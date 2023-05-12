14 комментариев

Ответка за первый круг.

В воскресенье «Барселона» сыграет в гостях с «Эспаньолом». Матч может быть чемпионским: «Барсе» даже необязательно выигрывать – достаточно дождаться потерь от «Реала» и «Атлетико».

Но есть проблема: принципиальный сосед не пропустит на стадион болельщиков в клубных цветах «Барселоны».

«Эспаньол» не пускает фанатов «Барсы» – на «Камп Ноу» было наоборот

Конкретные расклады рассмотрим чуть позже, но да: у приближающихся выходных очень большой шанс стать особенными. Чемпионство Хави совсем рядом.

Marca пишет, что «Эспаньол» не пустит на стадион фанатов в форме или цветах «Барселоны». И это ответная мера: в последний день 2022 года, 31 декабря, когда команды играли на «Камп Ноу», «Барса» не пускала болельщиков «Эспаньола». Им запрещалось покупать билеты и приходить с символикой «Эспаньола».

Так сине-гранатовые хотели обеспечить максимальную поддержку и избежать повторения казуса из противостояния с «Айнтрахтом», когда немецкие болельщики превратили «Камп Ноу» в домашний стадион.

И теперь «Эспаньол» идет на ответные меры: никакой символики «Барселоны» (футболки, шарфы), только синий и белый – родная расцветка для хозяев.

Церемонии награждения все равно не будет – даже если «Барса» оформит титул

Ла Лига предупредила: в случае чемпионства «Барселоны» никаких празднований и награждений на это воскресенье не запланировано.

Торжество переносится на следующий тур – на домашний матч с «Реал Сосьедад» (20 мая).

По информации Diario Sport, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес планирует лично вручить кубок «Барсе», если она уже станет чемпионом.

Что надо «Барселоне» для чемпионства уже в эти выходные?

До конца сезона остается пять туров, таблица выглядит вот так:

Важные матчи в ближайшем туре: «Реал» – «Хетафе» (13 мая), «Эльче» – «Атлетико» и «Эспаньол» – «Барселона» (14 мая).

Критерии при равенстве очков: сначала личные встречи, затем разница голов.

Расклады таковы:

• Если «Атлетико» и «Реал» выигрывают свои матчи, то «Барсу» чемпионом сделает победа над «Эспаньолом».

• Если один из преследователей – «Атлетико» или «Реал» – теряет очки, а другой – побеждает, то расклад тот же – нужна победа над «Эспаньолом».

• Если теряют очки и «Атлетико», и «Реал», «Барса» выходит на игру с «Эспаньолом» уже в статусе чемпиона.

«Эспаньол» – на грани вылета

Матч в воскресенье важен и для «Эспаньола», ведь клуб сейчас отчаянно борется за право остаться в лиге.

«Эльче» уже вылетел, но кто еще два неудачника – пока вопрос. «Эспаньолу» плохо – уже есть небольшое отставание плюс игра с фаворитом.

Дальше «Эспаньолу» предстоят игры против «Райо Вальекано» и «Атлетико». Если же шансы на спасение еще останутся, то заключительные два тура будут жаркими – «Эспаньол» схлестнется с конкурентами в лице «Валенсии» и «Альмерии».

«Эспаньол» не обыгрывал «Барсу» дома с 2007 года. С другой стороны, постоянно упирались – например, с тех времен свели вничью половину из 14 встреч на домашней арене. Прошлые два матча как раз завершились вничью – по 2:2.

Фото: globallookpress.com / Daisuke Nakashima; Gettyimages.ru/David Ramos