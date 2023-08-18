14 комментариев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в первом туре АПЛ против «Бернли» оформил дубль. И заодно оформил сотню голов в топ-5 лиг Европы.

Вот наглядная инфографика подвигов Эрлинга:

• В Бундеслиге Холанд провел два с половиной сезона, так что и набил почти в два раза больше, чем в АПЛ.

• Логично, что и любимые соперники тоже из Германии – по пять голов влетело «Вольфсбургу» и «Герте». Причем «Вольфсбургу» Холанд отгрузил два дубля, а «Герте» отправил покер – именно ей же забил последний на данный момент мяч в Бундеслиге.

• Суперклубы тоже пострадали: «Бавария» четырежды, «МЮ» за один сезон – уже трижды, «Арсенал» получил два гола.

• Но некоторые убереглись – например, «Ливерпуль» и «Челси». Мерсисайдцам Холанд все-таки забивал, но в Кубке лиги. А против «Челси» у «Ман Сити» было четыре игры: в двух Холанд вообще не выходил, а еще в одной появился лишь на 15 минут.

• Всего 35 из 40 команд пострадали от голов Холанда. В счастливую пятерку, помимо «Челси» и «Ливерпуля», входят «Брентфорд», «Штутгарт» и «Арминия». Против «Брентфорда» Холанд сыграл только однажды – и тогда «Сити» проиграл 1:2. Против «Штутгарта» – два матча, зато один ассист. Против «Арминии» Холанд сыграл однажды и тоже отметился голевым пасом.

• На сотню голов пришлось всего лишь 103 матча. Гораздо меньше, чем у других суперзвезд. Ближайший форвард – Роналдо – затратил на 30 игр больше.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan