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Половина четвертьфиналистов ЛЧ: «Бавария», «Милан», «Челси» и «Бенфика». Прошли топы

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На этой неделе мы узнали первых четырех четвертьфиналистов Лиги чемпионов.

«Челси» отыгрался у «Боруссии» Д: после поражения на выезде в один мяч дома выиграли в два. Благодаря Рахиму Стерлингу и перебитому пенальти Кая Хавертца. Проход в 1/4 финала – спасение главного тренера Грэма Поттера, по крайней мере на время. Заработал себе право поработать как минимум до следующей стадии ЛЧ.

«Бенфика» вынесла «Брюгге» очень легко: в первом бельгийском матче просто выиграли, во втором дома – разгромили 5:1. До плей-офф доехал со всем не тот дерзкий «Брюгге», который удивлял на групповом этапе и одним из первых бронировал себе ЛЧ-весну.

• «Бавария» два раза обыграла «ПСЖ» и продлила парижский кошмар в Лиге чемпионов: второй год подряд вылетели в 1/8 финала. Мюнхенцы, будем считать, отомстили за 2021-й: тогда «Париж» выбил их в четвертьфинале.

«Милан» прошел «Тоттенхэм»: команды по свежей лондонской традиции на десять минут опоздали, но тут английские хозяева после гостевого поражения ничего исправить не смогли, поэтому дальше проскочил пока еще действующий чемпион Италии.

Готовой сетки в Лиге чемпионов нет, четвертьфиналисты узнают соперников в конце следующей недели – жеребьевка пройдет 17 марта, сразу там же определят и то, кто на кого выйдет в полуфиналах.

А перед этим узнаем еще четверых четвертьфиналистов: во вторник ответный матч у «Ман Сити» с «Лейпцигом» (1:1 в первом) и «Порту» с «Интером» (0:1), в среду сыграют «Наполи» – «Айнтрахт» (2:0) и «Реал» – «Ливерпуль» (5:2).

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

29 комментариев

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arspurs9
Ответ Abid_88
1. По фаворитам согласен, 2 пары были примерно равные. 2. «На данный момент» - эта фраза только сейчас появилась,теперь хоть понятно ,что вы отталкиваетесь от временного промежутка с 23 :00 до 1:00. P.S. Я понимаю о чем вы, но, не стоит так резко высказывать своё мнение. ***баться мы все можем))
Я отталкиваюсь от промежутка хотя бы этого сезона. Челси играет как середняк уже в течении года. Милан - середняк около года с периодическими претензиями на "околотоп". Топ-клубами их назвать ни у кого адекватного язык не повернется.

Мне можно либо высказывать, либо нет, не понимаю о какой резкости речь.
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Abid_88
Ответ Bayern2004
Abid_88 вам всего наилучшего,здоровья семье и вам лично.А плюс на сайте -всего лишь плюс на сайте.
С 2011 года читаю сайт, но, комментарии почти никогда не писал.
Возможно не уловил иронию, в любом случае, желаю и вам того же .
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Abid_88
Ответ arspurs9
Фаворитами были Бавария и Бенфика. Я же сказал, на данный момент топ из четверых лишь Бавария. Странно в данном контексте топами называть просто исторически сильные клубы, а не на данный момент. Милан в принципе забыл уже о такой приставке, как и Бенфика.
1. По фаворитам согласен, 2 пары были примерно равные.
2. «На данный момент» - эта фраза только сейчас появилась,теперь хоть понятно ,что вы отталкиваетесь от временного промежутка с 23 :00 до 1:00.

