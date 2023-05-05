91 комментарий

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Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку

Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Джек Грилиш Джек Грилиш
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«Реал» и «Манчестер Сити» ярко провели первый полуфинал и не закрыли ни одного вопроса – ничья 1:1. На дальний удар Винисиуса гости ответили таким же дальним выстрелом Кевина де Брюйне. 

«Сити» сразу закрыл «Реал» на его половине и за восемь минут нанес четыре удара в створ: из-за пределов штрафной били Де Брюйне и Родри – Куртуа вытаскивал из углов, потом дважды внутри штрафной пытался отличиться Холанд.

«Реал» отвечал опасными резкими выпадами: например, Бензема вырывался один на один, но Эдерсон был раньше на мяче. Потом после сверхопасного прострела Винисиуса выручил Диаш – Бензема мог оказаться перед пустыми воротами. 

Но это было без ударов от «Мадрида»! 

Первый случился лишь на 36-й минуте, но и этого хватило: Винисиус взял и грохнул в девятку из-за штрафной. Красота!

Один удар в створ от «Реала» в первом тайме – и гол. Кто-то удивлен? Вот-вот. 

• Так Камавинга в 20 лет и 180 дней стал самым молодым ассистентом в полуфиналах ЛЧ со времени ведения статистики Opta (сезон-2003/04). Он превзошел Трента Александер-Арнольда на 32 дня.

• У Винисиуса же десятый из 11 матчей в этой ЛЧ – с результативным действием. Он набрал 7+5, спасся от него только «Шахтер» в четвертом туре. И это был единственный раз, когда Винисиус не выходил в стартовом составе «Реала».

Первый тайм завершился победой «Реала», а перед самым перерывом поссорились Грилиш и Карвахаль. Они и до этого задирали друг друга – а уже здесь борьба была ожесточенной.

Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо

Карвахаль просто вытолкнул Грилиша за пределы поля: поддал локтем в спину, из-за чего Джек ударился о рекламный щит.

Карвахаль подошел к нему, и тот отмахнулся. 

Видимо, задел испанца – теперь страдал уже Карвахаль.

Арбитр матча Артур Соареш Диаш санкций не вынес, так что общение продолжилось.

И в следующем эпизоде Карвахаль вновь толкнул Грилиша.

Парни точно оживили игру перед перерывом. Но во втором тайме их дуэль стихла. 

После перерыва «Реал» и «Сити» тут же обменялись опасными моментами: Бензема пробил выше после хорошей комбинации, в которой поучаствовали Винисиус и Карвахаль, а Де Брюйне не реализовал выход один на один с острого угла. Скорее всего, гол не засчитали бы из-за офсайда, но сэйв Куртуа все равно впечатлил.

А дальше Холанд, казалось, нашел свой момент, но подкат Алабы под мяч был шикарен и эффективен.

На 67-й минуте Де Брюйне все-таки пробил Куртуа – да еще и в стиле «Реала» (казалось, уже испанцы контролировали игру). Камавинга отдал в борьбу, «Сити» перехватил, Гюндоган скинул под удар Де Брюйне, который уложил мяч в нижний.

Де Брюйне был очень эмоционален.

Анчелотти же после этого момента поспорил с судьей и получил желтую карточку.

Чем был недоволен «Реал»? Возможно, посчитал, что Силва упустил мяч в аут в голевой атаке.

Отреагировали оба тренера. Гвардиола затряс пальцем лайнсмену, указывая, что мяч не вышел. Анчелотти поднял руку.

К сожалению, повторы этот момент не затронули. Гол же был забит ровно через 22 секунды после предполагаемого выхода мяча в аут. Рефери решил, что все чисто.

А BeIn Sports провел свое расследование и вывесил вот такой скрин, намекая на то, что мяч все-таки вышел в аут.

Мог быть и еще гол: на 78-й минуте Бензема опасно пробил – Эдерсон вытащил. Тчуамени уже в самом конце здорово вдарил издали, но вновь Эдерсон! Так и закончили 1:1 с великой интригой перед ответным матчем, который пройдет 17 мая. Кажется, все по делу: эксперты насчитали по 0,62 xG и у «Реал», и у «Сити». 

«Когда мы играли лучше – они забили. Когда они играли лучше – забили мы. Напряженный, сложный матч. Это полуфинал на «Сантьяго Бернабеу», –  сказал после матча Гвардиола.

А еще Винисиус попытался исполнить популярный финт, подбрасывая мяч двумя ногами над Кайлом Уокером. Но англичанин не поддался.

А после игры они обнялись. Может, и этот момент тоже вспомнили. Уважение! 

Как и у Холанда с Винисиусом. 

