44 комментария

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Кейн за 100 млн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги. В топ-10 не только «Бавария»

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Контракт до 2027-го.

Официально: Харри Кейн – игрок «Баварии». Контракт до 2027 года, стоимость перехода оценивается в 100 млн евро (+10 млн бонусами). Зарплата англичанина – 25 млн евро в год, больше всех в клубе. 

Харри взял девятый номер и, вероятно, будет сегодня в заявке на Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг».

В соцсетях Кейн попрощался с фанатами: 

«Всем привет! Я хочу первым сообщить болельщикам «Тоттенхэма», что я покидаю клуб. Конечно, сейчас я охвачен эмоциями – грустно покидать клуб, где я провел почти 20 лет своей жизни.

Я чувствовал, что пора уходить, я не хотел начинать сезон, не решив вопрос о будущем – думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться, чтобы вернуть «Тоттенхэм»  на вершину и бороться за трофеи. Я желаю Энджу [Постекоглу] и ребятам удачи. Я буду болеть за вас, и я верю, что эта команда способна достичь успеха».

Статистика Харри в «Тоттенхэме»: 435 матчей, 280 голов, 64 ассиста.

Кейн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги 

• До Харри лидировал Люка Эрнандес. В 2019-м «Бавария» взяла защитника за 80 млн из «Атлетико», но карьера в Мюнхене у француза не удалась: сначала Эрнандеса доставали микротравмы, а в ноябре 2022-го он порвал кресты. Уже этим летом укатил в «ПСЖ».

• Три главных трансфера до англичанина – центральные защитники «Баварии»: Эрнандес, Маттейс де Лигт, которого забрали из «Ювентуса», и совсем свежий Ким Мин Чжэ из «Наполи». В списке есть еще два центрдефа – Дайо Упамекано и номинальный опорник Хави Мартинес, который нередко выходил в обороне.

• Самая дорогая покупка вне «Баварии» – летний переход форварда Лои Опенды, которого «Лейпциг» забрал из «Ланса» за 43 млн евро, и это еще без учета бонусов.

• Выделяется Юлиан Дракслер: в 2015-м «Вольфсбург» дорого брал его из «Шальке», потому что искал замену Кевину Де Брюйне, ушедшему в «Ман Сити» за 76 млн.

А ведь «Бавария» начинала с 70 млн. «Тоттенхэм» игнорировал

Зафиксируем главные повороты саги.

• В конце июня пошли новости, что «Бавария» ведет переговоры с Кейном. Вскоре The Athletic узнал и о конкретном предложении «Тоттенхэму» – 70 млн евро плюс бонусы. Англичане отказали.

• В июле «Бавария» подняла ценник до 80 млн с бонусами. «Тоттенхэм» отверг и это.

• Позже Daily Mail стало известно, что «Тоттенхэм» и вовсе просит за Кейна 140 млн евро. «Бавария» просмотривала другие варианты: Виктор Осимхен из «Наполи» выходил еще дороже, Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» впечатлил, но не на запрашиваемые 100 млн.

• Сам Кейн хотел только в «Баварию», чтобы выигрывать трофеи с Томасом Тухелем. При этом Харри не хотел подавать запрос на трансфер, чтобы оставаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом», но и продлевать контракт с клубом не собирался.

• В конце августа «Бавария» сделала «финальное предложение» на 100+20 млн, ставила дедлайн. 

А дальше – мучительное согласие, запрет на вылет, тягучие переговоры. И все же трансфер состоялся.

