23 комментария

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!
Двухнедельное затишье по главной трансферной саге этого лета прервала мощная буря. В Париже настроены избавиться от Килиана Мбаппе уже в ближайшее время.
«ПСЖ» взбесило, что Мбаппе хочет уйти бесплатно следующим летом – похоже, у него договоренность с «Реалом»
Еще в пятницу днем долетали новости с надеждами из Франции: парижский клуб якобы предлагал Мбаппе миллиард евро, но с контрактом почти до конца карьеры.
Уже вечером тон кардинально поменялся: L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо написали, что Килиана исключили из заявки на турне по Японии и выставили на трансфер.
О том, что игрок не полетит в Азию, ему сообщили после товарняка с «Гавром» (2:0, Мбаппе забил на 91-й минуте). В «ПСЖ» уверены – их главная звезда уже договорилась с «Реалом» о переходе свободным агентом летом 2024-го. Такое развитие событий парижан не устраивает.
Sky Sports подобрал еще более резкую формулировку: в «ПСЖ» считают Мбаппе предателем, а в турне поедут только те игроки, которые «преданы клубу и хотят остаться». Такую реакцию в «ПСЖ» объясняют тем, что Килиан не сдержал обещание: ранее он говорил, что не уйдет без компенсации.
Теперь потенциальные претенденты на Мбаппе могут действовать смелее – «ПСЖ» окончательно открыт для переговоров. L’Equipe пишет, что некоторые клубы уже сделали запрос.
Контракт Килиана с «Парижем» истекает летом 2024-го.
Мбаппе не спешит с уходом. Он не прочь заработать везде: бонус за лояльность от «ПСЖ» и подписной от «Реала»
Новый сезон сериала с трансфером Мбаппе стартовал с самого начала лета. В начале июня стало известно о письме Килиана руководству «ПСЖ», где игрок подчеркнул, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25. При этом он намерен отработать контракт до конца и уйти свободным агентом следующим летом.
Мбаппе важно получить от «ПСЖ» 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему обещали в мае 2022-го при продлении. С этими 150 млн Килиан хотел бы уйти как свободный агент и договориться о переходе в «Реал» в январе 2024-го – сразу же, когда будет легально вести переговоры. И это еще не все: сторона Мбаппе рассчитывает на подписной бонус от «Реала», якобы еще год назад согласовали сумму в районе 100-125 млн евро.
«ПСЖ» не хочет терять главную звезду бесплатно, поэтому в июле из клуба пошла нервозная реакция. В Париже поставили ультиматум: или продление, или продажа сразу. Президент Нассер Аль-Хелайфи то грозился, то давил на совесть: «Я разочарован. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой!»
На решение Мбаппе дали время до 31 июля. Сообщалось, что к переговорам вновь подключался президент Франции Эммануэль Макрон.
Но сторона Мбаппе пока стоит на своем. Летний трансфер сорвет его финансовые планы. Игроку тогда не достанется бонус за лояльность, а новый клуб (даже если это будет «Реал») вряд ли станет платить сотню приветственных миллионов, потому что они уйдут на сам трансфер.
Развязка все ближе.
Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона
Фото: East News/Julien DE ROSA / AFP; Gao Jing/XinHua/Global Look Press
2023. ПСЖ - Мбаппе предатель. Не хочет продевать контракт и хочет получить деньги что мы ему обещали за отказ от перехода в Реал.
Каждый раз ведутся как первый раз
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Если исходить из планов Мбаппе, до развязки ещё целый год.