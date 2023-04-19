49 комментариев

О духе времени
Блог

Последствия скандала «Реала» и «Барсы»: политики из Каталонии осудили «Мадрид», испанские клубы критикуют Лапорту

Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Хавьер Тебас
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Возможно, конфликт «Реала» и «Барселоны» доходит до пиковой точки за долгое время. Катализатор – дело Негрейры. То самое, за которое каталонскому клубу грозят масштабные санкции.

17 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта собрал большую пресс-конференцию и между делом пнул «Реал», назвав «Мадрид» клубом режима – речь о правлении Франсиско Франко в Испании с 1939-го по 1975-й.

Мадридский клуб ответил, выпустив видео о связях Франко с «Барселоной». Содержание: архивные кадры и видеонарезки. Финал – слова бывшего президента «Реала» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал» был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит».

Вероятно, отношения «Барсы» и «Реала» очень сильно испорчены

Marca пишет, что «Реал» не собирается терпеть заявления, которые могут «поставить под сомнение историю или настоящее мадридского клуба». Видео – только начало. И подобного при разбирательстве в деле Негрейры будет много. 

Можно считать, что относительно теплые отношения между клубами прерваны. Восстановить их в ближайшее время будет трудно.

По данным издания, «Реал» считает дело Негрейры главным скандалом в истории испанского футбола и не хочет, чтобы «Барса» его как-то замазала. Кажется, теперь «Барселона» и «Реал» – клубы-антагонисты.

«Реал» начинает атаковать юридически: клуб вовлечен в дело на стороне обвинения, его юристы уже готовятся к суду.

Из-за видео конфликт между «Реалом» и «Барсой» вышел на политический уровень

На стороне «Барсы» – правительство Каталонии. Оно официально обратилось к «Реалу» с просьбой внести исправления в видео. В высшем органе самоуправления Каталонии посчитали ролик «оскорбительным и безответственным».

Представитель кабинета министров Каталонии Патрисия Плаха назвала видео «Реала» фэйком и добавила, что было бы неплохо, если бы «Реал» вообще удалил видео и извинился: «То, что такая организация, как «Реал», распространяет подобное, непристойно и безответственно. Мы пока не собираемся идти в суд, но сделаем это в случае публичных жалоб на содержание видео, где есть неуважение к тысячам людей, страдавшим от режима Франко. Было бы славно, если бы «Реал» удалил видео и попросил прощения».

По мнению Плахи, мадридский клуб «перевернул историю с помощью грубой манипуляции». Она напомнила, что президента «Барселоны» на момент начала Гражданской войны, Жозепа Суньоля, франкисты расстреляли под Мадридом без предварительного суда, когда он приехал к солдатам, воевавшим на стороне республиканцев.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон тоже раскритиковал «Реал»: «То, что «Мадрид» делает с «Барсой», – как преследования, так и попытки переписать историю, выставив угнетателей жертвами угнетенных, – это то же самое, что они десятилетиями делали с Каталонией.

Поэтому неслучайно те, чей офис находится в здании, принадлежащем Испанской Епископальной Конференции, которая в свое время благословила фашистов, приходят к таким выводам».

Есть высказывания и со стороны «Реала». Бывший генеральный директор клуба Хорхе Вальдано не оценил выступление Жоана Лапорты:  «Мне он показался безоружным командующим армией Каталонии. Он намеревался объявить себя жертвой, выступил очень агрессивно. Он казался чрезвычайно взволнованным в своей речи, несколько сбитым с толку.

Он провел все выступление, ходя вокруг да около, но без полного прояснения проблемы, которая привела его туда. Если у них есть группа консультантов по связям с общественностью, то результат их деятельности кажется мне детским садом. Вместо объяснений по делу Негрейры Лапорта искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, Барселоны».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, естественно, тоже выступил: «Я обсуждал подобные вещи про режимные клубы, когда мне было 19 лет. Обсуждать это сейчас – отвлекать внимание от действительно важных вещей в испанском футболе. Мы смотрим не в прошлое, а в будущее».

На ассамблее Ла Лиги все клубы осудили слова Лапорты – это подтвердил Тебас

19 апреля состоялась очередная ассамблея Ла Лиги (собрание всех профессиональных клубов страны, первые два дивизиона). На ней Лапорта, как ни в чем не бывало, пожал руки Хавьеру Тебасу и Флорентино Пересу. Клубы тоже не обсуждали друг друга: вероятно, это связано с тем, что «Реал» выступает одной из сторон в суде. При этом Лапорта косвенно признал, что перегнул, и обещал не нападать на другие клубы. Даже пообщался с представителем «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, хотя до этого оба игнорировали друг друга.

И все-таки клубы остались недовольны выступлением Жоана Лапорты. Действия «Барселоны» осудили исполнительный директор  «Атлетико» Хиль Марин и президент «Кадиса» Мануэль Вискаино.

