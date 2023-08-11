20 комментариев

Трансфер суперзвезды «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию» вроде бы согласован, но сегодня утром над сделкой повисли вопросы.

Пересказываем события утренних часов.

🔴 Утром лондонцы внезапно запретили Кейну лететь в Мюнхен, несмотря договоренность «Баварией» и уже согласованный контракт футболиста с немцами. По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Тоттенхэм» остановил игрока, когда тот уже ехал в аэропорт.

Легенда сборной Англии Алан Ширер отреагировал с юмором: выложил в соцсетях фотографию на фоне самолета и подписал: «Давай, Харри, пора лететь!».

🟢 Через час «Тоттенхэм» дал зеленый свет – в клубе сообщили Sky Sports, что не препятствуют вылету игрока.

🫤 Однако Кейн по состоянию на 14.50 по мск никуда не улетел, он ждет в доме семьи в окрестностях аэропорта. Sky Sports предполагает, что футболист сомневается в договоренности клубов – предполагает, что «Тоттенхэм» и «Бавария» продолжают торги, и не хочет зря тратить время и силы.

«Бавария» интересуется Кейном уже третий месяц, в Англии спорят, нужно ли Кейну ехать в Германию

Информация о возможном переходе нападающего в «Баварию» появилась еще в начале июня параллельно с новостями об интересе «Реала». Немцы никак не могут залатать нападение после ухода Роберта Левандовского в «Барселону», и Харри Кейн видится идеальной заменой результативному поляку.

Параллельно у англичанина возникали варианты с «ПСЖ» и «МЮ», но не сложилось. «Реал» же отложил трансфер Кейна из-за Килиана Мбаппе – мадридцы сконцентрировались на подписании француза.

В конце июня «Бавария» активизировалась – журналист Флориан Плеттенберг инсайдил, что Кейн тоже предпочтет мюнхенский клуб другим альтернативам в случае возможного перехода. С самим же Харри немцы практически сразу согласовали будущий контракт.

Пошли трансферные предложения «Тоттенхэму»: начали с 70 млн евро плюс бонусы, но лондонцы отказали.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс объяснял, зачем клубу нападающий: «Он уже почти десятилетие доказывает, что является топ-бомбардиром. С этой точки зрения выбор в пользу Харри наименее рискованный и открывает множество возможностей. Он также умеет создавать моменты партнерам и является невероятно опытным и умелым игроком.

Он умеет забивать и левой ногой, и правой, и головой – настоящий форвард. Это была бы надежная ставка, если бы все получилось.

Харри Кейну 29 лет, он дорогой. Но очевидно, что он мог бы сразу помочь «Баварии».

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор назвал эту историю проверкой для Кейна: «Он должен уйти. Он сделал в «Тоттенхэме» все, что должен был, ему больше ничего не остается. И если он не будет настаивать на трансфере, то я готов усомниться в его амбициях».

А вот бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч не согласился: «Я думаю, что все болельщики «шпор» дали бы ему свое благословение, если бы он действительно захотел уйти, но я бы сказал, что [в других местах] трава не всегда зеленее. Возможность стать рекордсменом Премьер-лиги по забитым голам – это не то, от чего можно отмахнуться.

Если он останется и побьет рекорд Алана Ширера, его за это запомнят навсегда».

Алан Ширер тем временем шутил: «Если Харри Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу туда! Готов на что угодно, лишь бы защитить свой рекорд по голам в АПЛ: у меня 260 мячей, у Харри – 213. Хотя, честно говоря, надежды на это мало. Харри почти 30 лет, но он следит за собой, избегает серьезных травм и вполне способен вернуться в Англию спустя пару лет и обойти меня.

Но все же. Дайте мне ключи и навигатор, и я выезжаю».

Леви отказывался продавать Кейна, пока не вмешался владелец клуба

Итог истории: летом Кейн отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и решил уехать в «Баварию», при этом нападающий не форсировал уход в 2023-м – хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом». А ESPN даже инсайдили, что нападающий может продлить контракт, если клуб будет успешен при Постекоглу. Однако в итоге чаша весов склонилась в сторону мюнхенцев.

По информации Bild, сам Кейн говорил главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, что хочет перейти в клуб ради победы в ЛЧ. Это емко объясняет то, почему Харри предпочитает Германию. А жена Кейна в июле поехала в Мюнхен, чтобы изучить городские школы и недвижимость.

Несмотря на желание игрока уйти и завершающийся через год контракт, лондонцы наотрез отказывались отпускать его. По информации Daily Mail, председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви установил на игрока неподъемную цену в 120 млн фунтов.

Но в дело вмешался владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис: по информации Daily Mail, он потребовал продать игрока, если тот не продлит контракт. Леви пришлось договариваться с «Баварией».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер уже радуется возможному переходу: «Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

«Бавария» всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге».

10 августа «Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о трансфере Кейна более чем за 100 млн евро, игрок намерен завершить переход до 13 августа – в этот день лондонцы стартуют в сезоне выездным матчем против «Брентфорда».

Наблюдаем.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Yong Teck Lim