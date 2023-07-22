23 комментария

Двухнедельное затишье по главной трансферной саге этого лета прервала мощная буря. В Париже настроены избавиться от Килиана Мбаппе уже в ближайшее время.

«ПСЖ» взбесило, что Мбаппе хочет уйти бесплатно следующим летом – похоже, у него договоренность с «Реалом»

Еще в пятницу днем долетали новости с надеждами из Франции: парижский клуб якобы предлагал Мбаппе миллиард евро, но с контрактом почти до конца карьеры.

Уже вечером тон кардинально поменялся: L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо написали, что Килиана исключили из заявки на турне по Японии и выставили на трансфер .

О том, что игрок не полетит в Азию, ему сообщили после товарняка с «Гавром» (2:0, Мбаппе забил на 91-й минуте). В «ПСЖ» уверены – их главная звезда уже договорилась с «Реалом» о переходе свободным агентом летом 2024-го. Такое развитие событий парижан не устраивает.

Sky Sports подобрал еще более резкую формулировку: в «ПСЖ» считают Мбаппе предателем , а в турне поедут только те игроки, которые «преданы клубу и хотят остаться». Такую реакцию в «ПСЖ» объясняют тем, что Килиан не сдержал обещание: ранее он говорил, что не уйдет без компенсации.

Теперь потенциальные претенденты на Мбаппе могут действовать смелее – «ПСЖ» окончательно открыт для переговоров. L’Equipe пишет, что некоторые клубы уже сделали запрос.

Контракт Килиана с «Парижем» истекает летом 2024-го.

Мбаппе не спешит с уходом. Он не прочь заработать везде: бонус за лояльность от «ПСЖ» и подписной от «Реала»

Новый сезон сериала с трансфером Мбаппе стартовал с самого начала лета. В начале июня стало известно о письме Килиана руководству «ПСЖ», где игрок подчеркнул, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25. При этом он намерен отработать контракт до конца и уйти свободным агентом следующим летом.

Мбаппе важно получить от «ПСЖ» 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему обещали в мае 2022-го при продлении. С этими 150 млн Килиан хотел бы уйти как свободный агент и договориться о переходе в «Реал» в январе 2024-го – сразу же, когда будет легально вести переговоры. И это еще не все: сторона Мбаппе рассчитывает на подписной бонус от «Реала», якобы еще год назад согласовали сумму в районе 100-125 млн евро.

«ПСЖ» не хочет терять главную звезду бесплатно, поэтому в июле из клуба пошла нервозная реакция. В Париже поставили ультиматум: или продление, или продажа сразу. Президент Нассер Аль-Хелайфи то грозился, то давил на совесть: «Я разочарован. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой!»

На решение Мбаппе дали время до 31 июля. Сообщалось, что к переговорам вновь подключался президент Франции Эммануэль Макрон.

Но сторона Мбаппе пока стоит на своем. Летний трансфер сорвет его финансовые планы. Игроку тогда не достанется бонус за лояльность, а новый клуб (даже если это будет «Реал») вряд ли станет платить сотню приветственных миллионов, потому что они уйдут на сам трансфер.

Развязка все ближе.

Фото: East News/Julien DE ROSA / AFP; Gao Jing/XinHua/Global Look Press