Реакцию клубов Ла Лиги озвучил в том числе Тебас: «Сначала выступал адвокат по уголовным делам, после него на протяжении 20 минут вещал Лапорта. Он объяснился, но получилось что-то вроде резюме того, что мы услышали на той пресс-конференции. Большинство клубов посчитало все, что связано с делом Негрейры, ненормальным, и сказало, что выплаты нужно расследовать. Это не был форум, на котором «Барселона» должна была защищаться в юридическом плане. Его объяснение не убедило никого, и разбирательство продолжится в тех местах, где это будет необходимо: в испанских судах и в УЕФА».

Возможно, Лапорта намеренно дистанцируется от «Реала», чтобы наладить контакт с УЕФА и лично с президентом Чеферином

Президент УЕФА спустя несколько недель после раскрытия дела Негрейры называл кризис «Барселоны» потенциально тяжелейшим за все время существования клуба: «Насколько мне известно, ситуация чрезвычайно серьезна. Настолько серьезна, что, на мой взгляд, это одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел».

Чеферин указывал на возможность санкций «Барсы»: «На уровне испанской лиги, конечно, дело устарело и не может иметь конкурентных последствий, зато разбирательство ведется на уровне гражданской прокуратуры Испании. То же самое касается и УЕФА, по нашим правилам срок давности еще не истек».

6 апреля, по информации Catalunya Radio, Жоан Лапорта направил в УЕФА и ФИФА письма, касающиеся дела Негрейры. Он попросил обе организации избегать предвзятого отношения к «Барсе» и ее действиям.

Также Лапорта попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать «Барселоне» выступить в свою защиту, а до того момента не высказываться об этом деле публично. 

Пока что Чеферин не дает какой-либо детальной информации о том, будет ли каталонский клуб наказан. В начале апреля на соответствующий вопрос журналиста президент УЕФА ответил коротким «Ха-ха» и сел в автомобиль.

А что насчет видео? Эксперт по испанскому футболу справедливо указывает на популизм скандала

Журналист The Mirror Коллин Миллар лаконично объяснил, почему манипуляции обоих клубов с обвинениями в сотрудничестве с режимом Франко нельзя воспринимать серьезно. Вот его монолог:

– Дискуссия в Испании о «клубе режима» носит популистский характер, игнорирует историю и позволяет спокойно оскорблять друг друга. Токсичность, которую она создает внутри Испании и за ее пределами, ужасна. Факты тщательно подбираются, чтобы соответствовать условиям задачи, игнорируя реальность.

Все дебаты вокруг Гражданской войны в Испании и ее влияния на футбол наполнены нюансами и контекстом, который практически невозможно отразить в соцсетях. Существует ряд книг на эту тему, в частности «Страх и ненависть в Ла Лиге» Сида Лоу.

Нельзя отрицать, что Мадрид (несмотря на множество мифов) и Барселона идейно были республиканскими городами, в разной степени пострадавшими во время Гражданской войны. И «Реал», и «Барселона» как футбольные клубы сильно пострадали, ландшафт испанского футбола изменился.

Франкизм захватил футбол и клубы. Политические назначения были неизбежны в клубах, которые до сих пор в той или иной степени превращались в инструменты режима. Политическое покровительство доминировало в испанском футболе.

Франкизм, разумеется, отдавал предпочтение идее единой, сильной Испании. Он также хотел спроецировать этот образ на Европу во времена политической изоляции. Европейские успехи «Реала» были политически целесообразны. Однако в первое десятилетие при Франко чемпионат выигрывали 6 разных команд.

В этом и заключается проблема упрощения до «клуба режима». В той или иной степени высокопоставленных фигур во всех клубах постигла наихудшая из возможных участь из-за франкизма. Со временем все клубы так или иначе стали «клубами режима», независимо от лежащих в их основе политических убеждений.

Игнорировать эту историю – крайне бесчувственно и оскорбительно для жертв франкизма.

«Барселона» требует признать чемпионство времен Гражданской войны. «Леванте» уже утвердили аналогичный кубок

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP; wikipedia.org; Twitter/realmadrid

