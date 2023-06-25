Сборная Грузии – главный сюрприз Евро-2023 для команд U-21. Победила Португалию, теперь спаслась с 0:2 от Бельгии и при удачном матче с Нидерландами может выйти в плей-офф из очень сложной группы.

А ведь по мнению букмекеров Грузия была самой слабой сборной перед началом турнира.

Грузия – лидер группы с 4 очками

Напоминаем: на чемпионате Европы четыре группы по четыре команды, в четвертьфинал выходят топ-2 из каждой группы, сейчас проходит второй тур. Грузия играет с Португалией, Бельгией и Нидерландами.

Три дня назад было 2:0 над Португалией, чья заявка по стоимости игроков превышает грузинскую в четыре раза. Все решил конец первого тайма: там по разу отличились Гиорги Гагуа из «Реал Униона» и Саба Сазонов из московского «Динамо», потом Томас Араухо из «Бенфики» удалился, а Зурико Давиташвили и Гио Гочолейшвили даже сыграли две игры за два дня – сначала выступили за взрослую сборную в отборе на Евро-2024.

В игре с Бельгией шансы Грузии котировались повыше, чем с Португалией, но фаворитами все равно были бельгийцы. Лои Опенда и Шарль де Кетеларе не забили, зато отличился Максим Де Кейпер, а потом он же ассистировал Ларжи Рамазани – 2:0 к 38-й минуте.

Но Грузия отыгралась! В начале второго тайма с левой ноги из-за пределов штрафной точно пробил Георгий Цитаишвили, а за несколько минут до конца навес замкнул головой Георгий Гулиашвили – 2:2!

Главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе после игры отметил, что камбэка удалось добиться за счет психологии, а капитан Анзор Меквабишвили признался: «Мы не хотели, чтобы люди грустили. Когда я вышел к фанатам после игры, у меня были даже слезы на глазах».

Остался последний шаг перед плей-офф – третий тур против Нидерландов. Португалия сыграет с Бельгией. При равенстве очков считаются сначала личные встречи, затем разница мячей.

Грузию устроит и ничья против Нидерландов. Она позволит даже занять первое место, если Бельгия не победит Португалию.

Даже при поражении Нидерландам Грузия может выйти в плей-офф – тоже нужно, чтобы Бельгия не победила Португалию.

Это домашний Евро! Грузию вживую поддержала 41 тысяча человек

Турнир проходит в Грузии и Румынии – задействовано по четыре стадиона в каждой стране. В Грузии используются две арены в Тбилиси и по одной в Кутаиси и Батуми. Всего к этому моменту в стране прошло шесть матчей.

• На игре Бельгия – Нидерланды собралось 1029 человек, на матче Португалия – Нидерланды – 1526. Оба матча прошли в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.

• В Кутаиси 2442 человека посетили игру Германия – Израиль и 8168 пришли на новенькую арену в Батуми посмотреть игру Чехии и Англии. Побольше, но не так уж много.

• А на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси было красиво: 24 447 на игре Грузия – Португалия и аж 41 887 – на матче Грузия – Бельгия. Вмещает эта арена 54 тысячи зрителей.

Кто тащит Грузию? Здесь есть чемпион мира, голкипер «Валенсии» и пара из московского «Динамо»

Заявка любой сборной на этом турнире состоит из 23 футболистов. У Грузии 14 из них – игроки грузинского чемпионата: шестеро представляют тбилисское «Динамо», четверо – тбилисский «Сабуртало», трое – «Самгурали», еще один играет в клубе «Дила».

Все эти команды сейчас занимают в чемпионате Грузии (там «весна–осень») места со второго по пятое, а лидирует батумское «Динамо». «Дилу» тренирует экс-игрок ЦСКА и «Аякса» Андрей Демченко, «Сабуртало» – Омари Тетрадзе.

Остальные выступают за «Валенсию», «Реал Унион», «Шахтер», «Бордо», «Црвену Звезду», «Лех» и «Сараево». Плюс два игрока московского «Динамо».

Что по персоналиям:

• В воротах в первом туре сыграл Лука Куталадзе из тбилисского «Динамо», а во втором – уже вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, к которому присматриваются «Челси», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер». Один из самых перспективных футболистов в заявке.

• В защите трое представляют местные клубы – Саба Хвадагиани и Александр Каландадзе из тбилисского «Динамо» и Ива Гелашвили из «Сабуртало». Плюс Саба Сазонов.

• В центре поля Лука Гагнидзе – одноклубник Сазонова по московскому «Динамо» – играет в паре с капитаном Анзором Мехабишвили, который выступает за тбилисское «Динамо».

• Играющий сейчас за «Бордо» экс-игрок «Рубина», «Ротора» и «Арсенала» Зурико Давиташвили вышел против бельгийцев на правый фланг, а слева играл Ираклий Азаров – чемпион и обладатель Кубка Сербии в составе «Црвены Звезды», который к 21 году собрал уже четыре чемпионских титула – трижды выигрывал грузинскую лигу, однажды сербскую.

• Гиорги Гагуа – автор гола в ворота Португалии – принадлежит клубу «Алавес В», а прошлый сезон провел на правах аренды в «Реале Унион» из третьей испанской лиги. Выходил на поле не очень часто, голами в чемпионате отметился всего два раза.

• Полузащитник Георгий Цитаишвили имеет украинские корни и принадлежит киевскому «Динамо». Он заигран за сборную Грузии, но с украинской молодежкой выигрывал чемпионат мира U-20 в 2019 году, причем забил в финале корейцам последний гол того турнира.

Наконец, главный тренер Рамаз Сванадзе – он был защитником в грузинских клубах и закончил карьеру в 26 лет из-за травмы. Работал ассистентом тренера в тбилисском «Динамо» и бакинском «Интере», возглавлял молодежку Грузии U-19 и после ухода Владимира Вайсса с поста главного тренера основной сборной даже потренировал эту команду в Лиге наций (0:0 в 2020 году против Эстонии).

А Хвича же мог играть за эту сборную?

Конечно, по возрасту он вполне подходил. Но отказался играть на Евро, хотя и хорошо знаком тренеру по выступлениям за команду U-19.

Пояснил так: «После самого длинного сезона в моей карьере трудно восстановиться к участию в таком важном турнире за столь короткий срок».

Сезон-2023/24 в Серии А стартует 20 августа.

Что ждет сборную Грузии

Решающий матч с Нидерландами состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени.

При выходе из группы грузины попадут, скорее всего, на англичан или немцев (если Израиль или Чехия не создадут другую сенсацию). По сетке Грузия точно будет играть дома – в четвертьфинале в Тбилиси или Кутаиси, а в полуфинале, если пройдет, – в Батуми.

Финал тоже состоится в Батуми на 4-звездочной арене, которая была открыта менее трех лет назад. Она вмещает 20 тысяч зрителей.

Это вдвое меньше, чем пришло болельщиков на игру Грузии и Бельгии в группе.

Фото: AFP/Urbanandsport /BRUNO FAHY; nakrebi.ge