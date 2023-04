«Тулуза» разгромила «Нант» в финале Кубка Франции – 5:1 при 4:0 уже на 31-й минуте.

Событие важное: «Стад де Франс» даже посетит президент страны Эммануэль Макрон. Президент посещает каждый финал Кубка Франции.

Стадион (скорее его окрестности) отчасти превратился в пространство для митинга – из-за протестов против пенсионной реформы.

Сначала протест запретили. Фанаты планировали взять свистки и показывать Макрону красные карточки

Полиция Парижа объявила утром в день игры объявила, что болельщикам запрещено участвовать в акции против повышения пенсионного возраста. Так решил Лоран Нуньес, государственный секретарь при министре внутренних дел Франции.

Фанаты хотели показательно предъявить Макрону красные карточки. Также организаторы акции протеста планировали выдать фанатам свистки – это полиция тоже запретила.

Потом запрет аннулировали. На матче – почти три тысячи полицейских

Административный суд постановил отменить решение, принятое правоохранительными органами.

Представители профсоюзов оперативно раздали посетителям «Стад де Франс» свистки и красные карточки.

Еще профсоюзы опасались, что в ходе ТВ-трансляции свист в адрес главы государства может быть заглушен. Но и этот нюанс удалось решить.

«France Télévisions заявляет, что выполнит свою работу и обеспечит наилучшее освещение финала Кубка Франции – максимально соответствующее действительности и верное происходящему на стадионе», – сообщили в компании.

Матч посетили 78 тысяч зрителей. Активированы около трех тысяч полицейских и жандармов – это на 50% больше, чем во время финала ЛЧ в Париже.

Рядом с трибунами установили заграждения. Макрон не вышел на поле, чтобы вручить трофей

На стадионе даже установили заграждения с вертикальными пиками. Здесь без политики: причиной таких мер послужил инцидент, который случился после выхода «Нанта» в финал Кубка Франции. Тогда фанаты вырвались на поле после финального свистка.

Многие французы недовольны решением. «Мы в средневековье? Это абсолютно возмутительно и безответственно», – написал журналист Пол Кометто в соцсетях.

Поменялся даже протокол вручения Кубка Франции: Макрон передал трофей не на поле, а на трибунах «Стад де Франс». Футболисты сами поднялись к президенту и его супруге Брижит.

Лоран Нуньес заявил, что он сам навязал это решение Федерации футбола Франции. Так хотели повысить безопасность на стадионе – опасались в том числе беспорядков среди болельщиков.

Французы недовольны пенсионной реформой – в чем ее суть?

В середине апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста: к 2030 году французы будут выходить на пенсию не в 62, а в 64.

Президент объяснил новый закон увеличением количества пенсионеров в стране и необходимостью сокращения общего объема выплат, чтобы профинансировать другие реформы. «У нас меньше работающих, чем 20 лет назад, больше пенсионеров, и мы живем дольше. Неправильно говорить, что мы можем сохранить тот же самый возраст выхода на пенсию, так не пойдет», – считает Макрон.

Французские власти говорят, что к 2030-м число пенсионеров увеличится с нынешних 17 млн человек до 20 млн, а дефицит пенсионного бюджета составит 15-20 млрд евро.

Французы вышли на улицы. Первая забастовка профсоюзов прошла еще в январе, тогда было больше миллиона человек по всей стране, из них 80 тысяч в Париже.

Сейчас французские профсоюзы говорят, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая, и призывают устроить в этот день «исключительную всенародную» протестную акцию.

Узнали больше про реформу: Макрон давно ее замышлял, протесты достаточно спокойные

Читатель Sports.ru Вадим Славич, проживающий в Париже, рассказал больше о протестах.

– Во Франции любая реформа проходит через парламент, но президент воспользовался статьей 49.3 Конституции, которая позволяет ему принимать любой закон без голосования [в парламенте]. У такого способа есть обратная сторона – парламент может выразить вотум недоверия правительству. Они так и сделали, но для импичмента не набрали нужного количества голосов (9).

Макрон рисковал потерей правительства, но ему уже не надо думать об электорате – третьего срока не будет. Поэтому он может лоббировать любые реформы. Плюс он же действительно обещал пенсионную реформу – и он ее проводит, никого не обманывая.

– Если Макрон не держится за избирателей, зачем проводит реформу?

– Для некоторых стран бывшего СССР прозвучит странно, но во Франции политики делают все для людей. Макрон считает ее важной и необходимой – поэтому проводит. Хотя лично мне он не смог доказать ее необходимость. Ровно как и его противники убедить в обратном.

– Насколько масштабные протесты были после принятия реформы?

– На пике протеста по всей Франции на акции собирались до 3,5 миллиона человек. Со стороны кажется много, но на самом деле это одни из самых спокойных протестов. Для сравнения: когда [в 2013-м] принимали закон об однополых браках, только в Париже на улицы вышло два миллиона человек. Скорее не против самого закона о браках, а против усыновления детей однополыми браками. «Желтые жилеты» были менее многочисленны, но более агрессивны: перекрывали законы, дороги.

Макрон хотел провести пенсионную реформу до ковида. Тогда были большие манифестации – 30 дней не работало метро, что привело к велосипедному буму. Сейчас забастовки по четвергам, поэтому все уже привыкли.

– Как часто Макрон появляется на футболе во Франции?

– Нечасто. Но сходить на финал Кубка Франции – давняя традиция президентов. Бывший президент Николя Саркози болеет за «ПСЖ» и часто посещал их матчи.

– Утром акцию на финале Кубка Франции запретили, вечером разрешили. Как это работает?

– Префектура боялась провокаций и запретила профсоюзам собрание вокруг стадиона. Они подали апелляцию в суд, и он разрешил. Сейчас сообщают, что при входе не стадион забирают красные карточки. Некоторые депутаты пишут в твиттере, что это незаконно, но во Франции запрещено проносить на футбол предметы с политическим подтекстом. А на карточках написано «Красная карточка – пенсионной реформе» и «Нет – 64 года». Если бы на них не было надписей, то все было бы окей.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP, Firas Abdullah / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; twitter.com/Olivecohen