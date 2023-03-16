19 комментариев

Поэтому без голосования.

Джанни Инфантино будет президентом ФИФА до 2027 года. Он переизбран на этот пост на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде и ни с кем за него не боролся. Да, безальтернативная кандидатура.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016-м, а спустя три года его переизбрали без конкурентов. Сейчас история повторилась.

Как избирают президента, когда нет альтернативы: голосование не требуется

Это объяснил вице-президент ФИФА, глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль Халифа. Он подтвердил, что кандидатуру выставил только один человек – Инфантино. «Согласно статьям 3 и 32, конгресс может решить избрать президента без голосования, если предлагается один кандидат, делая это единогласным одобрением всех присутствующих», – отметил он и предложил поддержать Инфантино.

Делегаты встретили его аплодисментами. Фактически так выборы и состоялись. От России в Руанде присутствовал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Обычно же на выборах подается 211 голосов от всех национальных ассоциаций: 55 от Европы, 54 от Африки, 46 от Азии, 35 от Северной Америки, 11 от Океании и 10 от Южной Америки.

Кто был против Инфантино: скандинавы и Германия

Несколько стран не хотели поддерживать кандидатуру действующего президента.

• Например, Германия. Президент немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф так и заявил: «DFB не поддержит переизбрание Инфантино». Причина: «За последние несколько недель мы получили мало информации от ФИФА по различным вопросам или не получили ее совсем. ФИФА должна стать гораздо более открытой и прозрачной организацией в отношениях с национальными ассоциациями».

Бернд Нойендорф

• Дания тоже против Инфантино. Президент датской федерации футбола (DBU) Йеспер Меллер говорил об этом еще в конце ноября прошлого года. Датчане критиковали политику ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов и запрета на ношение повязки OneLove на ЧМ-2022.

• Солидарна и президент норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс. У нее много претензий к Инфантино: недостаточно серьезное отношение к реформам, вмешательство в ассоциации, принуждение к решениям без консультаций, да еще и чрезмерное заигрывание с политиками.

• Против и Швеция. Председатель футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон не поехал на конгресс и поручил делегации не выражать Инфантино поддержку: «Мы не поддерживаем его руководство, его действия». А так Нильссон объяснил популярность Инфантино: «У него мощная поддержка со стороны конфедераций многих бедных стран. Вклад от ФИФА – их единственный источник дохода».

Периодически против Инфантино высказывался и президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас – критиковал и за поддержку Суперлиги, и за желание проводить чемпионат мира раз в два года.

Главное из речи Инфантино в Руанде: денег много, а будет еще больше

«Всем тем, кто любит меня, знаю – таких много, и тем, кто не любит – такие тоже есть, я люблю вас всех, особенно сегодня», – заявил Инфантино. И пообещал и впредь служить футболу.

По его словам, доход ФИФА достиг рекордного уровня за цикл с 2019 по 2022 год – $7,5 миллиарда. И это особый успех, так как период пришелся на пандемию коронавируса.

Инфантино отметил: «Когда я пришел в организацию, ее резервы составляли около $1 миллиарда. Сейчас – почти $4 млрд». И рассказал о будущем: «Мы обещаем новые рекордные доходы в следующем цикле в размере $11 миллиардов, и сюда не включен новый клубный чемпионат мира, поэтому число может увеличиться еще на пару миллиардов».

Напомним, клубный ЧМ пройдет летом 2025 года, будет 32 участника. Уже известно, что точно сыграют «Челси», «Реал», «Фламенго», «Палмейрас», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Видад Касабланка».

Следующим летом после этого состоится ЧМ-2026.

Инфантино может пробыть на посту даже до следующего десятилетия

По уставу ФИФА, один человек может находиться на посту президента максимум 12 лет. У Инфантино есть все шансы управлять ФИФА 15 лет. Почему так?

Инфантино возглавил ФИФА после отставки Зеппа Блаттера в 2016 году. Но первые три года, с 2016-го по 2019-й, не считаются официальными. Первый официальный срок он отработал с 2019-го, второй пойдет с 2023-го по 2027-й. Потом Инфантино снова может выдвинуть кандидатуру.

В случае успеха он будет президентом ФИФА до 2031 года. И тогда в период его работы пройдут сразу четыре чемпионата мира.

Фото: globallookpress.com / Tom Weller / IMAGO/Jens; REUTERS/Jean Bizimana