17 комментариев

Игроки поддержали Юлиана после победы над «Боруссией».

25 марта «Бавария» официально представила Томаса Тухеля в качестве нового главного тренера команды. Он пришел на смену Юлиану Нагельсманну и подписал контракт до 2025 года.

Прошла уже неделя, однако споры насчет отставки Нагельсманна не утихают. Дошло даже до публичной сферы: зарубились эксперт Sky Sport Лотар Маттеус и генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, в 1990-х вместе игравшие за мюнхенский клуб.

Началось все с реакции Маттеуса на увольнение немецкого тренера в разговоре с Kicker: «Руководители «Баварии» в последнее время не очень хорошо себя проявляют. Девиза Mia san Mia («Мы есть мы»), который был отличительной чертой клуба во времена Румменигге и Хенесса, больше не существует. «Баварии» пора вернуться к корням и снова стать семьей. Отставка Нагельсманна не стала для меня большим сюрпризом».

На высказывание ответил Оливер Кан: «Лотар с самого конца своей карьеры футболиста стал главным критиком немецкого футбола, но если мы критикуем Лотара, то он не принимает это и делает необоснованные и абсурдные заявления. Это Лотар, он не изменится. Обвинение в том, что мы не уважаем стиль «Баварии», очень и очень тревожит», – сказал Кан на Bild-TV.

Лотар Маттеус вернулся: «Я лишь говорю о том, что слышу, вижу и чувствую. Хронологическая последовательность, выстроенная Каном, нелогична. Я знаю, что Оливер Кан лжет».

Маттеус до этого уже защищал Нагельсманна

В конце августа и начале сентября «Бавария» буксовала и четыре матча Бундеслиги подряд не могла победить: к трем ничьим с менхенгладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом» добавилось поражение в баварском дерби от «Аугсбурга» (0:1).

Вокруг Юлиана Нагельсманна сгустились тучи, но одним из поддержавших тренера был Лотар Маттеус: «Я не думаю, что Нагельсманн в опасности и «Баварии» нужно думать о приглашении другого тренера, например, Томаса Тухеля. Речь идет о человеке, который подписал самый длинный тренерский контракт в истории «Баварии», поэтому все постараются выбраться из этой ситуации сообща.

Уверен, сейчас самый сложный период в карьере этого молодого тренера, но несмотря на это, я думаю, что он все наладит».

Даже Кан был в тот момент на стороне Юлиана: «Мы уверены в Нагельсманне, это один из тех тренеров, которые ассоциируют себя с «Баварией». Возможно, в этом смысле с Нагельсманном сопоставим лишь Юпп Хайнкес».

Спустя 7 месяцев тренер все-таки покинул клуб. Да и прощание вышло не очень красивым.

А почему Нагельсманна вообще уволили?

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан пояснил решение так: «После ЧМ-2022 мы каждый раз играли все менее удачно, колебания отдачи команды поставили под вопрос достижение целей, не только намеченных на сезон, но и на перспективу. Наш долг и наша работа – гарантировать спортивный успех команды. Смена тренера на решающем отрезке сезона – не паническая реакция».

Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич добавлял: «Нам жаль, что так получилось, но после тщательного анализа, в особенности на отрезке с января и на основе опыта второй половиной прошлого сезона, мы решили освободить Юлиана от должности».

Еще одной возможной причиной увольнения инсайдеры называли заинтересованность других клубов в Томасе Тухеле, который подобрал команду после Юлиана Нагельсманна. Мюнхенцы среагировали вовремя: когда они вышли на Тухеля, Томас вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом», но мгновенно переключился на немцев. Как утверждал журналист Флориан Плеттенберг, немецкий специалист уже несколько недель живет в Мюнхене и на первых встречах впечатлил руководство планами по развитию «Баварии».

Когда Тухеля спросили об увольнении Нагельсманна, Томас отмахнулся: «Я понимаю, что Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к работе с предвкушением и энергией.

Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче непредвзято».

Подозревали и о причинах отставки, завязанных на самом Нагельсманне: тренер чересчур резко комментировал увольнение тренера вратарей, утечку данных о тактике и работу судей в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

В любом случае прощание вышло слабым: слухи об увольнении просочились в медиа еще до того, как руководство «Баварии» сообщило Нагельсманну об отставке.

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан перед матчем с «Боруссией» Дортмунд (4:2) в интервью Sky Germany назвал обстоятельства ухода тренера «катастрофой». Однако он опроверг информацию о сливе: «С самого начала было очевидно, что Юлиан узнал об этом первым. Никаких контактов со СМИ не было».

Агентство Sport 360, представляющее интересы Нагельсманна, ответило, что Кан лжет.

«Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», – сказал представитель Sport 360.

Футболисты поддержали тренера после победы в Дер-Класикер

1 апреля «Бавария» на «Альянц Арене» обыграла «Боруссию» (4:2) в первом матче при Тухеле, но после игры некоторые футболисты говорили о старом тренере.

Например, защитник Бенжамен Павар: «Мы были очень удивлены увольнением Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им.

Но это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Мы должны двигаться дальше и продолжать в том же духе, что и сегодня».

Вратарь Янн Зоммер не согласился с журналистом по поводу того, что Юлиан утратил контроль над командой: «У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку. Ничего подобного».

Один из ключевых игроков Йозуа Киммих добавил: «Нагельсманн тоже сыграл свою роль в нашей победе. Не то чтобы все, что было раньше, было стерто».

Леон Горетцка: «Новость удивила нас, без сомнения. Юлиан – отличный тренер и прекрасный человек»

Причину отставки не понял и защитник команды Маттейс де Лигт: «Я этого не ожидал, я был удивлен. Мы вторые в Бундеслиге, в четвертьфинале Кубка Германии, в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мы все еще боремся за все трофеи».

Ну а самую емкую реплику выдал уже упоминавшийся Йозуа Киммих: «В конечном итоге это бизнес: мало любви, мало сердца. С этим решением нужно жить.

Когда происходит отставка тренера, это всегда разочаровывает, ведь это значит, что мы, игроки, облажались».

Фото: globallookpress.com/Angelika Warmuth, Tom Weller; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Lars Baron