Это десятая попытка Пепа в полуфиналах ЛЧ – пока только 3 успеха

• Теперь в статистике личных встреч «Реала» и «Сити» сплошные тройки: по три победы и три ничьи, по разнице мячей «Реал» чуть-чуть превосходит англичан – 14:13.

Для Анчелотти-тренера матч стал 190-м в Лиге чемпионов – он догнал Алекса Фергюсона, выше никого уже нет.

• При этом у Фергюсона всего 202 игры в этом турнире (12 было в Кубке чемпионов во главе «Абердина»). Фергюсон провел все 190 матчей в качестве тренера «МЮ». Анчелотти возглавлял восемь клубов – «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию» и «Наполи».

• Transfermarkt подсказал: за два последних сезона ЛЧ Винисиус вырвался в лидеры по гол+пас, набрав 23 очка. У Бензема и Мбаппе – по 22.

• Opta подсчитала, что 7 из 14 голов Де Брюйне в ЛЧ получились после ударов из-за штрафной. Половина!

• «Реал» 16-й раз сыграл в полуфинале Лиги чемпионов. И почти никогда не играл вничью в первом матче: всего две ничьи в 15 розыгрышах. Несколько лет назад «Реал» так вылетел от «Челси» (1:1, 0:2). А в 2016-м прошел дальше: тогда вничью «Реал» выдал как раз с «Ман Сити» (0:0), но в гостях. А дома победил 1:0.

Всего «Мадрид» 8 раз проходил стадию полуфиналов ЛЧ (напоминаем, что было 15 попыток).

• Для Гвардиолы-тренера это десятый полуфинал ЛЧ. Четырежды он выводил туда «Барселону», трижды – «Баварию», еще три раза – «Ман Сити». Ничья у команд Гвардиолы в первом матче была только одна – в самом первом сезоне, когда «Барса» и «Челси» сыграли дома 0:0 (в ответной игре были 1:1 с поздним голом Иньесты и скандалом вокруг судьи Эвребе).

Вот как было во всех случаях:

✅ Сезон-2008/09: «Барселона» против «Челси» – 0:0 и 1:1;

❌ Сезон-2009/10: «Барселона» против «Интера» – 1:3 и 1:0;

✅ Сезон-2010/11: «Барселона» против «Реала» – 2:0 и 1:1;

❌ Сезон-2011/12: «Барселона» против «Челси» – 0:1 и 2:2;

❌ Сезон-2013/14: «Бавария» против «Реала» – 0:1 и 0:4;

❌ Сезон-2014/15: «Бавария» против «Барселоны» – 0:3 и 3:2;

❌ Сезон-2015/16: «Бавария» против «Атлетико» – 0:1 и 2:1;

✅ Сезон-2020/21: «Ман Сити» против «ПСЖ» – 2:0 и 2:1;

❌ Сезон-2021/22: «Ман Сити» против «Реала» – 4:3 и 1:3.

Как все закончится на этот раз?

«Реал» забил «Сити» первым же ударом – на 36-й минуте! Сумасшедшая пушка Винисиуса

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
Предупреждения:
Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).

Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, David Ramos, Angel Martinez

