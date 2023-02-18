Конте пока не будет тренировать «Тоттенхэм». Нужно лечиться после удаления желчного пузыря

Из-за проблем со здоровьем мы снова не увидим Антонио Конте на скамейке «Тоттенхэма». Пока неизвестно, сколько теперь будет недоступен тренер.

Без Конте главным на бровке будет его помощник Кристиан Стеллини.

Что случилось с Конте: лег на операцию, ослушался врача, теперь нужно дополнительное лечение

«Тоттенхэм» в 2023-м нестабилен в результатах и очень часто пропускал минимум дважды. Все это происходило на фоне персональных проблем у Конте. 1 февраля стало известно об ухудшении здоровья – Антонио жаловался на сильные боли в животе, был обнаружен холецистит. «Тоттенхэм» сообщил, что у Конте будет удален желчный пузырь, после чего он вернется к обязанностям.

❌ Матч 22-го тура АПЛ против «Ман Сити» Конте пропустил. Вместо него командой руководил ассистент Стеллини. «Тоттенхэм» победил 1:0 благодаря голу Харри Кейна.

✅ 9 февраля Конте вернулся к работе. Через пару дней «Тоттенхэм» получил в АПЛ сокрушительные 1:4 от маячившего неподалеку от зоны вылета «Лестера».

✅ Тренер присутствовал и на первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда уступила 0:1 «Милану».

«К сожалению, я недооценил эту процедуру, которая была не обычной, а экстренной и серьезной операцией», – написал Конте в соцсетях. И добавил, что тело и так пострадало из-за его нетерпеливости, так что придется сделать паузу до полного выздоровления.

Конте нарушил предписания врача – должен был отдыхать минимум 15 дней, но не выдержал и десяти – вернулся к игре с «Лестером». Теперь он останется в Италии с семьей.

❌ Как минимум пропустит ближайшую игру против «Вест Хэма» в АПЛ.

Вполне возможно, что на Конте повлиял стресс не только из-за футбольных результатов. В октябре 2022-го умер тренер «Тоттенхэма» по фитнесу Джан Пьеро Вентроне. В декабре мир покинул Синиша Михайлович, с которым Конте дружил. В январе 2023-го не стало еще одного друга – Джанлуки Виалли.

«Этот сезон заставляет меня серьезно задуматься о своем будущем. Работа – это еще не все в жизни», – рефлексировал Конте.

Кто будет управлять «Тоттенхэмом» без Конте: ассистент, которого выгоняли из футбола

Стеллини 47 лет, это бывший защитник, поигравший в «Новаре», СПАЛе, «Тернане» и «Комо». У него также есть несколько матчей за «Ювентус» – но совсем мало из-за серьезной травмы, которую он тогда получил. Еще по несколько сезонов провел в «Дженоа» и «Бари».

Что нужно знать:

• Конте тренировал Стеллини в «Бари», а потом сделал его своим помощником в «Сиене», после чего забрал в «Ювентус».

• Стеллини покинул «Юве» через год из-за скандала вокруг договорных матчей «Бари», в котором он играл. Он был обвинен в получении денег за влияние на результат («Бари» обыграл «Салернитану»). Стеллини отвергал обвинения, но в итоге был отлучен от футбола на 2,5 года.

• Вернувшись, он работал с молодежью в «Дженоа», а затем возглавил «Алессандрию», где совсем не преуспел – две победы в 14 матчах, хотя подписывал контракт на пару лет.

• Конте и Стеллини воссоединились в «Интере» и вместе выиграли чемпионат Италии, после чего уехали в «Тоттенхэм».

Пока у ассистента вполне успешно получается подменять главного – выиграл три матча в «Интере», победил в решающей игре группового этапа ЛЧ («Тоттенхэм» обыграл «Марсель»), да еще превзошел «Ман Сити». «В прошлом матче мы лишились ключевой особенности – умения терпеть. Мы исправили ошибки и сыграли агрессивно», – объяснил Стеллини победу над «Сити».

Перед матчем с «Лестером» пресс-конференцию давал Стеллини – он очень хвалил у соперника Джеймса Мэддисона. Тот впоследствии забил и ассистировал.

Сколько еще матчей «Тоттенхэм» проведет без Конте

Пока это неизвестно. Точно ясно, что без Конте придется обойтись в домашнем матче против «Вест Хэма» в АПЛ. Но если тренер задержится дома минимум на десять дней, то не сможет присутствовать и на следующей игре, более важной и принципиальной: 26 февраля «Тоттенхэм» примет «Челси» – бывшую команду Конте, с которой он выигрывал АПЛ.

Еще через неделю будет гостевая игра против «Вулверхэмптона».

До ответной игры с «Миланом» в ЛЧ чуть меньше трех недель. Конте хочет вернуться до этого матча.

Фото: globallookpress.com/ Maurizio Borsari / IMAGO/www.imagephotoagency.it; REUTERS/Molly Darlington