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Обамеянг больше не нужен «Челси». Почему так и что теперь?

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Стал обузой.

Пьер-Эмерик Обамеянг – теперь проблемный актив для «Челси».

А ведь помните: под конец летнего трансферного окна он перешел из «Барселоны», и Томас Тухель был доволен покупкой хорошо знакомого ему игрока. Радовался, что габонец принесет скорость, реализацию и вообще даст топ-уровень в работе.

В начале октября, когда восстановился от нанесенного грабителями повреждения челюсти, Обамеянг забил в первом же матче за «Челси» – в ворота «Кристал Пэлас». Казалось, он разойдется и будет постоянно полезен.

И вот февраль 2023-го: здесь Обамеянг уже не нужен «Челси». Его даже не включили в заявку на плей-офф Лиги чемпионов – против «Боруссии», бывшей команды, в 1/8 финала ЛЧ он не сыграет.

The Telegraph уточняет: форварда шокировало и разочаровало это решение. Теперь его будущее в «Челси» под вопросом, источники из окружения тигрока убеждены, что клуб хочет избавиться от него.

Обамеянг за полгода превратился в обузу. Почему?

Ответ прост: для нового руководства «Челси» игрок стал обузой почти сразу. Томаса Тухеля уволили через неделю после приглашения Обамеянга, для команды Тодда Боули он не представляет интереса как актив, а новому тренеру Грэму Поттеру не интересен в игровом плане.

Подписание габонца было шагом навстречу Тухелю: представителей клуба сразу смущало, что новичку аж 33 года, к тому же платить ему пришлось 160 тысяч фунтов в неделю – много.

До ЧМ-2022 Пьер-Эмерик регулярно играл, даже забил в обоих матчах с «Миланом» в ЛЧ. Но после паузы на чемпионат мира и появления новичков в зимнее трансферное окно Поттер окончательно зачехлил его: пришли игроки, в прогрессе которых «Челси» заинтересован гораздо больше, чем в развитии Обамеянга.

В феврале габонец не сыграл ни минуты. Возможно, мы больше не увидим его в составе «Челси». Неиграющий футболист с такой зарплатой – точно обуза.

И куда ему теперь?

Даже в такой ситуации Обамеянгу наверняка будет, из чего выбирать.

Из инсайдов, которые уже есть: «Барса» не против взять габонца обратно, «Атлетико» и «Милан» тоже активно следят за ситуацией.

Если габонец захочет остаться в АПЛ, возможна «Астон Вилла» – ее тренирует Унаи Эмери, хорошо знакомый с нападающим по работе в «Арсенале».

Но ни один из вариантов не мог сработать в январе, потому что Обамеянг в этом сезоне уже заигран за два европейских клуба – «Барсу» и «Челси». Правила ФИФА запрещают играть за три.

Говорят, есть опция аренды в МЛС – там «Лос-Анджелес Гэлакси» будет рад новой звезде.

Будущее любопытно.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Ryan Pierse ; REUTERS/Matthew Childs

18 комментариев

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Jaxongir Shodiev
"Auba, nothing personal" - так сказать
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Ivan Medvedev
Бэйл не в Гэлакси был.
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Артём Петров
Такое ощущение, что он даже и не играл за клуб. Обидно даже за него
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Vlad Zhadejko
Ответ Nuraly Amirov
А чего обратно не уйдёт? В Челси сейчас игроков на 5 составов, никто не заметит пропажи одного старика
Это очень даже возможно, я написал, что мне этого очень бы хотелось
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Вячеслав Пустохин
Смешно читать про какой-то прогресс более молодых игроков, в отношении нынешнего Челси
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Nuraly Amirov
Ответ Vlad Zhadejko
Хотелось бы возвращения Аубы в «Барсу», его сильно не хватает
А чего обратно не уйдёт? В Челси сейчас игроков на 5 составов, никто не заметит пропажи одного старика
0
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a2wai
Главное, чтобы во время перехода Обамеянга из Челси у них не сломался факс.
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Vlad Zhadejko
Ответ Вячеслав Татарников
А почему «Ауба»? Он же Оба
Потому что по-английски он Aubameyang
+1
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Вячеслав Татарников
Ответ Vlad Zhadejko
Хотелось бы возвращения Аубы в «Барсу», его сильно не хватает
А почему «Ауба»? Он же Оба
0
-1
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Ansu Fati
Ответ DolJun
сразу было понятно что обамеянг - отработанный материал. ладно бы его забрали свободным агентом из арсенала напрямую, чтобы он еще успел тухелю послужить - я понимаю. а так его покупкой боули буквально сжег деньги, особенно после увольнения томаса. считаю что обамеянга нужно оставить в команде просто для того, чтобы 9 номер был за кем-то закреплен и у молодых нападающих не было и в мыслях взять его себе.
Должуня аналитик))
0
-2
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Алексей Матыгин
жаль,хороший и забивной игрок был
0
-1
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DolJun
сразу было понятно что обамеянг - отработанный материал. ладно бы его забрали свободным агентом из арсенала напрямую, чтобы он еще успел тухелю послужить - я понимаю. а так его покупкой боули буквально сжег деньги, особенно после увольнения томаса. считаю что обамеянга нужно оставить в команде просто для того, чтобы 9 номер был за кем-то закреплен и у молодых нападающих не было и в мыслях взять его себе.
+2
-4
-2
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Amalfitano
В ПСЖ его. Будет этаким Шупо-Мотингом.
0
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Ramil Usmanov
В Барсе он был норм. Если снова будет там, принесёт немало пользы.
+7
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Задняя поверхность бедра Дембеле
А то у челси перебор напов. Аж хава играет на острие. Слева хорошо бы смотрелся в Барсе с Левой в центре и Усманом справа.
+1
0
+1
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ЧИКО
Супер игроком он никогда не был. Был хорош. Временами очень хорош и временами достаточно плох. В Барсе он был не плох. Не знаю что такое с ним случилось, может сильный удар по голове причина. Он вообще конфликтный товарищ и если не личная неприязнь тренера или владельца Челси, то странно как он умудрился не попасть даже в заявку на ЛЧ. Был разговор вернуть его в Барсу, но я думаю, сейчас он там не нужен, если в такой ужасной форме находиться….
+1
-2
-1
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Виьалий
Что-то он действительно последнее время не мотивирован.
+3
0
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Vlad Zhadejko
Хотелось бы возвращения Аубы в «Барсу», его сильно не хватает
+16
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