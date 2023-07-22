23 комментария

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«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

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Двухнедельное затишье по главной трансферной саге этого лета прервала мощная буря. В Париже настроены избавиться от Килиана Мбаппе уже в ближайшее время.

«ПСЖ» взбесило, что Мбаппе хочет уйти бесплатно следующим летом – похоже, у него договоренность с «Реалом»

Еще в пятницу днем долетали новости с надеждами из Франции: парижский клуб якобы предлагал Мбаппе миллиард евро, но с контрактом почти до конца карьеры.

Уже вечером тон кардинально поменялся: L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо написали, что Килиана исключили из заявки на турне по Японии и выставили на трансфер.

О том, что игрок не полетит в Азию, ему сообщили после товарняка с «Гавром» (2:0, Мбаппе забил на 91-й минуте). В «ПСЖ» уверены – их главная звезда уже договорилась с «Реалом» о переходе свободным агентом летом 2024-го. Такое развитие событий парижан не устраивает.

Sky Sports подобрал еще более резкую формулировку: в «ПСЖ» считают Мбаппе предателем, а в турне поедут только те игроки, которые «преданы клубу и хотят остаться». Такую реакцию в «ПСЖ» объясняют тем, что Килиан не сдержал обещание: ранее он говорил, что не уйдет без компенсации.

Теперь потенциальные претенденты на Мбаппе могут действовать смелее – «ПСЖ» окончательно открыт для переговоров. L’Equipe пишет, что некоторые клубы уже сделали запрос.

Контракт Килиана с «Парижем» истекает летом 2024-го. 

Мбаппе не спешит с уходом. Он не прочь заработать везде: бонус за лояльность от «ПСЖ» и подписной от «Реала»

Новый сезон сериала с трансфером Мбаппе стартовал с самого начала лета. В начале июня стало известно о письме Килиана руководству «ПСЖ», где игрок подчеркнул, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25. При этом он намерен отработать контракт до конца и уйти свободным агентом следующим летом.

Мбаппе важно получить от «ПСЖ» 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему обещали в мае 2022-го при продлении. С этими 150 млн Килиан хотел бы уйти как свободный агент и договориться о переходе в «Реал» в январе 2024-го – сразу же, когда будет легально вести переговоры. И это еще не все: сторона Мбаппе рассчитывает на подписной бонус от «Реала», якобы еще год назад согласовали сумму в районе 100-125 млн евро.

«ПСЖ» не хочет терять главную звезду бесплатно, поэтому в июле из клуба пошла нервозная реакция. В Париже поставили ультиматум: или продление, или продажа сразу. Президент Нассер Аль-Хелайфи то грозился, то давил на совесть: «Я разочарован. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой!»

На решение Мбаппе дали время до 31 июля. Сообщалось, что к переговорам вновь подключался президент Франции Эммануэль Макрон.

Но сторона Мбаппе пока стоит на своем. Летний трансфер сорвет его финансовые планы. Игроку тогда не достанется бонус за лояльность, а новый клуб (даже если это будет «Реал») вряд ли станет платить сотню приветственных миллионов, потому что они уйдут на сам трансфер.

Развязка все ближе.

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

Фото: East News/Julien DE ROSA / AFP; Gao Jing/XinHua/Global Look Press

23 комментария

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Akbar_Uk
Криштиану наглеть по ЗП начал после 30, Месси тоже, что было справедливо. А этот... Ему ещё 25 нет. Токсичен парень...
+30
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Игорь Рыжков
Ответ Akbar_Uk
Криштиану наглеть по ЗП начал после 30, Месси тоже, что было справедливо. А этот... Ему ещё 25 нет. Токсичен парень...
Ну Роналду и Месси когда начали наглеть, у них уже было по нескольку ЗМ. А у Мбаппе нет ничего, кроме авансов, что это будущая суперзвезда...
+18
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Нефанатик
Ответ Akbar_Uk
Криштиану наглеть по ЗП начал после 30, Месси тоже, что было справедливо. А этот... Ему ещё 25 нет. Токсичен парень...
А в чем наглость? Ему предложили? Да! И с чего ему от чего от отказываться? Из-за того, что кучка неудачников на спортсру его осудит?
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korysh
ну эти все угрозы ПСЖ просто смешны. Он точно скорее год проведет в запасе, чем потеряет 250 миллионов, а потом еще и уйдёт туда, куда хочет
+4
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Нефанатик
2022. ПСЖ, Макрон, Катарские шейхи - Мбаппе, не уходи в Реал, продли контракт до 2024 года и потом делай что хочешь.
2023. ПСЖ - Мбаппе предатель. Не хочет продевать контракт и хочет получить деньги что мы ему обещали за отказ от перехода в Реал.
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Азатхан Чекабаев
Автор
Ответ Тюменский медвежонок
он кстати вчера в товарке против Гавра во втором тайме на 66 минуте вышел и гол забил на 91+ минуте, почему про это никто не пишет? то есть тренер то вроде вообще не в теме что творится и наигрывает его
В посте упомянуто о вчерашнем голе
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Денис Рыжков
Сериал Черепашки Ниндзя-1 серия
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Нефанатик
Ответ liverpool and barcelona fan
Сезон без футбола повлияет на качество игры уж точно
Он же не сидя проведет этот сезон. Люди после травмы возвращаются. А тут просто не будет играть, но будет тренироваться.
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Илья Назаров
Ответ Денис Рыжков
Сериал Черепашки Ниндзя-1 серия
125
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ARIGAMI ARIGAMI
Более вероятный сценарий, что никуда Мбаппе не уйдет ни сейчас, ни в 24 году
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liverpool and barcelona fan
Сезон без футбола повлияет на качество игры уж точно
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Flavius
Мбаппемба нашёл идеальных лохов, которые сидят на мешках с деньгами ))
Каждый раз ведутся как первый раз
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Vinnipukh Vinni
Развязка все ближе.
————
Если исходить из планов Мбаппе, до развязки ещё целый год.
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Тюменский медвежонок
он кстати вчера в товарке против Гавра во втором тайме на 66 минуте вышел и гол забил на 91+ минуте, почему про это никто не пишет? то есть тренер то вроде вообще не в теме что творится и наигрывает его
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Rister81
Ответ Akbar_Uk
Криштиану наглеть по ЗП начал после 30, Месси тоже, что было справедливо. А этот... Ему ещё 25 нет. Токсичен парень...
Разница лишь в том,что Рон и Месси сами просили повысить контракт,Мбаппе никого не просил,ПСЖ сам дал ему такую зарплату и власть,только чтобы он не ушел в Реал,пусть теперь мучаются )
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Flavius
Ответ Rister81
Разница лишь в том,что Рон и Месси сами просили повысить контракт,Мбаппе никого не просил,ПСЖ сам дал ему такую зарплату и власть,только чтобы он не ушел в Реал,пусть теперь мучаются )
Ты, я вижу, во всех переговорах поучавствовал - и когда Месси с Роналду котракты продлевали, и когда Мбаппе подписывали ))
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Илья Назаров
Ответ Имя Фамилия
Просто напомню, что Мбаппе зарабатывал 12 лямов в год, мечтал выиграть ЛЧ с родным клубом и его всё устраивало до того как появился перец и в обход всех правил ведения переговоров начал махать у того перед носом деньгами, предлагая зп 100 млн в год и баснословные бонусы. И Мбаппе далеко не первый игрок, зарплата которого улетела в космос из-за провокаций мадридской мафии, особенно хорошо об этом знают в АПЛ. А потом этот лицемер днями напролёт строчит в своей ручной Марке, что шейхи перегревают рынок 🤡
Да да…. Во всём виноват Реал а не шейхи с баблом…
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Нефанатик
Ответ Rister81
Не понимаю людей,которые обвиняют Мбаппе ? Игрок соблюдает контракт,не устраивает диверсии и спокойно играет.Тут вина «недалеких» шейхов,которые дали игроку такой контракт всего на 2 года,лишь бы он не ушел в Реал,теперь пусть пожинают плоды.ПСЖ это ходячий цирк,где игроков покупают до назначения тренера,где в команде раздутые зарплаты,где один игрок может быть выше команды,а Мбаппе если в Реал перейдет,уверен,игрок преобразится в плане игры и характера,Реал это другой уровень)
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Andrew Chepaylo
Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
А барса то тут причем? Месси свой клуб тоже досуха выдоил, верней ещё 3 года доить будет🤔 уж не барсофанам чёт про мбаппэ говорить
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SaH4r.
сезон 34, серия 167
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