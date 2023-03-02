12 комментариев

О духе времени
Блог

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

Глейзеры
Олд Траффорд Олд Траффорд
деньги деньги
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
бизнес бизнес
Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

Аналитика от The Financial Times.

Процесс продажи «МЮ» затягивается. Глейзеры хотят выручить за клуб 6-7 миллиардов долларов.

Как сообщает The Guardian, Глейзеры готовы идти на уступки, но каким именно будет компромисс – загадка. У каждого из шести членов семьи свои планы относительно сделки.

Сколько стоит «Ман Юнайтед»?

Издание Financial Times выкатило большое исследование, где оценило стоимость «Манчестер Юнайтед». Их вердикт – 4,5 млрд долларов.

Что важно учитывать? Потенциальная реконструкция «Олд Траффорд» и тренировочной базы «МЮ» выйдет примерно в 1,5 млрд фунтов. Это издержки, с которыми обязательно столкнется новый владелец. Их не учитывают в стоимости «МЮ».

Финансовая ситуация у клуба нормальная. В сезоне-2016/17 у «Юнайтед» были самые высокие доходы от всех продаж (билеты, мерч и так далее) в футбольной Европе. Еще дорожали права на трансляции – главный источник прибыли, сейчас он на пике. Разумеется, негативное влияние пандемии ковида и плохих результатов («Юнайтед» не всегда был в ЛЧ) все-таки тоже надо учитывать.

По данным аудиторской компании Deloitte, годовой доход «Юнайтед» составляет 593 млн фунтов, и это все еще выше среднего показателя топ-клубов Европы (409 млн фунтов по итогам 2022 года). Даже в неудачном сезоне-2021/22, где команда заняла только шестое место в АПЛ, клуб был в четверке по доходам, впереди только «Ман Сити», «Реал» и «Ливерпуль».

Согласно данным S&P Capital IQ, сейчас клубный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации – Sports.ru) превышает прогнозируемый до июня 2023-го примерно в 28 раз. Это один из самых высоких показателей за последние 10 лет: особенно ярко виден прогресс сравнении с другими клубами (например, у дортмундской «Боруссии» показатель EBITDA превышает прогнозируемый в 4 раза, а у «Ювентуса» – в 7).

При этом операционные расходы, в первую очередь оклад игроков, продолжают расти. Несмотря на низкое соотношение зарплат к доходам (66%, один из лучших показателей АПЛ), «МЮ» все равно терпит третий доналоговый убыток за год подряд. Такого при Глейзерах еще не было.

Чистый долг в последние годы растет. Причем он выражен в долларах, в то время как большая часть доходов клуба генерируется в фунтах. А курс британской валюты с июня 2021-го упал аж на 15% по отношению к доллару.

4,5 млрд долларов – предполагаемый ценник с учетом рыночной капитализации и чистого долга.

Сколько предлагают покупатели?

Пока есть два предложения, и оба не дотягивают даже до 5 млрд: катарский шейх Тамим бен Хамад Аль Тани дает 4,5 млрд, а британский миллиардер Джим Рэтклифф еще меньше.

• Интерес со стороны шейха действительно серьезный, информацию подтверждают разные источники – от Daily Mail до The Guardian. Журналист Майк Киган писал, что катарские инвесторы планируют вложить огромные деньги, в том числе и на трансферы, которых захочет Эрик Тен Хаг. Киган утверждает, что катарцы готовы вкладывать и в инфраструктуру «МЮ»: реконструировать «Олд Траффорд» или вообще построить новый стадион.

Катарские инвесторы и раньше фигурировали как потенциальные покупатели, но тогда хотели лишь долю «МЮ». Сейчас они твердо намерены выкупить весь клуб – и большая стоимость не станет для них проблемой.

• В соперниках у Аль Тани миллиардер Джим Рэтклифф, владелец транснациональной химической компании Ineos и один из основных спонсоров команды «Мерседес» в Формуле-1. Его состояние оценивается в 15 млрд фунтов – он считается богатейшим человеком в Великобритании. В сентябре 2022-го появлялась информация, что вместе с ним готов вложиться гонщик его команды Льюис Хэмилтон. В мае, по данным ВВС, Рэтклифф заявлял о желании купить «Челси», а в ноябре Financial Times писало про возможную покупку бизнесменом «Ливерпуля», позже сам Рэтклифф это опроверг.

Важный нюанс: спортивные клубы сложно оценивать

Некоторые эксперты считают, что Глейзеры просят вполне адекватную сумму. Им кажется, что другие аналитики занижают ценность фанатской базы «МЮ». Клуб утверждает, что у него 1,1 млрд болельщиков по всему миру, а Джо Равич, соучредитель компании Raine (работает на рынке капиталов) говорит, что примерно половина из них находится в Азии. В социальных сетях «Юнайтед» аж 213 млн подписчиков.

Дэн Пламли, преподаватель по спортивным финансам в университете Шеффилд Холлэм, уверен, что стоимость бренда составляет не меньше 4 млрд долларов – такая сумма определяется размером фанатской базы и потенциалом новых цифровых доходов. Любое предложение должно быть выше этого уровня из-за уникальности актива, считает Пламли.

Глейзеры могут оценивать потенциал фан-базы еще выше.

Роналду и Лингард критиковали клубную базу «МЮ». Что не так и где тренируются топы-конкуренты?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Alexander Hassenstein, Julian Finney, Michael Regan

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Streetbor
Купили в кредит, кредит повесили на клуб. А теперь ещё и продадут за нереальную сумму..
— Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже.

Классика!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Азохенвэй, шлимазлы. Глейзеры продадут МЮ так, что новый владелец еще 10 лет будет работать чтобы вывести клуб в ноль.)) Это вам не кольца кольмара у синагоги продавать.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питер Пэн
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Глэйзеров не волновали результаты, их волновало только бабло. Гори все огнем, но если есть прибыль, то все хорошо. Впрочем, любой владелец-америкос такой
Если это так то тем более интересно было бы узнать сколько наварили они на МЮ, сколько потратили на него (если потратили) и сколько заработают в случае удачной продажи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Неважно сколько он сейчас стоит, это актив который на дистанции растёт в цене.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Задов
всё вбросы с целью развести лохов с денежным мешком...Расчеты, аналитика. Футбол- чисто статусное занятие, прибыль съедает рост расходов, живут в кредит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erbium
Ответ MARELLE CLOTHES
Единственный плюс глейзеров в том,что они умели делать деньги и руководить финансовыми процессами и в футбол они не сильно вмешивались,ПРИ НИХ У МЮ ПОЧТИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ГЛУБОКОГО КРИЗИСА.
плюс Глейзеров не в том, что они умело руководили финансовыми операциями, а в том, что наняли профессионалов, которые на основе спортивных успехов САФа и его команды смогли максимально раскрутить и монетизировать бренд клуба. Один из этих профессионалов - всеми ругаемый Эд Вудворд. Он великолепный переговорщик в бизнесе, но никакой спортивный руководитель. Он пытался в должности вице-президента управлять всем и вся, но увы... И не забывайте разницу в часовых поясах, когда решения надо принимать здесь и сейчас, а приходилось ждать, когда в США наступит утро.
Без спортивных успехов САФа не было бы того спортивного величия и финансовой устойчивости. И сейчас, клуб без Лиги Чемпионов, без громких побед на внутренней арене продолжает оставаться одним из самых успешных в финансовом плане футбольных клубов в мире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий
Конор считает, что сможет купить миллионов за 200
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Ответ MARELLE CLOTHES
Единственный плюс глейзеров в том,что они умели делать деньги и руководить финансовыми процессами и в футбол они не сильно вмешивались,ПРИ НИХ У МЮ ПОЧТИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ГЛУБОКОГО КРИЗИСА.
Спасибо деду за победу. Финансовое благополучие тут обеспечил САФ на долгие годы. А семейка только и качала деньги из клуба, не вложив своих ни фунта..
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FREEON
Если Кура несёт золотые яйца, то зачем её продавать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Глэйзеров не волновали результаты, их волновало только бабло. Гори все огнем, но если есть прибыль, то все хорошо. Впрочем, любой владелец-америкос такой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Купили в кредит, кредит повесили на клуб. А теперь ещё и продадут за нереальную сумму..
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MARELLE CLOTHES
Единственный плюс глейзеров в том,что они умели делать деньги и руководить финансовыми процессами и в футбол они не сильно вмешивались,ПРИ НИХ У МЮ ПОЧТИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ГЛУБОКОГО КРИЗИСА.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий