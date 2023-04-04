17 комментариев

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«Это бизнес: мало любви, мало сердца». «Баварию» мощно критикуют за увольнение Нагельсманна – от Маттеуса до игроков клуба

Лотар Маттеус Лотар Маттеус
Бавария Бавария
Оливер Кан Оливер Кан
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
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Футбол Футбол

Игроки поддержали Юлиана после победы над «Боруссией».

25 марта «Бавария» официально представила Томаса Тухеля в качестве нового главного тренера команды. Он пришел на смену Юлиану Нагельсманну и подписал контракт до 2025 года.

Прошла уже неделя, однако споры насчет отставки Нагельсманна не утихают. Дошло даже до публичной сферы: зарубились эксперт Sky Sport Лотар Маттеус и генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, в 1990-х вместе игравшие за мюнхенский клуб.

Началось все с реакции Маттеуса на увольнение немецкого тренера в разговоре с Kicker: «Руководители «Баварии» в последнее время не очень хорошо себя проявляют. Девиза Mia san Mia («Мы есть мы»), который был отличительной чертой клуба во времена Румменигге и Хенесса, больше не существует. «Баварии» пора вернуться к корням и снова стать семьей. Отставка Нагельсманна не стала для меня большим сюрпризом».

На высказывание ответил Оливер Кан: «Лотар с самого конца своей карьеры футболиста стал главным критиком немецкого футбола, но если мы критикуем Лотара, то он не принимает это и делает необоснованные и абсурдные заявления. Это Лотар, он не изменится. Обвинение в том, что мы не уважаем стиль «Баварии», очень и очень тревожит», – сказал Кан на Bild-TV.

Лотар Маттеус вернулся: «Я лишь говорю о том, что слышу, вижу и чувствую. Хронологическая последовательность, выстроенная Каном, нелогична. Я знаю, что Оливер Кан лжет».

Маттеус до этого уже защищал Нагельсманна

В конце августа и начале сентября «Бавария» буксовала и четыре матча Бундеслиги подряд не могла победить: к трем ничьим с менхенгладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом» добавилось поражение в баварском дерби от «Аугсбурга» (0:1).

Вокруг Юлиана Нагельсманна сгустились тучи, но одним из поддержавших тренера был Лотар Маттеус: «Я не думаю, что Нагельсманн в опасности и «Баварии» нужно думать о приглашении другого тренера, например, Томаса Тухеля. Речь идет о человеке, который подписал самый длинный тренерский контракт в истории «Баварии», поэтому все постараются выбраться из этой ситуации сообща. 

Уверен, сейчас самый сложный период в карьере этого молодого тренера, но несмотря на это, я думаю, что он все наладит».

Даже Кан был в тот момент на стороне Юлиана: «Мы уверены в Нагельсманне, это один из тех тренеров, которые ассоциируют себя с «Баварией». Возможно, в этом смысле с Нагельсманном сопоставим лишь Юпп Хайнкес».

Спустя 7 месяцев тренер все-таки покинул клуб. Да и прощание вышло не очень красивым.

А почему Нагельсманна вообще уволили?

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан пояснил решение так: «После ЧМ-2022 мы каждый раз играли все менее удачно, колебания отдачи команды поставили под вопрос достижение целей, не только намеченных на сезон, но и на перспективу. Наш долг и наша работа – гарантировать спортивный успех команды. Смена тренера на решающем отрезке сезона – не паническая реакция».

Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич добавлял: «Нам жаль, что так получилось, но после тщательного анализа, в особенности на отрезке с января и на основе опыта второй половиной прошлого сезона, мы решили освободить Юлиана от должности».

Еще одной возможной причиной увольнения инсайдеры называли заинтересованность других клубов в Томасе Тухеле, который подобрал команду после Юлиана Нагельсманна. Мюнхенцы среагировали вовремя: когда они вышли на Тухеля, Томас вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом», но мгновенно переключился на немцев. Как утверждал журналист Флориан Плеттенберг, немецкий специалист уже несколько недель живет в Мюнхене и на первых встречах впечатлил руководство планами по развитию «Баварии». 

Когда Тухеля спросили об увольнении Нагельсманна, Томас отмахнулся: «Я понимаю, что Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к работе с предвкушением и энергией.

Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче непредвзято».

Подозревали и о причинах отставки, завязанных на самом Нагельсманне: тренер чересчур резко комментировал увольнение тренера вратарей, утечку данных о тактике и работу судей в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

В любом случае прощание вышло слабым: слухи об увольнении просочились в медиа еще до того, как руководство «Баварии» сообщило Нагельсманну об отставке. 

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан перед матчем с «Боруссией» Дортмунд (4:2) в интервью Sky Germany назвал обстоятельства ухода тренера «катастрофой». Однако он опроверг информацию о сливе: «С самого начала было очевидно, что Юлиан узнал об этом первым. Никаких контактов со СМИ не было».

Агентство Sport 360, представляющее интересы Нагельсманна, ответило, что Кан лжет. 

«Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», – сказал представитель Sport 360.

Футболисты поддержали тренера после победы в Дер-Класикер

1 апреля «Бавария» на «Альянц Арене» обыграла «Боруссию» (4:2) в первом матче при Тухеле, но после игры некоторые футболисты говорили о старом тренере.

Например, защитник Бенжамен Павар: «Мы были очень удивлены увольнением Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им.

Но это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Мы должны двигаться дальше и продолжать в том же духе, что и сегодня».

Вратарь Янн Зоммер не согласился с журналистом по поводу того, что Юлиан утратил контроль над командой: «У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку. Ничего подобного».

Один из ключевых игроков Йозуа Киммих добавил: «Нагельсманн тоже сыграл свою роль в нашей победе. Не то чтобы все, что было раньше, было стерто».

Леон Горетцка: «Новость удивила нас, без сомнения. Юлиан – отличный тренер и прекрасный человек»

Причину отставки не понял и защитник команды Маттейс де Лигт: «Я этого не ожидал, я был удивлен. Мы вторые в Бундеслиге, в четвертьфинале Кубка Германии, в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мы все еще боремся за все трофеи».

Ну а самую емкую реплику выдал уже упоминавшийся Йозуа Киммих: «В конечном итоге это бизнес: мало любви, мало сердца. С этим решением нужно жить.

Когда происходит отставка тренера, это всегда разочаровывает, ведь это значит, что мы, игроки, облажались».

Фото: globallookpress.com/Angelika Warmuth, Tom Weller; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Lars Baron

17 комментариев

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Momos
Ну, в статье пишется, что команде снова надо стать семьей. С этим сложно спорить. Только вот как в семью вписать Нагельсмана, который свою жену бросил после 15 лет совместной жизни ради любовницы? Причем любовница еще и по совместительству спортивная журналистка уважаемого издания Бильд, куда кто-то стал из Баварии сливать информацию. Нагельсман думает, что это все игроки. Ну, может он и прав и это просто совпадение. В любом случае, уж больно скандальный получился тренер.
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kisliy33
Кана теоретически можно понять, он дурной на голову, и принципы Баварии может понимать на свой лад... А вот цыган Салихамиджич - чистый приспособленец. Уже и денег заработал, все есть, живи по совести, так нет, и мать родную продаст лишь бы крайним не встать...
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krolik213
Я не фанат Ман Сити, но очень хочу увидеть их красивую, зрелищную победу против немецкой забуксовавшей бмв.
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Владислав Бегагаев
Ответ Jan Paskel
чёт Тухель после своих процедур в Индии постарел лет на 20
«Помудрел»))
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Несусветный Папаша
У Киммиха по лицу видно что упёртый и с характером.Настоящий Капитан.
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Jan Paskel
чёт Тухель после своих процедур в Индии постарел лет на 20
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Dmitry_Bayern18
Ответ Donik
Киммих базу выдал
Круто положил, емко
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Flavius
Киммих - мужик

Не знаю как сложатся жизни Кана и Салихамиджича, но ни один из них не утонет - это точно
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Anton Drižiruk
Кан постарел, выглядит старше Маттеуса
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шампион
Маттеус задел Олли Кана за живое. Он и Салихамиджич выглядят пока достаточно гнилостной парочкой. Баварию отличал от других топ-клубов куда более приличный подход. Поэтому Хайнкес был готов возвращаться и помогать. Поэтому Боруссию в свое время Хёнесс практически спас от банкротства. Да, могли и Гётце отжать по беспределу, но сравните это с поведением шарашки типа Челси или Псж. Олли и Хасан морально ближе к этому уровню.
+1
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Farhat Sabitov
Любопытно.
Лотар Маттеус высказал замечание об отступление Баварии от своих основополагающих принципов - "Мы семья".
Оливер Кан не стал на это ничего отвечать, только перевёл дискус на личности, типа Маттеус занимается только критикой немецкого футбола и ничего больше.
Томас Тухель вообще отгородился от ситуации. Типа это все меня не волнует. К работе приступаю с энтузиазмом.
Было бы прикольно если Нагельсман встал у руля Челси и оба немецких тренера встретились в плей офф ЛЧ.
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Тюменский медвежонок
Я один ничего не понял в этой фразе от Киммиха? "Не то чтобы все, что было раньше, было стерто"...

p.s. Кан на Шварценеггера становится похож)
+1
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Zombieset
Самое неоднозначное и удивительное увольнение в истории футбола. Случись это в АПЛ, в Ла Лиге или в Серии А - пошумели бы и забыли. А это случилось не где-то, а в Баварии.
+1
0
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Андрей Богдановский
Все равно Бавария остаётся серьёзным претендентом на титул лиги чемпионов в этом сезоне
+2
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George Best 7
киммих хорош, теперь понятно почему он «с детства» капитанит
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Donik
Киммих базу выдал
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Kranmeister
"Кинг Кан" и босняк слишком уж усердствуют.
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