Фото: fcbayern.com; IMAGO/Ken Sparks/Global Look Press

44 комментария

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Рашпель793
Леви хоть и чудаковатый дядька, но умеет бабки выбивать. 100+ лямов за тридцатилетнего игрока с годом контракта - это сильно.
+30
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+29
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Don Pihot
Ну и мешок. Из 10 самых дорогих трансферов 8 у "Баварии". Тупо покупают себе чемпионства.
+25
-6
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Имя Фамилия
Ответ Don Pihot
Ну и мешок. Из 10 самых дорогих трансферов 8 у "Баварии". Тупо покупают себе чемпионства.
И это всё без учёта грабежей конкурентов, чьих игроков подстрекают саботировать переход за копейки или вообще бесплатно. В этом году были украдены лидеры двух лучших команд Германии, Геррейру из Дортмунда и Лаймер из Лейпцига. Клубы получили за них ровно 0 евро. Самой баварии они особо не нужны, главное тут ослабить конкурента, потому что Дортмунд только что чуть не выиграл чемпионат, а Лейпциг набрал больше всех очков с зимы.
+18
-9
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Вадим Сидоров
Кейн после победы в Бундеслиге: "Это была очень тяжелая победа. Отрыв в 30 очков от ставшей 2-й Боруссии Д не должен вводить в заблуждение, нам было очень сложно"))
+5
0
+5
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abdul abdul
Ответ Таксебе
Хотя бы пару салатниц возьмит
или по карме Кейна мюнхенцы остаются без трофея
+4
0
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Den Den
Ответ Don Pihot
Ну и мешок. Из 10 самых дорогих трансферов 8 у "Баварии". Тупо покупают себе чемпионства.
ты бы сначала почитал историю и финансовые стратегии "мешка" прежде чем плюсики себе набивать
+7
-4
+3
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Evgeniy Bagel
наконец-то эта сага закончилась
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Shuba Jr.
Бавария сделала окончательное предложение в конце августа? 😳😳😳 я что-то проспал? вроде 11 августа оформили трансфер (ну, пусть 12 числа). это уже конец месяца? вот это новость
+2
0
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Francesc Fàbregas
Дракслер 43 млн 7 лет назад 😆
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-1
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abdul abdul
С учетом инфляции и ростом трансферных цен Дракслер должен быть в первой тройке
+2
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ShamilK
Ответ Рашпель793
Леви хоть и чудаковатый дядька, но умеет бабки выбивать. 100+ лямов за тридцатилетнего игрока с годом контракта - это сильно.
И что в этом такого? Сейчас за любого игрока уже сотку просят. При желании можно было бы и все 150 забрать. Челси же спихнул свой неликвид Пересу за 160, а тут один из лучших бомбардиров, да и к тому же на дворе 2023 год и всего за 100
+7
-5
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Dan Kennedy
Ответ Имя Фамилия
И это всё без учёта грабежей конкурентов, чьих игроков подстрекают саботировать переход за копейки или вообще бесплатно. В этом году были украдены лидеры двух лучших команд Германии, Геррейру из Дортмунда и Лаймер из Лейпцига. Клубы получили за них ровно 0 евро. Самой баварии они особо не нужны, главное тут ослабить конкурента, потому что Дортмунд только что чуть не выиграл чемпионат, а Лейпциг набрал больше всех очков с зимы.
Как можно называть Лейпциг одной из лучших команд Германии, если они фарм клуб Баварии и Ливерпуля?
0
0
0
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Jack Slater
Ответ Вадим Сидоров
Кейн после победы в Бундеслиге: "Это была очень тяжелая победа. Отрыв в 30 очков от ставшей 2-й Боруссии Д не должен вводить в заблуждение, нам было очень сложно"))
😂😂😂😂😂👍👍👍
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паяльная лампа
Ответ Egorushka56
Тебя мать без акушера рожала, ты сразу башкой на кафель выпал)
Егор, не обижайся так
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-1
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градус ненависти
Ответ Рашпель793
Леви хоть и чудаковатый дядька, но умеет бабки выбивать. 100+ лямов за тридцатилетнего игрока с годом контракта - это сильно.
Из чудаковатых поступков у него только приглашение Моуриньо к легкому, комбинирующему составу, которому этот тренер совершенно не подходил. В остальном он супер рациональный и логичный
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kutavlik
Разродились, наконец-то!!!!
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T S
Ответ Имя Фамилия
И это всё без учёта грабежей конкурентов, чьих игроков подстрекают саботировать переход за копейки или вообще бесплатно. В этом году были украдены лидеры двух лучших команд Германии, Геррейру из Дортмунда и Лаймер из Лейпцига. Клубы получили за них ровно 0 евро. Самой баварии они особо не нужны, главное тут ослабить конкурента, потому что Дортмунд только что чуть не выиграл чемпионат, а Лейпциг набрал больше всех очков с зимы.
Это ты своему второму аккаунту отвечаешь?
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Максим Гергард
Ответ Имя Фамилия
Кейна конечно жалко. Хотел на повышение в элитную команду, а получилось как с Эриксеном, все нормальные клубы под конец потеряли интерес и пришлось выбирать из единственного варианта, который играет в ЛЧ.
Кейн обеспечил себе чемпионство Германии, может быть победу в кубке, да и ещё в лч далеко пройдет и будет претендовать на победу,хммм чего же тут жалеть?
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rmn
Ответ abdul abdul
или по карме Кейна мюнхенцы остаются без трофея
Вот и узнаем чья это была карма, Тотена или Харри. Ставлю на петухов.
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Имя Фамилия
Ответ Dan Kennedy
Как можно называть Лейпциг одной из лучших команд Германии, если они фарм клуб Баварии и Ливерпуля?
Как видишь даже так они держатся на высоте. А если бы не постоянные налёты баварских, то уже давно бы указали сосисочникам их место.
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капралъ
это сколько же в рублях теперь...
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Ibra Meji
М-да
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градус ненависти
Ответ Don Pihot
Ну и мешок. Из 10 самых дорогих трансферов 8 у "Баварии". Тупо покупают себе чемпионства.
А кто и что мешает другим клубам делать так же?
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Иван Ерёмин
Ответ Вадим Сидоров
Кейн после победы в Бундеслиге: "Это была очень тяжелая победа. Отрыв в 30 очков от ставшей 2-й Боруссии Д не должен вводить в заблуждение, нам было очень сложно"))
С учётом прошлого сезона с Баварией вообще всякое может быть, может даже с Кейном это преимущество 3 очка будет.
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da_predator
Мне кажется не заиграет.
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