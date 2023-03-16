19 комментариев

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Инфантино переизбрался минимум до 2027-го. Других кандидатов не было 🙂

ФИФА ФИФА
Джанни Инфантино Джанни Инфантино
Футбол Футбол

Поэтому без голосования.

Джанни Инфантино будет президентом ФИФА до 2027 года. Он переизбран на этот пост на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде и ни с кем за него не боролся. Да, безальтернативная кандидатура.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016-м, а спустя три года его переизбрали без конкурентов. Сейчас история повторилась. 

Как избирают президента, когда нет альтернативы: голосование не требуется

Это объяснил вице-президент ФИФА, глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль Халифа. Он подтвердил, что кандидатуру выставил только один человек – Инфантино. «Согласно статьям 3 и 32, конгресс может решить избрать президента без голосования, если предлагается один кандидат, делая это единогласным одобрением всех присутствующих», – отметил он и предложил поддержать Инфантино.

Делегаты встретили его аплодисментами. Фактически так выборы и состоялись. От России в Руанде присутствовал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Обычно же на выборах подается 211 голосов от всех национальных ассоциаций: 55 от Европы, 54 от Африки, 46 от Азии, 35 от Северной Америки, 11 от Океании и 10 от Южной Америки.

Кто был против Инфантино: скандинавы и Германия

Несколько стран не хотели поддерживать кандидатуру действующего президента.

• Например, Германия. Президент немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф так и заявил: «DFB не поддержит переизбрание Инфантино». Причина: «За последние несколько недель мы получили мало информации от ФИФА по различным вопросам или не получили ее совсем. ФИФА должна стать гораздо более открытой и прозрачной организацией в отношениях с национальными ассоциациями».

Бернд Нойендорф

• Дания тоже против Инфантино. Президент датской федерации футбола (DBU) Йеспер Меллер говорил об этом еще в конце ноября прошлого года. Датчане критиковали политику ФИФА на фоне нарушений условий труда среди мигрантов и запрета на ношение повязки OneLove на ЧМ-2022.

• Солидарна и президент норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс. У нее много претензий к Инфантино: недостаточно серьезное отношение к реформам, вмешательство в ассоциации, принуждение к решениям без консультаций, да еще и чрезмерное заигрывание с политиками.

На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь

• Против и Швеция. Председатель футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон не поехал на конгресс и поручил делегации не выражать Инфантино поддержку: «Мы не поддерживаем его руководство, его действия». А так Нильссон объяснил популярность Инфантино: «У него мощная поддержка со стороны конфедераций многих бедных стран. Вклад от ФИФА – их единственный источник дохода».

Периодически против Инфантино высказывался и президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас – критиковал и за поддержку Суперлиги, и за желание проводить чемпионат мира раз в два года.

Главное из речи Инфантино в Руанде: денег много, а будет еще больше

«Всем тем, кто любит меня, знаю – таких много, и тем, кто не любит – такие тоже есть, я люблю вас всех, особенно сегодня», – заявил Инфантино. И пообещал и впредь служить футболу.

По его словам, доход ФИФА достиг рекордного уровня за цикл с 2019 по 2022 год – $7,5 миллиарда. И это особый успех, так как период пришелся на пандемию коронавируса.

Инфантино отметил: «Когда я пришел в организацию, ее резервы составляли около $1 миллиарда. Сейчас – почти $4 млрд». И рассказал о будущем: «Мы обещаем новые рекордные доходы в следующем цикле в размере $11 миллиардов, и сюда не включен новый клубный чемпионат мира, поэтому число может увеличиться еще на пару миллиардов».

Напомним, клубный ЧМ пройдет летом 2025 года, будет 32 участника. Уже известно, что точно сыграют «Челси», «Реал», «Фламенго», «Палмейрас», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Видад Касабланка».

Следующим летом после этого состоится ЧМ-2026.

