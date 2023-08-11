20 комментариев

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Тяжелое утро Кейна: поехал в аэропорт для вылета в Мюнхен, но пока не вылетел

Трансфер суперзвезды «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию» вроде бы согласован, но сегодня утром над сделкой повисли вопросы.

Пересказываем события утренних часов. 

🔴 Утром лондонцы внезапно запретили Кейну лететь в Мюнхен, несмотря договоренность «Баварией» и уже согласованный контракт футболиста с немцами. По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, «Тоттенхэм» остановил игрока, когда тот уже ехал в аэропорт.

Легенда сборной Англии Алан Ширер отреагировал с юмором: выложил в соцсетях фотографию на фоне самолета и подписал: «Давай, Харри, пора лететь!».

🟢 Через час  «Тоттенхэм» дал зеленый свет – в клубе сообщили Sky Sports, что не препятствуют вылету игрока.

🫤 Однако Кейн по состоянию на 14.50 по мск никуда не улетел, он ждет в доме семьи в окрестностях аэропорта. Sky Sports предполагает, что футболист сомневается в договоренности клубов – предполагает, что «Тоттенхэм» и «Бавария» продолжают торги, и не хочет зря тратить время и силы. 

«Бавария» интересуется Кейном уже третий месяц, в Англии спорят, нужно ли Кейну ехать в Германию

Информация о возможном переходе нападающего в «Баварию» появилась еще в начале июня параллельно с новостями об интересе «Реала». Немцы никак не могут залатать нападение после ухода Роберта Левандовского в «Барселону», и Харри Кейн видится идеальной заменой результативному поляку.

Параллельно у англичанина возникали варианты с «ПСЖ» и «МЮ», но не сложилось. «Реал» же отложил трансфер Кейна из-за Килиана Мбаппе – мадридцы сконцентрировались на подписании француза.

В конце июня «Бавария» активизировалась – журналист Флориан Плеттенберг инсайдил, что Кейн тоже предпочтет мюнхенский клуб другим альтернативам в случае возможного перехода. С самим же Харри немцы практически сразу согласовали будущий контракт.

Пошли трансферные предложения «Тоттенхэму»: начали с 70 млн евро плюс бонусы, но лондонцы отказали.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс объяснял, зачем клубу нападающий: «Он уже почти десятилетие доказывает, что является топ-бомбардиром. С этой точки зрения выбор в пользу Харри наименее рискованный и открывает множество возможностей. Он также умеет создавать моменты партнерам и является невероятно опытным и умелым игроком.

Он умеет забивать и левой ногой, и правой, и головой – настоящий форвард. Это была бы надежная ставка, если бы все получилось.

Харри Кейну 29 лет, он дорогой. Но очевидно, что он мог бы сразу помочь «Баварии».

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор назвал эту историю проверкой для Кейна: «Он должен уйти. Он сделал в «Тоттенхэме» все, что должен был, ему больше ничего не остается. И если он не будет настаивать на трансфере, то я готов усомниться в его амбициях».

А вот бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч не согласился: «Я думаю, что все болельщики «шпор» дали бы ему свое благословение, если бы он действительно захотел уйти, но я бы сказал, что [в других местах] трава не всегда зеленее. Возможность стать рекордсменом Премьер-лиги по забитым голам – это не то, от чего можно отмахнуться.

Если он останется и побьет рекорд Алана Ширера, его за это запомнят навсегда».

Алан Ширер тем временем шутил: «Если Харри Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу туда! Готов на что угодно, лишь бы защитить свой рекорд по голам в АПЛ: у меня 260 мячей, у Харри – 213. Хотя, честно говоря, надежды на это мало. Харри почти 30 лет, но он следит за собой, избегает серьезных травм и вполне способен вернуться в Англию спустя пару лет и обойти меня.

 Но все же. Дайте мне ключи и навигатор, и я выезжаю».