P.S. Я понимаю о чем вы, но, не стоит так резко высказывать своё мнение.
***баться мы все можем))
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Bayern2004
Ответ Abid_88
Конечно же 6 , опечатки в 2 часа ночи - нормальное явление. Спасибо ,что поправили. Вам +
Abid_88 вам всего наилучшего,здоровья семье и вам лично.А плюс на сайте -всего лишь плюс на сайте.
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arspurs9
Ответ Abid_88
Наверно подразумевалось то, что эти команды были фаворитами в своих парах. Но, если посмотреть на победы в ЛЧ: Бенфика- 2 титула Челси - 2 титула Милан - 7 титулов Бавария - 4 титула А кто для вас топ?
Фаворитами были Бавария и Бенфика.
Я же сказал, на данный момент топ из четверых лишь Бавария. Странно в данном контексте топами называть просто исторически сильные клубы, а не на данный момент. Милан в принципе забыл уже о такой приставке, как и Бенфика.
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Abid_88
Ответ Bayern2004
Бавария=6,или я в бреду?
Конечно же 6 , опечатки в 2 часа ночи - нормальное явление.
Спасибо ,что поправили. Вам +
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Bayern2004
Ответ Abid_88
Наверно подразумевалось то, что эти команды были фаворитами в своих парах. Но, если посмотреть на победы в ЛЧ: Бенфика- 2 титула Челси - 2 титула Милан - 7 титулов Бавария - 4 титула А кто для вас топ?
Бавария=6,или я в бреду?
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DolJun
Ответ Abid_88
Наверно подразумевалось то, что эти команды были фаворитами в своих парах. Но, если посмотреть на победы в ЛЧ: Бенфика- 2 титула Челси - 2 титула Милан - 7 титулов Бавария - 4 титула А кто для вас топ?
болела шпор рассуждает о том, кто топ, а кто нет - это оксюморон)
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DolJun
проход лейпцига, интера, наполи и особенно ливерпуля было бы прикольно увидеть)
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Abid_88
Ответ Сергей Смирнов
Если судить по титулам, то топ там один - Реал Мадрид. По игре, наверное, Бавария, Реал, Наполи и Сити. Да, у Баварии 6 побед.
Вот тут и напрашивается ещё один вопрос, по каким параметрам оценивали команды?
Победы в лч я привёл для примера, это объективный показатель.
А все остальное - оценочное суждение.
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Сергей Смирнов
Ответ Abid_88
Наверно подразумевалось то, что эти команды были фаворитами в своих парах. Но, если посмотреть на победы в ЛЧ: Бенфика- 2 титула Челси - 2 титула Милан - 7 титулов Бавария - 4 титула А кто для вас топ?
Если судить по титулам, то топ там один - Реал Мадрид.
По игре, наверное, Бавария, Реал, Наполи и Сити.
Да, у Баварии 6 побед.
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Abid_88
Ответ arspurs9
"Прошли топы" Топ там один - Бавария.
Наверно подразумевалось то, что эти команды были фаворитами в своих парах.
Но, если посмотреть на победы в ЛЧ:
Бенфика- 2 титула
Челси - 2 титула
Милан - 7 титулов
Бавария - 4 титула
А кто для вас топ?
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Сергей Посохов
Ответ Юс Крим
Самим не смешно? Топ там только Бавария .
Ахаха . Бавария топ? С такой игрой им бы Милан проити
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Илья Жданов
Ответ Amihey
А может мы чего-то не знаем? А вдруг арабы" технарь" покупают.
Они бы сразу парочку пенальти купили.
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Roman Dementiev
Скорее всего сразу 3 клуба из Италии в 1/4. Давно такого не было. А если бы не суперкризис у Ювентуса, то было бы и вовсе 4.
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Нагрузки Сборной
Наполи Бенфика финал мечты
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Юс Крим
Самим не смешно?
Топ там только Бавария .
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arspurs9
"Прошли топы"
Топ там один - Бавария.
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Amihey
Ответ Amihey
А может мы чего-то не знаем? А вдруг арабы" технарь" покупают.
Исправили. Спасибо.
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LaffyTaffy
Порту давай проходи Интер.
И хотелось бы пару Порту-Бенфика))
Будет мегамощь, интереснее любых других матчей 100%.
Возможно кого-то убьют на поле)
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Amihey
Ответ Илья Жданов
Да это провокация на комменты, как мне кажется)
А может мы чего-то не знаем? А вдруг арабы" технарь" покупают.
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Александр bayern
Заголовок))))
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mike I.
Заголовок статьи о чём говорит? ПСЖ?
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Илья Жданов
Ответ Михаил Назаров
Заголовок смени, какой ПСЖ?
Да это провокация на комменты, как мне кажется)
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-1
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Злой Руся
Ну ошибся автор, бывает. Живой человек же печатает. Налетели сразу, коршуны!))
Сейчас исправит
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