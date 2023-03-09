29 комментариев

Половина четвертьфиналистов ЛЧ: «Бавария», «Милан», «Челси» и «Бенфика». Прошли топы
На этой неделе мы узнали первых четырех четвертьфиналистов Лиги чемпионов.
• «Челси» отыгрался у «Боруссии» Д: после поражения на выезде в один мяч дома выиграли в два. Благодаря Рахиму Стерлингу и перебитому пенальти Кая Хавертца. Проход в 1/4 финала – спасение главного тренера Грэма Поттера, по крайней мере на время. Заработал себе право поработать как минимум до следующей стадии ЛЧ.
• «Бенфика» вынесла «Брюгге» очень легко: в первом бельгийском матче просто выиграли, во втором дома – разгромили 5:1. До плей-офф доехал со всем не тот дерзкий «Брюгге», который удивлял на групповом этапе и одним из первых бронировал себе ЛЧ-весну.
• «Бавария» два раза обыграла «ПСЖ» и продлила парижский кошмар в Лиге чемпионов: второй год подряд вылетели в 1/8 финала. Мюнхенцы, будем считать, отомстили за 2021-й: тогда «Париж» выбил их в четвертьфинале.
• «Милан» прошел «Тоттенхэм»: команды по свежей лондонской традиции на десять минут опоздали, но тут английские хозяева после гостевого поражения ничего исправить не смогли, поэтому дальше проскочил пока еще действующий чемпион Италии.
Готовой сетки в Лиге чемпионов нет, четвертьфиналисты узнают соперников в конце следующей недели – жеребьевка пройдет 17 марта, сразу там же определят и то, кто на кого выйдет в полуфиналах.
А перед этим узнаем еще четверых четвертьфиналистов: во вторник ответный матч у «Ман Сити» с «Лейпцигом» (1:1 в первом) и «Порту» с «Интером» (0:1), в среду сыграют «Наполи» – «Айнтрахт» (2:0) и «Реал» – «Ливерпуль» (5:2).
Мне можно либо высказывать, либо нет, не понимаю о какой резкости речь.
Возможно не уловил иронию, в любом случае, желаю и вам того же .
2. «На данный момент» - эта фраза только сейчас появилась,теперь хоть понятно ,что вы отталкиваетесь от временного промежутка с 23 :00 до 1:00.
P.S. Я понимаю о чем вы, но, не стоит так резко высказывать своё мнение.
***баться мы все можем))
Я же сказал, на данный момент топ из четверых лишь Бавария. Странно в данном контексте топами называть просто исторически сильные клубы, а не на данный момент. Милан в принципе забыл уже о такой приставке, как и Бенфика.
Спасибо ,что поправили. Вам +
Победы в лч я привёл для примера, это объективный показатель.
А все остальное - оценочное суждение.
По игре, наверное, Бавария, Реал, Наполи и Сити.
Да, у Баварии 6 побед.
Но, если посмотреть на победы в ЛЧ:
Бенфика- 2 титула
Челси - 2 титула
Милан - 7 титулов
Бавария - 4 титула
А кто для вас топ?
Топ там только Бавария .
Топ там один - Бавария.
И хотелось бы пару Порту-Бенфика))
Будет мегамощь, интереснее любых других матчей 100%.
Возможно кого-то убьют на поле)
Сейчас исправит