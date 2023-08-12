44 комментария

Контракт до 2027-го.

Официально: Харри Кейн – игрок «Баварии». Контракт до 2027 года, стоимость перехода оценивается в 100 млн евро (+10 млн бонусами). Зарплата англичанина – 25 млн евро в год, больше всех в клубе.

Харри взял девятый номер и, вероятно, будет сегодня в заявке на Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг».

В соцсетях Кейн попрощался с фанатами:

«Всем привет! Я хочу первым сообщить болельщикам «Тоттенхэма», что я покидаю клуб. Конечно, сейчас я охвачен эмоциями – грустно покидать клуб, где я провел почти 20 лет своей жизни.

Я чувствовал, что пора уходить, я не хотел начинать сезон, не решив вопрос о будущем – думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на вершину и бороться за трофеи. Я желаю Энджу [Постекоглу] и ребятам удачи. Я буду болеть за вас, и я верю, что эта команда способна достичь успеха».

Статистика Харри в «Тоттенхэме»: 435 матчей, 280 голов, 64 ассиста.

Кейн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги

• До Харри лидировал Люка Эрнандес. В 2019-м «Бавария» взяла защитника за 80 млн из «Атлетико», но карьера в Мюнхене у француза не удалась: сначала Эрнандеса доставали микротравмы, а в ноябре 2022-го он порвал кресты. Уже этим летом укатил в «ПСЖ».

• Три главных трансфера до англичанина – центральные защитники «Баварии»: Эрнандес, Маттейс де Лигт, которого забрали из «Ювентуса», и совсем свежий Ким Мин Чжэ из «Наполи». В списке есть еще два центрдефа – Дайо Упамекано и номинальный опорник Хави Мартинес, который нередко выходил в обороне.

• Самая дорогая покупка вне «Баварии» – летний переход форварда Лои Опенды, которого «Лейпциг» забрал из «Ланса» за 43 млн евро, и это еще без учета бонусов.

• Выделяется Юлиан Дракслер: в 2015-м «Вольфсбург» дорого брал его из «Шальке», потому что искал замену Кевину Де Брюйне, ушедшему в «Ман Сити» за 76 млн.

А ведь «Бавария» начинала с 70 млн. «Тоттенхэм» игнорировал

Зафиксируем главные повороты саги.

• В конце июня пошли новости, что «Бавария» ведет переговоры с Кейном. Вскоре The Athletic узнал и о конкретном предложении «Тоттенхэму» – 70 млн евро плюс бонусы. Англичане отказали.

• В июле «Бавария» подняла ценник до 80 млн с бонусами. «Тоттенхэм» отверг и это.

• Позже Daily Mail стало известно, что «Тоттенхэм» и вовсе просит за Кейна 140 млн евро. «Бавария» просмотривала другие варианты: Виктор Осимхен из «Наполи» выходил еще дороже, Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» впечатлил, но не на запрашиваемые 100 млн.

• Сам Кейн хотел только в «Баварию», чтобы выигрывать трофеи с Томасом Тухелем. При этом Харри не хотел подавать запрос на трансфер, чтобы оставаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом», но и продлевать контракт с клубом не собирался.

• В конце августа «Бавария» сделала «финальное предложение» на 100+20 млн, ставила дедлайн.

А дальше – мучительное согласие, запрет на вылет, тягучие переговоры. И все же трансфер состоялся.

Фото: fcbayern.com; IMAGO/Ken Sparks/Global Look Press