83 комментария

Прошел футбол.

«Манчестер Сити» – победитель Лиги чемпионов! В финале команда из Манчестера обыграла «Интер» (1:0).

Кубок чемпионов дополнил отличную коллекцию этого сезона «горожан» – клуб из Манчестера подошел к финалу с победами в Премьер-лиге и Кубке Англии. Есть второй в истории английский требл!

Для Пепа требл тоже уже второй – и здесь Гвардиола единственный, кто сделал такое с разными клубами.

Первый требл Пепа – в дебютном сезоне с «Барселоной»

Гвардиола моментально заявил о себе с «Барселоной» в сезоне-2008/09, первом для каталонца на высшем уровне. А ведь его кандидатура была под вопросом: руководство каталонцев контракт с Жозе Моуринью, но исполнительный директор Чики Бегиристайн решил сделать ставку на молодого тренера «Барселоны Б».

Несмотря на неубедительное начало (0:1 от новичка «Нумансии» и 1:1 с сантандерским «Расингом»), команда Гвардиолы прошлась по лиге катком. «Барселона» оторвалась от закончившего вторым «Реала» на 9 очков, еще и оформив разгром на «Сантьяго Бернабеу» (6:2).

В кубковых турнирах все тоже было крайне успешно: 4:1 с «Атлетиком» в Кубке Испании и победа в финале ЛЧ над «МЮ» (2:0).

Дальше были впечатляющие 6 трофеев в календарном 2009 году (плюс Суперкубки Испании и УЕФА и клубный чемпионат мира).

Второй требл – с «Ман Сити»-2022/23

Как же не хватало Лиги чемпионов в английской коллекции Пепа! Теперь он выиграл с «Сити» вообще все.

Пятикратный чемпион Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23).

Двукратный победитель Кубка Англии (2018/19, 2022/23).

Четырехкратный победитель Кубка английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Двукратный победитель Суперкубка Англии (2018, 2019).

Победитель Лиги чемпионов (2022/23).

А как же клубный ЧМ? Суперкубок УЕФА? У «Сити» еще не было возможности забрать победу и там – а теперь будет.

Пеп – великий.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Michael Regan, Shaun Botterill; eastnews.ru/AP Photo/Francisco Seco