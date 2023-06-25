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Грузия обгоняет Бельгию, Нидерланды и Португалию на молодежном Евро! Что за сказка?

Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Евро U-21 2023 Евро U-21 2023
сборная Грузии U-21 сборная Грузии U-21
Саба Сазонов Саба Сазонов
Георгий Мамардашвили Георгий Мамардашвили
Лука Гагнидзе Лука Гагнидзе
Нодари Каличава
Ираклий Азаров Ираклий Азаров
Зурико Давиташвили Зурико Давиташвили
Гиорги Гагуа
Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
Георгий Гочолейшвили
Футбол Футбол

Сборная Грузии – главный сюрприз Евро-2023 для команд U-21. Победила Португалию, теперь спаслась с 0:2 от Бельгии и при удачном матче с Нидерландами может выйти в плей-офф из очень сложной группы.

А ведь по мнению букмекеров Грузия была самой слабой сборной перед началом турнира.

Грузия – лидер группы с 4 очками

Напоминаем: на чемпионате Европы четыре группы по четыре команды, в четвертьфинал выходят топ-2 из каждой группы, сейчас проходит второй тур. Грузия играет с Португалией, Бельгией и Нидерландами.

Три дня назад было 2:0 над Португалией, чья заявка по стоимости игроков превышает грузинскую в четыре раза. Все решил конец первого тайма: там по разу отличились Гиорги Гагуа из «Реал Униона» и Саба Сазонов из московского «Динамо», потом Томас Араухо из «Бенфики» удалился, а Зурико Давиташвили и Гио Гочолейшвили даже сыграли две игры за два дня – сначала выступили за взрослую сборную в отборе на Евро-2024.

Два матча за 18 часов – в разных частях Европы. Терминаторы из Грузии помогли с сенсацией на Евро U-21

В игре с Бельгией шансы Грузии котировались повыше, чем с Португалией, но фаворитами все равно были бельгийцы. Лои Опенда и Шарль де Кетеларе не забили, зато отличился Максим Де Кейпер, а потом он же ассистировал Ларжи Рамазани – 2:0 к 38-й минуте. 

Но Грузия отыгралась! В начале второго тайма с левой ноги из-за пределов штрафной точно пробил Георгий Цитаишвили, а за несколько минут до конца навес замкнул головой Георгий Гулиашвили – 2:2!

Главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе после игры отметил, что камбэка удалось добиться за счет психологии, а капитан Анзор Меквабишвили признался: «Мы не хотели, чтобы люди грустили. Когда я вышел к фанатам после игры, у меня были даже слезы на глазах».

Остался последний шаг перед плей-офф – третий тур против Нидерландов. Португалия сыграет с Бельгией. При равенстве очков считаются сначала личные встречи, затем разница мячей.

Грузию устроит и ничья против Нидерландов. Она позволит даже занять первое место, если Бельгия не победит Португалию. 

Даже при поражении Нидерландам Грузия может выйти в плей-офф – тоже нужно, чтобы Бельгия не победила Португалию.

Это домашний Евро! Грузию вживую поддержала 41 тысяча человек

Турнир проходит в Грузии и Румынии – задействовано по четыре стадиона в каждой стране. В Грузии используются две арены в Тбилиси и по одной в Кутаиси и Батуми. Всего к этому моменту в стране прошло шесть матчей.

• На игре Бельгия – Нидерланды собралось 1029 человек, на матче Португалия – Нидерланды – 1526. Оба матча прошли в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.

• В Кутаиси 2442 человека посетили игру Германия – Израиль и 8168 пришли на новенькую арену в Батуми посмотреть игру Чехии и Англии. Побольше, но не так уж много.

• А на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси было красиво: 24 447 на игре Грузия – Португалия и аж 41 887 – на матче Грузия – Бельгия. Вмещает эта арена 54 тысячи зрителей.

Кто тащит Грузию? Здесь есть чемпион мира, голкипер «Валенсии» и пара из московского «Динамо»

Заявка любой сборной на этом турнире состоит из 23 футболистов. У Грузии 14 из них – игроки грузинского чемпионата: шестеро представляют тбилисское «Динамо», четверо – тбилисский «Сабуртало», трое – «Самгурали», еще один играет в клубе «Дила».

Все эти команды сейчас занимают в чемпионате Грузии (там «весна–осень») места со второго по пятое, а лидирует батумское «Динамо». «Дилу» тренирует экс-игрок ЦСКА и «Аякса» Андрей Демченко, «Сабуртало» – Омари Тетрадзе.

Остальные выступают за «Валенсию», «Реал Унион», «Шахтер», «Бордо», «Црвену Звезду», «Лех» и «Сараево». Плюс два игрока московского «Динамо».

Что по персоналиям:

• В воротах в первом туре сыграл Лука Куталадзе из тбилисского «Динамо», а во втором – уже вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, к которому присматриваются «Челси», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Интер». Один из самых перспективных футболистов в заявке.

