17 комментариев

Даже поражение «Ливерпуля» от «Борнмута» в 27-м туре АПЛ едва ли перебило в Великобритании главную тему выходных – отстранение Гари Линекера от эфира в программе Match of the Day на BBC.

Ранее Линекер раскритиковал правительство за предложенный законопроект о нелегальных мигрантах, что и побудило телеканал применить санкции к ведущему. Но уже в следующие выходные в программе все будет как прежде – Линекер вернется.

Да, Линекер возвращается и всех благодарит

О своем возвращении он написал четыре твита, которые обросли сотней тысяч лайков. Линекер поблагодарил коллег за проявление солидарности и рассыпался в комплиментах: «Я представляю спорт на ВВС почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире».

Но также добавил: «Какими бы трудными ни были последние несколько дней, это просто не идет ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома от преследований или войны в поисках убежища в далекой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас. Мы остаемся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей».

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви признал, что без Линекера телекомпания пережила непростое время. «Для меня будет успехом вернуть Гари в эфир и вместе представить зрителям освещение спорта мирового уровня», — сказал он.

А что вообще произошло с Линекером? Если вы все пропустили

Кратко по хронологии:

• 7 марта правительство Великобритании представило план по сокращению числа нелегальных мигрантов, в частности, прибывающих через Ла-Манш. Если законопроект примут, мигранты как минимум будут высланы и получат запрет на въезд.

• Линекер назвал это политикой с риторикой, не отличающейся от той, что использовалась в Германии 1930-х годов. Представители Консервативной партии раскритиковали его за такую позицию.

• BBC заявила о нарушении Линекером правил и отстранила его от эфира до согласования позиции по использованию им соцсетей.

• Выход программы тут же оказался под угрозой – отказались приходить Иан Райт и Алан Ширер, не захотели быть ведущими Алекс Скотт, Джермейн Дженас и Марк Чепмен.

Все это произошло прямо перед туром, что добавляло интриги: как в короткий срок справится BBC? Она, конечно, справилась, только теперь это запомнится надолго. Об этом ниже.

Сам же Линекер сходил на матч «Лестер» – «Челси» в субботу и послушал, как стадион скандирует его имя. А на игре «Кристал Пэлас» – «Ман Сити» его вообще призвали назначить премьер-министром.

Тяжелые выходные у BBC: срывы программ, ноль аналитики и суперкороткий Match of the Day

Формат для программы, которая практически неизменно идет с 1964 года, был сверхнепривычным. Редактор Эндрю Клемент написал в твиттере, что в пятницу и субботу пережил худшие сутки за 30 лет работы в BBC Sport.

О событиях этих дней рассказал The Athletic:

• В пятницу вечером АПЛ сообщила 12 клубам, которые должны были играть в субботу, что игроки и тренеры не получат запросы от Match of the Day на послематчевые интервью.

• Один из журналистов BBC назвал ужасным настроение коллег в субботу. В группах вотсапа обсуждались слухи о массовых уходах, в том числе и многих известных людей, причем не только из спортивной редакции.

• На BBC News диктор извинился за то, что на BBC One не будет обычного Match of the Day с комментариями, поэтому предлагалось просто посмотреть лучшие моменты матчей.

• Субботний выпуск Match of the Day, который обычно длится больше часа, сократился всего до 20 минут, при этом в программе не было ее привычной музыкальной темы.

• В начале были показаны титры с основными событиями в АПЛ, затем сразу же появилась нарезка из игры «Борнмут» – «Ливерпуль» с интершумом. Это непривычно для зрителей – без вступления от Линекера. Обзор и дальше длился без комментаторов – только с интершумом.

Формат с обсуждением в студии, аналитикой игровых эпизодов, любопытной статистикой и послематчевыми комментариями был уж куда привычнее. Но это скрин с позапрошлых выходных.

• Между играми – никаких комментариев от игроков и тренеров. Далее – никакой аналитики от экспертов в студии.

• В воскресенье Match of the Day 2 длился всего 15 минут.

• Журналисты поддержали бойкот, из-за чего был сорван выход программ Final Score и Football Focus, а также радиошоу Radio 5 Live.

• К матчу женских команд между Челси» и «МЮ» не было никакого превью и аналитики в перерыве, радио транслировало четыре подряд подкаста вместо превью к игре «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон». Ситуация с комментированием матча «Лидс» – «Брайтон» по радио решилась в последний момент.

«Возможно, это был самый удивительный выпуск Match of the Day в его истории. Но, пожалуйста, давайте никогда это не повторять», – реплика автора The Athletic Ника Миллера. Но представители Консервативной партии, напротив, отреагировали позитивно. Например, бывшая министр культуры Надин Доррис сказала: «Может, люди просто хотят смотреть футбол, а не слушать каждую неделю болтовню комментаторов об очевидных вещах».

Ко всему этому отлично подходил любопытный инсайд: телекомпания ITV, владеющая правами на трансляции чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов и Кубка Англии, уже присматривалась к Линекеру и даже готова утроить его зарплату – до четырех миллионов фунтов в год. При этом никаких ограничений на посты в соцсетях у него не будет.

Заманчиво, но едва ли реально.

Что будет дальше: Линекера ждут на Кубке Англии

Гендиректор BBC Тим Дэйви извинился за срыв Match of the Day, но добавил, что решение об отстранении Линекера было «соразмерным», при этом заявил, что уважает взгляды отказавшихся от эфира экспертов. Также он сказал, что в правилах о ведении соцсетей для сотрудников есть «серые зоны», способные вызвать противоречивые трактовки, так что для оценки этих правил будет приглашен независимый эксперт. Линекер согласился с этой инициативой.

Самого Линекера в воскресенье фотографировали выгуливающим собаку на юго-западе Лондона, но тогда он отказался от комментариев. Спустя день Линекер поблагодарил Дэйви «за понимание в этот трудный период» и высказался так: «У него такая работа, на которой почти невозможно, чтобы все были довольны, особенно если говорить о беспристрастности. Рад, что мы продолжим бороться вместе».

«С нетерпением жду его появления в наших программах в предстоящие выходные», – отметил Дэйви. «Не могу дождаться возвращения в эфир в субботу», – слова Линекера. И это важный день: BBC будет транслировать в прямом эфире два четвертьфинала Кубка Англии: «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли», а «Гримсби» – с «Брайтоном». Параллельно пройдет неполный тур АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins / Stringer, Hollie Adams / Stringer; globallookpress.com / IMAGO/Carlton Myrie / Paul Chesterton / соцсети Линекера