29 комментариев

На этой неделе мы узнали первых четырех четвертьфиналистов Лиги чемпионов.

• «Челси» отыгрался у «Боруссии» Д: после поражения на выезде в один мяч дома выиграли в два. Благодаря Рахиму Стерлингу и перебитому пенальти Кая Хавертца. Проход в 1/4 финала – спасение главного тренера Грэма Поттера, по крайней мере на время. Заработал себе право поработать как минимум до следующей стадии ЛЧ.

• «Бенфика» вынесла «Брюгге» очень легко: в первом бельгийском матче просто выиграли, во втором дома – разгромили 5:1. До плей-офф доехал со всем не тот дерзкий «Брюгге», который удивлял на групповом этапе и одним из первых бронировал себе ЛЧ-весну.

• «Бавария» два раза обыграла «ПСЖ» и продлила парижский кошмар в Лиге чемпионов: второй год подряд вылетели в 1/8 финала. Мюнхенцы, будем считать, отомстили за 2021-й: тогда «Париж» выбил их в четвертьфинале.

• «Милан» прошел «Тоттенхэм»: команды по свежей лондонской традиции на десять минут опоздали, но тут английские хозяева после гостевого поражения ничего исправить не смогли, поэтому дальше проскочил пока еще действующий чемпион Италии.

Готовой сетки в Лиге чемпионов нет, четвертьфиналисты узнают соперников в конце следующей недели – жеребьевка пройдет 17 марта, сразу там же определят и то, кто на кого выйдет в полуфиналах.

А перед этим узнаем еще четверых четвертьфиналистов: во вторник ответный матч у «Ман Сити» с «Лейпцигом» (1:1 в первом) и «Порту» с «Интером» (0:1), в среду сыграют «Наполи» – «Айнтрахт» (2:0) и «Реал» – «Ливерпуль» (5:2).