• В защите трое представляют местные клубы – Саба Хвадагиани и Александр Каландадзе из тбилисского «Динамо» и Ива Гелашвили из «Сабуртало». Плюс Саба Сазонов.

• В центре поля Лука Гагнидзе – одноклубник Сазонова по московскому «Динамо» – играет в паре с капитаном Анзором Мехабишвили, который выступает за тбилисское «Динамо».

• Играющий сейчас за «Бордо» экс-игрок «Рубина», «Ротора» и «Арсенала» Зурико Давиташвили вышел против бельгийцев на правый фланг, а слева играл Ираклий Азаров – чемпион и обладатель Кубка Сербии в составе «Црвены Звезды», который к 21 году собрал уже четыре чемпионских титула – трижды выигрывал грузинскую лигу, однажды сербскую.

• Гиорги Гагуа – автор гола в ворота Португалии – принадлежит клубу «Алавес В», а прошлый сезон провел на правах аренды в «Реале Унион» из третьей испанской лиги. Выходил на поле не очень часто, голами в чемпионате отметился всего два раза.

• Полузащитник Георгий Цитаишвили имеет украинские корни и принадлежит киевскому «Динамо». Он заигран за сборную Грузии, но с украинской молодежкой выигрывал чемпионат мира U-20 в 2019 году, причем забил в финале корейцам последний гол того турнира.

Наконец, главный тренер Рамаз Сванадзе – он был защитником в грузинских клубах и закончил карьеру в 26 лет из-за травмы. Работал ассистентом тренера в тбилисском «Динамо» и бакинском «Интере», возглавлял молодежку Грузии U-19 и после ухода Владимира Вайсса с поста главного тренера основной сборной даже потренировал эту команду в Лиге наций (0:0 в 2020 году против Эстонии).

А Хвича же мог играть за эту сборную?

Конечно, по возрасту он вполне подходил. Но отказался играть на Евро, хотя и хорошо знаком тренеру по выступлениям за команду U-19. 

Пояснил так: «После самого длинного сезона в моей карьере трудно восстановиться к участию в таком важном турнире за столь короткий срок».

Сезон-2023/24 в Серии А стартует 20 августа.

Что ждет сборную Грузии

Решающий матч с Нидерландами состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени.

При выходе из группы грузины попадут, скорее всего, на англичан или немцев (если Израиль или Чехия не создадут другую сенсацию). По сетке Грузия точно будет играть дома – в четвертьфинале в Тбилиси или Кутаиси, а в полуфинале, если пройдет, – в Батуми.

Финал тоже состоится в Батуми на 4-звездочной арене, которая была открыта менее трех лет назад. Она вмещает 20 тысяч зрителей.

Это вдвое меньше, чем пришло болельщиков на игру Грузии и Бельгии в группе.

Запоминаем имена будущих звезд с Евро U-21. Ждем этих парней в топ-клубах

Грузия U-21 – Бельгия U-21 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
24 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 15 де Кейпер, 0:2 – 38 Рамазани, 1:2 – 51 Цитаишвили, 2:2 – 87 Гулиашвили.
Грузия U-21Мамардашвили, Хвадагиани (Гочолейшвили, 46), Гевашвили (Lominadze, 81), Каландадзе, Сазонов, Азаров, Меквабишвили, Гагнидзе (Гагнидзе, 46; Гулиашвили, 71), Moistsrapishvili (Цитаишвили, 46), Давиташвили, Гагуа.
Бельгия U-21Вандевордт, Сике (ван дер Бремпт, 81), Дебаст (Аль-Дахиль, 79), де Винтер, де Кейпер, де Кетеларе, Вранкс, Keita, Рамазани (Раскин, 71), Баликвиша (Деман, 79), Опенда.
Предупреждения:
Гочолейшвили (59), Вранкс (71), Каландадзе (83), Гулиашвили (89), Азаров (89), де Винтер (90), Мамардашвили (90), ван дер Бремпт (90).

Фото: AFP/Urbanandsport /BRUNO FAHY; nakrebi.ge

5 комментариев

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Фан Рубина
Ничего удивительного. Во времена СССР у грузин хорошая школа была и талантов хватало. Восстановили, видимо. Ну и игроки с опытом в сильнейшей лиге мира - РПЛ добавляют мощи против европейских псевдофутбольных днарей.
+1
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+1
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sorella
Ответ proAlex19
через три года полсборной люля крутить будут
ну а что остается российским футболистам, если от них все отказались и некyда им деться. Будут прислуживать азиатам )))))))))))
A автору спасибо содержательную за статью
+3
-2
+1
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Гоша Петров
Ответ sorella
ну а что остается российским футболистам, если от них все отказались и некyда им деться. Будут прислуживать азиатам ))))))))))) A автору спасибо содержательную за статью
Россия никому не прислуживает,и не является просящей подстилкой как украина или грузия которая много газовала пока ей по шапке не дали в 2008
+1
-1
0
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