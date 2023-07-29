9 комментариев

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«Аль-Ахли» шокировал «Зальцбург» – увел тренера за два дня до сезона. Перспективный Яйссле уехал на заработки в 35

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Мы уже привыкли, что деньги Саудовской Аравии привлекают игроков всех возрастов. А что с тренерами? Некоторые из них тоже не могут устоять – перспективнейший немецкий тренер Маттиас Яйссле из «Ред Булл Зальцбург» едет в «Аль-Ахли». Со скандалом! 

Яйссле переманили за 2 дня до старта чемпионата. «Зальцбург» отстранил его из-за переговоров

Днем 28 июля Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Ахли» близок к подписанию контракта с Яйссле – все детали уладят до конца недели. Но оказалось, что в «Ред Булле» ничего не знали о переговорах тренера с ближневосточным клубом. И это за два дня до старта чемпионата Австрии.

Яйссле сразу же отстранили от работы, как только вскрылось общение с другой командой.

«Мы считаем, что тренер, который так занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен работать в нашей команде. Хотим начать сезон полными энергии и сосредоточенности – и мы требуем 100% отдачи от всех в клубе», – заявил СЕО «Ред Булла» Штефан Райтер.

Кто-то из журналистов заявил, что Маттиаса даже уволили, но по факту его только отстранили. Теперь к первому туру команду готовят ассистенты –Флоренс Кох и Александр Хаузер. А сам Яйссле уже в «Аль-Ахли».

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, «Ред Булл Зальцбург» получит за Яйссле около 3-4 млн евро.

«Теперь, когда Маттиас Яйссле завершил переход, мы находимся в поисках главного тренера. Хотим найти его как можно быстрее: того, кто знаком с нашим стилем и может продолжить развитие команды по «пути Зальцбурга», который до этого был очень успешен.

Время Маттиаса в клубе закончилось не так, как нам бы хотелось. Но мы желаем ему всего лучшего в Саудовской Аравии и благодарим за работу», – говорится в официальном заявлении клуба.

Яйссле – очень перспективный тренер. Выходил в плей-офф ЛЧ и отказывал «Локомотиву»

Уход Яйссле – большая новость. Да, в Саудовской Аравии уже работают несколько известных тренеров. Но Стивен Джеррард, Славен Билич и Нуну Эшпириту Санту поехали туда после неудач в АПЛ, а Жорже Жезуш и Луиш Каштру после 60 лет открыты для самых разных лиг и клубов.

Яйссле – другое дело. Маттиасу всего 35 лет (на год моложе Юлиана Нагельсманна), он рано закончил скромную карьеру в «Хоффенхайме» и сразу пошел работать тренером в систему «Ред Булла».

Самостоятельную карьеру тренера начал в 2021 году, но за 2,5 года уже дважды выигрывал чемпионат Австрии и выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Прошлый сезон «Ред Булл» прошел с одним поражением в австрийской Бундеслиге. В марте издание FourFourTwo поставило Яйссле на 5-е место в списке лучших молодых тренеров – между Венсаном Компани («Бернли») и Уиллом Стилом («Реймс»).

Ожидалось, что Яйссле в ближайшее время перейдет на работу в Бундеслигу – например, в тот же «РБ Лейпциг». Уже летом были слухи об интересе «Монако». А до этого в 2021 году Ральф Рангник зазывал тренера из системы «Ред Булла» в новый проект в «Локомотиве» – Маттиас отказался.

А теперь вот не устоял перед предложением «Аль-Ахли». Отчасти из-за крепкого состава – Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез и вот-вот привезут Аллена Сен-Максимена.

Яйссле подписал контракт до 2026 года – он еще может вернуться в Европу 38-летним молодым тренером, но уже миллионером. Правда, деталей по зарплате пока нет.

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Фото: Fabrizio Andrea Bertani, FrankHoermann, Eibner-Pressefoto, /Global Look Press

9 комментариев

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V.Vega
- Деньги-деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень.
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё дребедень,
А остальное всё дребебедень (c)
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red hikkikomori
И правильно, я бы тоже ушел от работодателя, который применяет к тебе санкции за общение с другим потенциальным работодателем. Другой вопрос что он пошел в СА, но тут тоже понятно, лучше нормально заработать, пока есть возможность, не факт же что вырастешь в Европе в топ-тренера, да и если удачно все сложится можно и вернуться в Европу
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Isshin88
С учётом того что там заваливают деньгами совсем не удивительно…
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Trash Talking
Футбол действительно становится профессией в традиционном смысле слова, а не мечтой. Раньше деньги были как дополнение к известности, теперь можно пробиваться в футбол, только чтобы тебя заметили богатые шейхи.
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tony
Тренерский век долгий. Если реально перспективный специалист, то после хорошего заработка еще вернется в Европу.
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Лучше б молчал
Долгие годы все так мило закрывали глаза на то, куда катится футбол. На то, как финансовый fair play образовал пропасть между суперклубами и всеми остальными. На то, как богатейшая английская Премьер-Лига обескровливала даже лиги первого порядка. На то, что даже в групповом этапе Лиги Чемпионов большинство матчей стали пустой предсказуемой формальностью. На то, что в европейском футболе нет и намёка на попытки ввести что-то уравнивающее по американскому образцу - вроде драфта, потолка зарплат и ограничений трансферов.
Но вот пришли саудиты, доведшие все пороки европейского футбола до абсурда, и мы теперь будем закатывать глазки? Как же так, ведь есть понятие чести?
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fellx
Ну шо, УЕФА? Пока вы там боритесь с Барсой и Ювентусом, Саудия уже создаёт суперлигу, порвала рынок и устроила полный бардак в зарплатах. И самое интересное - УЕФА ничего не сможет с этим сделать
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