91 комментарий

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luu
Хочу сказать в первый раз спасибо Матч тв, за то , что теперь есть функция просмотра с интершумом, а не с вашей *****братией, я просто кайфанул от топ футбола без каламбуров, дурацких шуток, визгов , плохого знания мат.части и невнимательности.
+158
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+155
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Никита Давыдкин
Зачем Карвахаль вообще отправил Грилиша в рекламный щит? Англичанин никак не успевал к мячу. Мало того, что мог нанести травму, так ещё неизвестно, как на такое отреагировал бы судья. По итогу судья вообще не вмешался, но влепи он например карточку, я думаю, никто бы не спорил. Очень грязный и неспортивный момент
+107
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xDe xDe
Если смотрели трансляцию - обратите внимание, как игроки Сити уважительно братаются с Винисиусом. С Уокером улыбались и обнимались, Холанд аж с другой половины поля пришёл руку пожать и пошутить, оба ушли со смехом. По ходу матча ни с кем конфликтов не было, даже минимальных.
Тем временем, Ла Лига - бразильца лупят по ногам целыми целыми матчами, испанцам прощаются фолы, а когда Вини с этого бомбит, во всём оказывается виноватым. Не перепутайте, дело точно в Винисиусе)
+92
-23
+69
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sema mixajlov
Ответ luu
Хочу сказать в первый раз спасибо Матч тв, за то , что теперь есть функция просмотра с интершумом, а не с вашей *****братией, я просто кайфанул от топ футбола без каламбуров, дурацких шуток, визгов , плохого знания мат.части и невнимательности.
Блин, надо будет воспользоваться, потому что слушать это было сложно
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xDe xDe
Ответ Universal1000
В испании просто лучше знают с каким существом имеют дело. Думаю Гави его в следующем класико таки сломает. Пора уже жестче действовать по этому провокатору раз он на словах и жестах не понимает.
Если Гави продолжит себя вести так, как ведёт - боюсь, его самого сломают ещё до следующего Классико.
+26
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Никита Давыдкин
Ответ Целиноградец
Не путай футбол с балетом. Нормально плечом сыграл, он перед этим примерно также Холанда уложил. Судье отдельный респект, дал играть в футбол. А то надоела уже гомосятина с бесконечными симуляциями оргазма.
Нормально плечом сыграл - это толкнул в спину так, что соперник улетел за поле в щит? А если бы он головой в него врезался и сотрясение или ещё что похуже получил? Карвахаль сыграл грязно в том моменте, не знаю с чем тут спорить
А его перфоманс с валяниями после отмашки по кисти видимо под симуляцию оргазма не попадает, верно?
+22
-4
+18
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Никита Давыдкин
Ответ Leonid Novak
Про Манчестерский двойной гандбол в статье ни слова. Ясно-понятно.
А где был двойной гандбол? Из прям таких моментов вспомнилось только попадание в руку Грилишу с очень маленького расстояния. В других моментах руки были прижаты
+29
-11
+18
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Rojo Crio
Ответ luu
Хочу сказать в первый раз спасибо Матч тв, за то , что теперь есть функция просмотра с интершумом, а не с вашей *****братией, я просто кайфанул от топ футбола без каламбуров, дурацких шуток, визгов , плохого знания мат.части и невнимательности.
Блин спасибо буду знать, а то я уже по привычке звук на минималку по тем же причинам.
+16
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Фарид Харисов
Ответ Никита Давыдкин
Зачем Карвахаль вообще отправил Грилиша в рекламный щит? Англичанин никак не успевал к мячу. Мало того, что мог нанести травму, так ещё неизвестно, как на такое отреагировал бы судья. По итогу судья вообще не вмешался, но влепи он например карточку, я думаю, никто бы не спорил. Очень грязный и неспортивный момент
Вшатал в щит, получил ладошкой по руке и свалился замертво, встал, посмеялся, в следующем эпизоде снова боднул Грилиша и ушёл без жёлтой :)

