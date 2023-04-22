23 комментария

«Боруссия» воспользовалась кризисом «Баварии»! Дортмундцы еще в прошлом туре должны были догонять команду Тухеля, но упустили +2 гола в большинстве.

Новый тур – новый подарок от «Баварии». На этот раз мюнхенцы сгорели на выезде «Майнцу»: Садьо Мане забил первым, но во втором тайме баварцы вдруг пропустили 3. Причем безвольно: у мюнхенцев 0 ударов с 60-й минуты по 91-ю, именно за это время 1:0 и превратились в 1:3.

У Тухеля за 7 матчей столько же поражений, сколько у Нагельсманна за весь сезон

Ход с увольнением Нагельсманна не сработал, «Бавария» при Тухеле – боль.

• Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Германии и теперь за пять туров до финиша отдали конкуренту лидерство в Бундеслиге.

• Команда не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения и 2 ничьих.

• «Бавария» мало забивает. Очень мало: всего 5 голов в шести матчах. Единственный всплеск случился в первой игре при Тухеле, когда мюнхенцы обыграли как раз «Дортмунд» (4:2).

• Еще более показательные цифры: у Тухеля 3 поражения в семи матчах – столько же раз Нагельсманн проиграл за 37 игр.

«Бавария» с 2020 года не обыгрывает на выезде «Майнц» – это уже третье поражение подряд. Но Тухелю вряд ли от этого легче – после матча тренер вроде бы взял ответственность на себя, но все же не проехался по Мюллеру:

«У Томаса был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым.

Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело. Сейчас мы в сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой. Мы спим, мы измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей».

Руководство «Баварии», которое объясняло увольнение Нагельсманна как раз неудовлетворительной формой в Бундеслиге, крайне недовольно.

Гендиректор Оливер Кан отказался уходить в отставку, зато выступил с резкой критикой: «Катастрофический второй тайм! Какая команда хотела вновь стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень трудно стать чемпионами. Игроки должны работать на износ ради целей клуба. Того, что команда показывает на поле, недостаточно для чемпионства».

Президент клуба Герберт Хайнер добавил: «Мы полностью развалились после 1:1, команда растеряна. «Бавария» контролировала игру в первом тайме, а потом забыла забить второй мяч».

«Боруссия» взяла свое – разнесла «Айнтрахт» и вырвалась на первое место

Дортмундцы уже после фиаско «Баварии» вышли на домашнюю игру против крепкого «Айнтрахта». Команда Терзича на этот раз обошлась без сюрпризов и уже в первом тайме сделала 3:0: отличились Джуд Беллингем, Дониэлл Мален и Матс Хуммельс.

Еще ценнее, что после этого «Боруссия» не расслабилась, как в прошлом туре против «Штутгарта». После перерыва Мален сделал дубль и довел счет до 4:0. «Боруссия» впервые в истории выиграла 9 домашних матчей подряд в рамках одного сезона Бундеслиги.

Последний раз «Дортмунд» лидировал в Бундеслиге после 29 туров в сезоне-2011/12. Тогда команду к чемпионству привел Юрген Клопп.

Теперь гонку контролирует «Боруссия», но шансы на титул «Баварии» все равно 63%

Дортмундцы обошли конкурента на один балл. Разница мячей и статистика личных встреч в пользу «Баварии» (2:2 и 4:2), поэтому равенство очков «Боруссию» не устроит.

Впереди у команд по три домашних матчах и два гостевых.

«Майнц» теперь проверит на прочность «Боруссию». Еще у дортмундцев игра с крепким «Вольфсбургом» и борющимся за выживание «Бохумом».

У «Баварии» из серьезных соперников «Лейпциг». Все остальные команды из нижней половины таблицы, в том числе игры с двумя главными аутсайдерами («Шальке» и «Гертой»).

Статистическая модель FiveThirtyEight пока все равно больше верит в «Баварию»: чемпионство мюнхенцев оценивается в 63%, шансы «Дортмунда» – 36%, у остальных команд меньше одного.

Модель FiveThirtyEight проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, IMAGO/Frank Heinen/rscp-photo; Gettyimages.ru/Lars Baron