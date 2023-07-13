9 комментариев

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Последний Мальдини ушел из «Милана». Впервые за 45 лет не осталось никого из династии

Милан Милан
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини
Чезаре Мальдини Чезаре Мальдини
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Кристиан Мальдини Кристиан Мальдини
Футбол Футбол

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Печальный момент для болельщиков «Милана»: в начале лета с поста технического директора уволили Паоло Мальдини, а 10 июля в аренду в «Эмполи» ушел Даниэль Мальдини.

Это означает, что впервые с 1978 года в системе клуба не будет ни одного Мальдини.

Династия Мальдини в «Милане»

Получается, что за 123 лет существования «Милана» какой-либо представитель семейства Мальдини был в клубе на протяжении 60 лет – почти половину истории клуба. В январе 2021 года суммарное количество игр всех Мальдини в «Милане» дошло до 1000.

• Династия началась с Чезаре Мальдини, который побывал и игроком, и тренером, и техническим директором.

• Самый большой вклад, конечно, у Паоло. Он был воспитанником клуба с 10 лет. Потом стал капитаном и легендой – одних только кубков чемпионов выиграл 5 штук. А потом привел команду к титулу уже в качестве руководителя.

После завершения игровой карьеры Паоло Мальдини в системе «Милана» остались его сыновья.

• Старший Кристиан по примеру отца и деда стал центральным защитником, но так и не сыграл за главную команду (хоть и был капитаном Примаверы). В прошлом сезоне 27-летний Мальдини провел всего 3 матча за «Лекко» в Серии С – команда поднялась в дивизион повыше, но с 1 июля Кристиан без клуба.

• Даниэль Мальдини, младший сын Паоло, стал полузащитником и даже выиграл скудетто c «Миланом». Прошлый сезон Даниэль провел в аренде в «Специи» – 20 матчей, 3 гола.

21-летний полузащитник оказался не нужен «Милану», поэтому его с удовольствием взял в аренду «Эмполи» – команда, которая умеет раскрывать таланты. У Даниэля есть шанс вернуться в родной клуб, ведь он пока уехал только на сезон.

Правда, «Эмполи» может выкупить Мальдини в конце сезона. Но и у «Милана» предусмотрена опция обратного выкупа.

Почему «Милан» уволил Паоло Мальдини?

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Фото: Gettyimages.ru/Chris Ricco, Laurence Griffiths; Maurizio Borsari, Ralf Ibing/Global Look Press

9 комментариев

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Александр В. Журавлев
Ответ Сэйлор Мун
Я бы был куда больше рад, если бы в Милан вернулся на управленческую должность Газидис, нежели Мальдини средний, и тем более младший. Ну нет и нет Мальдини никакого в Милане, ни тепло, ни холодно, главное чтобы состав усиляли. Барези уже сколько лет занимает весьма сомнительную должность в клубе, не бузит, а спокойно работает. Но Павлику была нужна именно власть. Вот именно поэтому полностью поддерживаю баннер Курвы Суд - В Милане есть только один Капитан "6".
Не бузит и спокойно работает на сомнительной должности? Так себе характеристика.

А перфомансы Курвы Суд прекрасно показывает, что там люди быстро забывают добро. И не ценят ничего кроме своего мнения. Так себе авторитеты.

Капитан №6 - один. И капитан №3 - один.
+10
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+10
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Mbest77
Ну так то не ушел, только аренда
+9
0
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Tiestorzn17
Это история дамы и господа, грустная история.
+5
-2
+3
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R
Демальдинизация(
+2
0
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DZ0
Вернется еще, уже уверенным игроком основы
0
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Алексей Дольский
Дэмальдинизация и дэисторизация... основные цели спецоперации Милана
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