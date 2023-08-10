35 комментариев

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Шоу Дзюбы и Слуцкого – это супер или катастрофа? Дискуссия из «Нет темы»

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Артем Дзюба Артем Дзюба
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Футбол Футбол

Решают Владислав Воронин и Дмитрий Шнякин.

Героем нового выпуска шоу «Нет темы» стал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Ведущие обсудили проблемы «Зенита», вдохновение «Спартака», баттл с Уткиным, Саудовскую Аравию, Месси и Роналду, а еще подробно поговорили про шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###».

Как к нему относиться? Он вредит нашему футболу или приносит пользу? Найдет ли Слуцкий после этого работу? Ниже – все ответы.

Владислав Воронин: «Мне кажется, шоу на один раз. В смысле, на один сезон. Мне не заходит такое количество однотипного юмора. Постоянно все в одну точку. Да, бывает смешно, иногда попадает так, что можно посмеяться. Я смотрю регулярно, потому что рабочая необходимость, но если бы ее не было, то не смотрел бы постоянно. Еще отмечу, что за один раз никогда не досматривал до конца.

Мне было максимально неуютно, когда пришел Дзагоев и было 1053 шутки про то, что нос не тот, а жене на свадьбе хотелось сфоткаться с другим мужиком. Это смешно в команде, в раздевалке, где особенный юмор, но на широкую аудиторию должна быть все-таки мера. Можно подколоть жестко – да. Только часто с этим перебор. Чувства меры Дзюбе и Слуцкому точно не хватает.

Но я не буду сейчас сидеть и рассказывать, что это недостаточно изысканный юмор. Там есть смешные шутки, есть классное, просто много перебора. И когда Дзюба через слово мат пихает, то эстетически не моя история.

Дмитрий Шнякин: «Пропадает весь цимес использования такого инструмента. Мат перестает работать, даже смешной мат».

Воронин: «Это уже даже не инструмент, а мусор. Ты просто пихаешь матерные слова, чтобы заполнить паузу».

Шнякин: «Их шоу – все-таки большое явление. Может быть, не все люди это прочувствовали, но люди из индустрии понимают, как сложно такое организовать. В нашем футболе создать нечто, где действующая звезда будет в кадре с самым медийным тренером, настоящая продюсерская победа. Уговорить, завалить деньгами или дать ощущение медийной свободы – это еще надо суметь.

Я, если честно, поклонник такого юмора. Я рос в Марьино, рос в спорте. Был в футбольных командах, в дзюдоистских залах и раздевалках. Мне этот бесконечный буллинговый юмор нравится, но должна быть какая-то мера.

Больше всего мне не нравится, что гостю не дают многого сказать. Что Дзюба, что Слуцкий. То же самое происходит, когда Леонид Викторович берет интервью у тренеров. Он даже не столько берет интервью, а сколько беседует, пытаясь подтвердить свои теории.

Воронин: «Я сказал про эстетику и личное восприятие, но надо еще разобрать их шоу как медиафеномен. Несмотря на все минусы, появление такого шоу – супер. Недавно у Сергея Егорова было интервью с менеджером Дзюбы, который говорил: «Вот, наш футбол и так пресный, а вы еще гасите наше шоу». 

Да, для игроков действительно расширяются границы, такие вещи позволяют другими становиться более открытыми. В представлении многих там много штук, выходящих за рамки, но именно эти штуки приоткрывают дорогу, чтобы самовыражаться. Это снимает скованность, другие футболисты начинают вести себя более раскрепощенно.

Шнякин: «Аллюзию на это давным-давно придумал Розанов. Он сказал: «Вася Уткин, как к нему ни относись, двумя метрами роста и многими килограммами веса пробил дырку в стене, а вы все в эту дырочку прошли». Да, он действительно расширил границы, в которых нашлось место многим. Думаю, Слуцкий, Дзюба и продюсеры тоже сейчас расширяют границы, но шоу точно надо корректировать. 

Насчет Слуцкого было много споров. Как же он теперь после этого всего пойдет тренировать? Мне кажется, института репутации в нашем футболе нет. Я более чем уверен, я готов поспорить, что в этом сезоне Леонид Викторович Слуцкий возглавит какую-нибудь российскую команду.

Почему? Зарубежный рынок тренеров слишком сузился для России, к нам менее охотно едут. Если мы берем наших топовых и популярных тренеров, их не так много осталось. Семин тот же, например, уже на пенсии. Все смеются над Талалаевым и Рахимовым, что они постоянно на «Матч ТВ», но эта схема работает. Они мелькают, они в кадре, их видят, о них помнят. 

Удивительно же: сейчас самый популярный тренер страны тот, кто не тренирует. Значит, он скоро будет тренером.

Фото: YouTube/Нет темы, Коммент.Шоу

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

35 комментариев

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9_volk
"супер или катастрофа?"

