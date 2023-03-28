12 комментариев

Грубо отзывался о Роналду, травил партнеров, угрожал трансфером в «Сити»: каким был Гринвуд до ареста
Подробности от The Athletic.
В феврале с Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения по делу об изнасиловании из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей» и появления «новых материалов». Однако футболист еще не может играть за «МЮ» – клуб проводит внутреннее расследование.
И это логично, если принимать во внимание инсайды The Athletic. Журналисты рассказали, какой образ создал себе Гринвуд в клубе еще до ареста.
• Гринвуд на тренировках молодежной системы «Юнайтед» публично критиковал Криштиану Роналду, когда тот играл за «Реал» – называл португальца «мертвым» (имея в виду, что он сдает позиции – Sports.ru). Причем Мэйсон выступал так навязчиво, что даже тренеры просили его проявлять зрелость.
• Гринвуд несдержанно отзывался о партнерах.
«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом», – пишет The Athletic со ссылкой на источник.
• Гринвуд угрожал трансфером в «Манчестер Сити» во время конфликтов на тренировках. Однако когда «Сити» позже действительно пришел к футболисту с предложением о переходе, Гринвуд его отклонил.
• Мэйсон чудил в пандемию: собирал дома вечеринки во время государственного локдауна.
Сосед Гринвуда Шон Маккай рассказывал The Athletic: «Музыка могла греметь до 4-5 утра, и я постоянно просыпался от нее. Трясся весь дом, доносились кучи криков и смеха. В одну из ночей несколько подростков встали перед дверью в его дом и кричали: «Мэйсон Гринвуд, нам все равно, кто ты такой. Ты хреновый футболист. Впусти нас, или мы переломаем тебе ноги».
Полиция тогда ограничилась обращением просьбой, чтобы клуб тщательнее контролировал жизнь Гринвуда.
• Некоторые в «МЮ» считали, что Гринвуду нужен психолог, чтобы не сломаться при переходе из молодежного футбола во взрослый. Один из источников The Athletic объяснял: «В основной команде есть внутренняя поддержка, но постоянное наблюдение за игроком в режиме 24/7 может затрудниться, как только вы перейдете в первую команду».
Руководству предлагали конкретных специалистов для помощи юному игроку, но «МЮ» доверился клубным сотрудникам и не придал большого значения проблеме.
Ну а потом случился тот самый эпизод с Хэрриет Робсон, из-за которого он не играет с января 2022-го. Что было дальше, мы знаем гораздо лучше.
Кстати, британские таблоиды пишут, что Гринвуд и Хэрриет Робсон (та самая девушка, обвинявшая игрока в изнасиловании) планируют свадьбу и, возможно, ждут ребенка.
Вопрос с возвращением футболиста решится скоро. Однако перспективы пока не очень – в клубе (и в мужской, и женской команде) резко поменяли отношение к игроку после публикации аудиозаписи, на которой он угрожал своей девушке.
«Нелегко стереть аудио из памяти». Мужская и женская команды «Юнайтед» выступили против возвращения Гринвуда
Харриет Робсон – невеста Мэйсона Гринвуда. Из-за конфликта с ней футболист год находился под следствием
Фото: Gettyimages.ru/Charles McQuillan / Stringer, Gareth Copley
В общем статейка в Атлетике больше похожа на заказуху от всяких МиТу и прочих СЖВ, хоть что-то постарались приплести, странно что нет пункта - не переводил бабушек через дорогу.
Боюсь представить что бы он сказал Антони о его игре)
При Рангике так было , при Тен Хаге таких фокусов бы уже не было
Решфорд не даст соврать