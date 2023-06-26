20 комментариев

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Гюндоган – уже в «Барсе». Он был первым подписанием Пепа в Манчестере

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Не продлил контракт с «Сити».

Илкай Гюндоган – игрок «Барселоны». Полузащитник подписал контракт до 2025 года с опцией продления на сезон. Отступные традиционно для «Барсы» последних лет космические – 400 млн.

Так официально завершилась история Илкая в Манчестере. Летом 2016-го он стал первым подписанием Пепа Гвардиолы в «Сити». 

Еще в апреле, когда пошли разговоры об уходе, Пеп сказал друзьям: «Илкай слишком важен для нас. Мы не можем его отпустить». Но английский клуб не сумел склонить игрока к новому соглашению. Со слов окружения Гюндогана, основной мотив – желание попробовать что-то новое. 

«Привет, кулес! Я воодушевлен перед началом нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», – сказал новичок «Барселоны».

Важное уточнение: по информации Diario Sport, Илкай настоял на пункте о гарантии регистрации в Ла Лиге. 

В контракте прописано, что «Барса» зарегистрирует Гюндогана до первого тура нового сезона Ла Лиги (11 августа). Если этого не произойдет, немец может бесплатно уйти.

Гюндоган тепло попрощался: «Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий»

После ухода Гюндогана официальный сайт «Ман Сити» опубликовал его прощальное обращение.

«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи. Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду. Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.

И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку. Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган. 

Подводим лаконичные итоги Гюндогана в «Сити»

👕 304 матча

⚽️ 60 голов

🅰️ 40 ассистов

🏆 1 ЛЧ

🏆🏆 2 Кубка Англии

🏆🏆 2 Суперкубка Англии

🏆🏆🏆🏆 4 Кубка английской лиги

🏆🏆🏆🏆🏆 5 АПЛ

Гюндоган красиво закрыл английскую страницу: взял требл и был одним из главных игроков «Сити» на финише (дубли «Лидсу» и «Эвертону» в АПЛ, победный дубль в финале Кубка Англии).

Фото: instagram.com/fcbarcelona; globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Daniela Porcelli/Keystone Press Agency

20 комментариев

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Nikolayevic
Красавец! Удачи в Барсе!
+10
-1
+9
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Владимир Самсонов
Какой синий? Синие - это Челси, Сити - голубые.
+6
0
+6
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oleg150
Ответ serbolthwatson
Ну да, перевод дурацкий
А у них и синий, и голубой - это blue. Нет отдельного слова слова для голубого цвета. Есть sky blue, но очень редко употребляется.
+7
-1
+6
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DolJun
Гюндоган тепло попрощался: «Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий»
-----
голубой же)
+13
-10
+3
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serbolthwatson
Ответ DolJun
Гюндоган тепло попрощался: «Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий» ----- голубой же)
Ну да, перевод дурацкий
+3
0
+3
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выходец из убежища
Ответ Владимир Самсонов
Какой синий? Синие - это Челси, Сити - голубые.
На английском и Челси и МС называют blue.
+3
-1
+2
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Spartanec-Kaliningrad
Хороший игрок, удачи ему. Барселона как город точно интересней Манчестера.
+2
0
+2
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Владимир Самсонов
Ответ выходец из убежища
На английском и Челси и МС называют blue.
Это понятно. Но на русском разница-то есть.
+1
0
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Jovid Mirzoev
Один раз голуб💙й навсегда голуб💙й
Welcome to Barcelona...
0
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and_ru
Ответ oleg150
А у них и синий, и голубой - это blue. Нет отдельного слова слова для голубого цвета. Есть sky blue, но очень редко употребляется.
Ну они же тупые! (с)
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Максим Яблонский
Ответ Tun
Спорц уже очень давно не перестраховывается касаемо лгбт повестки
Скорее в далекие времена не перестраховывался, времена Дудя. Времена Дудя на спортсе прошли.
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Tun
Ответ Максим Яблонский
А голубой=гей, упоминание данной тематики в положительном контексте=пропаганда ЛГБТ, нарушение закона. Спортс перестраховывается даже в таких вещах и правильно делает.
Спорц уже очень давно не перестраховывается касаемо лгбт повестки
0
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Максим Яблонский
Ответ DolJun
Гюндоган тепло попрощался: «Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий» ----- голубой же)
А голубой=гей, упоминание данной тематики в положительном контексте=пропаганда ЛГБТ, нарушение закона. Спортс перестраховывается даже в таких вещах и правильно делает.
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Абдул Абакаев
статистика просто топ
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Bairla
Гюндоган был тем последним паззлом в системе Пепа . И таскал рояль, и делал результат, когда не шла игра у КДБ и др. В Барсе он не впишется. Ему надо в Баварию.
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Непристойное предложение
боссы Барселоны и Хави: больше не будем покупать/подписывай дорогих и высокооплачиваемых возрастных футболистов
боссы Барсы и Хави, когда появилось немного денег: подписываю Левандовски и потом Гюндоган...
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Tima_Milan
Немецкое качество
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ncatch
уже легенда Сити наравне с Куном
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