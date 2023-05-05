91 комментарий

«Реал» и «Манчестер Сити» ярко провели первый полуфинал и не закрыли ни одного вопроса – ничья 1:1. На дальний удар Винисиуса гости ответили таким же дальним выстрелом Кевина де Брюйне.

«Сити» сразу закрыл «Реал» на его половине и за восемь минут нанес четыре удара в створ: из-за пределов штрафной били Де Брюйне и Родри – Куртуа вытаскивал из углов, потом дважды внутри штрафной пытался отличиться Холанд.

«Реал» отвечал опасными резкими выпадами: например, Бензема вырывался один на один, но Эдерсон был раньше на мяче. Потом после сверхопасного прострела Винисиуса выручил Диаш – Бензема мог оказаться перед пустыми воротами.

Но это было без ударов от «Мадрида»!

Первый случился лишь на 36-й минуте, но и этого хватило: Винисиус взял и грохнул в девятку из-за штрафной. Красота!

Один удар в створ от «Реала» в первом тайме – и гол. Кто-то удивлен? Вот-вот.

• Так Камавинга в 20 лет и 180 дней стал самым молодым ассистентом в полуфиналах ЛЧ со времени ведения статистики Opta (сезон-2003/04). Он превзошел Трента Александер-Арнольда на 32 дня.

• У Винисиуса же десятый из 11 матчей в этой ЛЧ – с результативным действием. Он набрал 7+5, спасся от него только «Шахтер» в четвертом туре. И это был единственный раз, когда Винисиус не выходил в стартовом составе «Реала».

Первый тайм завершился победой «Реала», а перед самым перерывом поссорились Грилиш и Карвахаль. Они и до этого задирали друг друга – а уже здесь борьба была ожесточенной.

Карвахаль просто вытолкнул Грилиша за пределы поля: поддал локтем в спину, из-за чего Джек ударился о рекламный щит.

Карвахаль подошел к нему, и тот отмахнулся.

Видимо, задел испанца – теперь страдал уже Карвахаль.

Арбитр матча Артур Соареш Диаш санкций не вынес, так что общение продолжилось.

И в следующем эпизоде Карвахаль вновь толкнул Грилиша.

Парни точно оживили игру перед перерывом. Но во втором тайме их дуэль стихла.

После перерыва «Реал» и «Сити» тут же обменялись опасными моментами: Бензема пробил выше после хорошей комбинации, в которой поучаствовали Винисиус и Карвахаль, а Де Брюйне не реализовал выход один на один с острого угла. Скорее всего, гол не засчитали бы из-за офсайда, но сэйв Куртуа все равно впечатлил.

А дальше Холанд, казалось, нашел свой момент, но подкат Алабы под мяч был шикарен и эффективен.

На 67-й минуте Де Брюйне все-таки пробил Куртуа – да еще и в стиле «Реала» (казалось, уже испанцы контролировали игру). Камавинга отдал в борьбу, «Сити» перехватил, Гюндоган скинул под удар Де Брюйне, который уложил мяч в нижний.

Де Брюйне был очень эмоционален.

Анчелотти же после этого момента поспорил с судьей и получил желтую карточку.

Чем был недоволен «Реал»? Возможно, посчитал, что Силва упустил мяч в аут в голевой атаке.

Отреагировали оба тренера. Гвардиола затряс пальцем лайнсмену, указывая, что мяч не вышел. Анчелотти поднял руку.

К сожалению, повторы этот момент не затронули. Гол же был забит ровно через 22 секунды после предполагаемого выхода мяча в аут. Рефери решил, что все чисто.

А BeIn Sports провел свое расследование и вывесил вот такой скрин, намекая на то, что мяч все-таки вышел в аут.

Мог быть и еще гол: на 78-й минуте Бензема опасно пробил – Эдерсон вытащил. Тчуамени уже в самом конце здорово вдарил издали, но вновь Эдерсон! Так и закончили 1:1 с великой интригой перед ответным матчем, который пройдет 17 мая. Кажется, все по делу: эксперты насчитали по 0,62 xG и у «Реал», и у «Сити».

«Когда мы играли лучше – они забили. Когда они играли лучше – забили мы. Напряженный, сложный матч. Это полуфинал на «Сантьяго Бернабеу», – сказал после матча Гвардиола.

А еще Винисиус попытался исполнить популярный финт, подбрасывая мяч двумя ногами над Кайлом Уокером. Но англичанин не поддался.

А после игры они обнялись. Может, и этот момент тоже вспомнили. Уважение!

Как и у Холанда с Винисиусом.

Это десятая попытка Пепа в полуфиналах ЛЧ – пока только 3 успеха

• Теперь в статистике личных встреч «Реала» и «Сити» сплошные тройки: по три победы и три ничьи, по разнице мячей «Реал» чуть-чуть превосходит англичан – 14:13.

• Для Анчелотти-тренера матч стал 190-м в Лиге чемпионов – он догнал Алекса Фергюсона, выше никого уже нет.

• При этом у Фергюсона всего 202 игры в этом турнире (12 было в Кубке чемпионов во главе «Абердина»). Фергюсон провел все 190 матчей в качестве тренера «МЮ». Анчелотти возглавлял восемь клубов – «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию» и «Наполи».

• Transfermarkt подсказал: за два последних сезона ЛЧ Винисиус вырвался в лидеры по гол+пас, набрав 23 очка. У Бензема и Мбаппе – по 22.

• Opta подсчитала, что 7 из 14 голов Де Брюйне в ЛЧ получились после ударов из-за штрафной . Половина!

• «Реал» 16-й раз сыграл в полуфинале Лиги чемпионов . И почти никогда не играл вничью в первом матче: всего две ничьи в 15 розыгрышах. Несколько лет назад «Реал» так вылетел от «Челси» (1:1, 0:2). А в 2016-м прошел дальше: тогда вничью «Реал» выдал как раз с «Ман Сити» (0:0), но в гостях. А дома победил 1:0.

Всего «Мадрид» 8 раз проходил стадию полуфиналов ЛЧ (напоминаем, что было 15 попыток).

• Для Гвардиолы-тренера это десятый полуфинал ЛЧ. Четырежды он выводил туда «Барселону», трижды – «Баварию», еще три раза – «Ман Сити». Ничья у команд Гвардиолы в первом матче была только одна – в самом первом сезоне, когда «Барса» и «Челси» сыграли дома 0:0 (в ответной игре были 1:1 с поздним голом Иньесты и скандалом вокруг судьи Эвребе).

Вот как было во всех случаях:

✅ Сезон-2008/09: «Барселона» против «Челси» – 0:0 и 1:1;

❌ Сезон-2009/10: «Барселона» против «Интера» – 1:3 и 1:0;

✅ Сезон-2010/11: «Барселона» против «Реала» – 2:0 и 1:1;

❌ Сезон-2011/12: «Барселона» против «Челси» – 0:1 и 2:2;

❌ Сезон-2013/14: «Бавария» против «Реала» – 0:1 и 0:4;

❌ Сезон-2014/15: «Бавария» против «Барселоны» – 0:3 и 3:2;

❌ Сезон-2015/16: «Бавария» против «Атлетико» – 0:1 и 2:1;

✅ Сезон-2020/21: «Ман Сити» против «ПСЖ» – 2:0 и 2:1;

❌ Сезон-2021/22: «Ман Сити» против «Реала» – 4:3 и 1:3.

Как все закончится на этот раз?

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, David Ramos, Angel Martinez