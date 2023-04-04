15 комментариев

Очень разные стратегии.

Грэм Поттер – уже 12-й тренер, уволенный в этом сезоне АПЛ. Перед матчем с «Челси» о рекордном количестве отставок (в сумме с уходом Брендана Роджерса из «Лестера») рассуждал Юрген Клопп, его положение сейчас тоже не выглядит устойчивым:

«Роджерс и Поттер – два фантастических тренера, но все может пойти не так, и тогда лица, принимающие решения, могут внести изменения. Я осознаю, что и сам сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации».

Клопп может чувствовать себя спокойнее еще и потому, что «Ливерпуль» традиционно склонен дольше доверять тренерам . Юрген лишь 21-й тренер за 131-летнюю историю клуба. Для сравнения: «Челси» готовится к назначению 22-го специалиста за 31 год только в эру АПЛ, с начала 90-х.

*Учтены и.о. тренера «Челси» – Дэвид Уэбб (13 матчей), Гус Хиддинк и Рафаэль Бенитес (по 48). Но не учтены краткосрочные замены Грэм Рикс (1 игра), Рэй Уилкинс (2), Стив Холанд (1) и Бруно Сальтор (пока 0).

Джон Маккена и Уильям Барклай возглавляли «Ливерпуль» одновременно. Согласно данным клуба, Маккена занимал должность «тренера-менеджера», а Барклай — «секретаря-менеджера». В 1998-м «Ливерпуль» повторил эксперимент с тандемом: совместили Роя Эванса и Жерара Улье.

В обоих случаях мы посчитали их за одного специалиста, так как они работали именно вместе. А вот вторые приходы Моуринью, Хиддинка и Далглиша считали отдельно, так как это были совсем разные периоды и смены тренеров.

У «Челси» больше трофеев за последние 30 лет, Клопп главный долгожитель нынешней АПЛ

Чья же стратегия приносит лучший результат?

🏆 «Челси» с момента запуска АПЛ (август 1992-го) выиграл 27 трофеев: по две Лиги чемпионов и Лиги Европы, пять чемпионств, семь Кубков Англии, четыре Кубка лиги, три Суперкубка Англии, два Суперкубка УЕФА, Кубок обладателей кубков и клубный ЧМ.

У «Ливерпуля» за это же время 19 титулов: две ЛЧ, одна АПЛ, три Кубка страны, пять Кубков Лиги, по три Суперкубка (Англии и УЕФА), по одному Кубку УЕФА и клубному ЧМ.

🔄 Интересно, что с 1905-го (год основания «Челси») до 1991-го лондонцы сменили всего 16 тренеров (тут не учитываем Роберта Гулда, который провел только два матча). В сумме 37 – и это с учетом Хиддинка, Бенитеса и еще нескольких и.о., которые задержались больше 10 матчей.

Дольше всех главным тренером «Ливерпуля» был Том Уотсон – почти 19 лет (1896 – 1915). У «Челси» в истории есть пример еще мощнее: Дэвид Колдерхед возглавлял команду 26 лет (1907-1933). Сейчас о таком доверии невозможно даже мечтать.

А Юрген Клопп – главный долгожитель нынешней АПЛ. Он работает в «Ливерпуле» семь с половиной лет .

🥇 Самый успешный тренер в истории «Ливерпуля» – Боб Пэйсли, он за девять лет по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, по три раза Кубок европейских чемпионов и Кубок Лиги, по одному разу Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В «Челси» номер один – конечно, Жозе Моуринью. У португальца три титула Премьер-лиги, по одному Кубку и Суперкубку Англии, а также три Кубка лиги.

Рафа Бенитес успел потренировать оба клуба. Успешнее, конечно, получилось с «Ливерпулем»: выиграл ЛЧ и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок страны. С «Челси» покорилась только Лига Европы.

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Тодд Боули уволил уже двух тренеров за сезон – так не делал даже Роман Абрамович!

Неужели Юлиан Нагельсманн и правда верит в долгосрочный проект с «Челси»?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Bryn Lennon