Инфантино может пробыть на посту даже до следующего десятилетия

По уставу ФИФА, один человек может находиться на посту президента максимум 12 лет. У Инфантино есть все шансы управлять ФИФА 15 лет. Почему так?

Инфантино возглавил ФИФА после отставки Зеппа Блаттера в 2016 году. Но первые три года, с 2016-го по 2019-й, не считаются официальными. Первый официальный срок он отработал с 2019-го, второй пойдет с 2023-го по 2027-й. Потом Инфантино снова может выдвинуть кандидатуру.

В случае успеха он будет президентом ФИФА до 2031 года. И тогда в период его работы пройдут сразу четыре чемпионата мира.

Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней

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Фото: globallookpress.com / Tom Weller / IMAGO/Jens; REUTERS/Jean Bizimana

19 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Если футбольные чинуши на деле хоть немного, но думают об игроках и перегруженности календаря, а не только на словах, то они должны сделать все, чтобы после ЧМ-2026 формула стала той, что была, а этого футбольного лысого из браззерс выпнуть к чертовой матери. Ему кроме денег все остальное по барабану.
Ну а такая безальтернативность до боли напоминает одну страну, правда там кандидаты просто для декорации
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Nagibator_2000
Ответ Андрей Балабаев
Ну и правильно. Зачем ещё на выборы тратиться? Этот передовой опыт нужно и нам перенять)
Перенять? Она работает с 99ого., в одной очень большой стране.
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da0s
Ответ Андрей Балабаев
Ну и правильно. Зачем ещё на выборы тратиться? Этот передовой опыт нужно и нам перенять)
Эту передовую практику создали первые президенты стран центральной Азии. Все избраны на без альтернативных выборах. Эта великая заслуга, солнцеликих посланников бога всегда незаслуженно забывается
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Denisque78
как это по-скрепному
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fellx
Today I feel...Qatari! With a lot of money i got paid for giving Messi a world cup
+1
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Андрей Балабаев
Ну и правильно. Зачем ещё на выборы тратиться? Этот передовой опыт нужно и нам перенять)
+3
0
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Bahmut
Если волей судьбы будете переживать кораблекрушение на одном судне с Инфантино, крепче за него держитесь, он не тонет.
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Enotaz24
Все лысые походу немного шарлатаны.
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orelik_1987
Тут многие его ругают, но только посмотрите на фото! Милейший, честнейший и кристально чистейший человек! Дай Николай чудотворец ему крепкого здоровья как говорится.. Не святой конечно как Анатолий наша светлость Фёдорович, но не менее блаженный!
+4
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+4
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Analjinn
Он вам не Джанни!
+8
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Вратарь Бага
Ответ Grey_Wolf
Конечно были! Инфантино или Инфантино, на худой конец Инфантино можно было выбрать! И чем это не выборы? Мне с вас смешно
Нет, я к тому, что я вообще не знал, что в ФИФА решался вопрос насчёт будущего руководителя.
+1
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Ruscello
Ответ Direct free kick
Авеланж был честным приличным человеком на фоне инфантины
Я бы сказал -святым, на фоне Инфантино.
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Direct free kick
Авеланж был честным приличным человеком на фоне инфантины
+3
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Grey_Wolf
Ответ Вратарь Бага
А? Что? В ФИФА были выборы?
Конечно были! Инфантино или Инфантино, на худой конец Инфантино можно было выбрать! И чем это не выборы? Мне с вас смешно
+5
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WilliamsSmile
И кого/что мне всё это напоминает...
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Вратарь Бага
А? Что? В ФИФА были выборы?
+6
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Gustav Ekman
Ответ Pb-SE
Есть Инфантино- есть ФИФА. Нет Инфантино- нет Фифы.
Володин , я тебя узнал
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_El Nino_
Такими темпами, скоро выйдет с заявлением, что уефа это исторический филиал фифа.
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Pb-SE
Есть Инфантино- есть ФИФА. Нет Инфантино- нет Фифы.
0
-3
-3
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