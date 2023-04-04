15 комментариев

О духе времени
Блог

У «Челси» больше тренеров за 31 год, чем у «Ливерпуля» за 131! То есть за всю историю

Грэм Поттер Грэм Поттер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Роман Абрамович Роман Абрамович
Тодд Боули Тодд Боули
Антонио Конте Антонио Конте
Билл Шенкли
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Боб Пэйсли
Томас Тухель Томас Тухель
Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клаудио Раньери Клаудио Раньери
Футбол Футбол

Очень разные стратегии.

Грэм Поттер – уже 12-й тренер, уволенный в этом сезоне АПЛ. Перед матчем с «Челси» о рекордном количестве отставок (в сумме с уходом Брендана Роджерса из «Лестера») рассуждал Юрген Клопп, его положение сейчас тоже не выглядит устойчивым:

«Роджерс и Поттер – два фантастических тренера, но все может пойти не так, и тогда лица, принимающие решения, могут внести изменения. Я осознаю, что и сам сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации».

Клопп может чувствовать себя спокойнее еще и потому, что «Ливерпуль» традиционно склонен дольше доверять тренерам. Юрген лишь 21-й тренер за 131-летнюю историю клуба. Для сравнения: «Челси» готовится к назначению 22-го специалиста за 31 год только в эру АПЛ, с начала 90-х.

*Учтены и.о. тренера «Челси» – Дэвид Уэбб (13 матчей), Гус Хиддинк и Рафаэль Бенитес (по 48). Но не учтены краткосрочные замены Грэм Рикс (1 игра), Рэй Уилкинс (2), Стив Холанд (1) и Бруно Сальтор (пока 0).

Джон Маккена и Уильям Барклай возглавляли «Ливерпуль» одновременно. Согласно данным клуба, Маккена занимал должность «тренера-менеджера», а Барклай — «секретаря-менеджера». В 1998-м «Ливерпуль» повторил эксперимент с тандемом: совместили Роя Эванса и Жерара Улье.

В обоих случаях мы посчитали их за одного специалиста, так как они работали именно вместе. А вот вторые приходы Моуринью, Хиддинка и Далглиша считали отдельно, так как это были совсем разные периоды и смены тренеров.

У «Челси» больше трофеев за последние 30 лет, Клопп главный долгожитель нынешней АПЛ

Чья же стратегия приносит лучший результат?

🏆 «Челси» с момента запуска АПЛ (август 1992-го) выиграл 27 трофеев: по две Лиги чемпионов и Лиги Европы, пять чемпионств, семь Кубков Англии, четыре Кубка лиги, три Суперкубка Англии, два Суперкубка УЕФА, Кубок обладателей кубков и клубный ЧМ.

У «Ливерпуля» за это же время 19 титулов: две ЛЧ, одна АПЛ, три Кубка страны, пять Кубков Лиги, по три Суперкубка (Англии и УЕФА), по одному Кубку УЕФА и клубному ЧМ.

🔄 Интересно, что с 1905-го (год основания «Челси») до 1991-го лондонцы сменили всего 16 тренеров (тут не учитываем Роберта Гулда, который провел только два матча). В сумме 37 – и это с учетом Хиддинка, Бенитеса и еще нескольких и.о., которые задержались больше 10 матчей.

Дольше всех главным тренером «Ливерпуля» был Том Уотсон – почти 19 лет (1896 – 1915). У «Челси» в истории есть пример еще мощнее: Дэвид Колдерхед возглавлял команду 26 лет (1907-1933). Сейчас о таком доверии невозможно даже мечтать.

А Юрген Клопп – главный долгожитель нынешней АПЛ. Он работает в «Ливерпуле» семь с половиной лет.

🥇 Самый успешный тренер в истории «Ливерпуля» – Боб Пэйсли, он за девять лет по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, по три раза Кубок европейских чемпионов и Кубок Лиги, по одному разу Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В «Челси» номер один – конечно, Жозе Моуринью. У португальца три титула Премьер-лиги, по одному Кубку и Суперкубку Англии, а также три Кубка лиги.

Рафа Бенитес успел потренировать оба клуба. Успешнее, конечно, получилось с «Ливерпулем»: выиграл ЛЧ и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок страны. С «Челси» покорилась только Лига Европы.

***

Тодд Боули уволил уже двух тренеров за сезон – так не делал даже Роман Абрамович!

Неужели Юлиан Нагельсманн и правда верит в долгосрочный проект с «Челси»?

Тренерский хаос в «Челси» – в двух картинках

Шутки про квиддич в раздевалке, нелогичный выбор состава и слабые интервью: как Поттер провалился в «Челси»

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Bryn Lennon

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
При Абрамовиче такой подход был оправдан и давал максимальные результаты и трофеи каждый год, а вот при Боэли это пока выглядит цирком без чёткого плана и перспектив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ a2wai
Если бы Абрамовича не заставили уйти, то Тухеля бы скорее всего не уволили.
Однозначно, Грановская и Чех не ушли бы, с которыми Тухелю отлично работалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
От Портера до Поттера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайрат Кырбасов
Ответ Александр Бурмистров
А сколько кубков АПЛ у Ливерпуля за этот же период в 31 год?
Там же все написано:
"У «Ливерпуля» за это же время 19 титулов: две ЛЧ, одна АПЛ, три Кубка страны, пять Кубков Лиги, по три Суперкубка (Англии и УЕФА), по одному Кубку УЕФА и клубному ЧМ."
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Glukinho
ну уж явно не благодаря Ди Маттео выиграли ЛЧ, скорее надо благодарить Дрогба и Лэмпарда
так можно сказать про любого тренера, тогда уж Пеп никто, выиграл требл с Хави и Иньеста с Месси, ну что за бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бурмистров
А сколько кубков АПЛ у Ливерпуля за этот же период в 31 год?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ Stas610
Самое поразительное, что они уволили Ди Маттео и Тухеля, на следующий сезон после выигрыша в ЛЧ.
Если бы Абрамовича не заставили уйти, то Тухеля бы скорее всего не уволили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
С-стабильность!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
я болею за Ливерпуль, мой брат за Челси,скину-ка я ему скриншот перед матчем) На самом деле желаю обеим командам проснуться! Эти клубы-эталон АПЛ
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Stas610
Самое поразительное, что они уволили Ди Маттео и Тухеля, на следующий сезон после выигрыша в ЛЧ.
Тухеля? Ты уверен?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
подписывая контракт с челси, тренеры понимают, что больше 2 лет не проработают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Stas610
Самое поразительное, что они уволили Ди Маттео и Тухеля, на следующий сезон после выигрыша в ЛЧ.
ну уж явно не благодаря Ди Маттео выиграли ЛЧ, скорее надо благодарить Дрогба и Лэмпарда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas610
Самое поразительное, что они уволили Ди Маттео и Тухеля, на следующий сезон после выигрыша в ЛЧ.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
судя по картинке рой эванс это грэм сунес
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Абрамович тренд задал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий