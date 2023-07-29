9 комментариев

Мы уже привыкли, что деньги Саудовской Аравии привлекают игроков всех возрастов. А что с тренерами? Некоторые из них тоже не могут устоять – перспективнейший немецкий тренер Маттиас Яйссле из «Ред Булл Зальцбург» едет в «Аль-Ахли». Со скандалом!

Яйссле переманили за 2 дня до старта чемпионата. «Зальцбург» отстранил его из-за переговоров

Днем 28 июля Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Ахли» близок к подписанию контракта с Яйссле – все детали уладят до конца недели. Но оказалось, что в «Ред Булле» ничего не знали о переговорах тренера с ближневосточным клубом. И это за два дня до старта чемпионата Австрии.

Яйссле сразу же отстранили от работы, как только вскрылось общение с другой командой.

«Мы считаем, что тренер, который так занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен работать в нашей команде. Хотим начать сезон полными энергии и сосредоточенности – и мы требуем 100% отдачи от всех в клубе», – заявил СЕО «Ред Булла» Штефан Райтер.

Кто-то из журналистов заявил, что Маттиаса даже уволили, но по факту его только отстранили. Теперь к первому туру команду готовят ассистенты –Флоренс Кох и Александр Хаузер. А сам Яйссле уже в «Аль-Ахли».

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, «Ред Булл Зальцбург» получит за Яйссле около 3-4 млн евро.

«Теперь, когда Маттиас Яйссле завершил переход, мы находимся в поисках главного тренера. Хотим найти его как можно быстрее: того, кто знаком с нашим стилем и может продолжить развитие команды по «пути Зальцбурга», который до этого был очень успешен.

Время Маттиаса в клубе закончилось не так, как нам бы хотелось. Но мы желаем ему всего лучшего в Саудовской Аравии и благодарим за работу», – говорится в официальном заявлении клуба.

Яйссле – очень перспективный тренер. Выходил в плей-офф ЛЧ и отказывал «Локомотиву»

Уход Яйссле – большая новость. Да, в Саудовской Аравии уже работают несколько известных тренеров. Но Стивен Джеррард, Славен Билич и Нуну Эшпириту Санту поехали туда после неудач в АПЛ, а Жорже Жезуш и Луиш Каштру после 60 лет открыты для самых разных лиг и клубов.

Яйссле – другое дело. Маттиасу всего 35 лет (на год моложе Юлиана Нагельсманна), он рано закончил скромную карьеру в «Хоффенхайме» и сразу пошел работать тренером в систему «Ред Булла».

Самостоятельную карьеру тренера начал в 2021 году, но за 2,5 года уже дважды выигрывал чемпионат Австрии и выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Прошлый сезон «Ред Булл» прошел с одним поражением в австрийской Бундеслиге. В марте издание FourFourTwo поставило Яйссле на 5-е место в списке лучших молодых тренеров – между Венсаном Компани («Бернли») и Уиллом Стилом («Реймс»).

Ожидалось, что Яйссле в ближайшее время перейдет на работу в Бундеслигу – например, в тот же «РБ Лейпциг». Уже летом были слухи об интересе «Монако». А до этого в 2021 году Ральф Рангник зазывал тренера из системы «Ред Булла» в новый проект в «Локомотиве» – Маттиас отказался.

А теперь вот не устоял перед предложением «Аль-Ахли». Отчасти из-за крепкого состава – Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез и вот-вот привезут Аллена Сен-Максимена.

Яйссле подписал контракт до 2026 года – он еще может вернуться в Европу 38-летним молодым тренером, но уже миллионером. Правда, деталей по зарплате пока нет.

Фото: Fabrizio Andrea Bertani, FrankHoermann, Eibner-Pressefoto, /Global Look Press