Леви отказывался продавать Кейна, пока не вмешался владелец клуба

Итог истории: летом Кейн отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и решил уехать в «Баварию», при этом нападающий не форсировал уход в 2023-м – хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом». А ESPN даже инсайдили, что нападающий может продлить контракт, если клуб будет успешен при Постекоглу. Однако в итоге чаша весов склонилась в сторону мюнхенцев.

По информации Bild, сам Кейн говорил главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, что хочет перейти в клуб ради победы в ЛЧ. Это емко объясняет то, почему Харри предпочитает Германию. А жена Кейна в июле поехала в Мюнхен, чтобы изучить городские школы и недвижимость.

Несмотря на желание игрока уйти и завершающийся через год контракт, лондонцы наотрез отказывались отпускать его. По информации Daily Mail, председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви установил на игрока неподъемную цену в 120 млн фунтов.

Но в дело вмешался владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис: по информации Daily Mail, он потребовал продать игрока, если тот не продлит контракт. Леви пришлось договариваться с «Баварией».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер уже радуется возможному переходу: «Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

«Бавария» всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге».

10 августа «Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о трансфере Кейна более чем за 100 млн евро, игрок намерен завершить переход до 13 августа – в этот день лондонцы стартуют в сезоне выездным матчем против «Брентфорда».

Наблюдаем.

✈️ Кейн в аэропорту ждет трансфер в «Баварию». Сейчас он – герой «Терминала»!

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Yong Teck Lim

20 комментариев

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Василий Костюк
Когда же этот бедняжка уже наконец получит свободу?
+18
-2
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Валерий Нистратов
Ответ Foma T
хочу чтобы Кейн остался и продолжил обсир...ся с курями. Хороший футболист, но ноль характера.
Не плохо он так приподнялся без характера-то. Вам бы так? Может характер мешает?
+5
-1
+4
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Gustav Forsberg
Комментарий удален пользователем
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Fona
Кстати, было опровергнуто, Льюис не лезет в дела клуба, да и Леви на 27%(мб ошибаюсь в числе), владелец клуба.

Но в дело вмешался владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис: по информации Daily Mail, он потребовал продать игрока, если тот не продлит контракт. Леви пришлось договариваться с «Баварией».
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Agent Smith
Можно дипломатической почтой, она не просматривается⚽️
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Имя Фамилия
Кейн видно, что ждал предложения от ПСЖ. Но после трансфера Рамуша стало ясно, что придётся довольствоваться сосисками.
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Ваганов Фидаиль
Ему надо будет сыграть в главной роли "Терминал - 2" вместо Хенкса!
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Максим Черкашин
Ответ Василий Костюк
Когда же этот бедняжка уже наконец получит свободу?
Kane emancipation.😁
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Ложный Латераль
Ответ Rad0
Странное решение. Побить рекорд Ширера и вписать своё имя золотыми буквами в историю АПЛ - достижение как минимум равносильное чемпионству, я считаю. А салатницу немецкую какие-ноунеймы только не выигрывали.
Сравнение не очень. Вот чемпионат мира выигрывал Адиль Рами, для кого то он тоже ноунейм. Судя по вашей логике Кубок Мира тоже никому не нужна? Рекорд можно побить и потом, в условном Брайтоне, а трофеев, а может и ЛЧ выиграть это важнее
+2
-2
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Том Фаррелл
Ответ Rad0
Странное решение. Побить рекорд Ширера и вписать своё имя золотыми буквами в историю АПЛ - достижение как минимум равносильное чемпионству, я считаю. А салатницу немецкую какие-ноунеймы только не выигрывали.
Потом приедет и побьет
Ради такого дела любой большой клуб будет рад его взять
+1
-1
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Александр Колесников
Ответ Gustav Forsberg
Комментарий удален пользователем
в Абердин летит же))
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Gustav Forsberg
Ответ Александр Колесников
в Абердин летит же))
да, вижу уже.
но самолет тот же, поэтому так и подумал.

теперь грешим на GL7T
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Gustav Forsberg
Ответ Валерий Нистратов
Жесть :) Во что превратились люди..
удалить сообщение с недостоверной информацией - это что, плохо?)
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