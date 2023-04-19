49 комментариев

Возможно, конфликт «Реала» и «Барселоны» доходит до пиковой точки за долгое время. Катализатор – дело Негрейры. То самое, за которое каталонскому клубу грозят масштабные санкции.

17 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта собрал большую пресс-конференцию и между делом пнул «Реал», назвав «Мадрид» клубом режима – речь о правлении Франсиско Франко в Испании с 1939-го по 1975-й.

Мадридский клуб ответил, выпустив видео о связях Франко с «Барселоной». Содержание: архивные кадры и видеонарезки. Финал – слова бывшего президента «Реала» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал» был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит».

Вероятно, отношения «Барсы» и «Реала» очень сильно испорчены

Marca пишет, что «Реал» не собирается терпеть заявления, которые могут «поставить под сомнение историю или настоящее мадридского клуба». Видео – только начало. И подобного при разбирательстве в деле Негрейры будет много.

Можно считать, что относительно теплые отношения между клубами прерваны. Восстановить их в ближайшее время будет трудно.

По данным издания, «Реал» считает дело Негрейры главным скандалом в истории испанского футбола и не хочет, чтобы «Барса» его как-то замазала. Кажется, теперь «Барселона» и «Реал» – клубы-антагонисты.

«Реал» начинает атаковать юридически: клуб вовлечен в дело на стороне обвинения, его юристы уже готовятся к суду.

Из-за видео конфликт между «Реалом» и «Барсой» вышел на политический уровень

На стороне «Барсы» – правительство Каталонии. Оно официально обратилось к «Реалу» с просьбой внести исправления в видео. В высшем органе самоуправления Каталонии посчитали ролик «оскорбительным и безответственным».

Представитель кабинета министров Каталонии Патрисия Плаха назвала видео «Реала» фэйком и добавила, что было бы неплохо, если бы «Реал» вообще удалил видео и извинился: «То, что такая организация, как «Реал», распространяет подобное, непристойно и безответственно. Мы пока не собираемся идти в суд, но сделаем это в случае публичных жалоб на содержание видео, где есть неуважение к тысячам людей, страдавшим от режима Франко. Было бы славно, если бы «Реал» удалил видео и попросил прощения».

По мнению Плахи, мадридский клуб «перевернул историю с помощью грубой манипуляции». Она напомнила, что президента «Барселоны» на момент начала Гражданской войны, Жозепа Суньоля, франкисты расстреляли под Мадридом без предварительного суда, когда он приехал к солдатам, воевавшим на стороне республиканцев.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон тоже раскритиковал «Реал»: «То, что «Мадрид» делает с «Барсой», – как преследования, так и попытки переписать историю, выставив угнетателей жертвами угнетенных, – это то же самое, что они десятилетиями делали с Каталонией.

Поэтому неслучайно те, чей офис находится в здании, принадлежащем Испанской Епископальной Конференции, которая в свое время благословила фашистов, приходят к таким выводам».

Есть высказывания и со стороны «Реала». Бывший генеральный директор клуба Хорхе Вальдано не оценил выступление Жоана Лапорты: «Мне он показался безоружным командующим армией Каталонии. Он намеревался объявить себя жертвой, выступил очень агрессивно. Он казался чрезвычайно взволнованным в своей речи, несколько сбитым с толку.

Он провел все выступление, ходя вокруг да около, но без полного прояснения проблемы, которая привела его туда. Если у них есть группа консультантов по связям с общественностью, то результат их деятельности кажется мне детским садом. Вместо объяснений по делу Негрейры Лапорта искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, Барселоны».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, естественно, тоже выступил: «Я обсуждал подобные вещи про режимные клубы, когда мне было 19 лет. Обсуждать это сейчас – отвлекать внимание от действительно важных вещей в испанском футболе. Мы смотрим не в прошлое, а в будущее».

На ассамблее Ла Лиги все клубы осудили слова Лапорты – это подтвердил Тебас

19 апреля состоялась очередная ассамблея Ла Лиги (собрание всех профессиональных клубов страны, первые два дивизиона). На ней Лапорта, как ни в чем не бывало, пожал руки Хавьеру Тебасу и Флорентино Пересу. Клубы тоже не обсуждали друг друга: вероятно, это связано с тем, что «Реал» выступает одной из сторон в суде. При этом Лапорта косвенно признал, что перегнул, и обещал не нападать на другие клубы. Даже пообщался с представителем «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, хотя до этого оба игнорировали друг друга.

И все-таки клубы остались недовольны выступлением Жоана Лапорты. Действия «Барселоны» осудили исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин и президент «Кадиса» Мануэль Вискаино.

Реакцию клубов Ла Лиги озвучил в том числе Тебас: «Сначала выступал адвокат по уголовным делам, после него на протяжении 20 минут вещал Лапорта. Он объяснился, но получилось что-то вроде резюме того, что мы услышали на той пресс-конференции. Большинство клубов посчитало все, что связано с делом Негрейры, ненормальным, и сказало, что выплаты нужно расследовать. Это не был форум, на котором «Барселона» должна была защищаться в юридическом плане. Его объяснение не убедило никого, и разбирательство продолжится в тех местах, где это будет необходимо: в испанских судах и в УЕФА».

Возможно, Лапорта намеренно дистанцируется от «Реала», чтобы наладить контакт с УЕФА и лично с президентом Чеферином

Президент УЕФА спустя несколько недель после раскрытия дела Негрейры называл кризис «Барселоны» потенциально тяжелейшим за все время существования клуба: «Насколько мне известно, ситуация чрезвычайно серьезна. Настолько серьезна, что, на мой взгляд, это одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел».

Чеферин указывал на возможность санкций «Барсы»: «На уровне испанской лиги, конечно, дело устарело и не может иметь конкурентных последствий, зато разбирательство ведется на уровне гражданской прокуратуры Испании. То же самое касается и УЕФА, по нашим правилам срок давности еще не истек».

6 апреля, по информации Catalunya Radio, Жоан Лапорта направил в УЕФА и ФИФА письма, касающиеся дела Негрейры. Он попросил обе организации избегать предвзятого отношения к «Барсе» и ее действиям.

Также Лапорта попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать «Барселоне» выступить в свою защиту, а до того момента не высказываться об этом деле публично.

Пока что Чеферин не дает какой-либо детальной информации о том, будет ли каталонский клуб наказан. В начале апреля на соответствующий вопрос журналиста президент УЕФА ответил коротким «Ха-ха» и сел в автомобиль.

А что насчет видео? Эксперт по испанскому футболу справедливо указывает на популизм скандала

Журналист The Mirror Коллин Миллар лаконично объяснил, почему манипуляции обоих клубов с обвинениями в сотрудничестве с режимом Франко нельзя воспринимать серьезно. Вот его монолог:

– Дискуссия в Испании о «клубе режима» носит популистский характер, игнорирует историю и позволяет спокойно оскорблять друг друга. Токсичность, которую она создает внутри Испании и за ее пределами, ужасна. Факты тщательно подбираются, чтобы соответствовать условиям задачи, игнорируя реальность.

Все дебаты вокруг Гражданской войны в Испании и ее влияния на футбол наполнены нюансами и контекстом, который практически невозможно отразить в соцсетях. Существует ряд книг на эту тему, в частности «Страх и ненависть в Ла Лиге» Сида Лоу.

Нельзя отрицать, что Мадрид (несмотря на множество мифов) и Барселона идейно были республиканскими городами, в разной степени пострадавшими во время Гражданской войны. И «Реал», и «Барселона» как футбольные клубы сильно пострадали, ландшафт испанского футбола изменился.

Франкизм захватил футбол и клубы. Политические назначения были неизбежны в клубах, которые до сих пор в той или иной степени превращались в инструменты режима. Политическое покровительство доминировало в испанском футболе.

Франкизм, разумеется, отдавал предпочтение идее единой, сильной Испании. Он также хотел спроецировать этот образ на Европу во времена политической изоляции. Европейские успехи «Реала» были политически целесообразны. Однако в первое десятилетие при Франко чемпионат выигрывали 6 разных команд.

В этом и заключается проблема упрощения до «клуба режима». В той или иной степени высокопоставленных фигур во всех клубах постигла наихудшая из возможных участь из-за франкизма. Со временем все клубы так или иначе стали «клубами режима», независимо от лежащих в их основе политических убеждений.

Игнорировать эту историю – крайне бесчувственно и оскорбительно для жертв франкизма.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP; wikipedia.org; Twitter/realmadrid