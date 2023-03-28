12 комментариев

О духе времени
Блог

Грубо отзывался о Роналду, травил партнеров, угрожал трансфером в «Сити»: каким был Гринвуд до ареста

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Подробности от The Athletic.

В феврале с Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей» и появления «новых материалов». Однако футболист еще не может играть за «МЮ» – клуб проводит внутреннее расследование.

И это логично, если принимать во внимание инсайды The Athletic. Журналисты рассказали, какой образ создал себе Гринвуд в клубе еще до ареста. 

Гринвуд на тренировках молодежной системы «Юнайтед» публично критиковал Криштиану Роналду, когда тот играл за «Реал» – называл португальца «мертвым» (имея в виду, что он сдает позиции – Sports.ru). Причем Мэйсон выступал так навязчиво, что даже тренеры просили его проявлять зрелость. 

Гринвуд несдержанно отзывался о партнерах. 

«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом», – пишет The Athletic со ссылкой на источник.

Гринвуд угрожал трансфером в «Манчестер Сити» во время конфликтов на тренировках. Однако когда «Сити» позже действительно пришел к футболисту с предложением о переходе, Гринвуд его отклонил.

• Мэйсон чудил в пандемию: собирал дома вечеринки во время государственного локдауна.

Сосед Гринвуда Шон Маккай рассказывал The Athletic: «Музыка могла греметь до 4-5 утра, и я постоянно просыпался от нее. Трясся весь дом, доносились кучи криков и смеха. В одну из ночей несколько подростков встали перед дверью в его дом и кричали: «Мэйсон Гринвуд, нам все равно, кто ты такой. Ты хреновый футболист. Впусти нас, или мы переломаем тебе ноги».

Полиция тогда ограничилась обращением просьбой, чтобы клуб тщательнее контролировал жизнь Гринвуда. 

• Некоторые в «МЮ» считали, что Гринвуду нужен психолог, чтобы не сломаться при переходе из молодежного футбола во взрослый. Один из источников The Athletic объяснял: «В основной команде есть внутренняя поддержка, но постоянное наблюдение за игроком в режиме 24/7 может затрудниться, как только вы перейдете в первую команду».

Руководству предлагали конкретных специалистов для помощи юному игроку, но «МЮ» доверился клубным сотрудникам и не придал большого значения проблеме. 

Ну а потом случился тот самый эпизод с Хэрриет Робсон, из-за которого он не играет с января 2022-го. Что было дальше, мы знаем гораздо лучше.

Кстати, британские таблоиды пишут, что Гринвуд и Хэрриет Робсон (та самая девушка, обвинявшая игрока в изнасиловании) планируют свадьбу и, возможно, ждут ребенка. 

Вопрос с возвращением футболиста решится скоро. Однако перспективы пока не очень – в клубе (и в мужской, и женской команде) резко поменяли отношение к игроку после публикации аудиозаписи, на которой он угрожал своей девушке. 

«Нелегко стереть аудио из памяти». Мужская и женская команды «Юнайтед» выступили против возвращения Гринвуда

Харриет Робсон – невеста Мэйсона Гринвуда. Из-за конфликта с ней футболист год находился под следствием

Фото: Gettyimages.ru/Charles McQuillan / Stringer, Gareth Copley

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VG15
Но игру показывал для своего возраста офигенную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Иванов
Ответ Kaizer-Soze
На какие-то кляузы больше похоже. Рофлил над Роналду, так над ним пол мира рофлит. Называл партнером по молодежке дерьмом, так они на его фоне такими и были. Ни кто из его возрастной группы за основу МЮ не играет. Про Сити наоборот в плюс можно отнести, что когда его туда позвали, он их послал куда подальше и остался в родном клубе. Устраивал шумные вечеринки и не давал соседям спать, даже тут до молодого Гиггза и компании ему далеко, вот там настоящие вечеринки были. В общем статейка в Атлетике больше похожа на заказуху от всяких МиТу и прочих СЖВ, хоть что-то постарались приплести, странно что нет пункта - не переводил бабушек через дорогу.
Да х…я на постном масле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Rozmetov
Ответ Sergey Kuznetsov
Манчестерский Кокорин
Скорее Кокорин - русский Гринвуд
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Иванов
Ппц, роются в грязном белье подростков, чушь! Набесится и успокоится! Просто увольте и все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Критика Криша, когда тот играл в "Реале"? Ничего себе какая провинность!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Демьян=)
С таким бэкграундом на мой взгляд не стоит его оставлять. Вряд ли он кардинальным образом изменится и поменяет себя, мне вообще кажется что он бомба замедленного действия.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaizer-Soze
На какие-то кляузы больше похоже. Рофлил над Роналду, так над ним пол мира рофлит. Называл партнером по молодежке дерьмом, так они на его фоне такими и были. Ни кто из его возрастной группы за основу МЮ не играет. Про Сити наоборот в плюс можно отнести, что когда его туда позвали, он их послал куда подальше и остался в родном клубе. Устраивал шумные вечеринки и не давал соседям спать, даже тут до молодого Гиггза и компании ему далеко, вот там настоящие вечеринки были.
В общем статейка в Атлетике больше похожа на заказуху от всяких МиТу и прочих СЖВ, хоть что-то постарались приплести, странно что нет пункта - не переводил бабушек через дорогу.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильин Александр
А зачем уточнение про женскую команду? Он там форму набирать собирался?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
"Гринвуд несдержанно отзывался о партнёрах. Он знал что он хорош, и не стеснялся называть кого-то дерьмом."
Боюсь представить что бы он сказал Антони о его игре)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Вел он конечно так себе , дисциплина хромала тогда в клубе
При Рангике так было , при Тен Хаге таких фокусов бы уже не было
Решфорд не даст соврать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
Манчестерский Кокорин
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эразм
Главное, что ни одного котика на пострадало!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий