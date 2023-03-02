12 комментариев

Аналитика от The Financial Times.

Процесс продажи «МЮ» затягивается. Глейзеры хотят выручить за клуб 6-7 миллиардов долларов.

Как сообщает The Guardian, Глейзеры готовы идти на уступки, но каким именно будет компромисс – загадка. У каждого из шести членов семьи свои планы относительно сделки.

Сколько стоит «Ман Юнайтед»?

Издание Financial Times выкатило большое исследование, где оценило стоимость «Манчестер Юнайтед». Их вердикт – 4,5 млрд долларов.

Что важно учитывать? Потенциальная реконструкция «Олд Траффорд» и тренировочной базы «МЮ» выйдет примерно в 1,5 млрд фунтов. Это издержки, с которыми обязательно столкнется новый владелец. Их не учитывают в стоимости «МЮ».

Финансовая ситуация у клуба нормальная. В сезоне-2016/17 у «Юнайтед» были самые высокие доходы от всех продаж (билеты, мерч и так далее) в футбольной Европе. Еще дорожали права на трансляции – главный источник прибыли, сейчас он на пике. Разумеется, негативное влияние пандемии ковида и плохих результатов («Юнайтед» не всегда был в ЛЧ) все-таки тоже надо учитывать.

По данным аудиторской компании Deloitte, годовой доход «Юнайтед» составляет 593 млн фунтов, и это все еще выше среднего показателя топ-клубов Европы (409 млн фунтов по итогам 2022 года). Даже в неудачном сезоне-2021/22, где команда заняла только шестое место в АПЛ, клуб был в четверке по доходам, впереди только «Ман Сити», «Реал» и «Ливерпуль».

Согласно данным S&P Capital IQ, сейчас клубный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации – Sports.ru) превышает прогнозируемый до июня 2023-го примерно в 28 раз. Это один из самых высоких показателей за последние 10 лет: особенно ярко виден прогресс сравнении с другими клубами (например, у дортмундской «Боруссии» показатель EBITDA превышает прогнозируемый в 4 раза, а у «Ювентуса» – в 7).

При этом операционные расходы, в первую очередь оклад игроков, продолжают расти. Несмотря на низкое соотношение зарплат к доходам (66%, один из лучших показателей АПЛ), «МЮ» все равно терпит третий доналоговый убыток за год подряд. Такого при Глейзерах еще не было.

Чистый долг в последние годы растет. Причем он выражен в долларах, в то время как большая часть доходов клуба генерируется в фунтах. А курс британской валюты с июня 2021-го упал аж на 15% по отношению к доллару.

4,5 млрд долларов – предполагаемый ценник с учетом рыночной капитализации и чистого долга.

Сколько предлагают покупатели?

Пока есть два предложения, и оба не дотягивают даже до 5 млрд: катарский шейх Тамим бен Хамад Аль Тани дает 4,5 млрд, а британский миллиардер Джим Рэтклифф еще меньше.

• Интерес со стороны шейха действительно серьезный, информацию подтверждают разные источники – от Daily Mail до The Guardian. Журналист Майк Киган писал, что катарские инвесторы планируют вложить огромные деньги, в том числе и на трансферы, которых захочет Эрик Тен Хаг. Киган утверждает, что катарцы готовы вкладывать и в инфраструктуру «МЮ»: реконструировать «Олд Траффорд» или вообще построить новый стадион.

Катарские инвесторы и раньше фигурировали как потенциальные покупатели, но тогда хотели лишь долю «МЮ». Сейчас они твердо намерены выкупить весь клуб – и большая стоимость не станет для них проблемой.

• В соперниках у Аль Тани миллиардер Джим Рэтклифф, владелец транснациональной химической компании Ineos и один из основных спонсоров команды «Мерседес» в Формуле-1. Его состояние оценивается в 15 млрд фунтов – он считается богатейшим человеком в Великобритании. В сентябре 2022-го появлялась информация, что вместе с ним готов вложиться гонщик его команды Льюис Хэмилтон. В мае, по данным ВВС, Рэтклифф заявлял о желании купить «Челси», а в ноябре Financial Times писало про возможную покупку бизнесменом «Ливерпуля», позже сам Рэтклифф это опроверг.

Важный нюанс: спортивные клубы сложно оценивать

Некоторые эксперты считают, что Глейзеры просят вполне адекватную сумму. Им кажется, что другие аналитики занижают ценность фанатской базы «МЮ». Клуб утверждает, что у него 1,1 млрд болельщиков по всему миру, а Джо Равич, соучредитель компании Raine (работает на рынке капиталов) говорит, что примерно половина из них находится в Азии. В социальных сетях «Юнайтед» аж 213 млн подписчиков.

Дэн Пламли, преподаватель по спортивным финансам в университете Шеффилд Холлэм, уверен, что стоимость бренда составляет не меньше 4 млрд долларов – такая сумма определяется размером фанатской базы и потенциалом новых цифровых доходов. Любое предложение должно быть выше этого уровня из-за уникальности актива, считает Пламли.

Глейзеры могут оценивать потенциал фан-базы еще выше.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Alexander Hassenstein, Julian Finney, Michael Regan