг"
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Заголовок какой-то нелепый. Сложно ребятам из спортс.ру в логику....
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Direct free kick
Ответ Андрей Andrey
уже смотрели с Севильей. 0 результативных действия 🤣🤣
Убогое клиповое мышление
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Иван Иванов
Ответ Direct free kick
Пеп достаточно натерпелся от игры с ложной девяткой и откатываться к старым настройкам вряд ли будет
Неет, я к тому, что в этом случае нужно будет включать быстрые атаки (по сути контратаки), а это то, что в принципе не входит в философию Пепа. Причём, когда я говорю контратаки или быстрые атаки это означает, что футболистам практически нельзя будет по ходу атаки пасовать назад, а игра Пепа полностью построена на пасах назад.
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#SharkTeam
Ответ B@SS
У Суареса с Челси проблемы были, у Холланда тоже. Только Кейн был занозой в одном месте для Челси )
Ну Холанд всего один сезон играет. В первом же сезоне всем забить это уж слишком. Успеет еще)
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B@SS
Ответ #SharkTeam
Ну Холанд всего один сезон играет. В первом же сезоне всем забить это уж слишком. Успеет еще)
Поживем - увидим )
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