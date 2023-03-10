20 комментариев

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«Он был знаменитым, я – не более чем шлюхой». Бывшая жена Силлессена утверждает, что Яспер принуждал ее к аборту

НЕК НЕК
Яспер Силлессен Яспер Силлессен
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Футбол Футбол

Истории с обвинениями женщин в адрес футболистов не заканчиваются. В центре нового сюжета Яспер Силлессен и его бывшая жена Мария Моран.

В чем она обвиняет Силлессена?

Бывшая жена Яспера – испанская тележурналистка Мария Моран – подала в суд, потребовала выплатить 1200 евро на медицинские расходы после рождения ребенка. Marca писала, что эту сумму в итоге отдал дедушка Марии, которому почти 90 лет – потратил почти все свои сбережения.

Силлессен расстался с ней в тот же день, когда узнал о беременности – сразу загрузил в соцсети фото с новой девушкой. Мария продолжала страдать:  в конце года у нее нашли уплотнения в груди, она дважды делала биопсию. Сейчас в интервью Story новые подробности от Моран: Силлессен не хотел ребенка и шантажировал ее в тот момент, когда она была беременна – грозился опубликовать личные фото и видео. Футболист настаивал на аборте, но в октябре 2021-го девочка родилась.

Сейчас Силлессен встречается с другой, но Мария говорит, что ей это неинтересно: «Жизнь этого человека меня не волнует – того, кто никогда не спрашивал о своей дочери, даже когда она находилась в больнице. Он не заслуживает никакого уважения. Он знал, что его дочь очень больна, но ему было все равно».

8 марта Мария написала письмо, обращаясь к своей дочери в соцсетях, где тоже упоминала угрозы. «Она терпела оскорбления от людей, которые два года пытались заставить меня замолчать, которые хотят, чтобы я чувствовала себя неловко, куском мусора. Они хотели, чтобы я стыдилась своего живота, в котором был живой ребенок. Потому что человек был знаменитостью, а я была не более чем шлюхой».

Силлессена многие считают неприятным человеком. Сейчас он вернулся играть домой

Осенью 2022-го Рафаэль ван дер Варт в интервью Studio Voetbal высоко оценил вратарские способности Силлессена, но добавил: «По правде говоря, он неприятный парень. Это и по интервью бывает заметно».

Через месяц, по информации AD.nl, вратарь был в ярости от решения Луи ван Гала не брать его на чемпионат мира и долго ругался с ним по телефону. Да и за год до этого, когда из-за ковида не поехал со сборной Нидерландов на Евро-2020, раскритиковал Франка де Бура.

Теперь еще и испорченные отношения с бывшей женой и матерью дочери, которой сейчас полтора года. С людьми ему непросто.

Его карьера тоже уже далеко не на пике: после шести лет в Испании он вернулся домой в Нидерланды. Ясперу уже 33 года, он играет за НЕК: скромный клуб заплатил всего миллион евро «Валенсии», хотя испанцы летом 2019-го отдали за него в 35 раз больше.

НЕК оригинально начал сезон: восемь ничьих в 11 матчах. Да и сейчас ничьи преобладают: половина из 24 матчей (в том лигах такой же процент только у «Реймса» – 13 из 26). Команда – середняк, идет 10-й.

У Силлессена 23 матча, семь – сухие. В феврале была хорошая серия из трех подряд без пропущенных, ее прервал бывший клуб кипера – «Аякс», единственный гол забил Мохаммед Кудус.

У Яспера стабильное место в составе и хорошие показатели: только один вратарь лиги опережает его по количеству сэйвов, а с ударами из-за штрафной чаще всех справляется именно Силлессен.                                                                                           

Соцсети вратаря молчат. В личной истории он выглядит как злодей, но публично на эту тему не высказывается, хотя для полного понимания проблемы его слова были бы важны.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; instagram.com/mariamoranh6

20 комментариев

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Bayern2004
Не понял хоть убей,почему Силлессен плохой.
Ну то что вратарь не топовый,согласен.
А в остальном...Вопросы к испанским жёнам и обделенным тёщам.
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yulay
Ответ болельщег
Тут многое непонятно. Во-первых, может ребенок не его, раз речь не про миллионы, а про 1200 евро. Второе - жена могла быть изначально генетически непредназначена к беременности, раз упоминается, что ребенок тяжело болен. Это не оправдывает вратаря, но понять его можно, он изначально не хотел больных детей. Может это все выглядит дико и неприятно, но это жизнь, аборт заведомо больного ребенка - благо. А теперь минусите
Что ты такое несёшь?
+1
-2
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-Ancient-
Для всего есть суд,а так это болтовня.Сколько историй от лиц женщин,когда они орут о насилии и тд,а как дело доходит до суда со следствием,врубают заднюю,рискуя попасть на дачу ложных показаний.
+1
-1
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Гекдениз Кардениз
Ответ Екн Лор
Помню как Ростов в квалификации ЛЧ его дырявил, а его ещё тогда активно нахваливали и в Барсу сватали. В итоге топ-карьера не сложилась
Да и на ЧМе если б Ван Гал его не ставил врят ли его кто то заметил , на том ЧМе он не особо и тащил Голандцы сильны были
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mcorta
Ответ болельщег
Тут многое непонятно. Во-первых, может ребенок не его, раз речь не про миллионы, а про 1200 евро. Второе - жена могла быть изначально генетически непредназначена к беременности, раз упоминается, что ребенок тяжело болен. Это не оправдывает вратаря, но понять его можно, он изначально не хотел больных детей. Может это все выглядит дико и неприятно, но это жизнь, аборт заведомо больного ребенка - благо. А теперь минусите
лучше бы промолчал, чем писать такое
+9
-2
+7
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A.Barancevich
Ответ Крыло советов
Возможно, плохие люди не сразу показывают свою гнильцу? Нет? Ведь иногда это начинает быть заметным только при долгом и тесном контакте
есть пара реальных примеров из жизни. те, кто минусуют Вас, школьнички :)
+1
0
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болельщег
Тут многое непонятно. Во-первых, может ребенок не его, раз речь не про миллионы, а про 1200 евро. Второе - жена могла быть изначально генетически непредназначена к беременности, раз упоминается, что ребенок тяжело болен. Это не оправдывает вратаря, но понять его можно, он изначально не хотел больных детей. Может это все выглядит дико и неприятно, но это жизнь, аборт заведомо больного ребенка - благо. А теперь минусите
+7
-8
-1
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Екн Лор
Помню как Ростов в квалификации ЛЧ его дырявил, а его ещё тогда активно нахваливали и в Барсу сватали. В итоге топ-карьера не сложилась
+1
0
+1
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Наталья Кузнецова
Ответ Igorsm11
какой кошмар
Казлина!
+3
-3
0
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Macumazahn
1200 евро для телеведущей это копейки. Видимо просто поругались 300 лет назад, но девушка решили подоить футболера, почему бы и нет. Вдруг заплатит ей что-то лишь бы заткнулась.
+3
-4
-1
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Lacrosse-style goal
Есть у тебя "большеглазая" Мария, теперь ещё и доча будет. Хорошая перспектива кмк. Или я уже старый прост становлюсь😅 Чем ему ребенок не угодил. Хз, конечно, логику Силлессена. Может считает, что не от него жена залетела или ещё чего...
+1
-2
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Abdulla
В статье нет ни одного реального подтверждения "неприятности" человека.
Это как в суде - надо выслушать все стороны.
Как по мне, так какой-то пасквиль.
+15
-6
+9
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Jan Paskel
За медицинские услуги испанской телеведущей заплатил её дедушка 90-летний. Жалкие 1200 евро. Примерно уже тут стало всё понятно, каким бы там Силессен не был
+5
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Power Lifting
какой же он всё-таки Яспер! настоящий Яспер!!!
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Крыло советов
Ответ Charmless Man
Возможно, проявлений гнильцы до замужества она не замечала, находясь в эдакой эйфории от чувств, хз. Тут вряд ли можно ей предъявить по объективным причинам...
Возможно, плохие люди не сразу показывают свою гнильцу? Нет? Ведь иногда это начинает быть заметным только при долгом и тесном контакте
+1
-2
-1
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Крыло советов
Ответ krokodilych
Возможно, Силлессен действительно плохой человек. Я этого не знаю, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но вопрос у меня здесь не к самому Силлессену, а к Марии Моран. Если ты видишь, что человек гнилой, зачем ты выходишь за него замуж?..
Люди очень долго скрывают свои тесные качества так то.
+2
-1
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Charmless Man
Ответ krokodilych
Возможно, Силлессен действительно плохой человек. Я этого не знаю, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но вопрос у меня здесь не к самому Силлессену, а к Марии Моран. Если ты видишь, что человек гнилой, зачем ты выходишь за него замуж?..
Возможно, проявлений гнильцы до замужества она не замечала, находясь в эдакой эйфории от чувств, хз. Тут вряд ли можно ей предъявить по объективным причинам...
+26
-1
+25
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можно просто Валера
Stunning and brave
0
0
0
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krokodilych
Возможно, Силлессен действительно плохой человек. Я этого не знаю, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Но вопрос у меня здесь не к самому Силлессену, а к Марии Моран. Если ты видишь, что человек гнилой, зачем ты выходишь за него замуж?..
+5
-12
-7
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Igorsm11
какой кошмар
+9
-5
+4
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