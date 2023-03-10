20 комментариев

Истории с обвинениями женщин в адрес футболистов не заканчиваются. В центре нового сюжета Яспер Силлессен и его бывшая жена Мария Моран.

В чем она обвиняет Силлессена?

Бывшая жена Яспера – испанская тележурналистка Мария Моран – подала в суд, потребовала выплатить 1200 евро на медицинские расходы после рождения ребенка. Marca писала, что эту сумму в итоге отдал дедушка Марии, которому почти 90 лет – потратил почти все свои сбережения.

Силлессен расстался с ней в тот же день, когда узнал о беременности – сразу загрузил в соцсети фото с новой девушкой. Мария продолжала страдать: в конце года у нее нашли уплотнения в груди, она дважды делала биопсию. Сейчас в интервью Story новые подробности от Моран: Силлессен не хотел ребенка и шантажировал ее в тот момент, когда она была беременна – грозился опубликовать личные фото и видео. Футболист настаивал на аборте, но в октябре 2021-го девочка родилась.

Сейчас Силлессен встречается с другой, но Мария говорит, что ей это неинтересно: «Жизнь этого человека меня не волнует – того, кто никогда не спрашивал о своей дочери, даже когда она находилась в больнице. Он не заслуживает никакого уважения. Он знал, что его дочь очень больна, но ему было все равно».

8 марта Мария написала письмо, обращаясь к своей дочери в соцсетях, где тоже упоминала угрозы. «Она терпела оскорбления от людей, которые два года пытались заставить меня замолчать, которые хотят, чтобы я чувствовала себя неловко, куском мусора. Они хотели, чтобы я стыдилась своего живота, в котором был живой ребенок. Потому что человек был знаменитостью, а я была не более чем шлюхой».

Силлессена многие считают неприятным человеком. Сейчас он вернулся играть домой

Осенью 2022-го Рафаэль ван дер Варт в интервью Studio Voetbal высоко оценил вратарские способности Силлессена, но добавил: «По правде говоря, он неприятный парень. Это и по интервью бывает заметно».

Через месяц, по информации AD.nl, вратарь был в ярости от решения Луи ван Гала не брать его на чемпионат мира и долго ругался с ним по телефону. Да и за год до этого, когда из-за ковида не поехал со сборной Нидерландов на Евро-2020, раскритиковал Франка де Бура.

Теперь еще и испорченные отношения с бывшей женой и матерью дочери, которой сейчас полтора года. С людьми ему непросто.

Его карьера тоже уже далеко не на пике: после шести лет в Испании он вернулся домой в Нидерланды. Ясперу уже 33 года, он играет за НЕК: скромный клуб заплатил всего миллион евро «Валенсии», хотя испанцы летом 2019-го отдали за него в 35 раз больше.

НЕК оригинально начал сезон: восемь ничьих в 11 матчах. Да и сейчас ничьи преобладают: половина из 24 матчей (в том лигах такой же процент только у «Реймса» – 13 из 26). Команда – середняк, идет 10-й.

У Силлессена 23 матча, семь – сухие. В феврале была хорошая серия из трех подряд без пропущенных, ее прервал бывший клуб кипера – «Аякс», единственный гол забил Мохаммед Кудус.

У Яспера стабильное место в составе и хорошие показатели: только один вратарь лиги опережает его по количеству сэйвов, а с ударами из-за штрафной чаще всех справляется именно Силлессен.

Соцсети вратаря молчат. В личной истории он выглядит как злодей, но публично на эту тему не высказывается, хотя для полного понимания проблемы его слова были бы важны.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; instagram.com/mariamoranh6