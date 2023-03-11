«Тоттенхэм» совсем завял весной 2023-го: всего за неделю вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Англии, да еще и проиграл в АПЛ «Вулверхэмптону», который борется за выживание.

Антонио Конте недавно восстановился после операции, прибыл в клуб – и тут же получил критику от Ришарлисона. Что еще неприятнее – публичную.

Ришарлисон недоволен игровым временем

В ответной игре против «Милана» бразилец появился на 70-й минуте и запомнился разве что некрасивым толчком голкипера Меньяна. А в интервью TNT Sports Brazil форвард не выдержал: «Мы победили «Вест Хэм» и «Челси». И вдруг он [Кристиан Стеллини – ассистент Конте] посадил меня на скамейку и выпустил на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Он ничего не ответил».

Затем Ришарлисон высказался уже и о Конте: «За день до матча он попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И прямо перед матчем оставил меня на скамейке. Такие вещи просто невозможно понять. Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало.

Этот сезон, простите за такое выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. У меня была травма. Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что должен был выйти в старте».

Ришарлисон вообще не забивает за «Тоттенхэм» в АПЛ. У него лишь один голевой матч в сезоне

Определение своему сезону он дал очень верное:

• Ришарлисон забил всего два мяча в 25 матчах: «Марселю» в домашней игре ЛЧ. 24 из 25 игр – безголевые. А ведь на ЧМ-2022 Ришарлисон забил больше (3), чем за клуб за последние семь месяцев (2).

• В АПЛ недавно прошел 26-й тур, а голами бразилец так и не отметился. За шесть сезонов в АПЛ это рекорд по сухой серии. Ришарлисон всегда забивал хотя бы в стартовых играх. Дольше пришлось ждать в сезоне-2019/20 – до четвертого тура. Так было до этого года.

• Максимальная безголевая серия в АПЛ – 26 матчей подряд. Это еще было в составе «Уотфорда». С тех пор – максимум 10 игр в «Эвертоне». В «Тоттенхэме» – уже 17.

• Правда, с первых минут Ришарлисон выходил только семь раз. В остальных, за исключением матча первого тура против «Челси», имел максимум 20 минут, чтобы забить. В ЛЧ у него четыре старта в группе и два выхода на замену против «Милана» на 70-й минуте. Еще с десяток игр форвард пропустил из-за травм осенью и зимой.

• «Тоттенхэм» прошлым летом вывалил за Ришарлисона 58 миллионов евро «Эвертону».

Реакция Конте: не заметил критику, а Ришарлисон уже извинился

Итальянец уже прокомментировал интервью игрока: согласился с тем, что сезон у Ришарлисона не складывается, но не увидел критики в свой адрес. «Если он будет заслуживать того, чтобы играть, я дам ему такую возможность», – подтвердил Конте.

И добавил важные слова: «Что касается остальной части интервью, я думаю, что он совершил ошибку. Когда вы говорите о «я», а не о «нас», вы проявляете эгоизм. Я говорю игрокам, что если мы хотим построить что-то важное и выиграть трофей, мы должны говорить «мы», а не «я» – в противном случае вы думаете только о себе».

Также Конте сообщил, что Ришарлисон извинился. И напомнил: «Иногда быть хорошим парнем недостаточно. Нужно проявлять желание и бороться, быть противным, чтобы выигрывать матчи и дуэли. Думаю, иногда мы бываем немного мягкотелыми, но я тренер, именно я в первую очередь несу ответственность за это».

Кто вместо Ришарлисона играет в старте: Сона не сместить, но чаще выходит и Кулушевски

Главный выбор Конте в атаке – тройка, в которую не входит Ришарлисон.

• Кулушевски, Кейн и Сон выходили вместе с первых минут 12 раз.

• В три раза реже начинало трио Кулушевски-Кейн-Ришарлисон.

• Трижды стартовали Ришарлисон-Кейн-Сон.

• Еще два раза Конте начинал с тройки Хиль-Кейн-Сон, а пять раз выставлял двух форвардов.

Ришарлисон еще в 2019 году рассказывал, что в центре нападения он любит играть гораздо больше: «Это ближе к воротам, а чем ближе ты к ним – тем выше шанс забить». Но было бы слишком наивно думать, что бразилец может вытеснить Харри Кейна. Так что его позиция в любом случае была бы связана с флангом.

Сон сыграл на 1200 минут больше Ришарлисона, у него 5+3 по «гол+пас». Кулушевски играл в два раза чаще бразильца – и наиграл на 2+5. У самого Ришарлисона пока грустные 0+2.

Летом обозреватель The Athletic Чарли Экклшер рассуждал о том, что «Тоттенхэму» не так уж и нужен новый форвард: из четверки самых полезных нападающих в последних 18 играх сезона-2021/22 трое были именно у этого клуба – Кулушевски (5+8), Кейн (12+7) и Сон (15+4). То есть в трансфере Ришарлисона не было острой необходимости.

При этом он подчеркнул, что клубу все равно нужна еще одна опция в атаке, да к тому же Стевен Бергвейн ушел в «Аякс».

«Тоттенхэму» осталась только борьба за топ-4

И это будет непросто. Сейчас клуб четвертый, но по потерянным идет вровень с внезапно разыгравшимся «Ливерпулем», а «Ньюкаслу» вообще уступает. Выше четвертого места прыгнуть будет сложно – минус четыре от «МЮ» и на игру больше.

С другой стороны, у «МЮ» наверняка впереди немало матчей в Лиге Европы, остался Кубок, да и «Ливерпуль» пока официально из ЛЧ не вылетел. «Тоттенхэм» же сосредоточится только на АПЛ.

Следующие пять матчей – отличный способ обеспечить запас по очкам: «Тоттенхэм» встретится с «Ноттингем Форест», «Саутгемптоном», «Эвертоном», «Брайтоном» и «Борнмутом». Все кроме «Брайтона» – из нижней части таблицы.

Зато потом в конце апреля будут аж три крутых матча за неделю – против «Ньюкасла», «МЮ» и «Ливерпуля». К оставшимся четырем майским турам расклады наверняка будут понятными.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene / IMAGO/Andy Rowland