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Просто напомню, что Реал подчёркнуто дистанцировался от т.н. "дела Негрейры", официальные лица не давали комментариев, и Реал единственный (!) среди клубов первых двух испанских лиг не присоединялся к осуждению. Всё это можно найти на спортсе. Чем ответил Лапорта, все тоже слышали: в двух словах, "мы тут ни при чём, и вообще, это всё Реал!".
Виновата в чём-то Барса или нет, пусть разбираются соответствующие органы. Я к блаугране не предвзят, разговоры от отстранении (или чём-то подобном) Барсы считаю полной дичью, ибо всё-таки никто не отменял презумпцию невиновности. Однако риторика официальных представителей Барселоны на протяжении последних недель - это позорище натуральное.
+45
-8
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Right Authoritarianism
Самый идиотский аргумент барсиков это то что франко бомбил барселону,только вот у меня вопрос,а какой город бомбил легион "Кондор"?Не Мадрид случайно?
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Фёдор Кузнецов
Не буду вдаваться в историю просто хочется спросить, а как связан Франко с выплатами Негрейре?
Вы вообще за Каталонию болеете? (с)
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Traxyla
Реалу это не нужно . Их конкуренция в Ла Лиге делает оба клуба сильнее . В финансах это тоже отразиться , потому что телевизионные права тоже могут дешеветь .
Вот только не надо эти школьные сопли про "делает сильнее". Барселона постоянно позорится в еврокубках, а Реал победоносно идет по клубам АПЛ.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Не буду вдаваться в историю просто хочется спросить, а как связан Франко с выплатами Негрейре?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ждем в комментариях экспертов по политической обстановке в Испании XX века.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
на сколько все же тупое руководство у бчк. они сейчас действительно улетят в пропасть и уже не выбирутся никогда. и признают их виновными в судейском деле и лишат их титулов и быть им на дне.
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
St. Jimmy
Когда подобная дискуссия идёт в комментариях на спортсе - это привычно и никого не удивляет. Но когда президенты клубов устраивают: "- Ваш клуб - политпроект! - Нет, это ваш клуб - политпроект!", - то это очень нездоровая хрень.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Glukinho
Ждем в комментариях экспертов по политической обстановке в Испании XX века.
Они пока на уроках
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
На ассамблее Ла Лиги все клубы осудили слова Лапорты
------
Шах и мат, барсаглоры. Вас презирают.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Отмазы Лапорты уровня "а вы видели их госдолг?"))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
На стороне «Барсы» – правительство Каталонии.
----
Это что за страна такая?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Барсу обвинили в подкупе судей, а они начали гнать на Мадрид и режим Франко)) что же мне это напоминает?)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Топтать коррупционеров по всем фронтам.
20 лет платили судье бабки, и ноют еще, твари. Лицемерный клуб режима.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Все так, Лапорта переложил ответственность на Мадрид и все клубы осудили его выступление, хотя преподнесли это так, как нечто важное. Но ведь действительно аргументов кроме коробки с архивами никаких не привел.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Serhii Lomanov
Ищи и проверяй! накануне матча Барсы в Бильбао, старикашка Перес созывает совет и присоединяется к обвинению. так что, ты не шути на эту тему.
Где я написал, что Реал в итоге не присоединился к обвинению? Присоединился. А вот ты иди и проверяй, после чего именно Перес это сделал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Ответ Геннадий Чеботарев
на сколько все же тупое руководство у бчк. они сейчас действительно улетят в пропасть и уже не выбирутся никогда. и признают их виновными в судейском деле и лишат их титулов и быть им на дне.
Реалу это не нужно . Их конкуренция в Ла Лиге делает оба клуба сильнее . В финансах это тоже отразиться , потому что телевизионные права тоже могут дешеветь .
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Homelender_666
Ригоберку и блаумерка это не остановит)
Этих клоунов ни что не остановит ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
У бчк были президенты, которые были членами фашистской партии Франко, но они продолжают врать о том, что их как-то режим зажимал. Зажимал он их так, что до войны бчк выиграл лишь 1 чемпионат и 6 или 7 лет перед войной не выигрывал вообще никаких трофеев, при этом считался абсолютным середняком, а после войны стал штамповать титулы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Мадрид наказывает!
Вот только не надо эти школьные сопли про "делает сильнее". Барселона постоянно позорится в еврокубках, а Реал победоносно идет по клубам АПЛ.
Барселона тоже не промах с клубами АПЛ, не считая последних 2х с Ливером и МЮ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
light-akela
Ответ King_X
Отмазы Лапорты уровня "а вы видели их госдолг?"))
королевский комментарий, браво:) +
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaxiLeon
Ответ predMBAPPE
В ролике Реала говорится что он был сосьос барсы и трижды спасал клуб, при нём 8раз барса становилась чемпионом но забыли что он правил 36лет, 36-8=28лет (сезонов), кто выиграл львиную долю думаю сами догадаться можете 🤣👍🏻
Есть два типа людей: 1. умные, 2. тупые или глупые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
даже в Италии и Германии так и не решили на 100% какой клуб был клубом режима. Теперь в Испании занялись этим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Там в соседних новостях: "«Барса» отправит предложение о переходе Месси Ла Лиге на согласование".
В ответ на это Ла Лига отправит Барсу в минус 5-й дивизион))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Лютый альбинос
К слову сказать пока Англия и Франция сотрудничали с нацистами, СССР де-факто воевал с ними в Испании.
Еще один…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий