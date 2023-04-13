В конце марта Фабрицио Романо писал, что аргентинский полузащитник Леандро Паредес вернется летом в «ПСЖ» из аренды в «Ювентусе». Главная причина – конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Паредес поругался с Аллегри после открытой тренировки. Но тренер его защищает

А ведь раньше Аллегри хвалил Паредеса и настаивал на его летней аренде – после травмы Поля Погба, когда полузащита «Ювентуса» стала выглядеть проблемной.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Паредес приехал в очень плохой форме. В сентябре тренер еще надеялся на его уровень и выпускал в старте постоянно, а уже в октябре посадил аргентинца на скамейку.

А три раза менял Паредеса сразу после первого тайма: когда «Ювентус» проиграл «Маккаби» с «Монцей» и победил «Специю».

Оказалось, аргентинец копил злобу и не выдержал на выходных. Вел себя очень нервно во время открытой тренировки, ушел с поля и в раздевалке жестко зарубился с Аллегри , пишет La Gazzetta. Главная претензия в споре – мало игрового времени. Конфликт погасили партнеры, но Паредес в итоге не явился на праздничный пасхальный обед.

Позже итальянские медиа сообщили, что Леандро Паредес извинился перед тренером и не будет оштрафован.

Массимилиано уже озвучил свою версию конфликта:

« У нас с Леандро был обмен идеями, потому что в начале сезона он был одним из главных игроков команды, а сейчас играет меньше . Это нормально, что есть некоторое разочарование по этому поводу, но я делаю выбор на основании того, что вижу, и думаю, что это полезно для команды. Нервозность – часть игры, но главное, чтобы все оставались сконцентрированными на концовке сезона. Я рад, что Паредес так отреагировал: это значит, что ему не все равно и что он хочет играть лучше ».

На Паредеса уже потратили около 10 млн евро и выкупать за 20+ млн вряд ли станут. Он почти не играет

Одно из трех условий, которые привели бы к обязательному выкупу Паредеса у «ПСЖ» за 22,6 млн евро (с бонусами сумма могла вырасти до 25), был выход «Юве» в плей-офф Лиги чемпионов. Тут мимо, команда вылетела в Лигу Европы после группового этапа.

Туринский клуб уже вложил в аргентинца прилично: 7 млн евро зарплаты за сезон, 2,5 млн евро для «ПСЖ» как арендная плата.

Паредес выиграл чемпионат мира, но делам в «Юве» это не помогло. К середине апреля жуткая статистика: лишь пять выходов в старте (из них три – замены в перерыве), 20-е игровое время в команде по минутам Серии А. За половину весны у Леандро не набралось суммарно и 50 минут , считать полезные действия без игрового времени – бессмыслица.

Как рассуждает автор La Gazetta dello Sport Джованни Альбанезе, судя по всему, без Паредеса «Ювентус» страдать не будет. В центре поля регулярно появляются Адриен Рабьо и Мануэль Локателли, здорово вписался 22-летний Николо Фаджоли.

Кроме того, возможно, «Юве» вернет Николо Ровеллу, отданного в аренду «Монце» – его отпустили как раз из-за тесноты в полузащите после приглашения Паредеса. Еще туринцы интересуются Давиде Фраттези из «Сассуоло» – на ту же позицию.

Аллегри регулярно конфликтует с игроками

В карьере Макса Аллегри уже не раз возникали споры с футболистами. Вот самые яркие случаи.

• С Филиппо Индзаги, когда он проводил последний сезон карьеры, Массимилиано поссорился из-за игрового времени. Когда стало известно, что Индзаги хочет учиться на тренера, Аллегри спросил: «Ты хочешь занять мое место?». Филиппо ответил едко: «Конечно, я займу твое место и справлюсь лучше, чем ты».

• В том же сезоне Аллегри конфликтовал со Златаном Ибрагимовичем. Шведу не понравилось поведение тренера: после разгрома от «Арсенала» (0:3) Массимилиано вместо того, чтобы разнести футболистов, похвалил их – Ибра не оценил. Они чуть не подрались, вовремя разняли.

• Уже в «Ювентусе» сразу несколько игроков уходили с поля, не пожимая руку тренеру. Сами Хедира проигнорировал Аллегри после замены с «Эмполи», Гонсало Игуаин – с «Кьево», Марио Манджукич – уходя во время дерби с «Торино», Стефан Лихтштайнер не понял замены против «Интера», Пауло Дибала обижался за ранний уход с «Сассуоло», а Леонардо Бонуччи даже не включили в заявку на следующий матч с «Порту» после отказа жать руку Аллегри в игре с «Палермо».

• Есть еще свежий конфликт: в февральском кубковом матче с «Лацио» (1:0). Массимилиано разозлился на Анхеля ди Марию за трудный пас вместо спокойного контроля: «За чертову минуту до конца мяч нужно сохранять, потому что все еще может измениться», – завопил Аллегри. После этого он, не дожидаясь финального свистка, ушел в раздевалку и досматривал матч там.

• С Криштиану Роналду тоже есть история. Про открытые конфликты сведений не просачивалось, но после первого ухода из «Юве» Аллегри критиковал Криша как эксперт: «Партнеры должны заполнять зоны, которые бросает Роналду. За год с ним бедняга Манджукич пробежал больше, чем за всю остальную карьеру».

А после возвращения в клуб говорил так: «Я разговаривал с Роналду, как и с остальными футболистами. Я сказал ему, что следующий сезон важный, и я буду рад увидеться с ним снова. Однако у него будет и больше ответственности, чем три года назад, когда он только присоединился к команде. Я ожидаю от Роналду не только много голов, но и чтобы он подавал пример опытного игрока, которым он является».

Впрочем, поработать с футболистом Аллегри не удалось: тем же летом Криштиану уехал в «МЮ».

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari, Spada