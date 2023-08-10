35 комментариев

Решают Владислав Воронин и Дмитрий Шнякин.

Героем нового выпуска шоу «Нет темы» стал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Ведущие обсудили проблемы «Зенита», вдохновение «Спартака», баттл с Уткиным, Саудовскую Аравию, Месси и Роналду, а еще подробно поговорили про шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###».

Как к нему относиться? Он вредит нашему футболу или приносит пользу? Найдет ли Слуцкий после этого работу? Ниже – все ответы.

Владислав Воронин: «Мне кажется, шоу на один раз. В смысле, на один сезон. Мне не заходит такое количество однотипного юмора. Постоянно все в одну точку. Да, бывает смешно, иногда попадает так, что можно посмеяться. Я смотрю регулярно, потому что рабочая необходимость, но если бы ее не было, то не смотрел бы постоянно. Еще отмечу, что за один раз никогда не досматривал до конца.

Мне было максимально неуютно, когда пришел Дзагоев и было 1053 шутки про то, что нос не тот, а жене на свадьбе хотелось сфоткаться с другим мужиком. Это смешно в команде, в раздевалке, где особенный юмор, но на широкую аудиторию должна быть все-таки мера. Можно подколоть жестко – да. Только часто с этим перебор. Чувства меры Дзюбе и Слуцкому точно не хватает.

Но я не буду сейчас сидеть и рассказывать, что это недостаточно изысканный юмор. Там есть смешные шутки, есть классное, просто много перебора. И когда Дзюба через слово мат пихает, то эстетически не моя история.

Дмитрий Шнякин: «Пропадает весь цимес использования такого инструмента. Мат перестает работать, даже смешной мат».

Воронин: «Это уже даже не инструмент, а мусор. Ты просто пихаешь матерные слова, чтобы заполнить паузу».

Шнякин: «Их шоу – все-таки большое явление. Может быть, не все люди это прочувствовали, но люди из индустрии понимают, как сложно такое организовать. В нашем футболе создать нечто, где действующая звезда будет в кадре с самым медийным тренером, настоящая продюсерская победа. Уговорить, завалить деньгами или дать ощущение медийной свободы – это еще надо суметь.

Я, если честно, поклонник такого юмора. Я рос в Марьино, рос в спорте. Был в футбольных командах, в дзюдоистских залах и раздевалках. Мне этот бесконечный буллинговый юмор нравится, но должна быть какая-то мера.

Больше всего мне не нравится, что гостю не дают многого сказать. Что Дзюба, что Слуцкий. То же самое происходит, когда Леонид Викторович берет интервью у тренеров. Он даже не столько берет интервью, а сколько беседует, пытаясь подтвердить свои теории.

Воронин: «Я сказал про эстетику и личное восприятие, но надо еще разобрать их шоу как медиафеномен. Несмотря на все минусы, появление такого шоу – супер. Недавно у Сергея Егорова было интервью с менеджером Дзюбы, который говорил: «Вот, наш футбол и так пресный, а вы еще гасите наше шоу».

Да, для игроков действительно расширяются границы, такие вещи позволяют другими становиться более открытыми. В представлении многих там много штук, выходящих за рамки, но именно эти штуки приоткрывают дорогу, чтобы самовыражаться. Это снимает скованность, другие футболисты начинают вести себя более раскрепощенно.

Шнякин: «Аллюзию на это давным-давно придумал Розанов. Он сказал: «Вася Уткин, как к нему ни относись, двумя метрами роста и многими килограммами веса пробил дырку в стене, а вы все в эту дырочку прошли». Да, он действительно расширил границы, в которых нашлось место многим. Думаю, Слуцкий, Дзюба и продюсеры тоже сейчас расширяют границы, но шоу точно надо корректировать.

Насчет Слуцкого было много споров. Как же он теперь после этого всего пойдет тренировать? Мне кажется, института репутации в нашем футболе нет. Я более чем уверен, я готов поспорить, что в этом сезоне Леонид Викторович Слуцкий возглавит какую-нибудь российскую команду.

Почему? Зарубежный рынок тренеров слишком сузился для России, к нам менее охотно едут. Если мы берем наших топовых и популярных тренеров, их не так много осталось. Семин тот же, например, уже на пенсии. Все смеются над Талалаевым и Рахимовым, что они постоянно на «Матч ТВ», но эта схема работает. Они мелькают, они в кадре, их видят, о них помнят.

Удивительно же: сейчас самый популярный тренер страны тот, кто не тренирует. Значит, он скоро будет тренером.

Фото: YouTube/Нет темы, Коммент.Шоу

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»