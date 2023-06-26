20 комментариев

Не продлил контракт с «Сити».

Илкай Гюндоган – игрок «Барселоны». Полузащитник подписал контракт до 2025 года с опцией продления на сезон. Отступные традиционно для «Барсы» последних лет космические – 400 млн.

Так официально завершилась история Илкая в Манчестере. Летом 2016-го он стал первым подписанием Пепа Гвардиолы в «Сити».

Еще в апреле, когда пошли разговоры об уходе, Пеп сказал друзьям: «Илкай слишком важен для нас. Мы не можем его отпустить». Но английский клуб не сумел склонить игрока к новому соглашению. Со слов окружения Гюндогана, основной мотив – желание попробовать что-то новое.

«Привет, кулес! Я воодушевлен перед началом нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», – сказал новичок «Барселоны».

Важное уточнение: по информации Diario Sport, Илкай настоял на пункте о гарантии регистрации в Ла Лиге.

В контракте прописано, что «Барса» зарегистрирует Гюндогана до первого тура нового сезона Ла Лиги (11 августа). Если этого не произойдет, немец может бесплатно уйти.

Гюндоган тепло попрощался: «Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий»

После ухода Гюндогана официальный сайт «Ман Сити» опубликовал его прощальное обращение.

«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи. Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду. Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.

И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку. Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган.

Подводим лаконичные итоги Гюндогана в «Сити»

👕 304 матча

⚽️ 60 голов

🅰️ 40 ассистов

🏆 1 ЛЧ

🏆🏆 2 Кубка Англии

🏆🏆 2 Суперкубка Англии

🏆🏆🏆🏆 4 Кубка английской лиги

🏆🏆🏆🏆🏆 5 АПЛ

Гюндоган красиво закрыл английскую страницу: взял требл и был одним из главных игроков «Сити» на финише (дубли «Лидсу» и «Эвертону» в АПЛ, победный дубль в финале Кубка Англии).

Фото: instagram.com/fcbarcelona; globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Daniela Porcelli/Keystone Press Agency