это суперкатастрофа.
+36
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Руслан Узденов
Шоу Дзюбы и Слуцкого - это просто шлак. Есть вот эта категория детей - 14-17 лет, которые по подворотням ходят с энергетиками, сигаретами и тд., которые будут это с удовольствием смотреть, думая, что мат в эфире и абсолютно плоские, извращённые шутки - это круто.
+27
-3
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DanielCarvalho
Искренне непонятно откуда столько просмотров, а ещё более-хвалебные залайканые комментарии. Смотреть как летят словесные помои от этих двоих на ютубе, или подойти к компании алкашам-слушать такие же истории с матом. не интересно, не смешно, тупо, мерзко, отвратительно, противно-только так описать можно
+12
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Один живой
Не знаю, я смотрю мне нравится. Нужно делать сноску на то что это футбольная тематика, а она крайне специфична, но любой выпуск "ну так нельзя" в разы лучше любого репортажа, участия в любых программах Шнякина. А остальных двух сабжей мало кто знает и не узнает. Кстати вот это сборище троих граждан как нельзя лучше можно охарактеризовать названием передачи Слуцкого и Дзюбы. Скучно, вяло и вообще никак.
+8
-2
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Melnikov1968
Ни разу не смотрел и желания не возникает . Обы персонажа абсолютно неинтересны.
+4
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Никул
Там основная проблема не в мате даже, все слишком однообразно. Первый выпуск забавно, а дальше все под копирку. Как анекдот рассказанный дважды. 70 процентов шуток про внешность, лишний вес, облысение итд и тп. Просто неинтересно становится. Но в Ютубе и вообще в медиа, главный kpi это просмотры, остальное лирика. В этом смысле они успешны.
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Руслан Узденов
Ответ путин вовка
Мне 40. По подворотням не хожу, энергетик не пью. Смотрю и ржу, с удовольствием
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один.
+3
0
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banchik1
Любая новая движуха (ну ладно, почти любая) это хорошо, она разгоняет затхлость мейнстрима без разницы где, дает росту новому и свежему (не обязательно, что лучшему в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной куда более вероятному). И в этом плане появление данного шоу хорошо. Другое дело, что субъективно оно, шоу, крайне неоднозначно и как по мне не всегда интересно. Ну, для этого у людей, его создающих, и есть голова на плечах, чтобы уметь и шоу менять и самим меняться. Хочу надеяться, что есть.
+2
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Филипп Марьяновский
Было бы здорово увидеть нечто среднее между интересным, но совершенно беззубым подкастом Сычёва и Казанского, и этой клоунадой. Мне кажется, был бы топ
+2
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Recreated
Ответ Руслан Узденов
Шоу Дзюбы и Слуцкого - это просто шлак. Есть вот эта категория детей - 14-17 лет, которые по подворотням ходят с энергетиками, сигаретами и тд., которые будут это с удовольствием смотреть, думая, что мат в эфире и абсолютно плоские, извращённые шутки - это круто.
Да я думаю, они позже всё-равно отвернутся от этого гамна!
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a2wai
Ответ Кирилл Смирнов
когда Шнякин назвал это "шоу" большим явлением, у меня отпали последние сомнения в его способности адекватно формулировать. У человека вроде высшее образование,опыт. Но большое явление - это явление,имеющее ценность,значимость для общества. Какую,блин,ценность создаёт это шоу? Не понимаю,хоть убей, как и то,что это явление
Ну оно определенно имеет ценность - это пособие, как не надо работать в таком формате, причем это пособие выкладывают еженедельно)

Правда, вряд ли об этом, например, сам Шнякин догадывается)
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Bob Dylan
Знаете, в одной из книг Джона Грина есть главный герой, который любит читать биографии знаменитых людей, в т.ч. писателей. При том, что ни одной из их книг он не прочел.

Вот и я тоже люблю читать про шоу, которые я не смотрел и не собираюсь смотреть в будущем)
Удивительно интересно бывает)
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градус ненависти
Я, если честно, поклонник такого юмора (с)

Не сомневался, что именно Шнякину понравится
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Это позор. Пончик слуцкий и инфоцыган дзюба позорят и без того проблемный российский футбол
Выпуск с Геничем неплох, кстати.
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Bob Dylan
Ответ Лев Бабенко
Комментарий удален модератором
Не соглашусь с третьим пунктом. Все же если я знаю, что кто-то творит хрень, бьет стулом, не знает, вращается ли Луна вокруг Земли и т.п., то это накладывает отпечаток на отношение к человеку как к игроку. И игроку-как к человеку.
Говорю в данном случае исключительно про себя.

И, кстати, наоборот, если знаю, что человек с золотой медалью, занимается благотворительностью и так далее, то буду ему прощать ошибки, которые другому бы не простил.
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Макс237
Да забыли уже все.
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DanielCarvalho
Это шоу для такого контингента, как есть персонаж у бэд комедиан, такой мужичок в майке, который хлебает пивасик, и гогочет над всякими тупыми и плоскими шутками. Типа «ыыыы он сказал слово х*й хыыыыы» и звук как он пьет пивасик)
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ymuller
А зачем получать ответ на этот вопрос? Тем более в нынешнее время, каждый смотрит то что хочет и все, есть зритель - есть шоу, остальных смотреть никто не заставляет
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Aleksandr Danilov
Мне, как человеку игравшему в хоккей до 17 лет, понятно, откуда такой юмор. Они просто выносят то, что у них происходит в раздевалке. Нужно ли это делать? Ходить в туалет или заниматься сексом на камеру тоже вряд ли уместно
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AntOn
Это несмешная прогорклая гадость ... деградация
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Главный редактор спортса только что описал спортс, который ради трафика использует одни и теже приемы, как Дзюба и Слуцкий. Принцип одинаковый.
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Кирилл Смирнов
Ответ Лев Бабенко
Комментарий удален модератором
кстати,лучшие из выпусков +100500 сделаны очень классно и в плане контента, и в плане языка, которым это все преподносилось
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Кирилл Смирнов
когда Шнякин назвал это "шоу" большим явлением, у меня отпали последние сомнения в его способности адекватно формулировать. У человека вроде высшее образование,опыт. Но большое явление - это явление,имеющее ценность,значимость для общества. Какую,блин,ценность создаёт это шоу? Не понимаю,хоть убей, как и то,что это явление
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antonio banderas
Чаксто сильно перегибают, но видимо есть своя аудитория, раз столько просмотров.
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Трент Резнор
Эксперт Шнякин 🤦🏼‍♂️ Его нудные футбольные комментарии хочется заменить на этих двоих с первых секунд.
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