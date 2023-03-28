12 комментариев

Подробности от The Athletic.

В феврале с Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей» и появления «новых материалов». Однако футболист еще не может играть за «МЮ» – клуб проводит внутреннее расследование.

И это логично, если принимать во внимание инсайды The Athletic. Журналисты рассказали, какой образ создал себе Гринвуд в клубе еще до ареста.

• Гринвуд на тренировках молодежной системы «Юнайтед» публично критиковал Криштиану Роналду, когда тот играл за «Реал» – называл португальца «мертвым» (имея в виду, что он сдает позиции – Sports.ru). Причем Мэйсон выступал так навязчиво, что даже тренеры просили его проявлять зрелость.

• Гринвуд несдержанно отзывался о партнерах.

«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом», – пишет The Athletic со ссылкой на источник.

• Гринвуд угрожал трансфером в «Манчестер Сити» во время конфликтов на тренировках. Однако когда «Сити» позже действительно пришел к футболисту с предложением о переходе, Гринвуд его отклонил.

• Мэйсон чудил в пандемию: собирал дома вечеринки во время государственного локдауна.

Сосед Гринвуда Шон Маккай рассказывал The Athletic: «Музыка могла греметь до 4-5 утра, и я постоянно просыпался от нее. Трясся весь дом, доносились кучи криков и смеха. В одну из ночей несколько подростков встали перед дверью в его дом и кричали: «Мэйсон Гринвуд, нам все равно, кто ты такой. Ты хреновый футболист. Впусти нас, или мы переломаем тебе ноги».

Полиция тогда ограничилась обращением просьбой, чтобы клуб тщательнее контролировал жизнь Гринвуда.

• Некоторые в «МЮ» считали, что Гринвуду нужен психолог, чтобы не сломаться при переходе из молодежного футбола во взрослый. Один из источников The Athletic объяснял: «В основной команде есть внутренняя поддержка, но постоянное наблюдение за игроком в режиме 24/7 может затрудниться, как только вы перейдете в первую команду».

Руководству предлагали конкретных специалистов для помощи юному игроку, но «МЮ» доверился клубным сотрудникам и не придал большого значения проблеме.

Ну а потом случился тот самый эпизод с Хэрриет Робсон, из-за которого он не играет с января 2022-го. Что было дальше, мы знаем гораздо лучше.

Кстати, британские таблоиды пишут, что Гринвуд и Хэрриет Робсон (та самая девушка, обвинявшая игрока в изнасиловании) планируют свадьбу и, возможно, ждут ребенка.

Вопрос с возвращением футболиста решится скоро. Однако перспективы пока не очень – в клубе (и в мужской, и женской команде) резко поменяли отношение к игроку после публикации аудиозаписи, на которой он угрожал своей девушке.

Фото: Gettyimages.ru/Charles McQuillan / Stringer, Gareth Copley