9 комментариев

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Печальный момент для болельщиков «Милана»: в начале лета с поста технического директора уволили Паоло Мальдини, а 10 июля в аренду в «Эмполи» ушел Даниэль Мальдини.

Это означает, что впервые с 1978 года в системе клуба не будет ни одного Мальдини.

Династия Мальдини в «Милане»

Получается, что за 123 лет существования «Милана» какой-либо представитель семейства Мальдини был в клубе на протяжении 60 лет – почти половину истории клуба. В январе 2021 года суммарное количество игр всех Мальдини в «Милане» дошло до 1000.

• Династия началась с Чезаре Мальдини, который побывал и игроком, и тренером, и техническим директором.

• Самый большой вклад, конечно, у Паоло. Он был воспитанником клуба с 10 лет. Потом стал капитаном и легендой – одних только кубков чемпионов выиграл 5 штук. А потом привел команду к титулу уже в качестве руководителя.

После завершения игровой карьеры Паоло Мальдини в системе «Милана» остались его сыновья.

• Старший Кристиан по примеру отца и деда стал центральным защитником, но так и не сыграл за главную команду (хоть и был капитаном Примаверы). В прошлом сезоне 27-летний Мальдини провел всего 3 матча за «Лекко» в Серии С – команда поднялась в дивизион повыше, но с 1 июля Кристиан без клуба.

• Даниэль Мальдини, младший сын Паоло, стал полузащитником и даже выиграл скудетто c «Миланом». Прошлый сезон Даниэль провел в аренде в «Специи» – 20 матчей, 3 гола.

21-летний полузащитник оказался не нужен «Милану», поэтому его с удовольствием взял в аренду «Эмполи» – команда, которая умеет раскрывать таланты. У Даниэля есть шанс вернуться в родной клуб, ведь он пока уехал только на сезон.

Правда, «Эмполи» может выкупить Мальдини в конце сезона. Но и у «Милана» предусмотрена опция обратного выкупа.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Ricco, Laurence Griffiths; Maurizio Borsari, Ralf Ibing/Global Look Press