В итоге жёлтую в первом тайме получил только Кросс, который уже не стесняясь выставил ногу как шлагбаум в пяти метрах от мяча. Судья матч провалил.
+39
-24
+15
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Leonid Novak
Ответ Никита Давыдкин
А где был двойной гандбол? Из прям таких моментов вспомнилось только попадание в руку Грилишу с очень маленького расстояния. В других моментах руки были прижаты
Один Грилиша (спорный пеналь, но где VAR?). Другой, прямо перед ответным голом, стопроц угловой от Стоунса, который судьи проморгали.
+19
-8
+11
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Мурад Гамзаев
Ждём разбор Лукомского, где он расскажет об адаптации Вальверде под КДБ, о том, что после перерыва кдб сменил левый полуфланг на правый,о том, как прекрасно сыграл уокер на позиции правого цз в тройке и т.д
+10
-2
+8
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Rojo Crio
Ответ Никита Давыдкин
Зачем Карвахаль вообще отправил Грилиша в рекламный щит? Англичанин никак не успевал к мячу. Мало того, что мог нанести травму, так ещё неизвестно, как на такое отреагировал бы судья. По итогу судья вообще не вмешался, но влепи он например карточку, я думаю, никто бы не спорил. Очень грязный и неспортивный момент
Агрессивный маркетинг.
+7
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TR31HK
Мучаются команды без Семака, догадались бы позвать, 5 раз подряд ЛЧ бы выиграли))))
+8
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Dragnil
Ответ Никита Давыдкин
Что там спорного? Уже давно не ставят пенальти, если мяч с такого маленького расстояния попал в естественно расположенную руку. Грилиш в том моменте её вообще назад уводил, а не в сторону мяча. В моменте Стоунза рука была прижата, где там пенальти то?
Во втором эпизоде не пенальти конечно, но угловой должен был быть.
+7
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Никита Давыдкин
Ответ Leonid Novak
Один Грилиша (спорный пеналь, но где VAR?). Другой, прямо перед ответным голом, стопроц угловой от Стоунса, который судьи проморгали.
Что там спорного? Уже давно не ставят пенальти, если мяч с такого маленького расстояния попал в естественно расположенную руку. Грилиш в том моменте её вообще назад уводил, а не в сторону мяча.
В моменте Стоунза рука была прижата, где там пенальти то?
+15
-8
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Ernest Imamov
Отличный футбол, мне понравилась игра обеих команд. Предполагаю что лучшим игроком многие отметят Винисиуса, я бы отметил Камавингу и Гюндогана, в целом все играли в качественный футбол. Насчёт судейство - всё лучше чем в АПЛ, хотя Родри как по мне наработал жёлтую.
Видимо Пеп доволен результатом раз не произвёл замен, Алварес, Фоден, Марез могли бы усилить атаку, но Гвардиоле конечно виднее
+7
-1
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Dragnil
Ответ Мурад Гамзаев
Ждём разбор Лукомского, где он расскажет об адаптации Вальверде под КДБ, о том, что после перерыва кдб сменил левый полуфланг на правый,о том, как прекрасно сыграл уокер на позиции правого цз в тройке и т.д
Вы забыли о хаосе, который создавал Камавинга смещаясь в центр и Лука спускаясь вниз!)))) Но это придирки, все видят то, что хотят видить.
+7
-1
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Никита Давыдкин
Ответ ßd ßy
А еще нормально так Сильва заехал в ногу Камавинга на глазах у судьи, не понимаю как можно не давать за такую карточку , но при просить карточку для Карвахаля
То есть если судья не дал карточку в одном моменте, значит он и потом их давать не должен что ли? Причём тут вообще момент Сильвы, если речь про карвахаля?
+6
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Булат Кошкимбаев
Ответ Никита Давыдкин
Зачем Карвахаль вообще отправил Грилиша в рекламный щит? Англичанин никак не успевал к мячу. Мало того, что мог нанести травму, так ещё неизвестно, как на такое отреагировал бы судья. По итогу судья вообще не вмешался, но влепи он например карточку, я думаю, никто бы не спорил. Очень грязный и неспортивный момент
Вообще странно, как футболисты Реала делали все, чтобы получить жк. А судья не хотел им давать.
Может какие-то установки буковские. Непонятно.
+5
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luu
Ответ _Amelina_ Landau
Бро, это как? Я с удовольствием посмотрю матч с шумом трибун , чем с "великими" комментаторами.
На сайте в разделе трансляции есть, в основном эфире live нет
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Иван Пименов
Ответ London.is.blue
Так и знал, что сливочные побегут оправдывать свое бревно. Смотрите, с ним Уокер обнялся, праздновали всем Мадридом🤣
Как же вы не любите Реал, товарищ голубой лондонец.
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laruff
Ответ KOTOFAN_17
Кто-то ещё будет спорить, что Холанд и в игровом, и в ментальном плане – это не игрок для больших и решающих матчей?! В них он либо непозволительным образом транжирит стопроцентные моменты (в т.ч. пенальти) – как с Арсеналом и баварией, либо просто растворяется на поле (как в Суперкубке с Ливерпулем, с мю на Траффорде, сегодня с реалом). Хорошо, что у Сити в матчах с Арсеналом и баварией был огромный запас прочности, и команда победила несмотря на нелучшую игру Холанда. Но с реалом такого же запаса у Сити не было и вряд ли он будет через неделю, поэтому Гвардиоле стоит задуматься о том, чтобы как минимум не выпускать норвежца с первых минут в ответной игре. Сегодняшний потолок Холанда – забивать в матчах, когда игра полностью в руках Сити, когда у команды всё получается. Да, забивает он аномально много, но по-настоящему важных и решающих голов у него не так много, а с каким счётом обыгрывать Лейпциг – 2-0 или 7-0 – это не так уж и важно. И главное, что Холанд – не лидер, не игрок, который решает и переворачивает ход матча и не игрок, который полезен в матчах, когда нужно в упорной борьбе выгрызать своё
Ну Рюдигер его закрыл наглухо сегодня, это факт
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бек саидов
Ответ Никита Давыдкин
Зачем Карвахаль вообще отправил Грилиша в рекламный щит? Англичанин никак не успевал к мячу. Мало того, что мог нанести травму, так ещё неизвестно, как на такое отреагировал бы судья. По итогу судья вообще не вмешался, но влепи он например карточку, я думаю, никто бы не спорил. Очень грязный и неспортивный момент
Грязь, это сущность реала.
+4
0
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гилберт
Ответ Ernest Imamov
Отличный футбол, мне понравилась игра обеих команд. Предполагаю что лучшим игроком многие отметят Винисиуса, я бы отметил Камавингу и Гюндогана, в целом все играли в качественный футбол. Насчёт судейство - всё лучше чем в АПЛ, хотя Родри как по мне наработал жёлтую. Видимо Пеп доволен результатом раз не произвёл замен, Алварес, Фоден, Марез могли бы усилить атаку, но Гвардиоле конечно виднее
Кама во втором тайме много ошибался и гол подвёз. Гюндоган в порядке, при том что ему весь матч доставалось.
+3
0
+3
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R902
матч был очень напряженный, единственное что не понравилось: судья, который поплыл с первых минут и комментатор на МАТЧ ТВ.
+3
0
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