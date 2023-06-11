83 комментария

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Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

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Прошел футбол.

«Манчестер Сити» – победитель Лиги чемпионов! В финале команда из Манчестера обыграла «Интер» (1:0).

Кубок чемпионов дополнил отличную коллекцию этого сезона «горожан» – клуб из Манчестера подошел к финалу с победами в Премьер-лиге и Кубке Англии. Есть второй в истории английский требл! 

Для Пепа требл тоже уже второй – и здесь Гвардиола единственный, кто сделал такое с разными клубами. 

Первый требл Пепа – в дебютном сезоне с «Барселоной»

Гвардиола моментально заявил о себе с «Барселоной» в сезоне-2008/09, первом для каталонца на высшем уровне. А ведь его кандидатура была под вопросом: руководство каталонцев контракт с Жозе Моуринью, но исполнительный директор Чики Бегиристайн решил сделать ставку на молодого тренера «Барселоны Б».

Несмотря на неубедительное начало (0:1 от новичка «Нумансии» и 1:1 с сантандерским «Расингом»), команда Гвардиолы прошлась по лиге катком. «Барселона» оторвалась от закончившего вторым «Реала» на 9 очков, еще и оформив разгром на «Сантьяго Бернабеу» (6:2).

В кубковых турнирах все тоже было крайне успешно:  4:1 с «Атлетиком» в Кубке Испании и победа в финале ЛЧ над «МЮ» (2:0).

Дальше были впечатляющие 6 трофеев в календарном 2009 году (плюс Суперкубки Испании и УЕФА и клубный чемпионат мира). 

Второй требл – с «Ман Сити»-2022/23

Как же не хватало Лиги чемпионов в английской коллекции Пепа! Теперь он выиграл с «Сити» вообще все.

Пятикратный чемпион Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23).

Двукратный победитель Кубка Англии (2018/19, 2022/23).

Четырехкратный победитель Кубка английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Двукратный победитель Суперкубка Англии (2018, 2019).

Победитель Лиги чемпионов (2022/23).

А как же клубный ЧМ? Суперкубок УЕФА? У «Сити» еще не было возможности забрать победу и там – а теперь будет.

Пеп – великий.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Michael Regan, Shaun Botterill; eastnews.ru/AP Photo/Francisco Seco

83 комментария

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Universal1000
Ееее. Сезон справедливости.
Месси прошел футбол.
Пеп сделал это следом.

Два Гоата! Браво!
+77
-6
+71
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Nogoi89
Ну, а кто, если не он?
+75
-7
+68
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Эксперт Спортс
Ответ Nogoi89
Ну, а кто, если не он?
Мостовой
+72
-5
+67
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Parce
Гений Каталонский, Гений Манчестерский
+31
-5
+26
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Ученик Пепа
Величайший тренер. Выиграл абсолютно все. А два требла… это просто межгалактический уровень
+25
-1
+24
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Тамазик Хеладзе
Интер очень удивил самоотдачей. Не ожидал, но и правда могли сделать чудо если бы не трехногое чудо.
+25
-2
+23
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Nogoi89
Ответ Эксперт Спортс
Мостовой
согласен
+16
0
+16
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Артем Чернов
Ответ Тамазик Хеладзе
Интер очень удивил самоотдачей. Не ожидал, но и правда могли сделать чудо если бы не трехногое чудо.
Нет конечно, пока Лукаку не было на поле, Джеко не делал в атаке ничего. Лукаку в принципе был хорош, просто недостаточно. Единицы из существующих нападающих в этом сезоне на месте Лукаку сделали бы положительную разницу. Может быть Лева, Бензема и тот же Холанд. Так что странные фразы.
+16
-1
+15
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VDX00
В 90-е отец привёз из Испании футболку Барселоны с непонятным Guardiola. Теперь это видимо раритет
С майки стал болеть за них, а за Пепа отдельно.
Молодец..заслужил!
+15
-1
+14
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Link 5?5?
Ответ С 2009 года здесь
и обе победы как-то связаны с арабами 🤭
С Барселоной все связано, клуб который изменил футбол
+11
0
+11
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С 2009 года здесь
Ответ Universal1000
Ееее. Сезон справедливости. Месси прошел футбол. Пеп сделал это следом. Два Гоата! Браво!
и обе победы как-то связаны с арабами 🤭
+11
-1
+10
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Raindrop Drop Top
Та Барса и этот Сити две футбольные машины, которые могли смять все что угодно
+8
-2
+6
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Катерина Петрова
Чуда не случилось
+6
0
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atomio
самый гениальный шарлатан в мире
+6
-1
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Soton
Тренер, у которого нет неприятелей
+5
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Moffo
Ответ Эксперт Спортс
Мостовой
Просто лицензии пока нет
+4
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sheva1976
Ответ Тамазик Хеладзе
Интер очень удивил самоотдачей. Не ожидал, но и правда могли сделать чудо если бы не трехногое чудо.
он задрал не забивать в пустые еще с чм 22
+4
0
+4
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Nogoi89
Да, так каждый Мостовой сможет, вот если бы он взял Рубин после бегемота и вывел бы в РПЛ, тогда - да. (sarcasm)
+5
-1
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Marco Simone
Кстати Guardiola по каталански это .. копилка )))
То есть есть Josep Guardiola это .... Йося Копилкин

Ну в принципе... после всех его трофеев все сходится
+3
0
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Плотников Семен
Лучший тренер в истории футбола!
+4
-1
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Сергей Амбросий
холланд в полуфинале и финале ни о чем. ЗМ Месси!!!!
+6
-3
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Маратбек Абакиров
Ответ Ann Tretiakova
Ну наконец то ))теперь он не физрук )))
он им никогда не был)) а неадекватов не надо вообще слушать )
+4
-1
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mrgtosh
ВЕЛИЧАЙШИЙ! Его Величество Гений Футбола.
+4
-2
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Iamliam
Ответ Ученик Пепа
Величайший тренер. Выиграл абсолютно все. А два требла… это просто межгалактический уровень
Причем он еще совсем не старый, может еще хоть 20 лет тренировать, и поставить кучу вечных рекордов. Если ему конечно это будет интересно)
+2
0
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David Aprasidze
Ответ bevooch
Почему Ливерпуль не смог до сих пор?
Ну, спонсируй Ливерпуль шеихи с нефтяным безлимитом через подставные компании - то всякое могло случиться.
+3
-1
+2
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