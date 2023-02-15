Обамеянг больше не нужен «Челси». Почему так и что теперь?

Стал обузой.

Пьер-Эмерик Обамеянг – теперь проблемный актив для «Челси».

А ведь помните: под конец летнего трансферного окна он перешел из «Барселоны», и Томас Тухель был доволен покупкой хорошо знакомого ему игрока. Радовался, что габонец принесет скорость, реализацию и вообще даст топ-уровень в работе.

В начале октября, когда восстановился от нанесенного грабителями повреждения челюсти, Обамеянг забил в первом же матче за «Челси» – в ворота «Кристал Пэлас». Казалось, он разойдется и будет постоянно полезен.

И вот февраль 2023-го: здесь Обамеянг уже не нужен «Челси». Его даже не включили в заявку на плей-офф Лиги чемпионов – против «Боруссии», бывшей команды, в 1/8 финала ЛЧ он не сыграет.

The Telegraph уточняет: форварда шокировало и разочаровало это решение. Теперь его будущее в «Челси» под вопросом, источники из окружения тигрока убеждены, что клуб хочет избавиться от него.

Обамеянг за полгода превратился в обузу. Почему?

Ответ прост: для нового руководства «Челси» игрок стал обузой почти сразу. Томаса Тухеля уволили через неделю после приглашения Обамеянга, для команды Тодда Боули он не представляет интереса как актив, а новому тренеру Грэму Поттеру не интересен в игровом плане.

Подписание габонца было шагом навстречу Тухелю: представителей клуба сразу смущало, что новичку аж 33 года, к тому же платить ему пришлось 160 тысяч фунтов в неделю – много.

До ЧМ-2022 Пьер-Эмерик регулярно играл, даже забил в обоих матчах с «Миланом» в ЛЧ. Но после паузы на чемпионат мира и появления новичков в зимнее трансферное окно Поттер окончательно зачехлил его: пришли игроки, в прогрессе которых «Челси» заинтересован гораздо больше, чем в развитии Обамеянга.

В феврале габонец не сыграл ни минуты. Возможно, мы больше не увидим его в составе «Челси». Неиграющий футболист с такой зарплатой – точно обуза.

И куда ему теперь?

Даже в такой ситуации Обамеянгу наверняка будет, из чего выбирать.

Из инсайдов, которые уже есть: «Барса» не против взять габонца обратно, «Атлетико» и «Милан» тоже активно следят за ситуацией.

Если габонец захочет остаться в АПЛ, возможна «Астон Вилла» – ее тренирует Унаи Эмери, хорошо знакомый с нападающим по работе в «Арсенале».

Но ни один из вариантов не мог сработать в январе, потому что Обамеянг в этом сезоне уже заигран за два европейских клуба – «Барсу» и «Челси». Правила ФИФА запрещают играть за три.

Говорят, есть опция аренды в МЛС – там «Лос-Анджелес Гэлакси» будет рад новой звезде.

Будущее любопытно.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Ryan Pierse ; REUTERS/Matthew Childs