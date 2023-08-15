Кепа Аррисабалага пять лет назад перешел в «Челси» с гигантским ценником в 80 миллионов евро – до сих пор крупнейший трансфер вратаря в истории футбола.

Сначала два сезона был основным, затем два – наблюдал со скамейки, прошлый – снова провел в основе.

Летом «Челси» отстегнул 23 млн евро «Брайтону» за голкипера Роберта Санчеса. А у Кепы новый вызов – аренда в «Реале».

Кепа в «Реале» на сезон. Но хочет остаться подольше

Об этом наверняка и речи бы не шло, но 10 августа Тибо Куртуа порвал на тренировке крестообразную связку колена. The Athletic написал, что без Куртуа «Реалу» придется обойтись до апреля, хотя, вероятно, что голкипер вообще не сыграет в сезоне-2023/24.

Клуб включил экстренный поиск на замену: среди вариантов, как писал COPE, были Кепа, Яссин Буну из «Севильи» и свободные агенты Давид Де Хеа и Кейлор Навас.

Кепой до этого активно интересовалась «Бавария», у которой свои проблемы с вратарями – Мануэль Нойер выбыл до 2024-го, Ян Зоммер уже в «Интере», Александра Нюбеля отправили в аренду в «Штутгарт». Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что мюнхенцы предложили «Челси» арендовать Кепу с правом выкупа. Bild утверждал, что Кепа хочет в «Реал».

Кепе очень нравится «Мадрид»: «Я надеюсь остаться в «Реале» подольше. Надеюсь, игрой я смогу этого добиться. Решение о переходе было очень простым. У меня были предложения от других больших клубов, но когда мне рассказали об этом варианте... Все случилось очень быстро».

15 августа Кепа перешел в испанский клуб на сезон на правах аренды. По данным Relevo, «Реал» заплатит «Челси» миллион евро. Лондонцы переключились на Каспера Шмейхеля, еще есть вариант с трансфером Де Хеа.

«Реал» мог купить Кепу еще 5,5 лет назад, но трансферу помешал Зидан

В начале 2018-го Кепа играл за «Атлетик», но был близок к переходу в «Реал». Marca писала, что он прошел медобследование. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан тогда отмел вероятность трансфера: «Мне не нужен новый голкипер. В июне, возможно, потребуется усиление на некоторых позициях, и мы все обсудим. Но сегодня я не вижу в этом необходимости, и превыше всего мое уважение к своим футболистам».

По данным Football Espana, позицией Зидана был недоволен президент «Реала» Флорентино Перес. Diario Sport нагнетала: тренер не хочет подписывать Кепу, так как это помешает прогрессу его сына – Люка Зидан тогда был голкипером «Кастильи».

Кепа в итоге так и не перешел – вместо этого продлил контракт с «Атлетиком» до лета 2025 года, а сумма отступных увеличилась до 80 миллионов евро. И прокомментировал решение: «Прислушавшись к советам семьи и близких друзей, я решил остаться».

Зидан через несколько месяцев вернулся к этой теме: «Я не хотел подписывать вратаря посреди сезона. Я не жалею, что мы не подписали его, таких чувств у меня нет». И выиграл третью подряд Лигу чемпионов с Кейлором Навасом в воротах.

Фото: eastnews.ru/JAVIER SORIANO; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce